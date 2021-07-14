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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, July 14, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 CARTER, BRONATHON L POSS.OF FIREARM WHILE IN COMMISSION OF FELONY 07/14/2021
1 CHURCH, KIMBERLY DENISE SPEEDING 07/14/2021
2 CHURCH, KIMBERLY DENISE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/14/2021
1 STAMPER, CORDELL MAURICE CRIMINAL CONSPIRACY 07/14/2021
1 DAVIS, LEDARIUS TREY CRIMINAL CONSPIRACY 07/14/2021
1 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/14/2021
1 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION SCHEDULE II/CRACK COCAINE 07/14/2021
2 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/14/2021
1 LIVINGSTON, DANIEL JACK POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/14/2021
1 LIVINGSTON, DANIEL JACK POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/14/2021
1 MCDANIEL, BRANDON DEONTE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/14/2021
1 MILLER, ZACKARY TYLER THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
1 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/14/2021

True Bills:

311757 1 AKERS, CHRIS JOHN THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311757 2 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021
311757 3 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/14/2021
311757 4 AKERS, CHRIS JOHN FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/14/2021
311757 5 AKERS, CHRIS JOHN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021
311757 6 AKERS, CHRIS JOHN DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 07/14/2021
311757 7 AKERS, CHRIS JOHN FAILURE TO APPEAR 07/14/2021
311758 1 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL EVADING ARREST 07/14/2021
311758 2 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL RECKLESS DRIVING 07/14/2021
311758 3 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL RECKLESS ENDANGERMENT 07/14/2021
311758 4 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL AGGRAVATED CHILD ABUSE 07/14/2021
311758 5 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/14/2021
311758 6 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL RESISTING ARREST 07/14/2021
311758 7 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311758 8 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL LEAVING THE SCENE 07/14/2021
311759 1 BUCKNER, JOHNATHAN L CARJACKING 07/14/2021
311759 2 BUCKNER, JOHNATHAN L AGGRAVATED ASSAULT 07/14/2021
311759 3 BUCKNER, JOHNATHAN L EVADING ARREST 07/14/2021
311759 4 BUCKNER, JOHNATHAN L RESISTING ARREST 07/14/2021
311759 5 BUCKNER, JOHNATHAN L RECKLESS DRIVING 07/14/2021

311759 6 BUCKNER, JOHNATHAN L LEAVING THE SCENE 07/14/2021
311760 1 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311760 2 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 07/14/2021
311760 3 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 07/14/2021
311760 4 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021
311760 5 BYRD, TERRENCE DEJUAN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/14/2021
311760 6 BYRD, TERRENCE DEJUAN VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 07/14/2021
311760 7 BYRD, TERRENCE DEJUAN FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/14/2021
311760 8 BYRD, TERRENCE DEJUAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021
311761 1 CAIN, JOSHUA FRANKLIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311762 1 CARTER, BRONATHON L FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 07/14/2021
311762 2 CARTER, BRONATHON L POSS3ESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
07/14/2021
311763 1 CHASE, JESSICA LOGAN POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 07/14/2021
311763 2 CHASE, JESSICA LOGAN POSSESSION OF BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE FOR RESALE 07/14/2021
311763 3 CHASE, JESSICA LOGAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021
311763 4 CHASE, JESSICA LOGAN DRIVING WRONG WAY ON ONE WAY STREET 07/14/2021
311763 5 CHASE, JESSICA LOGAN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/14/2021
311763 6 CHASE, JESSICA LOGAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311764 1 CHURCH, KIMBERLY DENISE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311765 1 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021
311765 2 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021
311765 3 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/14/2021

311765 4 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/14/2021
311765 5 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/14/2021
311765 6 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
07/14/2021
311765 7 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311766 1 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021
311766 2 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/14/2021
311766 3 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN TEXTING WHILE DRIVING 07/14/2021
311767 1 CORN - CRUTCHFIELD, JAMES WARD DOMESTIC ASSAULT 07/14/2021
311769 1 STAMPER, CORDELL MAURICE RECKLESS ENDANGERMENT 07/14/2021
311768 1 DAVIS, LEDARIUS TREY RECKLESS ENDANGERMENT 07/14/2021
311770 1 DAVIS, LEDARIUS TREY POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311771 1 DENT, CODY LEVI THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311772 1 GASTON, APRIL DAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021
311772 2 GASTON, APRIL DAWN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311773 1 GRIFFIN, JOANNE NM VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/14/2021
311773 2 GRIFFIN, JOANNE NM LIGHT LAW VIOLATION 07/14/2021
311773 3 GRIFFIN, JOANNE NM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311774 1 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF PERCOCET 07/14/2021
311775 1 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/14/2021
311775 2 HOWARD, COLE NATHANIEL DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021
311776 1 HOWARD, COLE NATHANIEL VANDALISM 07/14/2021
311776 2 HOWARD, COLE NATHANIEL THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311777 1 HOWARD, COLE NATHANIEL THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311778 1 HOWARD, COLE NATHANIEL POSS. OF HEROIN FOR RESALE 07/14/2021
311778 2 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021
311778 3 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/14/2021
311779 1 HOWARD, COLE NATHANIEL EVADING ARREST 07/14/2021
311780 1 HOWARD, COLE NATHANIEL EVADING ARREST 07/14/2021
311780 2 HOWARD, COLE NATHANIEL CRIMINAL IMPERSONATION 07/14/2021
311781 1 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/14/2021
311781 2 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
07/14/2021
311781 3 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021
311781 4 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF DEXTROAMPHETAMINE FOR RESALE 07/14/2021
311781 5 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF CLONAZEPAM FOR RESALE 07/14/2021
311781 6 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 07/14/2021
311781 7 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF METHADONE FOR RESALE 07/14/2021
311782 1 JOHNSON, LATONYA MICHELLE THEFT 07/14/2021
311783 1 JOHNSON, TYRAENA LABRIESHA THEFT 07/14/2021
311784 1 JOHNSON, LATONYA MICHELLE CRIMINAL IMPERSONATION 07/14/2021
311785 1 LAVOIE, MARY M VANDALISM 07/14/2021
311785 2 LAVOIE, MARY M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311786 1 LIVINGSTON, DANIEL JACK DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021
311786 2 LIVINGSTON, DANIEL JACK VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 07/14/2021
311786 3 LIVINGSTON, DANIEL JACK FAILURE TO SIGNAL TURN 07/14/2021

311787 1 MASIERS JR, RANDALL WAYNE THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311788 1 MAYNOR, CHRISTOPHER DONN THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311788 2 MAYNOR, CHRISTOPHER DONN EVADING ARREST 07/14/2021
311789 1 MCDANIEL, BRANDON DEONTE EVADING ARREST 07/14/2021
311789 2 MCDANIEL, BRANDON DEONTE VANDALISM 07/14/2021
311789 3 MCDANIEL, BRANDON DEONTE POSSESSON OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
07/14/2021
311790 1 MILLER, ZACKARY TYLER THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311791 1 OGLETREE, DAYTON KALVIN DOMESTIC ASSAULT 07/14/2021
311792 1 PATILLO III, ERNEST HOWARD THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311793 1 PUGH, CALEB M FAILURE TO YIELD 07/14/2021
311793 2 PUGH, CALEB M DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/14/2021
311793 3 PUGH, CALEB M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311794 1 PUGH, TRAVIS JAMES RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/14/2021
311794 2 PUGH, TRAVIS JAMES FOLLOWING TOO CLOSELY 07/14/2021
311794 3 PUGH, TRAVIS JAMES DRIVING LEFT OF CENTER 07/14/2021
311794 4 PUGH, TRAVIS JAMES FAILURE TO RENDER AID 07/14/2021
311794 5 PUGH, TRAVIS JAMES LEAVING THE SCENE 07/14/2021
311794 6 PUGH, TRAVIS JAMES LEAVING THE SCENE 07/14/2021
311794 7 PUGH, TRAVIS JAMES DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/14/2021
311795 1 PUGH, TRAVIS JAMES AGGRAVATED BURGLARY 07/14/2021
311796 1 RANDOLPH, BRITTANY L THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311797 1 REDDEN, LESA MICHELLE PUBLIC INTOXICATION 07/14/2021

311797 2 REDDEN, LESA MICHELLE THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311797 3 REDDEN, LESA MICHELLE FAILURE TO APPEAR 07/14/2021
311798 1 REED, TOMMETRIC E THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311798 2 REED, TOMMETRIC E EVADING ARREST 07/14/2021
311798 3 REED, TOMMETRIC E VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 07/14/2021
311798 4 REED, TOMMETRIC E RECKLESS ENDANGERMENT 07/14/2021
311799 1 SCHNEIDER, ALANIS KYLAR CHILD NEGLECT 07/14/2021
311800 1 SHERRARD, WILMER EUGENE THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311800 2 SHERRARD, WILMER EUGENE FAILURE TO APPEAR 07/14/2021
311801 1 STAMPER, CORDELL MAURICE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/14/2021
311801 2 STAMPER, CORDELL MAURICE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/14/2021
311802 1 TACKETT, DANIEL JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 07/14/2021
311802 2 TACKETT, DANIEL JOSEPH THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311802 3 TACKETT, DANIEL JOSEPH ILLEGAL POSSESSION OF CREDIT CARD 07/14/2021
311802 4 TACKETT, DANIEL JOSEPH THEFT OF IDENTITY 07/14/2021
311803 1 TAYLOR, ANDREW SCOTT VANDALISM 07/14/2021
311804 1 TRAVIS, STEVE RANDELL CRIMINAL TRESPASSING 07/14/2021
311804 2 TRAVIS, STEVE RANDELL EVADING ARREST 07/14/2021
311805 1 TRAVIS, STEVE RANDELL AGGRAVATED BURGLARY 07/14/2021
311805 2 TRAVIS, STEVE RANDELL THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311805 3 TRAVIS, STEVE RANDELL THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311806 1 TURNER, MELISSA NICOLE EVADING ARREST 07/14/2021

311806 2 TURNER, MELISSA NICOLE RECKLESS ENDANGERMENT 07/14/2021
311806 3 TURNER, MELISSA NICOLE SPEEDING 07/14/2021
311806 4 TURNER, MELISSA NICOLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311807 1 WALKER, DARNELL CHRISTOPHER AGGRAVATED BURGLARY 07/14/2021
311807 2 WALKER, DARNELL CHRISTOPHER THEFT OF PROPERTY 07/14/2021
311808 1 WHITE, CAROL RENE POSSESSION OF METHADONE FOR RESALE 07/14/2021
311808 2 WHITE, CAROL RENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021
311808 3 WHITE, CAROL RENE POSSESSION OF LORAZEPAM 07/14/2021
311808 4 WHITE, CAROL RENE POSSESSION OF HYDROCODONE 07/14/2021
311808 5 WHITE, CAROL RENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311809 1 WHITE, CAROL RENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021
311810 1 WILSON, ROBERT W VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 07/14/2021
311811 1 WOOD, JOSEPH ANTHONY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/14/2021
311811 2 WOOD, JOSEPH ANTHONY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/14/2021
311811 3 WOOD, JOSEPH ANTHONY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/14/2021


July 14, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

July 14, 2021

AUDIO: County Commission Meeting 7/14/21

July 14, 2021

Latest Bradley County Arrest Report


Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CARTER, BRONATHON L POSS.OF FIREARM WHILE IN COMMISSION OF FELONY 07/14/2021 1 CHURCH, KIMBERLY ... (click for more)

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Grand Jury No Bills And True Bills

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AUDIO: County Commission Meeting 7/14/21

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Opinion

Justin Robertson For Superintendent Is A Wonderful Idea

What a wonderful idea from a school board member - Justin Robertson for HCDE Superintendent. It is so tiresome watching these cycles of management shipped in from out of town. Look, these job shoppers don’t really love Hamilton County, from the Chamber of Commerce to the Hamilton County Schools come the traveling CEO job seekers to impose their political ideology on us. ... (click for more)

Roy Exum: 21 Teachers To Defy Laws

There are 21 teachers in Tennessee who are among reportedly over 5,000 who have – albeit unwisely in my view – signed a petition stating they will most certainly teach the controversial Critical Race Theory (CRT). These teachers say they will defy state laws, edicts from school districts, and all else to speak what they believe to be the truth. According to the respected online ... (click for more)

Sports

Red Wolves Score Late To Earn 2-1 Win

The Red Wolves were back home once again on Wednesday night to play host to South Georgia Tormenta FC in a rematch from earlier in the 2021 campaign when the Red Wolves fell to a 1-0 defeat in Statesboro. The Red Wolves would score late to earn the 2-1 win. After three straight draws, Obleda and the squad came out motivated in the first half, sporting an intense, high-pressing ... (click for more)

Rays Pick Lee's Workman In Seventh Round; Rhodes Goes To Orioles

A day after Tampa Bay selected Baylor’s Cooper Kinney, the Rays followed that up by picking former Lee University ace Logan Workman. The seventh round pick (221st overall) went 13-1 over the last two seasons and had an eye-popping 1.21 ERA with 110 strikeouts in only 79.2 innings. The pitcher hailing from Soddy Daisy was a driving force behind the Flames going to their first-ever ... (click for more)


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