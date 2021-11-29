Here is the Walker County arrest report for Nov. 22-28:
ABRNER OWEN TRAVIS W/M 37 F OFFICER MANNING POSS.METH , HOLD FOR WHITFEILD
BURKS JOE -------- W/M 49 ---- FERGUSON HOLD FOR COURT
WALTER WILIAM JOSEPH W/M 23 M TURNED SELF IN DUI
CHITTOM DAVID LEE W/M 34 OFFICER MILLER
DEAN FARIN CHASE W/M 26 OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
MITCHELL KEONTA DESAUN B/M 20 M & F STEELE WARRANT AGG ASSLT, FLEEING INTERFERENCE OF GOV PROP+OBSTRUCTION , NO INSURANCE, CONTINUED
PANKEY NORMAN DWAYNE W/M 54 M OFFICER AGREDANO DUI
FRANKLIN CHARLES EDWARD W/M MISD OFFICER CARTER DUI ALCOHOL, FAIL TO STOP, FAIL TO MAINTAIN LANE
MCNEESE DONALD ANTONY W/M 57 F SIMPSON PROBATION VIOLATION
VOELKL MICHAEL PATRICK W/M 37 F GALVON AGG STALKING, CRIM TRESPASS, SIMPLE BATTERY FVA
AUSTIN ANTONIO MANUEL EUGUENE B/M 27 F HERPST PROBATION VIOLATION, VGCSA FELONY
BURNS AMANDA JANE W/F 37 F HERPST VGCSA FELONY
WEBB BRUCE KENNETH W/M 57 F PROBATION PROBATION VIOLATION
MONTGOMERY QUENTON DEOVON B/M 26 F PROBATION PROBATION VIOLATION
MOON ROPER JAMES W/M 54 F OFFICER YOUNG WARRANT
WHITMIRE ADAM JEROME W/M 39 M WILLIAMS PROBATION VIOLATION
SISK SHAUN PATTRICK W/M 31 F OFFICER MILLER WARRANTS
BURNS SAMUEL JONATHAN W/M 28 F OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
GRUBE AMY MICHELLE W/F 36 MISD OFFICER CAPEHART SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED
HELTON MICHAEL EUGENE W/M 42 BARTLETTE BACK FROM CHI
XILOG HENRY VICENTE H/M 25 MISD OFFICER CAPEHART SPEEDING, NO LICENSE
MCCANTHAY YOLANDO FAYE W/F 39 MISD CAMP WARRANT- MISD SIMPLE BATTERY
CANSLER NADA --------------- W/F 36 MISD OFFICER MULLIS SIMPLE BATTERY FVA
SIPES TAMATHA SUZANNE W/F 49 FELONY OFFICER CAMP PROBATION VIOLATION
BREWINGTON MASON ALEXANDER W/M 29 FELONY OFFICER CAMP FUGITIVE FROM JUSTICE
TAYLOR KRISTY MICHELLE W/F 32 MISD OFFICER SMALL CRIMINAL TRESPASS
ROBERTSON JACK --------------- W/M 23 FELONY OFFICER HEGWOOD TERRORISTIC THREATS-FVA
LEE TRAVIS JASON W/M 46 MISD OFFICER BUCKNER DUI DRUGS
ALLRED JAMES WILLIAM W/M 55 SELF WEEKENDER
GOSS KEVIN WAYNE W/M 50 MISD OFFICER BUCKNER SPEEDING, DRIVING WHILE SUSPENDED
ADAMS MATTHEW SPENCER W/M 28 MISD OFFICER DURHAM BATTERY
MCBRIAR DARRYL WAYNE W/M 30 OFFICER SPROUSE OBSTRUCTION, WARRANTS
BAKER TIMOTHY SCOTT W/M 38 MISD OFFICER FOUTS DUI, NO INSURANCE, SPEEDING, SUSPENDED REGISTRATION
SMITH CHRISTOPHER BAILEY W/M 22 MISD OFFICER THOMASON SIMPLE ASSAULT X2
ELROD STEVEN TAYLOR W/M 20 MISD OFFICER FOUTS DUI ALCOHOL, UNDERAGE CONSUMPTION, DRUG RELATED OBJECTS
POTEET ROBERT MITCHEL W/M 34 OFFICER CARTER WARRANT, HOLD FOR ANOTHER AGENCY
BASS ERIC HOYLE W/M 20 MISD OFFICER HAVEN DUI
POTHEN BRANDON LEE W/M 27 FELONY OFFICER BARKLEY TERR THREATS, SIMPLE ASSAULT, POSS MARIJUANA
MULLENS NICHOLAS JAY W/M 31 OFFICER BETHUNE BENCH WARRANT
CARTER CORY LESEAN B/M 34 MISD OFFICER HAVEN RECKLESS DRIVING, NO SEATBELT, NO INSURANCE
WATSON BARON LEE W/M 29 OFFICER WALKER HOLD FOR ANOTHER AGENCY
JIMENEZ ECHEVERRIA MARIELA JOSEFINA H/F 47 MISD GSP SPEEDING, DRIVING W/O LICENSE
HOGUE AUSTIN CHANDLER W/M 22 MISD OFFICER HAVEN OBSTRUCTION, THEFT, SIMPLE BATTERY FVA
COPE TIMOTHY SCOOT W/M 17 MISD OFFICER AGREDANO RECKLESS DEIVING, SPEEDING
MAYO JOSH ANDREW W/M FELONY OFFICER DURHAM CRIMINAL TREPASS, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY ,GIVING FALSE NAME
TAYLOR KRISTY MICHELLE W/F 32 MISD OFFICER WORLEY DISORDERLY CONDUCT, OBSTRUCTION(M)
WOODS RONYA ANTONIO B/M 52 MISD OFFICER WORLEY WARRANT
JESTER GREGORY CHRISTOPHER B/M 39 MISD OFFICER BARKLEY WARRANT DRIVING ON SUSPENDED NO PROOF OF INS.
RICHARDS RNEE SANE W/F 51 MISD OFFICER HAVEN MIS CRIMINAL TRESPASS FVA.
MOORIS EDWARD EUGENE W/M 38 OFFICER CAPEHART FLEEING AND ATTEMPTING TO ELUDE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD,PASSING IN A NO PASSING ZONE,
TAYLOR KRISTY MICHELLE W/F 32 MISD REYNOLDS THEFT BY SHOPLIFTING