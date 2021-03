Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 BORAN, KASEY LEN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/10/2021

1 BORAN, KASEY LEN DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021

1 BROOKS, MARCUS DEMETRIUS SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 03/10/2021

1 DONAHUE, GERALD DEAN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/10/2021

1 WALKER, MICHAEL OSHEA USE OF STOLEN PLATES 03/10/2021

True Bills:

311082 1 APPLINGS, CHARQUEL LE MON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/10/2021

311082 2 APPLINGS, CHARQUEL LE MON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021

311083 1 EVANS, KENDRIC JUMEL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/10/2021

311083 2 EVANS, KENDRIC JUMEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021

311084 1 ARMOUR, MARCUS A AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021

311085 1 BONNER, DAVID MONTREL AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021

311085 2 BONNER, DAVID MONTREL DISORDERLY CONDUCT 03/10/2021

311086 1 BORAN, KASEY LEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021

311087 1 BORAN, KASEY LEN AGGRAVATED BURGLARY 03/10/2021

311088 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE THEFT OF PROPERTY 03/10/2021

311089 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE THEFT OF PROPERTY 03/10/2021

311090 1 BROOKS, MARCUS DEMETRIUS POSSESSION OF FIREARM WITH FELONY DRUG CONVICTION 03/10/2021

311091 1 BROWN, DANIEL ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021

311091 2 BROWN, DANIEL ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021

311091 3 BROWN, DANIEL ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021

311091 4 BROWN, DANIEL ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021

311091 5 BROWN, DANIEL ANTHONY EVADING ARREST 03/10/2021

311091 6 BROWN, DANIEL ANTHONY DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021

311091 7 BROWN, DANIEL ANTHONY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/10/2021

311091 8 BROWN, DANIEL ANTHONY SPEEDING 03/10/2021



311092 1 BROWN, MARTIN C DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021

311093 1 BROWN, TRUMON DANIEL AGGRAVATED ROBBERY 03/10/2021

311094 1 BURNS, ROBERT CHARLES AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021

311095 1 BURTON, JASON LEE FAILURE TO APPEAR 03/10/2021

311095 2 BURTON, JASON LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021

311096 1 BURTON, JASON LEE AGGRAVATED BURGLARY 03/10/2021

311097 1 CALDWELL, TIMOTHY EUGENE VIOLATION COMMUNITY SUPERVISION FOR LIFE 03/10/2021

311097 2 CALDWELL, TIMOTHY EUGENE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 03/10/2021

311098 1 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021

311098 2 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/10/2021

311098 3 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021

311099 1 CHILDS, STEVEN COTY THEFT OF PROPERTY 03/10/2021

311099 2 CHILDS, STEVEN COTY CRIMINAL TRESPASSING 03/10/2021

311100 1 DEVRIES, AUSTIN NATHANIEL THEFT OF PROPERTY 03/10/2021

311100 2 DEVRIES, AUSTIN NATHANIEL CRIMINAL TRESPASSING 03/10/2021

311101 1 CHRISTOPHER SR, JERRY WILLIS VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 03/10/2021

311101 2 CHRISTOPHER SR, JERRY WILLIS FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/10/2021

311101 3 CHRISTOPHER SR, JERRY WILLIS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/10/2021

311101 4 CHRISTOPHER SR, JERRY WILLIS DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021

311101 5 CHRISTOPHER SR, JERRY WILLIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021

311102 1 CLARK, KEVIN LEON POSSESSION OF COCAINE 03/10/2021

311103 1 CLINE, JANELL MAXINE BURGLARY OF A BUSINESS 03/10/2021



311103 2 CLINE, JANELL MAXINE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 03/10/2021

311103 3 CLINE, JANELL MAXINE TAMPERING WITH EVIDENCE 03/10/2021

311103 4 CLINE, JANELL MAXINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/10/2021

311103 5 CLINE, JANELL MAXINE FAILURE TO APPEAR 03/10/2021

311103 6 CLINE, JANELL MAXINE FAILURE TO APPEAR 03/10/2021

311104 1 CLOWDUS, CHARLES WAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/10/2021

311104 2 CLOWDUS, CHARLES WAYNE THEFT OF PROPERTY 03/10/2021

311104 3 CLOWDUS, CHARLES WAYNE VANDALISM 03/10/2021

311105 1 CLOWDUS, CHARLES WAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/10/2021

311105 2 CLOWDUS, CHARLES WAYNE THEFT OF PROPERTY 03/10/2021

311105 3 CLOWDUS, CHARLES WAYNE VANDALISM 03/10/2021

311106 1 CONN, TERESA A RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021

311106 2 CONN, TERESA A RECKLESS DRIVING 03/10/2021

311106 3 CONN, TERESA A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021

311107 1 DEVRIES, AUSTIN NATHANIEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021

311108 1 FRYE, JACK EDWARD POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 03/10/2021

311108 2 FRYE, JACK EDWARD POSSESSION OF MORPHINE FOR RESALE 03/10/2021

311108 3 FRYE, JACK EDWARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021

311108 4 FRYE, JACK EDWARD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/10/2021

311108 5 FRYE, JACK EDWARD POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 03/10/2021

311109 1 GIBBS, EDWARD JACK ROBBERY 03/10/2021

311110 1 GILL, JENNIFER DIANE AGGRAVATED ROBBERY 03/10/2021



311111 1 HARDEN, DEREK ALLEN POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

03/10/2021

311111 2 HARDEN, DEREK ALLEN MUFFLER LAW VIOLATION 03/10/2021

311112 1 JENKINS, ONTERIN LEVON VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 03/10/2021

311112 2 JENKINS, ONTERIN LEVON VIOLATION COMMUNITY SUPERVISION FOR LIFE 03/10/2021

311113 1 JOLLEY, KRISTA L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021

311114 1 JONES, JEREMY TERRELL THEFT OF PROPERTY 03/10/2021

311115 1 JONES, JEREMY TERRELL THEFT OF PROPERTY 03/10/2021

311116 1 LAND, DWIGHT KEITH AGGRAVATED BURGLARY 03/10/2021

311116 2 LAND, DWIGHT KEITH AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021

311116 3 LAND, DWIGHT KEITH AGGRAVATED KIDNAPPING 03/10/2021

311117 1 LANE, LADEDRICK JAMALL THEFT OF PROPERTY 03/10/2021

311117 2 LANE, LADEDRICK JAMALL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 03/10/2021

311118 1 LEDFORD, ROBBIE RONNELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021

311118 2 LEDFORD, ROBBIE RONNELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021

311118 3 LEDFORD, ROBBIE RONNELL DRIVER'S TO EXERCISE DUE CARE 03/10/2021

311118 4 LEDFORD, ROBBIE RONNELL EVADING ARREST 03/10/2021

311118 5 LEDFORD, ROBBIE RONNELL POSS.

METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 300 GRAMS 03/10/2021311118 6 LEDFORD, ROBBIE RONNELL FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/10/2021311118 7 LEDFORD, ROBBIE RONNELL TINTED WINDOWS VIOLATION 03/10/2021311119 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/10/2021311120 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/10/2021311120 2 LEDFORD, ZACHARY BRANDON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021311120 3 LEDFORD, ZACHARY BRANDON FAILURE TO APPEAR 03/10/2021311121 1 LEWIS, TIMOTHY E DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021311122 1 LOCKWOOD, GARY WILLIAM RESISTING ARREST 03/10/2021311122 2 LOCKWOOD, GARY WILLIAM ASSAULT 03/10/2021311122 3 LOCKWOOD, GARY WILLIAM ASSAULT 03/10/2021311122 4 LOCKWOOD, GARY WILLIAM VANDALISM 03/10/2021311122 5 LOCKWOOD, GARY WILLIAM RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021311122 6 LOCKWOOD, GARY WILLIAM INCITING A RIOT 03/10/2021311123 1 MCCOY, STEVE DANIEL LIGHT LAW VIOLATION 03/10/2021311123 2 MCCOY, STEVE DANIEL VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 03/10/2021311123 3 MCCOY, STEVE DANIEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021311124 1 MCGRAW, ANDREW STEPHEN FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/10/2021311124 2 MCGRAW, ANDREW STEPHEN THEFT OF PROPERTY 03/10/2021311125 1 MCGRAW, ANDREW STEPHEN AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021311125 2 MCGRAW, ANDREW STEPHEN THEFT OF PROPERTY 03/10/2021311126 1 MOORE, WILLIAM GREGGORY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021311127 1 MOORE, WILLIAM GREGGORY AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021311127 2 MOORE, WILLIAM GREGGORY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021311127 3 MOORE, WILLIAM GREGGORY AGGRAVATED BURGLARY 03/10/2021311127 4 MOORE, WILLIAM GREGGORY VANDALISM 03/10/2021311128 1 NEILL, CODY ALLEN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/10/2021311128 2 NEILL, CODY ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021311128 3 NEILL, CODY ALLEN DRIVING LEFT OF CENTER 03/10/2021311128 4 NEILL, CODY ALLEN FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/10/2021311128 5 NEILL, CODY ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021311129 1 PAIR, BRYAN JOSEPH BURGLARY OF AN AUTO 03/10/2021311130 1 PARSONS JR, LOUIS MARTIN AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021311130 2 PARSONS JR, LOUIS MARTIN EVADING ARREST 03/10/2021311130 3 PARSONS JR, LOUIS MARTIN AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021311130 4 PARSONS JR, LOUIS MARTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021311131 1 PARSONS JR, LOUIS MARTIN AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 03/10/2021311132 1 PERKINS, CHRISTOPHER M ASSAULT 03/10/2021311132 2 PERKINS, CHRISTOPHER M RESISTING ARREST 03/10/2021311132 3 PERKINS, CHRISTOPHER M DISORDERLY CONDUCT 03/10/2021311132 4 PERKINS, CHRISTOPHER M PUBLIC INTOXICATION 03/10/2021311133 1 POND, JOSHUA HEATH DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021311134 1 RENO, PAUL AVERY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 03/10/2021311135 1 SIMMONS, DENISHA ANN BURGLARY OF A BUSINESS 03/10/2021311135 2 SIMMONS, DENISHA ANN THEFT OF PROPERTY 03/10/2021311136 1 SUTTLES, CHRISTOPHER DEJONA AGGRAVATED ROBBERY 03/10/2021311137 1 WALKER, MICHAEL OSHEA THEFT OF PROPERTY 03/10/2021311137 2 WALKER, MICHAEL OSHEA THEFT OF PROPERTY 03/10/2021