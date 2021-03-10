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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, March 10, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BORAN, KASEY LEN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/10/2021
1 BORAN, KASEY LEN DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021
1 BROOKS, MARCUS DEMETRIUS SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 03/10/2021
1 DONAHUE, GERALD DEAN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/10/2021
1 WALKER, MICHAEL OSHEA USE OF STOLEN PLATES 03/10/2021

True Bills:

311082 1 APPLINGS, CHARQUEL LE MON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/10/2021
311082 2 APPLINGS, CHARQUEL LE MON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021
311083 1 EVANS, KENDRIC JUMEL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/10/2021
311083 2 EVANS, KENDRIC JUMEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021
311084 1 ARMOUR, MARCUS A AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021
311085 1 BONNER, DAVID MONTREL AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021
311085 2 BONNER, DAVID MONTREL DISORDERLY CONDUCT 03/10/2021
311086 1 BORAN, KASEY LEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021
311087 1 BORAN, KASEY LEN AGGRAVATED BURGLARY 03/10/2021
311088 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311089 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311090 1 BROOKS, MARCUS DEMETRIUS POSSESSION OF FIREARM WITH FELONY DRUG CONVICTION 03/10/2021
311091 1 BROWN, DANIEL ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021
311091 2 BROWN, DANIEL ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021
311091 3 BROWN, DANIEL ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021
311091 4 BROWN, DANIEL ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021
311091 5 BROWN, DANIEL ANTHONY EVADING ARREST 03/10/2021
311091 6 BROWN, DANIEL ANTHONY DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021
311091 7 BROWN, DANIEL ANTHONY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/10/2021
311091 8 BROWN, DANIEL ANTHONY SPEEDING 03/10/2021

311092 1 BROWN, MARTIN C DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021
311093 1 BROWN, TRUMON DANIEL AGGRAVATED ROBBERY 03/10/2021
311094 1 BURNS, ROBERT CHARLES AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021
311095 1 BURTON, JASON LEE FAILURE TO APPEAR 03/10/2021
311095 2 BURTON, JASON LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021
311096 1 BURTON, JASON LEE AGGRAVATED BURGLARY 03/10/2021
311097 1 CALDWELL, TIMOTHY EUGENE VIOLATION COMMUNITY SUPERVISION FOR LIFE 03/10/2021
311097 2 CALDWELL, TIMOTHY EUGENE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 03/10/2021
311098 1 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021
311098 2 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/10/2021
311098 3 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021
311099 1 CHILDS, STEVEN COTY THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311099 2 CHILDS, STEVEN COTY CRIMINAL TRESPASSING 03/10/2021
311100 1 DEVRIES, AUSTIN NATHANIEL THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311100 2 DEVRIES, AUSTIN NATHANIEL CRIMINAL TRESPASSING 03/10/2021
311101 1 CHRISTOPHER SR, JERRY WILLIS VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 03/10/2021
311101 2 CHRISTOPHER SR, JERRY WILLIS FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/10/2021
311101 3 CHRISTOPHER SR, JERRY WILLIS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/10/2021
311101 4 CHRISTOPHER SR, JERRY WILLIS DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021
311101 5 CHRISTOPHER SR, JERRY WILLIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021
311102 1 CLARK, KEVIN LEON POSSESSION OF COCAINE 03/10/2021
311103 1 CLINE, JANELL MAXINE BURGLARY OF A BUSINESS 03/10/2021

311103 2 CLINE, JANELL MAXINE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 03/10/2021
311103 3 CLINE, JANELL MAXINE TAMPERING WITH EVIDENCE 03/10/2021
311103 4 CLINE, JANELL MAXINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/10/2021
311103 5 CLINE, JANELL MAXINE FAILURE TO APPEAR 03/10/2021
311103 6 CLINE, JANELL MAXINE FAILURE TO APPEAR 03/10/2021
311104 1 CLOWDUS, CHARLES WAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/10/2021
311104 2 CLOWDUS, CHARLES WAYNE THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311104 3 CLOWDUS, CHARLES WAYNE VANDALISM 03/10/2021
311105 1 CLOWDUS, CHARLES WAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 03/10/2021
311105 2 CLOWDUS, CHARLES WAYNE THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311105 3 CLOWDUS, CHARLES WAYNE VANDALISM 03/10/2021
311106 1 CONN, TERESA A RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021
311106 2 CONN, TERESA A RECKLESS DRIVING 03/10/2021
311106 3 CONN, TERESA A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021
311107 1 DEVRIES, AUSTIN NATHANIEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021
311108 1 FRYE, JACK EDWARD POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 03/10/2021
311108 2 FRYE, JACK EDWARD POSSESSION OF MORPHINE FOR RESALE 03/10/2021
311108 3 FRYE, JACK EDWARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021
311108 4 FRYE, JACK EDWARD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/10/2021
311108 5 FRYE, JACK EDWARD POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 03/10/2021
311109 1 GIBBS, EDWARD JACK ROBBERY 03/10/2021
311110 1 GILL, JENNIFER DIANE AGGRAVATED ROBBERY 03/10/2021

311111 1 HARDEN, DEREK ALLEN POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
03/10/2021
311111 2 HARDEN, DEREK ALLEN MUFFLER LAW VIOLATION 03/10/2021
311112 1 JENKINS, ONTERIN LEVON VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 03/10/2021
311112 2 JENKINS, ONTERIN LEVON VIOLATION COMMUNITY SUPERVISION FOR LIFE 03/10/2021
311113 1 JOLLEY, KRISTA L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021
311114 1 JONES, JEREMY TERRELL THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311115 1 JONES, JEREMY TERRELL THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311116 1 LAND, DWIGHT KEITH AGGRAVATED BURGLARY 03/10/2021
311116 2 LAND, DWIGHT KEITH AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021
311116 3 LAND, DWIGHT KEITH AGGRAVATED KIDNAPPING 03/10/2021
311117 1 LANE, LADEDRICK JAMALL THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311117 2 LANE, LADEDRICK JAMALL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 03/10/2021
311118 1 LEDFORD, ROBBIE RONNELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021
311118 2 LEDFORD, ROBBIE RONNELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021
311118 3 LEDFORD, ROBBIE RONNELL DRIVER'S TO EXERCISE DUE CARE 03/10/2021
311118 4 LEDFORD, ROBBIE RONNELL EVADING ARREST 03/10/2021
311118 5 LEDFORD, ROBBIE RONNELL POSS.

METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 300 GRAMS 03/10/2021
311118 6 LEDFORD, ROBBIE RONNELL FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/10/2021
311118 7 LEDFORD, ROBBIE RONNELL TINTED WINDOWS VIOLATION 03/10/2021
311119 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311120 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311120 2 LEDFORD, ZACHARY BRANDON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021

311120 3 LEDFORD, ZACHARY BRANDON FAILURE TO APPEAR 03/10/2021
311121 1 LEWIS, TIMOTHY E DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021
311122 1 LOCKWOOD, GARY WILLIAM RESISTING ARREST 03/10/2021
311122 2 LOCKWOOD, GARY WILLIAM ASSAULT 03/10/2021
311122 3 LOCKWOOD, GARY WILLIAM ASSAULT 03/10/2021
311122 4 LOCKWOOD, GARY WILLIAM VANDALISM 03/10/2021
311122 5 LOCKWOOD, GARY WILLIAM RECKLESS ENDANGERMENT 03/10/2021
311122 6 LOCKWOOD, GARY WILLIAM INCITING A RIOT 03/10/2021
311123 1 MCCOY, STEVE DANIEL LIGHT LAW VIOLATION 03/10/2021
311123 2 MCCOY, STEVE DANIEL VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 03/10/2021
311123 3 MCCOY, STEVE DANIEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021
311124 1 MCGRAW, ANDREW STEPHEN FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/10/2021
311124 2 MCGRAW, ANDREW STEPHEN THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311125 1 MCGRAW, ANDREW STEPHEN AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021
311125 2 MCGRAW, ANDREW STEPHEN THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311126 1 MOORE, WILLIAM GREGGORY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021
311127 1 MOORE, WILLIAM GREGGORY AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021
311127 2 MOORE, WILLIAM GREGGORY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021
311127 3 MOORE, WILLIAM GREGGORY AGGRAVATED BURGLARY 03/10/2021
311127 4 MOORE, WILLIAM GREGGORY VANDALISM 03/10/2021
311128 1 NEILL, CODY ALLEN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/10/2021
311128 2 NEILL, CODY ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/10/2021

311128 3 NEILL, CODY ALLEN DRIVING LEFT OF CENTER 03/10/2021
311128 4 NEILL, CODY ALLEN FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/10/2021
311128 5 NEILL, CODY ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/10/2021
311129 1 PAIR, BRYAN JOSEPH BURGLARY OF AN AUTO 03/10/2021
311130 1 PARSONS JR, LOUIS MARTIN AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021
311130 2 PARSONS JR, LOUIS MARTIN EVADING ARREST 03/10/2021
311130 3 PARSONS JR, LOUIS MARTIN AGGRAVATED ASSAULT 03/10/2021
311130 4 PARSONS JR, LOUIS MARTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/10/2021
311131 1 PARSONS JR, LOUIS MARTIN AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 03/10/2021
311132 1 PERKINS, CHRISTOPHER M ASSAULT 03/10/2021
311132 2 PERKINS, CHRISTOPHER M RESISTING ARREST 03/10/2021
311132 3 PERKINS, CHRISTOPHER M DISORDERLY CONDUCT 03/10/2021
311132 4 PERKINS, CHRISTOPHER M PUBLIC INTOXICATION 03/10/2021
311133 1 POND, JOSHUA HEATH DOMESTIC ASSAULT 03/10/2021
311134 1 RENO, PAUL AVERY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 03/10/2021
311135 1 SIMMONS, DENISHA ANN BURGLARY OF A BUSINESS 03/10/2021
311135 2 SIMMONS, DENISHA ANN THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311136 1 SUTTLES, CHRISTOPHER DEJONA AGGRAVATED ROBBERY 03/10/2021
311137 1 WALKER, MICHAEL OSHEA THEFT OF PROPERTY 03/10/2021
311137 2 WALKER, MICHAEL OSHEA THEFT OF PROPERTY 03/10/2021


March 10, 2021

Hamilton County Has No COVID Deaths, 70 New Cases; Tennessee Has 1,355 New Cases, 18 More COVID Deaths

March 10, 2021

Lodge Accident Victim Was South Pittsburg Mountain Volunteer Firefighter

March 10, 2021

Amber Alert Issued For 17-Year-Old Chattanooga Girl With Non-Custodial Father Missing Since October 2019


Hamilton County reported 89 new COVID-19 cases on Wednesday, with 45 patients hospitalized and 11 in Intensive Care Units. Eight others were in the hospital with suspected COVID. Of those hospitalized, ... (click for more)

The employee killed in an accident at the Lodge Cast Iron facility in South Pittsburg has been identified as Scott Moreland, a lieutenant with the South Pittsburg Mountain Volunteer Fire Department. ... (click for more)

The TBI has issued an Amber Alert in the ongoing search for Daphne Westbrook, who is 17 and missing from Chattanooga. Officials said she is with her non-custodial father John Westbrook, who ... (click for more)



Breaking News

Hamilton County Has No COVID Deaths, 70 New Cases; Tennessee Has 1,355 New Cases, 18 More COVID Deaths

Hamilton County reported 89 new COVID-19 cases on Wednesday, with 45 patients hospitalized and 11 in Intensive Care Units. Eight others were in the hospital with suspected COVID. Of those hospitalized, 14 are county residents. The new total of cases in Hamilton County is 41,237. There have been no new deaths from the virus in the county reported since last Thursday, leaving ... (click for more)

Lodge Accident Victim Was South Pittsburg Mountain Volunteer Firefighter

The employee killed in an accident at the Lodge Cast Iron facility in South Pittsburg has been identified as Scott Moreland, a lieutenant with the South Pittsburg Mountain Volunteer Fire Department. The fire department said in an online posting, "It is with great pain that we announce the LODD death of Lieutenant Scott Moreland. Lt. Moreland was a great asset to our fire department ... (click for more)

Opinion

New Mayor, Please Clean Up The Mess At The Bottom Of Lookout Mountain

The areas along the roadsides of Scenic Highway, Ochs Highway, Cummings Highway and Old Wauhatchie Pike have long been neglected in the regular maintenance by the Chattanooga Public Works. Even with repeated, orchestrated efforts on behalf of concerned citizens contacting 311, the regular maintenance for rights of way for these roads has not been cared for with any regularity. ... (click for more)

Just Say No To Metro Government - And Response

Roy Exum has once again brought up his support for metro government in Hamilton County. There are some matters that need consideration before putting it to a vote. Why do so many homeowners choose to live outside Chattanooga city limits, whether in other cities within Hamilton County, or in the unincorporated areas? I am sure that part of the reason behind people choosing ... (click for more)

Sports

Mocs Send Four Wrestlers To NCAA Tournament

The University of Tennessee at Chattanooga wrestling team got some good news today with two individuals earning at-large bids to the 2021 NCAA Division I Wrestling Champions. Senior Fabian Gutierrez grabbed one of seven spots at 125 pounds, while freshman Logan Andrew had his ticket punched to the NCAA Tournament at 197 pounds. All totaled, the Mocs are sending four to the ... (click for more)

UTC's Shields Named SoCon Women's Soccer Defensive Player Of The Week

University of Tennessee at Chattanooga keeper Ashton Shields was selected the Southern Conference women’s soccer Defensive Player of the Week the league office announced today. Shields played all 90 minutes in goal for the Mocs in a 0-0 double-overtime draw against league favorite Samford last week. She had six saves including one late in the match that she pushed over the ... (click for more)


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