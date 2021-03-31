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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, March 31, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 APPLINGS, CHARQUEL LE MON DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 03/31/2021
1 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/31/2021
1 DAVE, NATHANIEL ROBERT RECKLESS ENDANGERMENT 03/31/2021

True Bills:

311223 1 APPLINGS, CHARQUEL LE MON POSSESSION OF HYDROCODONE 03/31/2021
311223 2 APPLINGS, CHARQUEL LE MON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/31/2021
311224 1 BROWN, TRUMON DANIEL AGGRAVATED ASSAULT 03/31/2021
311225 1 BUSH, VIVIAN AGGRAVATED ASSAULT 03/31/2021
311226 1 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON LEAVING THE SCENE 03/31/2021
311226 2 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/31/2021
311226 3 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/31/2021
311226 4 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/31/2021
311227 1 CORTEZ, CHRISTOPHER JOHN THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311228 1 DAVIS, ASHLEY SHAE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/31/2021
311228 2 DAVIS, ASHLEY SHAE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS 03/31/2021
311228 3 DAVIS, ASHLEY SHAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/31/2021
311229 1 SKALKA, DAVID JOHNNY POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/31/2021
311229 2 SKALKA, DAVID JOHNNY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS 03/31/2021
311229 3 SKALKA, DAVID JOHNNY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/31/2021
311230 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 03/31/2021
311230 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311230 3 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311230 4 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 03/31/2021

311230 5 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/31/2021
311231 1 ESTIFANY, HERRERA CEDANO THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311231 2 ESTIFANY, HERRERA CEDANO IDENTITY THEFT 03/31/2021
311232 1 EVANS, KENDRIC JUMEL DISORDERLY CONDUCT 03/31/2021
311232 2 EVANS, KENDRIC JUMEL RECKLESS ENDANGERMENT 03/31/2021
311233 1 GANN, AMANDA ANN THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311233 2 GANN, AMANDA ANN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/31/2021
311233 3 GANN, AMANDA ANN UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE 03/31/2021
311234 1 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN RECKLESS ENDANGERMENT 03/31/2021
311234 2 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311234 3 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN VANDALISM 03/31/2021
311234 4 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN TAMPERING WITH EVIDENCE 03/31/2021
311234 5 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 03/31/2021
311234 6 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN POSSESSION OF MDMA 03/31/2021
311234 7 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 03/31/2021
311234 8 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN LEAVING THE SCENE 03/31/2021
311234 9 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN RECKLESS DRIVING 03/31/2021
311234 10 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 03/31/2021
311235 1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/31/2021
311235 2 HAYES, CEDRIC DEWAYNE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/31/2021
311235 3 HAYES, CEDRIC DEWAYNE EVADING ARREST 03/31/2021
311236 1 HEADRICK, MARK STEVEN POSS.

METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/31/2021

311237 1 HOLLIDAY, STACY LEE VIIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 03/31/2021
311237 2 HOLLIDAY, STACY LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/31/2021
311238 1 HOWARD, HEATH EUGENE [POSS. OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/31/2021
311238 2 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/31/2021
311238 3 HOWARD, HEATH EUGENE FAILURE TO APPEAR 03/31/2021
311239 1 JACKSON, HORRACE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/31/2021
311240 1 JACKSON, MORRIS AGGRAVATED BURGLARY 03/31/2021
311240 2 JACKSON, MORRIS AGGRAVATED ASSAULT 03/31/2021
311241 1 JARRETT, TIA LASHAY THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311242 1 JOHNS, THOMAS EARL BURGLARY OF A BUSINESS 03/31/2021
311243 1 JOHNS, THOMAS EARL THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311244 1 LAWSON, MAX NICKALUS AGGRAVATED BURGLARY 03/31/2021
311244 2 LAWSON, MAX NICKALUS THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311244 3 LAWSON, MAX NICKALUS VANDALISM 03/31/2021
311245 1 OLIVER JR, JERRY LANE FORGERY 03/31/2021
311246 1 OLIVER, BRANDON DEWAYNE BURGLARY 03/31/2021
311246 2 OLIVER, BRANDON DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311247 1 OWENS, JAYCA WHITNEY ASSAULT 03/31/2021
311247 2 OWENS, JAYCA WHITNEY DOMESTIC ASSAULT 03/31/2021
311247 3 OWENS, JAYCA WHITNEY VANDALISM 03/31/2021
311248 1 POARCH, MICHAEL DARNIQUE THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311249 1 PRATER, TERRANCE DEMONE POSS. MARIHUANA FOR RESALE 03/31/2021

311249 2 PRATER, TERRANCE DEMONE POSS. COCAINE FOR RESALE 03/31/2021
311249 3 PRATER, TERRANCE DEMONE POSS. MDMA FOR RESALE 03/31/2021
311249 4 PRATER, TERRANCE DEMONE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/31/2021
311250 1 PURSLEY, BRIAN CHADWICK AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/31/2021
311250 2 PURSLEY, BRIAN CHADWICK RECKLESS ENDANGERMENT 03/31/2021
311251 1 SCALES, KRISTINA L FORGERY 03/31/2021
311251 2 SCALES, KRISTINA L THEFT OF PROPERTY 03/31/2021
311252 1 SCOTT, MEGAN DEARMOND POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 26 GRAMS FOR RESALE 03/31/2021
311252 2 SCOTT, MEGAN DEARMOND POSSESSION OF HEROIN 03/31/2021
311252 3 SCOTT, MEGAN DEARMOND POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/31/2021
311253 1 SIMON, JASON ARNIOLD RAPE 03/31/2021
311254 1 SUTTLES, CHRISTOPHER DEJONA AGGRAVATED ASSAULT 03/31/2021
311254 2 SUTTLES, CHRISTOPHER DEJONA RECKLESS ENDANGERMENT 03/31/2021
311254 3 SUTTLES, CHRISTOPHER DEJONA POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 03/31/2021
311255 1 THACKER, DANIEL ZACHARY BURGLARY OF AN AUTO 03/31/2021
311256 1 WRIGHT, RODRICK CANELLE DOMESTIC ASSAULT 03/31/2021


March 31, 2021

Georgia Passes Bill To Prohibit Local Governments From Defunding The Police

March 31, 2021

Georgia Has 76 More Coronavirus Deaths, 1,162 More Cases

March 31, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills


The Georgia General Assembly on Wednesday passed House Bill 286 , which will prohibit local governments from defunding the police in the state of Georgia. Rep. Houston Gaines, a sponsor ... (click for more)

Georgia state health officials reported on Wednesday there have were 76 additional deaths due to the coronavirus. The current total is 16,607. There were 1,162 new cases, as that total reached ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 APPLINGS, CHARQUEL LE MON DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 03/31/2021 1 CALLOWAY, ... (click for more)



Breaking News

Georgia Passes Bill To Prohibit Local Governments From Defunding The Police

The Georgia General Assembly on Wednesday passed House Bill 286 , which will prohibit local governments from defunding the police in the state of Georgia. Rep. Houston Gaines, a sponsor said the legislation, was "in response to cities like Atlanta and Athens, which have in recent months considered proposals to defund local police departments." Upon its signature by the governor, ... (click for more)

Georgia Has 76 More Coronavirus Deaths, 1,162 More Cases

Georgia state health officials reported on Wednesday there have were 76 additional deaths due to the coronavirus. The current total is 16,607. There were 1,162 new cases, as that total reached 852,395 confirmed cases of coronavirus. Hospitalizations are at 58,810, which is 150 more than Tuesday. Here are the numbers by county: Catoosa County: 5,376 cases, up ... (click for more)

Opinion

Way To Go, Coach

I have know Coach Jennings since he was the head football coach at Brainerd High School. His leadership and vision are responsible for the success of many young men. I am sure he will be missed, because men like him don't come around that often. I am not sure what his next step is but I am sure it will be a big one, Congratulations, Coach, on a lifetime of service! Ernie ... (click for more)

Roy Exum: An April Fool’s Preview

The regular readers of Chattanoogan.com are well aware that on the first day of each new month, I take a walk “in my garden.” Every month I dole out “orchids and onions” to those who I believe have earned them. Actually, “Orchids and Onions” originated at McCallie School many years before I was born and was always a highly-anticipated feature with every new edition. Unfortunately, ... (click for more)

Sports

Mocs Opting Out Of Remainder Of Football Spring Season

The University of Tennessee at Chattanooga football team is opting out of the remainder of the 2021 spring schedule, head coach Rusty Wright announced today. The decision was made with the health and safety of the entire program as the main focus and due to COVID-19 opt-outs that made it impossible to field the required number of student-athletes in key position groups to meet Southern ... (click for more)

Senator Blackburn Calls Out NCAA On Unequal Treatment Of Women Athletes

Senators Marsha Blackburn (R-Tenn.) and Richard Blumenthal (D-Conn.), whose home state collegiate women’s basketball teams - the University of Tennessee Lady Volunteers and the UConn Huskies - have won a combined 19 national championships, lambasted the National Collegiate Athletic Association (NCAA) "for its failures to provide female athletes the same level of access to COVID-19 ... (click for more)


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