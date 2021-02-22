Here is the latest Hamilton County arrest report:
BARNES, MISTY MICHELLE
3622 CONNER ST CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest: 38 years old
Arresting Agency: Hamilton County
VIOLATION OF PROBATION (FAILURE TO APPEAR)
VIOLATION OF PROBATION (POSS OF METH)
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BARNETT, JIANA
5145 KELLEY ST APT 4 CLEVELAND, 37312
Age at Arrest: 25 years old
Arresting Agency: Hamilton County
VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY UNDER 10
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BENECKE, AMANDA
12107 ARMSTRONG RD SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest: 61 years old
Arresting Agency: Chattanooga
FAILURE TO MAINTAIN LANE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE - SECOND OFFENSE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
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BENNETT, GREGORY S
501 E 5TH ST CHATTANOOGA, 374031832
Age at Arrest: 35 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
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BOLDEN, LEKESHA DANIEL
1092 N HAWTHORNE STREET CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest: 30 years old
Arresting Agency: Hamilton County
AGGRAVATED ASSAULT
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BROWN, ERIC GIG
727 E 11TH ST CHATTANOOGA, 37403
Age at Arrest: 61 years old
Arresting Agency: Chattanooga
CRIMINAL TRESPASSING
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BROWN, LARRY DANIEL
HOMELESS CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest: 35 years old
Arresting Agency: Hamilton County
REGISTRATION, EXPIRED
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
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COZZART, KHERA
2421 NIMTZ ST.
CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest: 44 years old
Arresting Agency: East Ridge
FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD
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DANIELS, CHRISTOPHER JABBAR
HOMELESS CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Chattanooga
VIOLATION OF PROBATION (POSS OF ECSTASY FOR RESALE
VIOLATION OF PROBATION (POSS OF MARIJUANA
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DANIELS, LNORVY QUINTELL
3911 7TH AVE CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest: 36 years old
Arresting Agency: Chattanooga
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
LIGHT LAW VIOLATION
TINTED WINDOWS VIOLATION
POSSESSION OF GAMBLING DEVICE OR RECORD
GAMBLING
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DAVIS, LAUREN NICOLE
111 SAVANNAH COVE BENTON, 37307
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Collegedale Police
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
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DEWS, TIAJUANA NASHA
3127 DEE DR CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING LEFT OF CENTER LINE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
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GAITHER, PIERRE LACEY
1717 WHITE OAK RD APT D3 CHATTANOOGA, 37415
Age at Arrest: 31 years old
Arresting Agency: Chattanooga
ASSAULT
RECKLESS ENDANGERMENT
POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
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GOODLOW, STACY DARREL
5307 HIGHWAY 58 CHATTANOOGA, 374161636
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Chattanooga
RECKLESS ENDANGERMENT
AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DRIVING LEFT OF CENTER LINE
STOP SIGN VIOLATION
RECKLESS DRIVING
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HAYES, CASEY S
2465 LIVINGSTON HWY JAMESTOWN, 385566406
Age at Arrest: 30 years old
Arresting Agency: Chattanooga
CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
CRIMINAL IMPERSONATION
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
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HERNANDEZ, GRANDENO
25 LYNDON AVE RED BANK, 37415
Age at Arrest: 24 years old
Arresting Agency: Chattanooga
LEFT OF CENTER VIOLATION
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
HEADLIGHTS ON MOTOR VEHICLES (INCLEMENT WEATHER)
DRIVING UNDER THE INFLUENCE SECOND OFFENSE
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
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JACABO, BENJAMIN
327 SYCAMORE CIR DALTON, 30721
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: East Ridge
SIMPLE POSSESSION
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JOHNSON, DEWAYNE MARZKY
4000 FAGAN ST CHATTANOOGA, 37410
Age at Arrest: 29 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
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JOHNSON, JACORY MARTAE
3807 DEERFOOT DR CHATTANOOGA, 374061206
Age at Arrest: 21 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DISORDERLY CONDUCT
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LOPEZ-MANUEL, NELVIN CECILIO
CHATTANOOGA,
Age at Arrest: 18 years old
Arresting Agency: Lookout Mountain
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
SPEEDING
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MADRIGAL, LUIS JERADO
736 FIELDING ST DALTON, 30721
Age at Arrest: 24 years old
Arresting Agency: Hamilton County
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN WHITFIELD CO GA)
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MAY, EMILY K
188 EVERGREEN CIR HENDERSONVILLE, 37075
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Chattanooga
PUBLIC INTOXICATION
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MIGUEL, HECTOR
8630 E RIDGE TRAIL RD SODDY DAISY, 373793459
Age at Arrest: 29 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
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MORGAN, TIFFANY NICOLE
954 PEAGRAN CIRLCE FORT OLGETHORPE, 30753
Age at Arrest: 29 years old
Arresting Agency: Hamilton County
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
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MORRIS, CORTNEY DEWAYNE
1618 N. ORCHARD KNOB AVE CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Tenn Highway Patrol
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
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PARKER, FREDERICK LEE
7005 ARBOR LEAF LN CHATTANOOGA, 374211968
Age at Arrest: 28 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
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PERRY, NICHOLAS ALEXANDER
3409 VINCENT PK CLEVELAND, 37312
Age at Arrest: 25 years old
Arresting Agency: Collegedale Police
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
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SANCHEZ-BRAVO, ALFREDO
306 LOVELL ST CHATTANOOGA,
Age at Arrest: 30 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
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SHAW, CHASE BRANDON
2406 COVE FLOWER TRL CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest: 26 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SPEEDING
RECKLESS DRIVING
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SILER, SHEREE DEVORAH
2800 DODSON AVE CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DOMESTIC ASSAULT
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SIMS, JAMES RANDALL
12107 ARMSTRONG RD SODDY DAISY, 373795921
Age at Arrest: 62 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT
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STARLING, DARRIUS MARSHON
800 MCCALLIE AVE Chattanooga, 374032612
Age at Arrest: 29 years old
Arresting Agency: Chattanooga
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
PUBLIC INTOXICATION
DISORDERLY CONDUCT
CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
CRIMINAL TRESPASSING
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STEVISON, JEFFERY DYLON
2201 SOUTHFORKE DR SE CLEVELAND, 37311
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Collegedale Police
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
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WILLIAMS, MICHAEL RAY
HOMELESS EASTRIDGE, 37412
Age at Arrest: 63 years old
Arresting Agency: East Ridge
RESISTING STOP, FRIST, HALT, ARREST OR SEARCH
CRIMINAL TRESPASSING