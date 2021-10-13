Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:
No Bills:
1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF MARIJUANA 10/13/2021
1 BURNS, RENDER THEFT OF SERVICES 10/13/2021
1 RILEY, SHANDLE MARIE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021
1 COX JR, DONALD WAYNE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021
1 DENT, MATTHEW DON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
2 DENT, MATTHEW DON POSS OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
3 DENT, MATTHEW DON POSS. OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021
4 DENT, MATTHEW DON POSS. OF A WEAPON WITH A PRIOR VIOLENT OFFENSE 10/13/2021
5 DENT, MATTHEW DON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
1 NEAL, HALEY GRACE CONSPIRACY TO POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021
1 HUGHES, SHAINA LAYNE CONSPIRACY TO POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021
1 JACKSON, SCARLETT LACE POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
2 JACKSON, SCARLETT LACE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 10/13/2021
1 LAFERRY, BRAYDEN KEITH POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
2 LAFERRY, BRAYDEN KEITH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
2 MEREDITH, SARA ASHLEE POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
1 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
2 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
3 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
True Bills:
312226 1 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL CRIMINAL TRESPASSING 10/13/2021
312226 2 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL RESISTING ARREST 10/13/2021
312226 3 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312227 1 BARBER, RAYMOND DEWAYNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/13/2021
312227 2 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING LEFT OF CENTER 10/13/2021
312227 3 BARBER, RAYMOND DEWAYNE FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021
312227 4 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312227 5 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312228 1 BIRT, ANTONIO AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312228 2 BIRT, ANTONIO RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
312228 3 BIRT, ANTONIO VANDALISM 10/13/2021
312228 4 BIRT, ANTONIO POSSESSION OF A FIREARM DURING A NON-DANGEROUS
OFFENSE
10/13/2021
312229 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 10/13/2021
312229 2 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 10/13/2021
312229 3 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021
312229 4 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312229 5 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/13/2021
312229 6 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312230 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312233 1 GRAY, RICHARD BRUCE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312236 1 NEAL, HALEY GRACE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312231 1 BROCK, JAMIE NICOLE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312232 1 DANIELS, FALISHA MARIE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312234 1 HUGHES, SHAINA LAYNE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312235 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312237 1 BROCK, JAMIE NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312238 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312239 1 BURNS, RENDER ATTEMPT THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312239 2 BURNS, RENDER CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021
312239 3 BURNS, RENDER FRAUDULENT USE OF CREDIT 10/13/2021
312239 4 BURNS, RENDER IDENTITY THEFT 10/13/2021
312239 5 BURNS, RENDER CRIMINAL IMPERSONATION 10/13/2021
312239 6 BURNS, RENDER FALSE REPORTS 10/13/2021
312241 1 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312241 2 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021
312241 3 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312241 4 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021
312241 5 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 10/13/2021
312241 6 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312241 7 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE FOR RESALE 10/13/2021
312241 8 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021
312241 9 RILEY, SHANDLE MARIE OBSTRUCTION OF HIGHWAY 10/13/2021
312240 1 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312240 2 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021
312240 3 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312240 4 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021
312240 5 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 10/13/2021
312240 6 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312240 7 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHORIDE FOR RESALE 10/13/2021
312240 8 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021
312240 9 COX JR, DONALD WAYNE OBSTRUCTION OF HIGHWAY 10/13/2021
312243 1 GRAY, RICHARD BRUCE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021
312242 1 DANIELS, FALISHA MARIE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021
312244 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021
312245 1 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312245 2 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312246 1 OHARVER, ASHLEY N POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312246 2 OHARVER, ASHLEY N POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312247 1 DOBBS, LUCAS AARON DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/13/2021
312247 2 DOBBS, LUCAS AARON DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312247 3 DOBBS, LUCAS AARON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/13/2021
312247 4 DOBBS, LUCAS AARON FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021
312248 1 FENNELL, ROSIE MICHELLE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312249 1 GARDNER, GARIN LEE SPEEDING 10/13/2021
312249 2 GARDNER, GARIN LEE RECKLESS DRIVING 10/13/2021
312249 3 GARDNER, GARIN LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312249 4 GARDNER, GARIN LEE EVADING ARREST 10/13/2021
312250 1 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312250 2 GIFFORD, MELAINA TAMPERING WITH EVIDENCE 10/13/2021
312250 3 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF HEROIN 10/13/2021
312250 4 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312251 1 GREEN, KENNETH WILLIAM DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312251 2 GREEN, KENNETH WILLIAM FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021
312251 3 GREEN, KENNETH WILLIAM LEAVING THE SCENE 10/13/2021
312252 1 HARPER, JERRELL DEVON DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312252 2 HARPER, JERRELL DEVON ROBBERY 10/13/2021
312252 3 HARPER, JERRELL DEVON VANDALISM 10/13/2021
312253 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312254 1 HEATHINGTON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312255 1 HEATHINGTON, DAVID LEE BURGLARY OF A BUSINESS 10/13/2021
312256 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312257 1 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312257 2 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312257 3 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312257 4 HORTON, TED RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
312257 5 HORTON, TED POSSESSION OF A FIREARM DURING A NON-DANGEROUS
OFFENSE
10/13/2021
312257 6 HORTON, TED HARASSMENT 10/13/2021
312257 7 HORTON, TED VANDALISM 10/13/2021
312258 1 HUGHES, SHAINA LAYNE ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER 10/13/2021
312259 1 JOYNER, JAMARIE ADELL RESISTING ARREST 10/13/2021
312259 2 JOYNER, JAMARIE ADELL DISORDERLY CONDUCT 10/13/2021
312261 1 SMITH, TOSHIA LAURAY CONSPIRACY TO COMMIT IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021
312260 1 KEITH, KRISTY CONSPIRACY TO COMMIT IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021
312262 1 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312263 1 LINDER, TODD ARTHUR AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312263 2 LINDER, TODD ARTHUR EVADING ARREST 10/13/2021
312264 1 MEREDITH, SARA ASHLEE FALSE REPORTS 10/13/2021
312264 2 MEREDITH, SARA ASHLEE DOMESTIC ASSAULT 10/13/2021
312265 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSS OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312266 1 MOORE, ROBERT JOSEPH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
10/13/2021
312266 2 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021
312266 3 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE FOR RESALE 10/13/2021
312266 4 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF ALPRAZOLAM 10/13/2021
312266 5 MOORE, ROBERT JOSEPH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312266 6 MOORE, ROBERT JOSEPH FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/13/2021
312266 7 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312266 8 MOORE, ROBERT JOSEPH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312267 1 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312267 2 MUNOZ, JOHN MARTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312267 3 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF LEGEND DRUG 10/13/2021
312267 4 MUNOZ, JOHN MARTIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312268 1 RAMIREZ, GUMERCINDO J VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/13/2021
312268 2 RAMIREZ, GUMERCINDO J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312269 1 RAY, KAYLA ROCHELL STALKING 10/13/2021
312270 1 RAY, KAYLA ROCHELL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 10/13/2021
312270 2 RAY, KAYLA ROCHELL FILING A FALSE REPORT 10/13/2021
312271 1 REID, ISZIAH THOMAS ASSAULT 10/13/2021
312271 2 REID, ISZIAH THOMAS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312271 3 REID, ISZIAH THOMAS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312271 4 REID, ISZIAH THOMAS RESISTING ARREST 10/13/2021
312272 1 SMITH, TOSHIA LAURAY FORGERY 10/13/2021
312272 2 SMITH, TOSHIA LAURAY CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021
312272 3 SMITH, TOSHIA LAURAY IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021
312273 1 SMITH, TOSHIA LAURAY THEFT OF IDENTITY 10/13/2021
312273 2 SMITH, TOSHIA LAURAY FORGERY 10/13/2021
312273 3 SMITH, TOSHIA LAURAY CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021
312274 1 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312274 2 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312274 3 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312274 4 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312274 5 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
312274 6 THOMPSON, MARC A POSS. OF FIREARM WITHINTENT TO GO ARMED 10/13/2021
312275 1 TREAT, RANDALL PAUL EVADING ARREST 10/13/2021
312275 2 TREAT, RANDALL PAUL RECKLESS DRIVING 10/13/2021
312275 3 TREAT, RANDALL PAUL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/13/2021
312275 4 TREAT, RANDALL PAUL LEAVING SCENE OF ACCIDENT 10/13/2021
312275 5 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 10/13/2021
312275 6 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312275 7 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312276 1 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
10/13/2021
312276 2 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 10/13/2021
312276 3 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF ALPRAZOLAM 10/13/2021
312276 4 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312276 5 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312276 6 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021