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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, March 17, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 DELONEY, LUSTER DEWAYNE PERJURY 03/17/2021
2 DELONEY, LUSTER DEWAYNE PERJURY 03/17/2021
1 GORHAM, DAYNA L AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
1 HENDERSON, VICTORIA LEE CUSTODIAL INTERFERENCE 03/17/2021
1 MONTGOMERY, JEANETTE ROSE CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF AN OUTBUILDING 03/17/2021
1 MOORE, TOMEKIA EUGENIA FAILURE TO YIELD 03/17/2021
2 MOORE, TOMEKIA EUGENIA DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/17/2021
1 SIMS, KEOSHIA JANAY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021

True Bills:

311143 1 DAWSON, CHRISTA MARIE ASSAULT 03/17/2021
311143 2 DAWSON, CHRISTA MARIE ASSAULT 03/17/2021
311143 3 DAWSON, CHRISTA MARIE DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021
311143 4 DAWSON, CHRISTA MARIE VANDALISM 03/17/2021
311143 5 DAWSON, CHRISTA MARIE RESISTING ARREST 03/17/2021
311144 1 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021
311144 2 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311144 3 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND IDENTITY THEFT 03/17/2021
311145 1 DELONEY, LUSTER DEWAYNE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 03/17/2021
311145 2 DELONEY, LUSTER DEWAYNE DOMESTICAGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311145 3 DELONEY, LUSTER DEWAYNE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311145 4 DELONEY, LUSTER DEWAYNE ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 03/17/2021
311145 5 DELONEY, LUSTER DEWAYNE EMPLOYING A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/17/2021
311145 6 DELONEY, LUSTER DEWAYNE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 03/17/2021
311145 7 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311145 8 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED KIDNAPPING 03/17/2021
311145 9 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311145 10 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED KIDNAPPING 03/17/2021
311146 1 DELONEY, LUSTER DEWAYNE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/17/2021
311146 2 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED STALKING 03/17/2021

311146 3 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021
311146 4 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021
311146 5 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021
311146 6 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021
311146 7 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021
311146 8 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021
311146 9 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021
311146 10 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021
311146 11 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021
311147 1 DUCKETT, KAELAN LAMAR AGGRAVATED CHILD ABUSE 03/17/2021
311148 1 GREEN, MICHAEL A AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311150 1 HAMBRICK, MARECHIA LASHUN AGGRAVATED BURGLARY 03/17/2021
311150 2 HAMBRICK, MARECHIA LASHUN VANDALISM 03/17/2021
311149 1 HAMBRICK, DERRICK LAMAR AGGRAVATED BURGLARY 03/17/2021
311149 2 HAMBRICK, DERRICK LAMAR VANDALISM 03/17/2021
311151 1 HAMBRICK, DERRICK LAMAR ASSAULT 03/17/2021
311152 1 HAMBRICK, MARECHIA LASHUN AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311153 1 HARRIS, JAMES LOUIS AGGRAVATED BURGLARY 03/17/2021
311153 2 HARRIS, JAMES LOUIS AGGRAVATED KIDNAPPING 03/17/2021
311153 3 HARRIS, JAMES LOUIS AGGRAVATED ROBBERY 03/17/2021
311154 1 HENDERSON, VICTORIA LEE DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021
311154 2 HENDERSON, VICTORIA LEE DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021
Case NumberCount Name Charge Date
311155 1 HILL, STEPHEN LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311156 1 HODGES JR, FREDDIE LEE RETALIATION 03/17/2021
311157 1 HUTSON, RONALD ANDREW ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 03/17/2021
311157 2 HUTSON, RONALD ANDREW EVADING ARREST 03/17/2021
311157 3 HUTSON, RONALD ANDREW RECKLESS DRIVING 03/17/2021
311157 4 HUTSON, RONALD ANDREW FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/17/2021
311157 5 HUTSON, RONALD ANDREW DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/17/2021
311158 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311159 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311160 1 LOWERY, ANNA SEAT BELT LAW VIOLATION 03/17/2021
311160 2 LOWERY, ANNA RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311160 3 LOWERY, ANNA FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/17/2021
311160 4 LOWERY, ANNA FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/17/2021
311160 5 LOWERY, ANNA RECKLESS DRIVING 03/17/2021
311160 6 LOWERY, ANNA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/17/2021
311161 1 MAPLES, TROY AUSTIN LEAVING THE SCENE 03/17/2021
311161 2 MAPLES, TROY AUSTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/17/2021
311161 3 MAPLES, TROY AUSTIN FAILURE TO REPORT ACCIDENT 03/17/2021
311161 4 MAPLES, TROY AUSTIN FAILURE TO RENDER AID 03/17/2021
311162 1 MCDERMOTT, MICHAEL J THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311162 2 MCDERMOTT, MICHAEL J POSSESSION OF HEROIN 03/17/2021
311162 3 MCDERMOTT, MICHAEL J POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/17/2021

311162 4 MCDERMOTT, MICHAEL J POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/17/2021
311163 1 MONTGOMERY, JEANETTE ROSE BURGLARY OF AN OUTBUILDING 03/17/2021
311163 2 MONTGOMERY, JEANETTE ROSE BURGLARY OF AN OUTBUILDING 03/17/2021
311163 3 MONTGOMERY, JEANETTE ROSE BURGLARY OF AN OUTBUILDING 03/17/2021
311163 4 MONTGOMERY, JEANETTE ROSE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311164 1 MOORE, KAIDEN AGGRAVATED RAPE 03/17/2021
311165 1 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311165 2 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021
311165 3 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311165 4 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021
311165 5 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311165 6 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021
311165 7 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311165 8 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021
311165 9 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311165 10 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021
311165 11 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311165 12 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021
311165 13 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021
311165 14 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021
311166 1 PARSONS JR, LOUIS MARTIN RESISTING ARREST 03/17/2021
311166 2 PARSONS JR, LOUIS MARTIN EVADING ARREST 03/17/2021

311167 1 PITTS, RASEAN ALEXANDER DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021
311168 1 SMITH, MICHAEL LEBRON UNAUTHORIZED USE OF AUTO 03/17/2021
311169 1 STOUDEMIRE, TIMOTHY DARNELL SEXUAL BATTERY 03/17/2021
311170 1 SULLIVAN, JONATHAN CHASE FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/17/2021
311170 2 SULLIVAN, JONATHAN CHASE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/17/2021
311171 1 THACKER, DANIEL ZACHARY VANDALISM 03/17/2021
311172 1 TRIVETT, DONALD SCOTT AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311172 2 TRIVETT, DONALD SCOTT AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311172 3 TRIVETT, DONALD SCOTT POSSESSION OF A FIREARM DURING JUDICIAL PROCEEDINGS 03/17/2021
311172 4 TRIVETT, DONALD SCOTT POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR DOMESTIC ASSAULT
CONVICTION
03/17/2021
311172 5 TRIVETT, DONALD SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 03/17/2021
311172 6 TRIVETT, DONALD SCOTT RESISTING ARREST 03/17/2021
311172 7 TRIVETT, DONALD SCOTT DISORDERLY CONDUCT 03/17/2021
311173 1 WRIGHT, RODRICK CANELLE AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311174 1 YORK, BRANDON THOMAS ESPECIALLY AGGRAVATED BURGLARY 03/17/2021
311174 2 YORK, BRANDON THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021
311174 3 YORK, BRANDON THOMAS AGGRAVATED KIDNAPPING 03/17/2021
311174 4 YORK, BRANDON THOMAS DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021
311174 5 YORK, BRANDON THOMAS INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 03/17/2021
311174 6 YORK, BRANDON THOMAS ASSAULT 03/17/2021
311174 7 YORK, BRANDON THOMAS CHILD ABUSE 03/17/2021


March 31, 2021

Police Blotter: Homeless Man Was Just Tidying Up Circle K Lot; Man Has Dent On Bumper After Visit To Wishy Washy

March 17, 2021

Hamilton County Has No New COVID Deaths, 77 New Cases; Tennessee Has 8 More Deaths

March 17, 2021

Hundreds Of 1st Dose Appointments Available At Enterprise South On Thursday - Register Before Midnight


Police were called to a residence on N. Chamberlain Avenue where a woman was told by her parents that she needed to leave, and she was trying to find a way to get home. Police gave the woman ... (click for more)

Hamilton County had 77 new coronavirus cases on Wednesday, bringing the total to 41,727. There are no new deaths from the virus as the total deaths remains at 466. There are 57 patients hospitalized ... (click for more)

Hundreds of first dose Pfizer appointments are available on Thursday at the Enterprise South site, county health department officials said. Sign up here before midnight: https://bit.ly/3tzHcJZ . (click for more)



Breaking News

Police Blotter: Homeless Man Was Just Tidying Up Circle K Lot; Man Has Dent On Bumper After Visit To Wishy Washy

Police were called to a residence on N. Chamberlain Avenue where a woman was told by her parents that she needed to leave, and she was trying to find a way to get home. Police gave the woman a ride to her address on E. 25th St. * * * A person called police with a noise complaint from an apartment on Stringers Ridge Road. Police spoke with the occupant of the apartment ... (click for more)

Hamilton County Has No New COVID Deaths, 77 New Cases; Tennessee Has 8 More Deaths

Hamilton County had 77 new coronavirus cases on Wednesday, bringing the total to 41,727. There are no new deaths from the virus as the total deaths remains at 466. There are 57 patients hospitalized and 15 in Intensive Care Units. Four others are in the hospital with suspected COVID. Of those hospitalized, 24 are county residents. The number of those who have recovered ... (click for more)

Opinion

Indoor Firing Range Is OK - And Response

Thank you, Police Chief David Roddy, for communicating the plans for the new “indoor” shooting range and training facility off of Amnicola. Had these specific details you have provided been presented from our current administration, the public would have most likely never been so concerned if it is to be executed as you have described. Communication to the public and communities ... (click for more)

Roy Exum: He Earned ‘The Medal’

The story is told in a tattered dusty paperback, circa. 1998, about the “Phantom Warriors” who were American’s superstars in a war our politicians would not allow us to win. Further, the book is difficult to read, its bland military-style wording so devoid of any saccharine that sleep is all but guaranteed. But if a wonderful and determined “band of brothers” can pull the imminent ... (click for more)

Sports

Lookouts Single Game Tickets Go On Sale March 29th

he Chattanooga Lookouts have announced that single game tickets for the 2021 season go on sale Monday, March 29 at 9:00 a.m. Tickets for the first eighteen games of the 2021 season, including Opening Day, Tuesday, May 4, will be available online at LookoutsTickets.com. This year, the Lookouts are selling their 2021 tickets in phases. The first phase covers the first three homestands, ... (click for more)

Lady Vols Take On MTSU In NCAA Tournament Opener On Sunday

The only program to appear in every NCAA Tournament, the University of Tennessee women's basketball team received confirmation that it had earned its 39th consecutive postseason bid Monday when the bracket was revealed on ESPN. The Lady Vols (16-7) are seeded No. 3 in the River Walk Region. UT will face No. 14 seed Middle Tennessee (17-7) in the first round on Sunday in Austin, ... (click for more)


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