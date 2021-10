Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF MARIJUANA 10/13/2021

1 BURNS, RENDER THEFT OF SERVICES 10/13/2021

1 RILEY, SHANDLE MARIE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021

1 COX JR, DONALD WAYNE POSS.

OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021

1 DENT, MATTHEW DON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

2 DENT, MATTHEW DON POSS OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021

3 DENT, MATTHEW DON POSS. OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021

4 DENT, MATTHEW DON POSS. OF A WEAPON WITH A PRIOR VIOLENT OFFENSE 10/13/2021

5 DENT, MATTHEW DON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

1 NEAL, HALEY GRACE CONSPIRACY TO POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021

1 HUGHES, SHAINA LAYNE CONSPIRACY TO POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021

1 JACKSON, SCARLETT LACE POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

2 JACKSON, SCARLETT LACE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 10/13/2021

1 LAFERRY, BRAYDEN KEITH POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021

2 LAFERRY, BRAYDEN KEITH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

2 MEREDITH, SARA ASHLEE POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

1 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021

2 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021

3 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021



True Bills:

312226 1 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL CRIMINAL TRESPASSING 10/13/2021

312226 2 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL RESISTING ARREST 10/13/2021

312226 3 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

312227 1 BARBER, RAYMOND DEWAYNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/13/2021

312227 2 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING LEFT OF CENTER 10/13/2021

312227 3 BARBER, RAYMOND DEWAYNE FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021

312227 4 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021

312227 5 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021

312228 1 BIRT, ANTONIO AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312228 2 BIRT, ANTONIO RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021

312228 3 BIRT, ANTONIO VANDALISM 10/13/2021

312228 4 BIRT, ANTONIO POSSESSION OF A FIREARM DURING A NON-DANGEROUS

OFFENSE

10/13/2021

312229 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 10/13/2021

312229 2 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 10/13/2021

312229 3 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021

312229 4 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

312229 5 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/13/2021

312229 6 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021

312230 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

312233 1 GRAY, RICHARD BRUCE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021



312236 1 NEAL, HALEY GRACE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

312231 1 BROCK, JAMIE NICOLE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

312232 1 DANIELS, FALISHA MARIE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

312234 1 HUGHES, SHAINA LAYNE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

312235 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

312237 1 BROCK, JAMIE NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

312238 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

312239 1 BURNS, RENDER ATTEMPT THEFT OF PROPERTY 10/13/2021

312239 2 BURNS, RENDER CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021

312239 3 BURNS, RENDER FRAUDULENT USE OF CREDIT 10/13/2021

312239 4 BURNS, RENDER IDENTITY THEFT 10/13/2021

312239 5 BURNS, RENDER CRIMINAL IMPERSONATION 10/13/2021

312239 6 BURNS, RENDER FALSE REPORTS 10/13/2021

312241 1 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

312241 2 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021

312241 3 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

312241 4 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021

312241 5 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 10/13/2021

312241 6 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021

312241 7 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE FOR RESALE 10/13/2021

312241 8 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021

312241 9 RILEY, SHANDLE MARIE OBSTRUCTION OF HIGHWAY 10/13/2021



312240 1 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

312240 2 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021

312240 3 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

312240 4 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021

312240 5 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 10/13/2021

312240 6 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021

312240 7 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHORIDE FOR RESALE 10/13/2021

312240 8 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021

312240 9 COX JR, DONALD WAYNE OBSTRUCTION OF HIGHWAY 10/13/2021

312243 1 GRAY, RICHARD BRUCE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021

312242 1 DANIELS, FALISHA MARIE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021

312244 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021

312245 1 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

312245 2 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021

312246 1 OHARVER, ASHLEY N POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

312246 2 OHARVER, ASHLEY N POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021

312247 1 DOBBS, LUCAS AARON DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/13/2021

312247 2 DOBBS, LUCAS AARON DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021

312247 3 DOBBS, LUCAS AARON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/13/2021

312247 4 DOBBS, LUCAS AARON FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021

312248 1 FENNELL, ROSIE MICHELLE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021

312249 1 GARDNER, GARIN LEE SPEEDING 10/13/2021



312249 2 GARDNER, GARIN LEE RECKLESS DRIVING 10/13/2021

312249 3 GARDNER, GARIN LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021

312249 4 GARDNER, GARIN LEE EVADING ARREST 10/13/2021

312250 1 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

312250 2 GIFFORD, MELAINA TAMPERING WITH EVIDENCE 10/13/2021

312250 3 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF HEROIN 10/13/2021

312250 4 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

312251 1 GREEN, KENNETH WILLIAM DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021

312251 2 GREEN, KENNETH WILLIAM FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021

312251 3 GREEN, KENNETH WILLIAM LEAVING THE SCENE 10/13/2021

312252 1 HARPER, JERRELL DEVON DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312252 2 HARPER, JERRELL DEVON ROBBERY 10/13/2021

312252 3 HARPER, JERRELL DEVON VANDALISM 10/13/2021

312253 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021

312254 1 HEATHINGTON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021

312255 1 HEATHINGTON, DAVID LEE BURGLARY OF A BUSINESS 10/13/2021

312256 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021

312257 1 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312257 2 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312257 3 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312257 4 HORTON, TED RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021

312257 5 HORTON, TED POSSESSION OF A FIREARM DURING A NON-DANGEROUS

OFFENSE

10/13/2021



312257 6 HORTON, TED HARASSMENT 10/13/2021

312257 7 HORTON, TED VANDALISM 10/13/2021

312258 1 HUGHES, SHAINA LAYNE ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER 10/13/2021

312259 1 JOYNER, JAMARIE ADELL RESISTING ARREST 10/13/2021

312259 2 JOYNER, JAMARIE ADELL DISORDERLY CONDUCT 10/13/2021

312261 1 SMITH, TOSHIA LAURAY CONSPIRACY TO COMMIT IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021

312260 1 KEITH, KRISTY CONSPIRACY TO COMMIT IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021

312262 1 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/13/2021

312263 1 LINDER, TODD ARTHUR AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312263 2 LINDER, TODD ARTHUR EVADING ARREST 10/13/2021

312264 1 MEREDITH, SARA ASHLEE FALSE REPORTS 10/13/2021

312264 2 MEREDITH, SARA ASHLEE DOMESTIC ASSAULT 10/13/2021

312265 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSS OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021

312266 1 MOORE, ROBERT JOSEPH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

10/13/2021

312266 2 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021

312266 3 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE FOR RESALE 10/13/2021

312266 4 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF ALPRAZOLAM 10/13/2021

312266 5 MOORE, ROBERT JOSEPH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

312266 6 MOORE, ROBERT JOSEPH FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/13/2021

312266 7 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

312266 8 MOORE, ROBERT JOSEPH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021

312267 1 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021



312267 2 MUNOZ, JOHN MARTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021

312267 3 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF LEGEND DRUG 10/13/2021

312267 4 MUNOZ, JOHN MARTIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021

312268 1 RAMIREZ, GUMERCINDO J VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/13/2021

312268 2 RAMIREZ, GUMERCINDO J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021

312269 1 RAY, KAYLA ROCHELL STALKING 10/13/2021

312270 1 RAY, KAYLA ROCHELL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 10/13/2021

312270 2 RAY, KAYLA ROCHELL FILING A FALSE REPORT 10/13/2021

312271 1 REID, ISZIAH THOMAS ASSAULT 10/13/2021

312271 2 REID, ISZIAH THOMAS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312271 3 REID, ISZIAH THOMAS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312271 4 REID, ISZIAH THOMAS RESISTING ARREST 10/13/2021

312272 1 SMITH, TOSHIA LAURAY FORGERY 10/13/2021

312272 2 SMITH, TOSHIA LAURAY CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021

312272 3 SMITH, TOSHIA LAURAY IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021

312273 1 SMITH, TOSHIA LAURAY THEFT OF IDENTITY 10/13/2021

312273 2 SMITH, TOSHIA LAURAY FORGERY 10/13/2021

312273 3 SMITH, TOSHIA LAURAY CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021

312274 1 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312274 2 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312274 3 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

312274 4 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021

Case NumberCount Name Charge Date

312274 5 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021

312274 6 THOMPSON, MARC A POSS. OF FIREARM WITHINTENT TO GO ARMED 10/13/2021

312275 1 TREAT, RANDALL PAUL EVADING ARREST 10/13/2021

312275 2 TREAT, RANDALL PAUL RECKLESS DRIVING 10/13/2021

312275 3 TREAT, RANDALL PAUL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/13/2021

312275 4 TREAT, RANDALL PAUL LEAVING SCENE OF ACCIDENT 10/13/2021

312275 5 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 10/13/2021

312275 6 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

312275 7 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

312276 1 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

10/13/2021

312276 2 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 10/13/2021

312276 3 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF ALPRAZOLAM 10/13/2021

312276 4 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

312276 5 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

312276 6 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021