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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, October 13, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF MARIJUANA 10/13/2021
1 BURNS, RENDER THEFT OF SERVICES 10/13/2021
1 RILEY, SHANDLE MARIE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021
1 COX JR, DONALD WAYNE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021
1 DENT, MATTHEW DON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
2 DENT, MATTHEW DON POSS OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
3 DENT, MATTHEW DON POSS. OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021
4 DENT, MATTHEW DON POSS. OF A WEAPON WITH A PRIOR VIOLENT OFFENSE 10/13/2021
5 DENT, MATTHEW DON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
1 NEAL, HALEY GRACE CONSPIRACY TO POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021
1 HUGHES, SHAINA LAYNE CONSPIRACY TO POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021
1 JACKSON, SCARLETT LACE POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
2 JACKSON, SCARLETT LACE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 10/13/2021
1 LAFERRY, BRAYDEN KEITH POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
2 LAFERRY, BRAYDEN KEITH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
2 MEREDITH, SARA ASHLEE POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
1 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
2 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
3 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021

True Bills:

312226 1 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL CRIMINAL TRESPASSING 10/13/2021
312226 2 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL RESISTING ARREST 10/13/2021
312226 3 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312227 1 BARBER, RAYMOND DEWAYNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/13/2021
312227 2 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING LEFT OF CENTER 10/13/2021
312227 3 BARBER, RAYMOND DEWAYNE FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021
312227 4 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312227 5 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312228 1 BIRT, ANTONIO AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312228 2 BIRT, ANTONIO RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
312228 3 BIRT, ANTONIO VANDALISM 10/13/2021
312228 4 BIRT, ANTONIO POSSESSION OF A FIREARM DURING A NON-DANGEROUS
OFFENSE
10/13/2021
312229 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 10/13/2021
312229 2 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 10/13/2021
312229 3 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021
312229 4 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312229 5 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/13/2021
312229 6 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312230 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312233 1 GRAY, RICHARD BRUCE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

312236 1 NEAL, HALEY GRACE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312231 1 BROCK, JAMIE NICOLE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312232 1 DANIELS, FALISHA MARIE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312234 1 HUGHES, SHAINA LAYNE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312235 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312237 1 BROCK, JAMIE NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312238 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312239 1 BURNS, RENDER ATTEMPT THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312239 2 BURNS, RENDER CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021
312239 3 BURNS, RENDER FRAUDULENT USE OF CREDIT 10/13/2021
312239 4 BURNS, RENDER IDENTITY THEFT 10/13/2021
312239 5 BURNS, RENDER CRIMINAL IMPERSONATION 10/13/2021
312239 6 BURNS, RENDER FALSE REPORTS 10/13/2021
312241 1 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312241 2 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021
312241 3 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312241 4 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021
312241 5 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 10/13/2021
312241 6 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312241 7 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE FOR RESALE 10/13/2021
312241 8 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021
312241 9 RILEY, SHANDLE MARIE OBSTRUCTION OF HIGHWAY 10/13/2021

312240 1 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312240 2 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021
312240 3 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312240 4 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021
312240 5 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 10/13/2021
312240 6 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312240 7 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHORIDE FOR RESALE 10/13/2021
312240 8 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021
312240 9 COX JR, DONALD WAYNE OBSTRUCTION OF HIGHWAY 10/13/2021
312243 1 GRAY, RICHARD BRUCE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021
312242 1 DANIELS, FALISHA MARIE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021
312244 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021
312245 1 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312245 2 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312246 1 OHARVER, ASHLEY N POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312246 2 OHARVER, ASHLEY N POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312247 1 DOBBS, LUCAS AARON DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/13/2021
312247 2 DOBBS, LUCAS AARON DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312247 3 DOBBS, LUCAS AARON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/13/2021
312247 4 DOBBS, LUCAS AARON FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021
312248 1 FENNELL, ROSIE MICHELLE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312249 1 GARDNER, GARIN LEE SPEEDING 10/13/2021

312249 2 GARDNER, GARIN LEE RECKLESS DRIVING 10/13/2021
312249 3 GARDNER, GARIN LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312249 4 GARDNER, GARIN LEE EVADING ARREST 10/13/2021
312250 1 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312250 2 GIFFORD, MELAINA TAMPERING WITH EVIDENCE 10/13/2021
312250 3 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF HEROIN 10/13/2021
312250 4 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312251 1 GREEN, KENNETH WILLIAM DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312251 2 GREEN, KENNETH WILLIAM FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021
312251 3 GREEN, KENNETH WILLIAM LEAVING THE SCENE 10/13/2021
312252 1 HARPER, JERRELL DEVON DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312252 2 HARPER, JERRELL DEVON ROBBERY 10/13/2021
312252 3 HARPER, JERRELL DEVON VANDALISM 10/13/2021
312253 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312254 1 HEATHINGTON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312255 1 HEATHINGTON, DAVID LEE BURGLARY OF A BUSINESS 10/13/2021
312256 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312257 1 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312257 2 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312257 3 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312257 4 HORTON, TED RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
312257 5 HORTON, TED POSSESSION OF A FIREARM DURING A NON-DANGEROUS
OFFENSE
10/13/2021

312257 6 HORTON, TED HARASSMENT 10/13/2021
312257 7 HORTON, TED VANDALISM 10/13/2021
312258 1 HUGHES, SHAINA LAYNE ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER 10/13/2021
312259 1 JOYNER, JAMARIE ADELL RESISTING ARREST 10/13/2021
312259 2 JOYNER, JAMARIE ADELL DISORDERLY CONDUCT 10/13/2021
312261 1 SMITH, TOSHIA LAURAY CONSPIRACY TO COMMIT IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021
312260 1 KEITH, KRISTY CONSPIRACY TO COMMIT IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021
312262 1 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312263 1 LINDER, TODD ARTHUR AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312263 2 LINDER, TODD ARTHUR EVADING ARREST 10/13/2021
312264 1 MEREDITH, SARA ASHLEE FALSE REPORTS 10/13/2021
312264 2 MEREDITH, SARA ASHLEE DOMESTIC ASSAULT 10/13/2021
312265 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSS OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312266 1 MOORE, ROBERT JOSEPH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
10/13/2021
312266 2 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021
312266 3 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE FOR RESALE 10/13/2021
312266 4 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF ALPRAZOLAM 10/13/2021
312266 5 MOORE, ROBERT JOSEPH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312266 6 MOORE, ROBERT JOSEPH FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/13/2021
312266 7 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312266 8 MOORE, ROBERT JOSEPH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312267 1 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

312267 2 MUNOZ, JOHN MARTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312267 3 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF LEGEND DRUG 10/13/2021
312267 4 MUNOZ, JOHN MARTIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312268 1 RAMIREZ, GUMERCINDO J VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/13/2021
312268 2 RAMIREZ, GUMERCINDO J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312269 1 RAY, KAYLA ROCHELL STALKING 10/13/2021
312270 1 RAY, KAYLA ROCHELL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 10/13/2021
312270 2 RAY, KAYLA ROCHELL FILING A FALSE REPORT 10/13/2021
312271 1 REID, ISZIAH THOMAS ASSAULT 10/13/2021
312271 2 REID, ISZIAH THOMAS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312271 3 REID, ISZIAH THOMAS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312271 4 REID, ISZIAH THOMAS RESISTING ARREST 10/13/2021
312272 1 SMITH, TOSHIA LAURAY FORGERY 10/13/2021
312272 2 SMITH, TOSHIA LAURAY CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021
312272 3 SMITH, TOSHIA LAURAY IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021
312273 1 SMITH, TOSHIA LAURAY THEFT OF IDENTITY 10/13/2021
312273 2 SMITH, TOSHIA LAURAY FORGERY 10/13/2021
312273 3 SMITH, TOSHIA LAURAY CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021
312274 1 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312274 2 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312274 3 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312274 4 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312274 5 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
312274 6 THOMPSON, MARC A POSS. OF FIREARM WITHINTENT TO GO ARMED 10/13/2021
312275 1 TREAT, RANDALL PAUL EVADING ARREST 10/13/2021
312275 2 TREAT, RANDALL PAUL RECKLESS DRIVING 10/13/2021
312275 3 TREAT, RANDALL PAUL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/13/2021
312275 4 TREAT, RANDALL PAUL LEAVING SCENE OF ACCIDENT 10/13/2021
312275 5 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 10/13/2021
312275 6 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312275 7 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312276 1 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
10/13/2021
312276 2 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 10/13/2021
312276 3 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF ALPRAZOLAM 10/13/2021
312276 4 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312276 5 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312276 6 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021


October 14, 2021

Latest Hamilton County Arrest Report

October 13, 2021

County Administering About 500 COVID Booster Shots Per Day; No Appointment Needed

October 13, 2021

Sheriff's Office Gets $28,000 Donation; Seeks More Funds For FUSE Program


Here is the latest Hamilton County arrest report: ANDREWS, JACOB THOMAS 5136 CLEMONS RD CHATTANOOGA, 37412 Age at Arrest: 22 years old Arresting Agency: East Ridge DRIVING UNDER THE ... (click for more)

Those interested in getting a Pfizer vaccine booster shot will no longer need to schedule an appointment beforehand. Interim health department administrator Sabrina Novak told the County Commissioners ... (click for more)

Sheriff Jim Hammond and Gino Bennett asked the County Commission to accept a $28,000 donation to the sheriff’s office during Wednesday’s agenda session. The money comes courtesy of AEGIS, the ... (click for more)



Breaking News

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: ANDREWS, JACOB THOMAS 5136 CLEMONS RD CHATTANOOGA, 37412 Age at Arrest: 22 years old Arresting Agency: East Ridge DRIVING UNDER THE INFLUENCE --- AYERS, PRESTON DOUGLAS 7414 TWIN BROOK DR CHATTANOOGA, 37421 Age at Arrest: 31 years old Arresting Agency: Chattanooga Booked for Previous Charges or Other Reason(s) ... (click for more)

County Administering About 500 COVID Booster Shots Per Day; No Appointment Needed

Those interested in getting a Pfizer vaccine booster shot will no longer need to schedule an appointment beforehand. Interim health department administrator Sabrina Novak told the County Commissioners that rule was no longer in place as of Monday. She said around 500 booster shots are being administered per day, and that the number of vaccinations administered are “low numbers.” ... (click for more)

Opinion

Vile Content In The Libraries At The Hamilton County Schools - And Response (2)

I must warn you, the content of this opinion piece may be offensive to some. For that I apologize. The following excepts from books in Hamilton County Schools are deemed acceptable by school administration. Therefore, parents need to see them and make their own decisions as to whether they think they are acceptable for their children. At our September 16, school board meeting, ... (click for more)

Roy Exum: The Backwards Law

I was in a doctor’s waiting room on Wednesday when I was remined I had a hugely recommended story in my satchel I had promised I would read. The writer, Mark Manson, is half my age and doesn’t yet know that cuss words detract from the message, rather than secure it, so as I share it I must admit when you see a word in parentheses, that is my edit for my audience. But his message ... (click for more)

Sports

Chattanooga Red Wolves Make History By Securing Playoff Spot

No strangers to creating history this season, the Chattanooga Red Wolves have officially clinched their spot for the 2021 USL League One Playoffs for the first time since the club’s inauguration. The Red Wolves punched their ticket into the postseason on Tuesday evening following New England Revolution II’s 1-0 win against Forward Madison. Entering the final stretch of the ... (click for more)

Chattanooga FC Prepares For Key Road Trip

The Chattanooga FC boys in blue are preparing for a crucial two game road trip, with just eight games left in the season. CFC sit tied for 7th in the table, and every point counts in the race for the NISA championship. This next week is a great opportunity to gain some ground. On Sunday, Coach Peter Fuller will bring his team to Michigan to face Michigan Stars on Sunday, October ... (click for more)


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