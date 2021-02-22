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Latest Hamilton County Arrest Report

Monday, February 22, 2021

Here is the latest Hamilton County arrest report:

BARNES, MISTY MICHELLE 
3622 CONNER ST CHATTANOOGA, 37411 
Age at Arrest: 38 years old
Arresting Agency: Hamilton County
VIOLATION OF PROBATION (FAILURE TO APPEAR)
VIOLATION OF PROBATION (POSS OF METH)
---
BARNETT, JIANA 
5145 KELLEY ST APT 4 CLEVELAND, 37312 
Age at Arrest: 25 years old
Arresting Agency: Hamilton County
VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY UNDER 10
---
BENECKE, AMANDA 
12107 ARMSTRONG RD SODDY DAISY, 37379 
Age at Arrest: 61 years old
Arresting Agency: Chattanooga
FAILURE TO MAINTAIN LANE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE - SECOND OFFENSE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
---
BENNETT, GREGORY S 
501 E 5TH ST CHATTANOOGA, 374031832 
Age at Arrest: 35 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
---
BOLDEN, LEKESHA DANIEL 
1092 N HAWTHORNE STREET CHATTANOOGA, 37406 
Age at Arrest: 30 years old
Arresting Agency: Hamilton County
AGGRAVATED ASSAULT
---
BROWN, ERIC GIG 
727 E 11TH ST CHATTANOOGA, 37403 
Age at Arrest: 61 years old
Arresting Agency: Chattanooga
CRIMINAL TRESPASSING
---
BROWN, LARRY DANIEL 
HOMELESS CHATTANOOGA, 37421 
Age at Arrest: 35 years old
Arresting Agency: Hamilton County
REGISTRATION, EXPIRED
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
---
COZZART, KHERA 
2421 NIMTZ ST.

CHATTANOOGA, 37406 
Age at Arrest: 44 years old
Arresting Agency: East Ridge
FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD
---
DANIELS, CHRISTOPHER JABBAR 
HOMELESS CHATTANOOGA, 37421 
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Chattanooga
VIOLATION OF PROBATION (POSS OF ECSTASY FOR RESALE
VIOLATION OF PROBATION (POSS OF MARIJUANA
---
DANIELS, LNORVY QUINTELL 
3911 7TH AVE CHATTANOOGA, 37407 
Age at Arrest: 36 years old
Arresting Agency: Chattanooga
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
LIGHT LAW VIOLATION
TINTED WINDOWS VIOLATION
POSSESSION OF GAMBLING DEVICE OR RECORD
GAMBLING
---
DAVIS, LAUREN NICOLE 
111 SAVANNAH COVE BENTON, 37307 
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Collegedale Police
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
---
DEWS, TIAJUANA NASHA 
3127 DEE DR CHATTANOOGA, 37406 
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING LEFT OF CENTER LINE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
---
GAITHER, PIERRE LACEY 
1717 WHITE OAK RD APT D3 CHATTANOOGA, 37415 
Age at Arrest: 31 years old
Arresting Agency: Chattanooga
ASSAULT
RECKLESS ENDANGERMENT
POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
---
GOODLOW, STACY DARREL 
5307 HIGHWAY 58 CHATTANOOGA, 374161636 
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Chattanooga
RECKLESS ENDANGERMENT
AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DRIVING LEFT OF CENTER LINE
STOP SIGN VIOLATION
RECKLESS DRIVING
---
HAYES, CASEY S 
2465 LIVINGSTON HWY JAMESTOWN, 385566406 
Age at Arrest: 30 years old
Arresting Agency: Chattanooga
CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
CRIMINAL IMPERSONATION
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
---
HERNANDEZ, GRANDENO 
25 LYNDON AVE RED BANK, 37415 
Age at Arrest: 24 years old
Arresting Agency: Chattanooga
LEFT OF CENTER VIOLATION
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
HEADLIGHTS ON MOTOR VEHICLES (INCLEMENT WEATHER)
DRIVING UNDER THE INFLUENCE SECOND OFFENSE
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
---
JACABO, BENJAMIN 
327 SYCAMORE CIR DALTON, 30721 
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: East Ridge
SIMPLE POSSESSION
---
JOHNSON, DEWAYNE MARZKY 
4000 FAGAN ST CHATTANOOGA, 37410 
Age at Arrest: 29 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
---
JOHNSON, JACORY MARTAE 
3807 DEERFOOT DR CHATTANOOGA, 374061206 
Age at Arrest: 21 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DISORDERLY CONDUCT
---
LOPEZ-MANUEL, NELVIN CECILIO 
CHATTANOOGA, 
Age at Arrest: 18 years old
Arresting Agency: Lookout Mountain
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
SPEEDING
---
MADRIGAL, LUIS JERADO 
736 FIELDING ST DALTON, 30721 
Age at Arrest: 24 years old
Arresting Agency: Hamilton County
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN WHITFIELD CO GA)
---
MAY, EMILY K 
188 EVERGREEN CIR HENDERSONVILLE, 37075 
Age at Arrest: 23 years old
Arresting Agency: Chattanooga
PUBLIC INTOXICATION
---
MIGUEL, HECTOR 
8630 E RIDGE TRAIL RD SODDY DAISY, 373793459 
Age at Arrest: 29 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
---
MORGAN, TIFFANY NICOLE 
954 PEAGRAN CIRLCE FORT OLGETHORPE, 30753 
Age at Arrest: 29 years old
Arresting Agency: Hamilton County
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
---
MORRIS, CORTNEY DEWAYNE 
1618 N. ORCHARD KNOB AVE CHATTANOOGA, 37406 
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Tenn Highway Patrol
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
---
PARKER, FREDERICK LEE 
7005 ARBOR LEAF LN CHATTANOOGA, 374211968 
Age at Arrest: 28 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
---
PERRY, NICHOLAS ALEXANDER 
3409 VINCENT PK CLEVELAND, 37312 
Age at Arrest: 25 years old
Arresting Agency: Collegedale Police
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
---
SANCHEZ-BRAVO, ALFREDO 
306 LOVELL ST CHATTANOOGA, 
Age at Arrest: 30 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
---
SHAW, CHASE BRANDON 
2406 COVE FLOWER TRL CHATTANOOGA, 37421 
Age at Arrest: 26 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SPEEDING
RECKLESS DRIVING
---
SILER, SHEREE DEVORAH 
2800 DODSON AVE CHATTANOOGA, 37406 
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DOMESTIC ASSAULT
---
SIMS, JAMES RANDALL 
12107 ARMSTRONG RD SODDY DAISY, 373795921 
Age at Arrest: 62 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT
---
STARLING, DARRIUS MARSHON 
800 MCCALLIE AVE Chattanooga, 374032612 
Age at Arrest: 29 years old
Arresting Agency: Chattanooga
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
PUBLIC INTOXICATION
DISORDERLY CONDUCT
CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
CRIMINAL TRESPASSING
---
STEVISON, JEFFERY DYLON 
2201 SOUTHFORKE DR SE CLEVELAND, 37311 
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Collegedale Police
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
---
WILLIAMS, MICHAEL RAY 
HOMELESS EASTRIDGE, 37412 
Age at Arrest: 63 years old
Arresting Agency: East Ridge
RESISTING STOP, FRIST, HALT, ARREST OR SEARCH
CRIMINAL TRESPASSING


February 22, 2021

Police Blotter: Gutter Place Suffers Loss Of $2,000 Of Tools; Man In Wheelchair Won't Quit Roadside Panhandling

February 22, 2021

Walker County Arrest Report For Feb. 15-21

February 22, 2021

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A caller notified police about a suspicious woman on Roberts Road. Police spoke with the woman who said she was knocking on various doors because of the temperature outside, requesting a ride ... (click for more)

Here is the Walker County arrest report for Feb. 15-21: PURSLEY DUSTIN CAROLL W/M 34 OFFICER BARKLEY FUGITIVE FROM JUSTICE STEPHENS CRISTA ANTIONETTE W/F 38 OFFICER MILLER FTA(F) HAHNA ... (click for more)

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Breaking News

Police Blotter: Gutter Place Suffers Loss Of $2,000 Of Tools; Man In Wheelchair Won't Quit Roadside Panhandling

A caller notified police about a suspicious woman on Roberts Road. Police spoke with the woman who said she was knocking on various doors because of the temperature outside, requesting a ride to Jasper, Tn. Police verified the woman's identity and transported her to the Waffle House, 4343 Highway 58, to wait for her ride. * * * Police responded to South Window & Gutters, ... (click for more)

Walker County Arrest Report For Feb. 15-21

Here is the Walker County arrest report for Feb. 15-21: PURSLEY DUSTIN CAROLL W/M 34 OFFICER BARKLEY FUGITIVE FROM JUSTICE STEPHENS CRISTA ANTIONETTE W/F 38 OFFICER MILLER FTA(F) HAHNA JODY WAYNE W/M 48 OFFICER YOUNG CONTEMPT OF COURT WRIGHT SHANE EUGENE W/M OFFICER FERGUSON RETURN FROM HOSPITAL HARRIS GAVIN MICHAEL W/M 18 OFFICER WORLEY M. STATUTORY RAPE BULLOCH ... (click for more)

Opinion

William Henry Hastie, A Legal Trailblazer

February is Black History Month. The commemoration began as Black History Week in 1926, the brainchild of historian Carter G. Woodson. President Gerald Ford officially recognized Black History Month in 1976, calling on the public to “seize the opportunity to honor the too-often neglected accomplishments of Black Americans in every area of endeavor throughout our history.” For ... (click for more)

Roy Exum: Our 500,000 Dashes

There was a very sobering pause in my Morning Readers when I realized Sunday, Feb. 21st, 2021, would mark the deaths of a half-million Americans due to COVID-19. To best put that in perspective, this time last year we were just learning about the coronavirus. Heck, this time last year I couldn’t even spell it, and in Chattanooga, we were about two weeks shy of the pandemic’s first ... (click for more)

Sports

UNC Greensboro Shocks Lady Mocs, 58-50

It’s been a roller-coaster season for the Chattanooga women's basketball team. They’ve looked great in some games and not so great in others. Such was the case this weekend in the final two home games of the year against North Carolina Greensboro. The Lady Mocs played well on Friday as they cruised to a 57-41 victory over the Lady Spartans, but it was a totally different situation ... (click for more)

Lady Mocs Cruise To Third Straight Win, 57-41

The Southern Conference tournament starts in 13 days, so it’s important that every team play its best as that time gets closer. Coach Katie Burrows has certainly been focusing on that in recent practices as she wants her Lady Mocs to be more consistent overall and to keep playing good defense. Burrows got her wish for the most part on Friday night at McKenzie Arena where Chattanooga ... (click for more)


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