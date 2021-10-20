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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, October 20, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF MARIJUANA 10/13/2021

1 BURNS, RENDER THEFT OF SERVICES 10/13/2021

1 RILEY, SHANDLE MARIE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021

1 COX JR, DONALD WAYNE POSS.

OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021

1 DENT, MATTHEW DON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021

2 DENT, MATTHEW DON POSS OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021

3 DENT, MATTHEW DON POSS. OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021

4 DENT, MATTHEW DON POSS. OF A WEAPON WITH A PRIOR VIOLENT OFFENSE 10/13/2021

5 DENT, MATTHEW DON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

1 NEAL, HALEY GRACE CONSPIRACY TO POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021

1 HUGHES, SHAINA LAYNE CONSPIRACY TO POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021

1 JACKSON, SCARLETT LACE POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

2 JACKSON, SCARLETT LACE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 10/13/2021

1 LAFERRY, BRAYDEN KEITH POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021

2 LAFERRY, BRAYDEN KEITH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

2 MEREDITH, SARA ASHLEE POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

1 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021

2 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021

3 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021


True Bills:

312226 1 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL CRIMINAL TRESPASSING 10/13/2021
312226 2 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL RESISTING ARREST 10/13/2021
312226 3 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312227 1 BARBER, RAYMOND DEWAYNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/13/2021
312227 2 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING LEFT OF CENTER 10/13/2021
312227 3 BARBER, RAYMOND DEWAYNE FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021
312227 4 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312227 5 BARBER, RAYMOND DEWAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312228 1 BIRT, ANTONIO AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312228 2 BIRT, ANTONIO RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
312228 3 BIRT, ANTONIO VANDALISM 10/13/2021
312228 4 BIRT, ANTONIO POSSESSION OF A FIREARM DURING A NON-DANGEROUS
OFFENSE
10/13/2021
312229 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 10/13/2021
312229 2 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 10/13/2021
312229 3 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021
312229 4 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312229 5 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/13/2021
312229 6 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312230 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312233 1 GRAY, RICHARD BRUCE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021

312236 1 NEAL, HALEY GRACE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312231 1 BROCK, JAMIE NICOLE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312232 1 DANIELS, FALISHA MARIE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312234 1 HUGHES, SHAINA LAYNE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312235 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312237 1 BROCK, JAMIE NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312238 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312239 1 BURNS, RENDER ATTEMPT THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312239 2 BURNS, RENDER CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021
312239 3 BURNS, RENDER FRAUDULENT USE OF CREDIT 10/13/2021
312239 4 BURNS, RENDER IDENTITY THEFT 10/13/2021
312239 5 BURNS, RENDER CRIMINAL IMPERSONATION 10/13/2021
312239 6 BURNS, RENDER FALSE REPORTS 10/13/2021
312241 1 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312241 2 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021
312241 3 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312241 4 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021
312241 5 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 10/13/2021
312241 6 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312241 7 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE FOR RESALE 10/13/2021
312241 8 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021
312241 9 RILEY, SHANDLE MARIE OBSTRUCTION OF HIGHWAY 10/13/2021

312240 1 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312240 2 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 10/13/2021
312240 3 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312240 4 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021
312240 5 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 10/13/2021
312240 6 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312240 7 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHORIDE FOR RESALE 10/13/2021
312240 8 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/13/2021
312240 9 COX JR, DONALD WAYNE OBSTRUCTION OF HIGHWAY 10/13/2021
312243 1 GRAY, RICHARD BRUCE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021
312242 1 DANIELS, FALISHA MARIE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021
312244 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE 10/13/2021
312245 1 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312245 2 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312246 1 OHARVER, ASHLEY N POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312246 2 OHARVER, ASHLEY N POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312247 1 DOBBS, LUCAS AARON DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/13/2021
312247 2 DOBBS, LUCAS AARON DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312247 3 DOBBS, LUCAS AARON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/13/2021
312247 4 DOBBS, LUCAS AARON FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021
312248 1 FENNELL, ROSIE MICHELLE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312249 1 GARDNER, GARIN LEE SPEEDING 10/13/2021

312249 2 GARDNER, GARIN LEE RECKLESS DRIVING 10/13/2021
312249 3 GARDNER, GARIN LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312249 4 GARDNER, GARIN LEE EVADING ARREST 10/13/2021
312250 1 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312250 2 GIFFORD, MELAINA TAMPERING WITH EVIDENCE 10/13/2021
312250 3 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF HEROIN 10/13/2021
312250 4 GIFFORD, MELAINA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312251 1 GREEN, KENNETH WILLIAM DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312251 2 GREEN, KENNETH WILLIAM FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/13/2021
312251 3 GREEN, KENNETH WILLIAM LEAVING THE SCENE 10/13/2021
312252 1 HARPER, JERRELL DEVON DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312252 2 HARPER, JERRELL DEVON ROBBERY 10/13/2021
312252 3 HARPER, JERRELL DEVON VANDALISM 10/13/2021
312253 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312254 1 HEATHINGTON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312255 1 HEATHINGTON, DAVID LEE BURGLARY OF A BUSINESS 10/13/2021
312256 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312257 1 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312257 2 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312257 3 HORTON, TED AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312257 4 HORTON, TED RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
312257 5 HORTON, TED POSSESSION OF A FIREARM DURING A NON-DANGEROUS
OFFENSE
10/13/2021

312257 6 HORTON, TED HARASSMENT 10/13/2021
312257 7 HORTON, TED VANDALISM 10/13/2021
312258 1 HUGHES, SHAINA LAYNE ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER 10/13/2021
312259 1 JOYNER, JAMARIE ADELL RESISTING ARREST 10/13/2021
312259 2 JOYNER, JAMARIE ADELL DISORDERLY CONDUCT 10/13/2021
312261 1 SMITH, TOSHIA LAURAY CONSPIRACY TO COMMIT IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021
312260 1 KEITH, KRISTY CONSPIRACY TO COMMIT IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021
312262 1 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/13/2021
312263 1 LINDER, TODD ARTHUR AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312263 2 LINDER, TODD ARTHUR EVADING ARREST 10/13/2021
312264 1 MEREDITH, SARA ASHLEE FALSE REPORTS 10/13/2021
312264 2 MEREDITH, SARA ASHLEE DOMESTIC ASSAULT 10/13/2021
312265 1 MEREDITH, SARA ASHLEE POSS OF HEROIN FOR RESALE 10/13/2021
312266 1 MOORE, ROBERT JOSEPH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
10/13/2021
312266 2 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 10/13/2021
312266 3 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE FOR RESALE 10/13/2021
312266 4 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF ALPRAZOLAM 10/13/2021
312266 5 MOORE, ROBERT JOSEPH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312266 6 MOORE, ROBERT JOSEPH FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/13/2021
312266 7 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/13/2021
312266 8 MOORE, ROBERT JOSEPH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312267 1 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021

312267 2 MUNOZ, JOHN MARTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/13/2021
312267 3 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF LEGEND DRUG 10/13/2021
312267 4 MUNOZ, JOHN MARTIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312268 1 RAMIREZ, GUMERCINDO J VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/13/2021
312268 2 RAMIREZ, GUMERCINDO J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021
312269 1 RAY, KAYLA ROCHELL STALKING 10/13/2021
312270 1 RAY, KAYLA ROCHELL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 10/13/2021
312270 2 RAY, KAYLA ROCHELL FILING A FALSE REPORT 10/13/2021
312271 1 REID, ISZIAH THOMAS ASSAULT 10/13/2021
312271 2 REID, ISZIAH THOMAS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312271 3 REID, ISZIAH THOMAS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312271 4 REID, ISZIAH THOMAS RESISTING ARREST 10/13/2021
312272 1 SMITH, TOSHIA LAURAY FORGERY 10/13/2021
312272 2 SMITH, TOSHIA LAURAY CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021
312272 3 SMITH, TOSHIA LAURAY IDENTITY THEFT TRAFFICKING 10/13/2021
312273 1 SMITH, TOSHIA LAURAY THEFT OF IDENTITY 10/13/2021
312273 2 SMITH, TOSHIA LAURAY FORGERY 10/13/2021
312273 3 SMITH, TOSHIA LAURAY CRIMINAL SIMULATION 10/13/2021
312274 1 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312274 2 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312274 3 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
312274 4 THOMPSON, MARC A AGGRAVATED ASSAULT 10/13/2021
Case NumberCount Name Charge Date
312274 5 THOMPSON, MARC A RECKLESS ENDANGERMENT 10/13/2021
312274 6 THOMPSON, MARC A POSS. OF FIREARM WITHINTENT TO GO ARMED 10/13/2021
312275 1 TREAT, RANDALL PAUL EVADING ARREST 10/13/2021
312275 2 TREAT, RANDALL PAUL RECKLESS DRIVING 10/13/2021
312275 3 TREAT, RANDALL PAUL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/13/2021
312275 4 TREAT, RANDALL PAUL LEAVING SCENE OF ACCIDENT 10/13/2021
312275 5 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 10/13/2021
312275 6 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312275 7 TREAT, RANDALL PAUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312276 1 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
10/13/2021
312276 2 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 10/13/2021
312276 3 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF ALPRAZOLAM 10/13/2021
312276 4 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/13/2021
312276 5 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/13/2021
312276 6 VON THADEN, NIKOLAUS JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/13/2021


October 23, 2021

Top City Of Chattanooga Salaries

October 20, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

October 20, 2021

County Commission May Vote On Nov. 2 On New Setup With 11 Districts


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Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF MARIJUANA 10/13/2021 1 BURNS, RENDER THEFT OF SERVICES ... (click for more)

The County Commission may vote Nov. 2 on a new redistricting plan that raises the number of districts from nine to 11. Commission Chairwoman Sabrena Smedley said another workshop on redistricting ... (click for more)



Breaking News

Top City Of Chattanooga Salaries

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Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BROADNAX, QUINTUS ANTONINE POSSESSION OF MARIJUANA 10/13/2021 1 BURNS, RENDER THEFT OF SERVICES 10/13/2021 1 RILEY, SHANDLE MARIE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021 1 COX JR, DONALD WAYNE POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/13/2021 1 DENT, MATTHEW DON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE ... (click for more)

Opinion

Back To UT's Good Old Days

Maybe it’s just me but was Saturday night’s trash throwing spectacle not just a thing of pure beauty? I mean, come on people, some water bottles, mustard, and one golf ball came raining down on an opponent in Neyland. That sounds like a normal game night to me. But then again I was at UT in the mid-late 1990’s. I bore witness to the 1998 rush of the field which produced two downed ... (click for more)

Roy Exum: Beware Of The Cobra

Over the weekend my “Morning Readings” included a lesson that economists teach called the Cobra Effect. Jon Miltimore is the Managing Editor of the Foundation for Economic Education in Atlanta and his ‘FEE.org’ is a highly respected conservative libertarian economic think tank. In his story you are about to read, he claims economists around the world speak often on The Cobra Effect. ... (click for more)

Sports

Mocs' Volleyball Travels To UNCG For SoCon Match

The Chattanooga Mocs’ indoor volleyball team begins its second half of the Southern Conference season on Thursday afternoon in Cullowhee, N.C. at Western Carolina. The Mocs will travel to UNCG on Friday evening to conclude its four-match road trip. MATCH CENTRAL UTC at WCU | Oct. 21 | 4 PM | LIVE STATS | ESPN+ UTC at UNCG | Oct. 22 | 6 PM | LIVE STATS | ESPN+ LAST ... (click for more)

Mocs Looking Forward To Samford On Saturday

From one rivalry to another, it’s Samford week in Chattanooga. The Chattanooga Mocs face one of their oldest friends Saturday afternoon at the Samford Bulldogs. Both teams enter the contest 3-3 overall and in the thick of the Southern Conference race. Five teams – UTC (2-1), ETSU (3-1), VMI (3-1), Mercer (3-1) & Furman (2-1) – have just one loss, while Samford (2-2) and ... (click for more)


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