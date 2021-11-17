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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, November 17, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/17/2021

1 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF MARIJUANA 11/17/2021

1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021

1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021

1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF MARIJUANAS FOR RESALE 11/17/2021

1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF MARIJUANA 11/17/2021

True Bills:

 

312440 1 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE POSSESSION OF AMPHETAMINE 11/17/2021

312440 2 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312440 3 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE RECKLESS DRIVING 11/17/2021

312440 4 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312440 5 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312441 1 AMMANN, CODY RICHARD JOHN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312441 2 AMMANN, CODY RICHARD JOHN VANDALISM 11/17/2021

312442 1 ARMOUR, SONYA D DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312442 2 ARMOUR, SONYA D VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/17/2021

312442 3 ARMOUR, SONYA D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312444 1 BUCKLES, LARRY BLAKE AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312444 2 BUCKLES, LARRY BLAKE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312443 1 BALLOU-PRITCHETT, JAN LATASHA AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312443 2 BALLOU-PRITCHETT, JAN LATASHA THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312445 1 BEATY, MARSHALL CLIFTON BURGLARY OF AN AUTO 11/17/2021

312445 2 BEATY, MARSHALL CLIFTON CRIMINAL TRESPASSING 11/17/2021

312445 3 BEATY, MARSHALL CLIFTON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312445 4 BEATY, MARSHALL CLIFTON POSSESSION OF LEGEND DRUGS 11/17/2021

312445 5 BEATY, MARSHALL CLIFTON FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312446 1 BENNETT, JAMES ROBERT ABUSE OF VULNERABLE ADULT 11/17/2021

312446 2 BENNETT, JAMES ROBERT ASSAULT 11/17/2021

312447 1 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312447 2 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/17/2021

312447 3 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312447 4 BROBECK, ADAM JACKSON FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312448 1 BROWN, ERIC L SPEEDING 11/17/2021

312448 2 BROWN, ERIC L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312449 1 BRUMLOW, WILLIAM STEPHEN THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312450 1 CAL, TEATIO ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312450 2 CAL, TEATIO ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312450 3 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312450 4 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312450 5 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312450 6 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 1 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312451 2 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312451 3 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 4 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 5 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 6 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312452 1 CAL, TEATIO EMPLOYING A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021

312453 1 CLEMONS II, JOHNNY JUNIOR AGGRAVATED ARSON 11/17/2021

312455 1 SUTTON, JEREMY OTTO AGGRAVATED ARSON 11/17/2021

312454 1 JOHNSON, TAMARION TERELL AGGRAVATED ARSON 11/17/2021

312456 1 CULBERSON, JANICE NICOLE CHILD NEGLECT 11/17/2021

312456 2 CULBERSON, JANICE NICOLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312457 1 DAVIS, ROBERT JAMES POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/17/2021

312457 2 DAVIS, ROBERT JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312458 1 DIAZ GERONIMO, HANI LEAVING THE SCENE 11/17/2021

312458 2 DIAZ GERONIMO, HANI FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312458 3 DIAZ GERONIMO, HANI VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/17/2021

312458 4 DIAZ GERONIMO, HANI DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312459 1 ELLIOTT, PATRICK ALLEN BURGLARY OF BUSINESS 11/17/2021

312459 2 ELLIOTT, PATRICK ALLEN VANDALISM 11/17/2021

312460 1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021

312460 2 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312460 3 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312461 1 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312461 2 GIBBS JR, AUTRY FAY FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312461 3 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312461 4 GIBBS JR, AUTRY FAY SPEEDING 11/17/2021

312461 5 GIBBS JR, AUTRY FAY FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312461 6 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312462 1 GILBERT, KENNETH LEBRON ASSAULT 11/17/2021

312463 1 GILBERT, KENNETH LEBRON VANDALISM 11/17/2021

312463 2 GILBERT, KENNETH LEBRON RESISTING ARREST 11/17/2021

312463 3 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVING WRONG WAY ON ONE WAY 11/17/2021

312463 4 GILBERT, KENNETH LEBRON FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312463 5 GILBERT, KENNETH LEBRON FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312463 6 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312463 7 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312464 1 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/17/2021

312464 2 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021

312464 3 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312464 4 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312464 5 GOINES, SAMUEL JAMES DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312464 6 GOINES, SAMUEL JAMES FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312464 7 GOINES, SAMUEL JAMES DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312465 1 GROSS, JACOB A DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312465 2 GROSS, JACOB A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312466 1 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312466 2 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/17/2021

312466 3 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 11/17/2021

312466 4 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 11/17/2021

312467 1 HINTON, NELSON EUGENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312467 2 HINTON, NELSON EUGENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312468 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF HEROIN 11/17/2021

312468 2 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/17/2021

312468 3 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312469 1 HOWARD, JUSTIN MITCHELL SPEEDING 11/17/2021

312469 2 HOWARD, JUSTIN MITCHELL VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021

312469 3 HOWARD, JUSTIN MITCHELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312470 1 HUBBARD, ANTONIO RODRIQUEZ RECKLESS ENDANGERMENT 11/17/2021

312470 2 HUBBARD, ANTONIO RODRIQUEZ POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/17/2021

312471 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312472 1 KELLY, SHEALA GENEL AGGRAVATED CHILD ABUSE 11/17/2021

312473 1 KENNEDY, KAREN A ARSON 11/17/2021

312474 1 KNOX, RODNEY FRANKLIN VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021

312474 2 KNOX, RODNEY FRANKLIN DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312474 3 KNOX, RODNEY FRANKLIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312475 1 LESLIE, LEVI GARY ASSAULT 11/17/2021

312475 2 LESLIE, LEVI GARY DISORDERLY CONDUCT 11/17/2021

312475 3 LESLIE, LEVI GARY RESISTING ARREST 11/17/2021

312475 4 LESLIE, LEVI GARY VANDALISM 11/17/2021

312476 1 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI RECKLESS ENDANGERMENT 11/17/2021

312476 2 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312476 3 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312477 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312478 1 MCMILLON SR, JOHNNIE LORENZO THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312479 1 MONTGOMERY, DENZEL MONTEZ POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312480 1 MUNSON, CLAY JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312480 2 MUNSON, CLAY JOSEPH INTERFERENCE WITH 911 CALL 11/17/2021

312480 3 MUNSON, CLAY JOSEPH FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312481 1 ODUM, DEVONTAY LEBRON DOMESTIC ASSAULT 11/17/2021

312481 2 ODUM, DEVONTAY LEBRON FALSE IMPRISONMENT 11/17/2021

312482 1 ORR SR, RAYMOND EDWARD ASSAULT 11/17/2021

312482 2 ORR SR, RAYMOND EDWARD EVADING ARREST 11/17/2021

312483 1 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312483 2 PARSONS, JOHNNIE MARIA FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312483 3 PARSONS, JOHNNIE MARIA VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 11/17/2021

312483 4 PARSONS, JOHNNIE MARIA VANDALISM 11/17/2021

312483 5 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312483 6 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312483 7 PARSONS, JOHNNIE MARIA FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312483 8 PARSONS, JOHNNIE MARIA VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/17/2021

312483 9 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312484 1 PASCUAL, KEVIN NATANAEL ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312484 2 PASCUAL, KEVIN NATANAEL AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312485 1 POMALES, PEDRO FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312485 2 POMALES, PEDRO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312486 1 ROLLINS, MARY L THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312487 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312488 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

11/17/2021

312489 1 TAYLOR, CARLTON LEWIS DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312489 2 TAYLOR, CARLTON LEWIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE THIRD OFFENSE 11/17/2021

312490 1 TAYLOR, JAMES AMAUD POSSESSION OF ALPRAZOLAM 11/17/2021

312490 2 TAYLOR, JAMES AMAUD BURGLARY OF A BUSINESS 11/17/2021

312490 3 TAYLOR, JAMES AMAUD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312491 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 11/17/2021

312491 2 THOMAS JR, DARYL CORLELL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312493 1 WASSON, DESMON JAJUAN ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 11/17/2021

312493 2 WASSON, DESMON JAJUAN AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312492 1 TURNER, MYZON ALEXANDER ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 11/17/2021

312492 2 TURNER, MYZON ALEXANDER AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312494 1 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312494 2 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312494 3 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021

312494 4 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312494 5 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312495 1 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312495 2 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312496 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312496 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312496 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312497 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312497 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/17/2021

312497 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312497 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312498 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 11/17/2021


November 17, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

November 17, 2021

CHI Memorial Moves Forward With Building New Hospital In Ringgold

November 17, 2021

Man Gets 27-Month Sentence In Cocaine Case After Attorney Praises Client


Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/17/2021 1 GOINES, SAMUEL JAMES ... (click for more)

CHI Memorial has taken the next step toward making its new hospital in North Georgia a reality. Hospital leaders gave notice to the Georgia Department of Community Health (DCH) on Wednesday, ... (click for more)

Terrence Moore received a downward variance that resulted in a 27-month sentence after pleading guilty to selling crack cocaine, but the reason for the downward variance was different than the ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/17/2021 1 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF MARIJUANA 11/17/2021 1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021 1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021 1 HOLLAND, ... (click for more)

CHI Memorial Moves Forward With Building New Hospital In Ringgold

CHI Memorial has taken the next step toward making its new hospital in North Georgia a reality. Hospital leaders gave notice to the Georgia Department of Community Health (DCH) on Wednesday, that they will file their Certificate of Need (CON) in December to build a replacement hospital in Ringgold. The current facility, located at 100 Gross Crescent Circle in Fort Oglethorpe, ... (click for more)

Opinion

Weston, What Is Your Job?; Weston Replies - And Other Responses (6)

I have watched the list of potential candidates appear on the Chattanoogan polls for the 2022 Hamilton County mayor’s race, from Bo Watson to Tim Boyd. How fun these polls are for the community. With each potential candidate listed in the Chattanoogan polls, I can immediately associate the candidate to their profession or employment, or how they have earned a living. Of course, ... (click for more)

Roy Exum: What’s Your Typology?

When Tennessee Governor Bill Lee signed a bill that will allow partisan elections for county school board, it had little to do politics and a lot to do with wackos. School boards across the state have become infested – in more than a few counties – with “stinkin’ thinkin’” and the conservative State Legislature quite rightfully wanted more transparency for the voters. Understand, ... (click for more)

Sports

UT Welcomes Fans For The South Alabama Game Saturday

The University of Tennessee, Knoxville, welcomes fans to campus Saturday for the football game against the University of South Alabama. This is UT’s seventh home football game of the 2021 season. Kickoff is set for 7:30 p.m. in Neyland Stadium. Gates open at 5:30 p.m. ESPNU will televise the game. Fans are encouraged to visit UTSports.com/gameday/football or follow @UTGameday ... (click for more)

Unbeaten UTC Men Rally To Beat Tennessee Tech

The Chattanooga Mocs are the champions of the 2021 Coca-Cola Zero Sugar Classic presented by 3H Group and Springhill Suites Downtown following Tuesday’s 69-62 victory over the Tennessee Tech Golden Eagles. That win came on the heels of Sunday’s 30 point romp over UNC-Asheville to give the Mocs wins over both teams. Those two teams will play on Thursday at 7 for the consolation ... (click for more)


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