Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 APPLINGS, CHARQUEL LE MON DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 03/31/2021

1 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/31/2021

1 DAVE, NATHANIEL ROBERT RECKLESS ENDANGERMENT 03/31/2021

True Bills:

311223 1 APPLINGS, CHARQUEL LE MON POSSESSION OF HYDROCODONE 03/31/2021

311223 2 APPLINGS, CHARQUEL LE MON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/31/2021

311224 1 BROWN, TRUMON DANIEL AGGRAVATED ASSAULT 03/31/2021

311225 1 BUSH, VIVIAN AGGRAVATED ASSAULT 03/31/2021

311226 1 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON LEAVING THE SCENE 03/31/2021

311226 2 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/31/2021

311226 3 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/31/2021

311226 4 CALLOWAY, CYNTHIA LASHON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/31/2021

311227 1 CORTEZ, CHRISTOPHER JOHN THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311228 1 DAVIS, ASHLEY SHAE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/31/2021

311228 2 DAVIS, ASHLEY SHAE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS 03/31/2021

311228 3 DAVIS, ASHLEY SHAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/31/2021

311229 1 SKALKA, DAVID JOHNNY POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/31/2021

311229 2 SKALKA, DAVID JOHNNY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS 03/31/2021

311229 3 SKALKA, DAVID JOHNNY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/31/2021

311230 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 03/31/2021

311230 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311230 3 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311230 4 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 03/31/2021



311230 5 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/31/2021

311231 1 ESTIFANY, HERRERA CEDANO THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311231 2 ESTIFANY, HERRERA CEDANO IDENTITY THEFT 03/31/2021

311232 1 EVANS, KENDRIC JUMEL DISORDERLY CONDUCT 03/31/2021

311232 2 EVANS, KENDRIC JUMEL RECKLESS ENDANGERMENT 03/31/2021

311233 1 GANN, AMANDA ANN THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311233 2 GANN, AMANDA ANN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/31/2021

311233 3 GANN, AMANDA ANN UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE 03/31/2021

311234 1 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN RECKLESS ENDANGERMENT 03/31/2021

311234 2 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311234 3 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN VANDALISM 03/31/2021

311234 4 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN TAMPERING WITH EVIDENCE 03/31/2021

311234 5 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 03/31/2021

311234 6 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN POSSESSION OF MDMA 03/31/2021

311234 7 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 03/31/2021

311234 8 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN LEAVING THE SCENE 03/31/2021

311234 9 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN RECKLESS DRIVING 03/31/2021

311234 10 GOLDTHREAT, NAUTICA RASHUN VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 03/31/2021

311235 1 HAYES, CEDRIC DEWAYNE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/31/2021

311235 2 HAYES, CEDRIC DEWAYNE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/31/2021

311235 3 HAYES, CEDRIC DEWAYNE EVADING ARREST 03/31/2021

311236 1 HEADRICK, MARK STEVEN POSS.

METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/31/2021

311237 1 HOLLIDAY, STACY LEE VIIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 03/31/2021

311237 2 HOLLIDAY, STACY LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/31/2021

311238 1 HOWARD, HEATH EUGENE [POSS. OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/31/2021

311238 2 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/31/2021

311238 3 HOWARD, HEATH EUGENE FAILURE TO APPEAR 03/31/2021

311239 1 JACKSON, HORRACE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/31/2021

311240 1 JACKSON, MORRIS AGGRAVATED BURGLARY 03/31/2021

311240 2 JACKSON, MORRIS AGGRAVATED ASSAULT 03/31/2021

311241 1 JARRETT, TIA LASHAY THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311242 1 JOHNS, THOMAS EARL BURGLARY OF A BUSINESS 03/31/2021

311243 1 JOHNS, THOMAS EARL THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311244 1 LAWSON, MAX NICKALUS AGGRAVATED BURGLARY 03/31/2021

311244 2 LAWSON, MAX NICKALUS THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311244 3 LAWSON, MAX NICKALUS VANDALISM 03/31/2021

311245 1 OLIVER JR, JERRY LANE FORGERY 03/31/2021

311246 1 OLIVER, BRANDON DEWAYNE BURGLARY 03/31/2021

311246 2 OLIVER, BRANDON DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311247 1 OWENS, JAYCA WHITNEY ASSAULT 03/31/2021

311247 2 OWENS, JAYCA WHITNEY DOMESTIC ASSAULT 03/31/2021

311247 3 OWENS, JAYCA WHITNEY VANDALISM 03/31/2021

311248 1 POARCH, MICHAEL DARNIQUE THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311249 1 PRATER, TERRANCE DEMONE POSS. MARIHUANA FOR RESALE 03/31/2021



311249 2 PRATER, TERRANCE DEMONE POSS. COCAINE FOR RESALE 03/31/2021

311249 3 PRATER, TERRANCE DEMONE POSS. MDMA FOR RESALE 03/31/2021

311249 4 PRATER, TERRANCE DEMONE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/31/2021

311250 1 PURSLEY, BRIAN CHADWICK AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/31/2021

311250 2 PURSLEY, BRIAN CHADWICK RECKLESS ENDANGERMENT 03/31/2021

311251 1 SCALES, KRISTINA L FORGERY 03/31/2021

311251 2 SCALES, KRISTINA L THEFT OF PROPERTY 03/31/2021

311252 1 SCOTT, MEGAN DEARMOND POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 26 GRAMS FOR RESALE 03/31/2021

311252 2 SCOTT, MEGAN DEARMOND POSSESSION OF HEROIN 03/31/2021

311252 3 SCOTT, MEGAN DEARMOND POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/31/2021

311253 1 SIMON, JASON ARNIOLD RAPE 03/31/2021

311254 1 SUTTLES, CHRISTOPHER DEJONA AGGRAVATED ASSAULT 03/31/2021

311254 2 SUTTLES, CHRISTOPHER DEJONA RECKLESS ENDANGERMENT 03/31/2021

311254 3 SUTTLES, CHRISTOPHER DEJONA POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 03/31/2021

311255 1 THACKER, DANIEL ZACHARY BURGLARY OF AN AUTO 03/31/2021

311256 1 WRIGHT, RODRICK CANELLE DOMESTIC ASSAULT 03/31/2021