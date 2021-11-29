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Walker County Arrest Report For Nov. 22-28

Monday, November 29, 2021

Here is the Walker County arrest report for Nov. 22-28:

ABRNER        OWEN            TRAVIS          W/M    37        F          OFFICER MANNING           POSS.METH , HOLD FOR WHITFEILD

BURKS           JOE     -------- W/M    49        ----       FERGUSON   HOLD FOR COURT

WALTER       WILIAM         JOSEPH          W/M    23        M        TURNED SELF IN    DUI

CHITTOM      DAVID           LEE     W/M    34                    OFFICER MILLER   

DEAN FARIN            CHASE           W/M    26                    OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

MITCHELL    KEONTA        DESAUN        B/M     20        M & F STEELE          WARRANT AGG ASSLT, FLEEING INTERFERENCE OF GOV PROP+OBSTRUCTION , NO INSURANCE,  CONTINUED

PANKEY        NORMAN      DWAYNE      W/M    54        M        OFFICER AGREDANO        DUI

 

FRANKLIN    CHARLES      EDWARD      W/M                MISD  OFFICER CARTER   DUI ALCOHOL, FAIL TO STOP, FAIL TO MAINTAIN LANE               

MCNEESE     DONALD       ANTONY       W/M    57        F          SIMPSON       PROBATION VIOLATION             

VOELKL        MICHAEL      PATRICK       W/M    37        F          GALVON       AGG STALKING, CRIM TRESPASS, SIMPLE BATTERY FVA               

AUSTIN         ANTONIO      MANUEL EUGUENE           B/M     27        F          HERPST         PROBATION VIOLATION, VGCSA FELONY                       

BURNS           AMANDA      JANE  W/F     37        F          HERPST         VGCSA FELONY                 

WEBB BRUCE           KENNETH     W/M    57        F          PROBATION PROBATION VIOLATION             

MONTGOMERY       QUENTON     DEOVON       B/M     26        F          PROBATION PROBATION VIOLATION             

MOON            ROPER           JAMES           W/M    54        F          OFFICER YOUNG    WARRANT               

WHITMIRE    ADAM            JEROME        W/M    39        M        WILLIAMS    PROBATION VIOLATION             

SISK   SHAUN          PATTRICK    W/M    31        F          OFFICER MILLER    WARRANTS             

BURNS           SAMUEL        JONATHAN   W/M    28        F          OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION 

 

GRUBE          AMY   MICHELLE    W/F     36        MISD  OFFICER CAPEHART         SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED

HELTON        MICHAEL      EUGENE        W/M    42                    BARTLETTE BACK FROM CHI

XILOG            HENRY          VICENTE       H/M    25        MISD  OFFICER CAPEHART         SPEEDING, NO LICENSE

MCCANTHAY          YOLANDO    FAYE  W/F     39        MISD  CAMP WARRANT- MISD SIMPLE BATTERY

 

CANSLER      NADA ---------------    W/F     36        MISD  OFFICER MULLIS    SIMPLE BATTERY FVA

SIPES  TAMATHA    SUZANNE     W/F     49        FELONY        OFFICER CAMP       PROBATION VIOLATION

BREWINGTON         MASON          ALEXANDER            W/M    29        FELONY        OFFICER CAMP       FUGITIVE FROM JUSTICE

TAYLOR        KRISTY          MICHELLE    W/F     32        MISD  OFFICER SMALL     CRIMINAL TRESPASS

ROBERTSON JACK  ---------------    W/M    23        FELONY        OFFICER HEGWOOD          TERRORISTIC THREATS-FVA

 

LEE     TRAVIS          JASON            W/M    46        MISD  OFFICER BUCKNER           DUI DRUGS

ALLRED        JAMES           WILLIAM      W/M    55                    SELF   WEEKENDER

GOSS  KEVIN            WAYNE         W/M    50        MISD  OFFICER BUCKNER           SPEEDING, DRIVING WHILE SUSPENDED

ADAMS          MATTHEW    SPENCER      W/M    28        MISD  OFFICER DURHAM BATTERY

MCBRIAR      DARRYL        WAYNE         W/M    30                    OFFICER SPROUSE OBSTRUCTION, WARRANTS

BAKER          TIMOTHY      SCOTT           W/M    38        MISD  OFFICER FOUTS      DUI, NO INSURANCE, SPEEDING, SUSPENDED REGISTRATION

 

SMITH            CHRISTOPHER         BAILEY         W/M    22        MISD  OFFICER THOMASON        SIMPLE ASSAULT X2

ELROD           STEVEN         TAYLOR        W/M    20        MISD  OFFICER FOUTS      DUI ALCOHOL, UNDERAGE CONSUMPTION, DRUG RELATED OBJECTS

POTEET         ROBERT        MITCHEL      W/M    34                    OFFICER CARTER   WARRANT, HOLD FOR ANOTHER AGENCY

BASS  ERIC   HOYLE          W/M    20        MISD  OFFICER HAVEN     DUI

POTHEN        BRANDON    LEE     W/M    27        FELONY        OFFICER BARKLEY            TERR THREATS, SIMPLE ASSAULT, POSS MARIJUANA

MULLENS     NICHOLAS    JAY     W/M    31                    OFFICER BETHUNE            BENCH WARRANT

CARTER        CORY LESEAN         B/M     34        MISD  OFFICER HAVEN     RECKLESS DRIVING, NO SEATBELT, NO INSURANCE

WATSON       BARON          LEE     W/M    29                    OFFICER WALKER HOLD FOR ANOTHER AGENCY

JIMENEZ ECHEVERRIA     MARIELA      JOSEFINA      H/F      47        MISD  GSP     SPEEDING, DRIVING W/O LICENSE

HOGUE          AUSTIN         CHANDLER  W/M    22        MISD  OFFICER HAVEN     OBSTRUCTION, THEFT, SIMPLE BATTERY FVA

 

COPE  TIMOTHY      SCOOT           W/M    17        MISD  OFFICER AGREDANO        RECKLESS DEIVING, SPEEDING

MAYO            JOSH  ANDREW      W/M                FELONY        OFFICER DURHAM CRIMINAL TREPASS, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY  ,GIVING FALSE  NAME

TAYLOR        KRISTY          MICHELLE    W/F     32        MISD  OFFICER WORLEY DISORDERLY CONDUCT, OBSTRUCTION(M)

WOODS         RONYA          ANTONIO      B/M     52        MISD  OFFICER WORLEY WARRANT

JESTER          GREGORY     CHRISTOPHER         B/M     39        MISD  OFFICER BARKLEY            WARRANT DRIVING ON SUSPENDED NO PROOF OF INS.

RICHARDS    RNEE  SANE  W/F     51        MISD OFFICER HAVEN     MIS CRIMINAL TRESPASS FVA.

MOORIS        EDWARD      EUGENE        W/M    38                    OFFICER CAPEHART         FLEEING AND ATTEMPTING TO ELUDE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD,PASSING IN A NO PASSING ZONE,

TAYLOR        KRISTY          MICHELLE    W/F     32        MISD  REYNOLDS   THEFT BY SHOPLIFTING

                                                                                                           


November 29, 2021

Police Blotter: Woman Thinks There's A Man In Her Crawlspace; Intoxicated Man Gives Confusing Report To Police

November 29, 2021

Man Said He Stabbed 2 Other Men Because They Cheated On Him While He Was In Jail

November 29, 2021

HCSO Corrections Division Re-Entry Program Hosts Inmate Job Fair


A woman on Charlotte Avenue told police she had heard a noise outside and believed that someone may have entered the crawl space under her house. That area was checked and nothing was located. ... (click for more)

A man said he stabbed two men because he was upset that his boyfriend cheated on him while he was in jail. Police responded to interview the stabbing suspect on Saturday. They said the ... (click for more)

The Hamilton County Sheriff’s Office Correction’s Division Re-Entry Program will host a job fair on Tuesday morning at the Silverdale Detention Center for inmates who are nearing their release ... (click for more)



Breaking News

Police Blotter: Woman Thinks There's A Man In Her Crawlspace; Intoxicated Man Gives Confusing Report To Police

A woman on Charlotte Avenue told police she had heard a noise outside and believed that someone may have entered the crawl space under her house. That area was checked and nothing was located. The woman had a video of a black male walking up on her carport at 6:05 a.m. This person matched the description of a man who had run from police earlier around 1:30 a.m. after crashing the ... (click for more)

Man Said He Stabbed 2 Other Men Because They Cheated On Him While He Was In Jail

A man said he stabbed two men because he was upset that his boyfriend cheated on him while he was in jail. Police responded to interview the stabbing suspect on Saturday. They said the suspect, Paul Levon Morgan, 55, agreed to speak without a lawyer after being read his Miranda rights. Morgan said he had been in jail for 10 days prior to the incident. He said his boyfriend ... (click for more)

Opinion

End The UTC Sports Nightmare - And Response (2)

UT Chattanooga’s loss today to the College of Charleston was embarrassing. I believe Coach Paris has done great things since he has been there, and hopefully today's loss will wake them up. But no losses could wake up the football team that should have been 9 and 2. The women’s basketball team, I know they have several good players out, but the trend since the loss of Coach Foster ... (click for more)

Roy Exum: Georgia Picked By 6½

So help me, I can hear the legendary Bear Bryant telling his players: “Bingo, we got Georgia right where we want ‘em, They are cocky, fat and sassy … all we got to do is keep our wits about us and do the things we know we can do. I know we can do it. Now, let’s get ready to play Georgia the game of their lives …” The trouble is Coach Bryant died almost 40 years ago and this week, ... (click for more)

Sports

Mocs Blow Big Lead Over Charleston To Suffer 1st Loss; Women Fall To Georgia State

Malachi Smith and David Jean-Baptiste, a veteran backcourt that has been in every situation imaginable over the course of their lengthy collegiate careers, converged upon Charleston's Fah’Mir Ali with about 15 seconds to go. The Mocs were trailing by two and were trapping in order to induce a steal or a foul. A few seconds earlier, Silvio De Sousa had been called for a lane violation ... (click for more)

Vols Finish 7-5 After 45-21 Victory Over Vanderbilt

Tennessee finishes 7-5 under first-year coach Josh Heupel after downing Vanderbilt in the final game of the regular season. The Vols won 45-21. Hendon Hooker had 156 yards and two touchdowns. Tennessee led 24-0 with a second left in the first half when Vandy connected on a 56-yard Hail Mary to make it 24-7. Vanderbilt got two running touchdowns in the second half. ... (click for more)


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