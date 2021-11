Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/17/2021

1 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF MARIJUANA 11/17/2021

1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021

1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021

1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF MARIJUANAS FOR RESALE 11/17/2021

1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF MARIJUANA 11/17/2021



True Bills:

312440 1 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE POSSESSION OF AMPHETAMINE 11/17/2021

312440 2 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312440 3 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE RECKLESS DRIVING 11/17/2021

312440 4 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312440 5 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312441 1 AMMANN, CODY RICHARD JOHN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312441 2 AMMANN, CODY RICHARD JOHN VANDALISM 11/17/2021

312442 1 ARMOUR, SONYA D DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312442 2 ARMOUR, SONYA D VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/17/2021

312442 3 ARMOUR, SONYA D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312444 1 BUCKLES, LARRY BLAKE AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312444 2 BUCKLES, LARRY BLAKE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312443 1 BALLOU-PRITCHETT, JAN LATASHA AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312443 2 BALLOU-PRITCHETT, JAN LATASHA THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312445 1 BEATY, MARSHALL CLIFTON BURGLARY OF AN AUTO 11/17/2021

312445 2 BEATY, MARSHALL CLIFTON CRIMINAL TRESPASSING 11/17/2021

312445 3 BEATY, MARSHALL CLIFTON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312445 4 BEATY, MARSHALL CLIFTON POSSESSION OF LEGEND DRUGS 11/17/2021

312445 5 BEATY, MARSHALL CLIFTON FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312446 1 BENNETT, JAMES ROBERT ABUSE OF VULNERABLE ADULT 11/17/2021

312446 2 BENNETT, JAMES ROBERT ASSAULT 11/17/2021

312447 1 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312447 2 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/17/2021

312447 3 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312447 4 BROBECK, ADAM JACKSON FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312448 1 BROWN, ERIC L SPEEDING 11/17/2021

312448 2 BROWN, ERIC L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312449 1 BRUMLOW, WILLIAM STEPHEN THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312450 1 CAL, TEATIO ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312450 2 CAL, TEATIO ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312450 3 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312450 4 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312450 5 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312450 6 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 1 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312451 2 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312451 3 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 4 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 5 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 6 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312452 1 CAL, TEATIO EMPLOYING A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021

312453 1 CLEMONS II, JOHNNY JUNIOR AGGRAVATED ARSON 11/17/2021

312455 1 SUTTON, JEREMY OTTO AGGRAVATED ARSON 11/17/2021

312454 1 JOHNSON, TAMARION TERELL AGGRAVATED ARSON 11/17/2021

312456 1 CULBERSON, JANICE NICOLE CHILD NEGLECT 11/17/2021

312456 2 CULBERSON, JANICE NICOLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312457 1 DAVIS, ROBERT JAMES POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/17/2021

312457 2 DAVIS, ROBERT JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312458 1 DIAZ GERONIMO, HANI LEAVING THE SCENE 11/17/2021

312458 2 DIAZ GERONIMO, HANI FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312458 3 DIAZ GERONIMO, HANI VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/17/2021

312458 4 DIAZ GERONIMO, HANI DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312459 1 ELLIOTT, PATRICK ALLEN BURGLARY OF BUSINESS 11/17/2021

312459 2 ELLIOTT, PATRICK ALLEN VANDALISM 11/17/2021

312460 1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021

312460 2 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312460 3 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312461 1 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312461 2 GIBBS JR, AUTRY FAY FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312461 3 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312461 4 GIBBS JR, AUTRY FAY SPEEDING 11/17/2021

312461 5 GIBBS JR, AUTRY FAY FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312461 6 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312462 1 GILBERT, KENNETH LEBRON ASSAULT 11/17/2021

312463 1 GILBERT, KENNETH LEBRON VANDALISM 11/17/2021

312463 2 GILBERT, KENNETH LEBRON RESISTING ARREST 11/17/2021

312463 3 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVING WRONG WAY ON ONE WAY 11/17/2021

312463 4 GILBERT, KENNETH LEBRON FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312463 5 GILBERT, KENNETH LEBRON FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312463 6 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312463 7 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312464 1 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/17/2021

312464 2 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021

312464 3 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312464 4 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312464 5 GOINES, SAMUEL JAMES DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312464 6 GOINES, SAMUEL JAMES FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312464 7 GOINES, SAMUEL JAMES DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312465 1 GROSS, JACOB A DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312465 2 GROSS, JACOB A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312466 1 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312466 2 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/17/2021

312466 3 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 11/17/2021

312466 4 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 11/17/2021

312467 1 HINTON, NELSON EUGENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312467 2 HINTON, NELSON EUGENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312468 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF HEROIN 11/17/2021

312468 2 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/17/2021

312468 3 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312469 1 HOWARD, JUSTIN MITCHELL SPEEDING 11/17/2021

312469 2 HOWARD, JUSTIN MITCHELL VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021

312469 3 HOWARD, JUSTIN MITCHELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312470 1 HUBBARD, ANTONIO RODRIQUEZ RECKLESS ENDANGERMENT 11/17/2021

312470 2 HUBBARD, ANTONIO RODRIQUEZ POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/17/2021

312471 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312472 1 KELLY, SHEALA GENEL AGGRAVATED CHILD ABUSE 11/17/2021

312473 1 KENNEDY, KAREN A ARSON 11/17/2021

312474 1 KNOX, RODNEY FRANKLIN VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021

312474 2 KNOX, RODNEY FRANKLIN DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312474 3 KNOX, RODNEY FRANKLIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312475 1 LESLIE, LEVI GARY ASSAULT 11/17/2021

312475 2 LESLIE, LEVI GARY DISORDERLY CONDUCT 11/17/2021

312475 3 LESLIE, LEVI GARY RESISTING ARREST 11/17/2021

312475 4 LESLIE, LEVI GARY VANDALISM 11/17/2021

312476 1 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI RECKLESS ENDANGERMENT 11/17/2021

312476 2 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312476 3 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312477 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312478 1 MCMILLON SR, JOHNNIE LORENZO THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312479 1 MONTGOMERY, DENZEL MONTEZ POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312480 1 MUNSON, CLAY JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312480 2 MUNSON, CLAY JOSEPH INTERFERENCE WITH 911 CALL 11/17/2021

312480 3 MUNSON, CLAY JOSEPH FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312481 1 ODUM, DEVONTAY LEBRON DOMESTIC ASSAULT 11/17/2021

312481 2 ODUM, DEVONTAY LEBRON FALSE IMPRISONMENT 11/17/2021

312482 1 ORR SR, RAYMOND EDWARD ASSAULT 11/17/2021

312482 2 ORR SR, RAYMOND EDWARD EVADING ARREST 11/17/2021

312483 1 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312483 2 PARSONS, JOHNNIE MARIA FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312483 3 PARSONS, JOHNNIE MARIA VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 11/17/2021

312483 4 PARSONS, JOHNNIE MARIA VANDALISM 11/17/2021

312483 5 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312483 6 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312483 7 PARSONS, JOHNNIE MARIA FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312483 8 PARSONS, JOHNNIE MARIA VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/17/2021

312483 9 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312484 1 PASCUAL, KEVIN NATANAEL ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312484 2 PASCUAL, KEVIN NATANAEL AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312485 1 POMALES, PEDRO FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312485 2 POMALES, PEDRO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312486 1 ROLLINS, MARY L THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312487 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312488 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

11/17/2021

312489 1 TAYLOR, CARLTON LEWIS DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312489 2 TAYLOR, CARLTON LEWIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE THIRD OFFENSE 11/17/2021

312490 1 TAYLOR, JAMES AMAUD POSSESSION OF ALPRAZOLAM 11/17/2021

312490 2 TAYLOR, JAMES AMAUD BURGLARY OF A BUSINESS 11/17/2021

312490 3 TAYLOR, JAMES AMAUD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312491 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 11/17/2021

312491 2 THOMAS JR, DARYL CORLELL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312493 1 WASSON, DESMON JAJUAN ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 11/17/2021

312493 2 WASSON, DESMON JAJUAN AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312492 1 TURNER, MYZON ALEXANDER ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 11/17/2021

312492 2 TURNER, MYZON ALEXANDER AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312494 1 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312494 2 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312494 3 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021

312494 4 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312494 5 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312495 1 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312495 2 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312496 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312496 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312496 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312497 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312497 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/17/2021

312497 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312497 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312498 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 11/17/2021