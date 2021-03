Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 DELONEY, LUSTER DEWAYNE PERJURY 03/17/2021

2 DELONEY, LUSTER DEWAYNE PERJURY 03/17/2021

1 GORHAM, DAYNA L AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

1 HENDERSON, VICTORIA LEE CUSTODIAL INTERFERENCE 03/17/2021

1 MONTGOMERY, JEANETTE ROSE CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF AN OUTBUILDING 03/17/2021

1 MOORE, TOMEKIA EUGENIA FAILURE TO YIELD 03/17/2021

2 MOORE, TOMEKIA EUGENIA DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/17/2021

1 SIMS, KEOSHIA JANAY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021

True Bills:

311143 1 DAWSON, CHRISTA MARIE ASSAULT 03/17/2021

311143 2 DAWSON, CHRISTA MARIE ASSAULT 03/17/2021

311143 3 DAWSON, CHRISTA MARIE DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021

311143 4 DAWSON, CHRISTA MARIE VANDALISM 03/17/2021

311143 5 DAWSON, CHRISTA MARIE RESISTING ARREST 03/17/2021

311144 1 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021

311144 2 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311144 3 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND IDENTITY THEFT 03/17/2021

311145 1 DELONEY, LUSTER DEWAYNE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 03/17/2021

311145 2 DELONEY, LUSTER DEWAYNE DOMESTICAGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311145 3 DELONEY, LUSTER DEWAYNE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311145 4 DELONEY, LUSTER DEWAYNE ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 03/17/2021

311145 5 DELONEY, LUSTER DEWAYNE EMPLOYING A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/17/2021

311145 6 DELONEY, LUSTER DEWAYNE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 03/17/2021

311145 7 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311145 8 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED KIDNAPPING 03/17/2021

311145 9 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311145 10 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED KIDNAPPING 03/17/2021

311146 1 DELONEY, LUSTER DEWAYNE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/17/2021

311146 2 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED STALKING 03/17/2021



311146 3 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021

311146 4 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021

311146 5 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021

311146 6 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021

311146 7 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021

311146 8 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021

311146 9 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021

311146 10 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021

311146 11 DELONEY, LUSTER DEWAYNE COERCION OF WITNESS 03/17/2021

311147 1 DUCKETT, KAELAN LAMAR AGGRAVATED CHILD ABUSE 03/17/2021

311148 1 GREEN, MICHAEL A AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311150 1 HAMBRICK, MARECHIA LASHUN AGGRAVATED BURGLARY 03/17/2021

311150 2 HAMBRICK, MARECHIA LASHUN VANDALISM 03/17/2021

311149 1 HAMBRICK, DERRICK LAMAR AGGRAVATED BURGLARY 03/17/2021

311149 2 HAMBRICK, DERRICK LAMAR VANDALISM 03/17/2021

311151 1 HAMBRICK, DERRICK LAMAR ASSAULT 03/17/2021

311152 1 HAMBRICK, MARECHIA LASHUN AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311153 1 HARRIS, JAMES LOUIS AGGRAVATED BURGLARY 03/17/2021

311153 2 HARRIS, JAMES LOUIS AGGRAVATED KIDNAPPING 03/17/2021

311153 3 HARRIS, JAMES LOUIS AGGRAVATED ROBBERY 03/17/2021

311154 1 HENDERSON, VICTORIA LEE DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021

311154 2 HENDERSON, VICTORIA LEE DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021

Case NumberCount Name Charge Date

311155 1 HILL, STEPHEN LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311156 1 HODGES JR, FREDDIE LEE RETALIATION 03/17/2021

311157 1 HUTSON, RONALD ANDREW ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 03/17/2021

311157 2 HUTSON, RONALD ANDREW EVADING ARREST 03/17/2021

311157 3 HUTSON, RONALD ANDREW RECKLESS DRIVING 03/17/2021

311157 4 HUTSON, RONALD ANDREW FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/17/2021

311157 5 HUTSON, RONALD ANDREW DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/17/2021

311158 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311159 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311160 1 LOWERY, ANNA SEAT BELT LAW VIOLATION 03/17/2021

311160 2 LOWERY, ANNA RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311160 3 LOWERY, ANNA FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/17/2021

311160 4 LOWERY, ANNA FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/17/2021

311160 5 LOWERY, ANNA RECKLESS DRIVING 03/17/2021

311160 6 LOWERY, ANNA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/17/2021

311161 1 MAPLES, TROY AUSTIN LEAVING THE SCENE 03/17/2021

311161 2 MAPLES, TROY AUSTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/17/2021

311161 3 MAPLES, TROY AUSTIN FAILURE TO REPORT ACCIDENT 03/17/2021

311161 4 MAPLES, TROY AUSTIN FAILURE TO RENDER AID 03/17/2021

311162 1 MCDERMOTT, MICHAEL J THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311162 2 MCDERMOTT, MICHAEL J POSSESSION OF HEROIN 03/17/2021

311162 3 MCDERMOTT, MICHAEL J POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/17/2021



311162 4 MCDERMOTT, MICHAEL J POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/17/2021

311163 1 MONTGOMERY, JEANETTE ROSE BURGLARY OF AN OUTBUILDING 03/17/2021

311163 2 MONTGOMERY, JEANETTE ROSE BURGLARY OF AN OUTBUILDING 03/17/2021

311163 3 MONTGOMERY, JEANETTE ROSE BURGLARY OF AN OUTBUILDING 03/17/2021

311163 4 MONTGOMERY, JEANETTE ROSE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311164 1 MOORE, KAIDEN AGGRAVATED RAPE 03/17/2021

311165 1 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311165 2 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021

311165 3 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311165 4 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021

311165 5 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311165 6 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021

311165 7 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311165 8 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021

311165 9 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311165 10 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021

311165 11 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311165 12 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021

311165 13 MORGAN, DANIEL LEE THEFT OF PROPERTY 03/17/2021

311165 14 MORGAN, DANIEL LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/17/2021

311166 1 PARSONS JR, LOUIS MARTIN RESISTING ARREST 03/17/2021

311166 2 PARSONS JR, LOUIS MARTIN EVADING ARREST 03/17/2021



311167 1 PITTS, RASEAN ALEXANDER DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021

311168 1 SMITH, MICHAEL LEBRON UNAUTHORIZED USE OF AUTO 03/17/2021

311169 1 STOUDEMIRE, TIMOTHY DARNELL SEXUAL BATTERY 03/17/2021

311170 1 SULLIVAN, JONATHAN CHASE FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/17/2021

311170 2 SULLIVAN, JONATHAN CHASE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/17/2021

311171 1 THACKER, DANIEL ZACHARY VANDALISM 03/17/2021

311172 1 TRIVETT, DONALD SCOTT AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311172 2 TRIVETT, DONALD SCOTT AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311172 3 TRIVETT, DONALD SCOTT POSSESSION OF A FIREARM DURING JUDICIAL PROCEEDINGS 03/17/2021

311172 4 TRIVETT, DONALD SCOTT POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR DOMESTIC ASSAULT

CONVICTION

03/17/2021

311172 5 TRIVETT, DONALD SCOTT RECKLESS ENDANGERMENT 03/17/2021

311172 6 TRIVETT, DONALD SCOTT RESISTING ARREST 03/17/2021

311172 7 TRIVETT, DONALD SCOTT DISORDERLY CONDUCT 03/17/2021

311173 1 WRIGHT, RODRICK CANELLE AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311174 1 YORK, BRANDON THOMAS ESPECIALLY AGGRAVATED BURGLARY 03/17/2021

311174 2 YORK, BRANDON THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 03/17/2021

311174 3 YORK, BRANDON THOMAS AGGRAVATED KIDNAPPING 03/17/2021

311174 4 YORK, BRANDON THOMAS DOMESTIC ASSAULT 03/17/2021

311174 5 YORK, BRANDON THOMAS INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 03/17/2021

311174 6 YORK, BRANDON THOMAS ASSAULT 03/17/2021

311174 7 YORK, BRANDON THOMAS CHILD ABUSE 03/17/2021