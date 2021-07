Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 CARTER, BRONATHON L POSS.OF FIREARM WHILE IN COMMISSION OF FELONY 07/14/2021

1 CHURCH, KIMBERLY DENISE SPEEDING 07/14/2021

2 CHURCH, KIMBERLY DENISE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/14/2021

1 STAMPER, CORDELL MAURICE CRIMINAL CONSPIRACY 07/14/2021

1 DAVIS, LEDARIUS TREY CRIMINAL CONSPIRACY 07/14/2021

1 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/14/2021

1 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION SCHEDULE II/CRACK COCAINE 07/14/2021

2 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/14/2021

1 LIVINGSTON, DANIEL JACK POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/14/2021

1 LIVINGSTON, DANIEL JACK POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/14/2021

1 MCDANIEL, BRANDON DEONTE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/14/2021

1 MILLER, ZACKARY TYLER THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

1 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/14/2021

True Bills:

311757 1 AKERS, CHRIS JOHN THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311757 2 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021

311757 3 AKERS, CHRIS JOHN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/14/2021

311757 4 AKERS, CHRIS JOHN FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/14/2021

311757 5 AKERS, CHRIS JOHN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021

311757 6 AKERS, CHRIS JOHN DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 07/14/2021

311757 7 AKERS, CHRIS JOHN FAILURE TO APPEAR 07/14/2021

311758 1 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL EVADING ARREST 07/14/2021

311758 2 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL RECKLESS DRIVING 07/14/2021

311758 3 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL RECKLESS ENDANGERMENT 07/14/2021

311758 4 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL AGGRAVATED CHILD ABUSE 07/14/2021

311758 5 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/14/2021

311758 6 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL RESISTING ARREST 07/14/2021

311758 7 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311758 8 ALLIGOOD, WILLIAM MICHAEL LEAVING THE SCENE 07/14/2021

311759 1 BUCKNER, JOHNATHAN L CARJACKING 07/14/2021

311759 2 BUCKNER, JOHNATHAN L AGGRAVATED ASSAULT 07/14/2021

311759 3 BUCKNER, JOHNATHAN L EVADING ARREST 07/14/2021

311759 4 BUCKNER, JOHNATHAN L RESISTING ARREST 07/14/2021

311759 5 BUCKNER, JOHNATHAN L RECKLESS DRIVING 07/14/2021



311759 6 BUCKNER, JOHNATHAN L LEAVING THE SCENE 07/14/2021

311760 1 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311760 2 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 07/14/2021

311760 3 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 07/14/2021

311760 4 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021

311760 5 BYRD, TERRENCE DEJUAN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/14/2021

311760 6 BYRD, TERRENCE DEJUAN VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 07/14/2021

311760 7 BYRD, TERRENCE DEJUAN FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/14/2021

311760 8 BYRD, TERRENCE DEJUAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021

311761 1 CAIN, JOSHUA FRANKLIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311762 1 CARTER, BRONATHON L FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 07/14/2021

311762 2 CARTER, BRONATHON L POSS3ESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

07/14/2021

311763 1 CHASE, JESSICA LOGAN POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 07/14/2021

311763 2 CHASE, JESSICA LOGAN POSSESSION OF BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE FOR RESALE 07/14/2021

311763 3 CHASE, JESSICA LOGAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021

311763 4 CHASE, JESSICA LOGAN DRIVING WRONG WAY ON ONE WAY STREET 07/14/2021

311763 5 CHASE, JESSICA LOGAN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/14/2021

311763 6 CHASE, JESSICA LOGAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311764 1 CHURCH, KIMBERLY DENISE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311765 1 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021

311765 2 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021

311765 3 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/14/2021



311765 4 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/14/2021

311765 5 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/14/2021

311765 6 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

07/14/2021

311765 7 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311766 1 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021

311766 2 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/14/2021

311766 3 CLARIDY, CHRISTOPHER OLIN TEXTING WHILE DRIVING 07/14/2021

311767 1 CORN - CRUTCHFIELD, JAMES WARD DOMESTIC ASSAULT 07/14/2021

311769 1 STAMPER, CORDELL MAURICE RECKLESS ENDANGERMENT 07/14/2021

311768 1 DAVIS, LEDARIUS TREY RECKLESS ENDANGERMENT 07/14/2021

311770 1 DAVIS, LEDARIUS TREY POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311771 1 DENT, CODY LEVI THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311772 1 GASTON, APRIL DAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021

311772 2 GASTON, APRIL DAWN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311773 1 GRIFFIN, JOANNE NM VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/14/2021

311773 2 GRIFFIN, JOANNE NM LIGHT LAW VIOLATION 07/14/2021

311773 3 GRIFFIN, JOANNE NM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311774 1 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF PERCOCET 07/14/2021

311775 1 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/14/2021

311775 2 HOWARD, COLE NATHANIEL DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021

311776 1 HOWARD, COLE NATHANIEL VANDALISM 07/14/2021

311776 2 HOWARD, COLE NATHANIEL THEFT OF PROPERTY 07/14/2021



311777 1 HOWARD, COLE NATHANIEL THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311778 1 HOWARD, COLE NATHANIEL POSS. OF HEROIN FOR RESALE 07/14/2021

311778 2 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021

311778 3 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/14/2021

311779 1 HOWARD, COLE NATHANIEL EVADING ARREST 07/14/2021

311780 1 HOWARD, COLE NATHANIEL EVADING ARREST 07/14/2021

311780 2 HOWARD, COLE NATHANIEL CRIMINAL IMPERSONATION 07/14/2021

311781 1 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/14/2021

311781 2 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

07/14/2021

311781 3 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021

311781 4 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF DEXTROAMPHETAMINE FOR RESALE 07/14/2021

311781 5 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF CLONAZEPAM FOR RESALE 07/14/2021

311781 6 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 07/14/2021

311781 7 JACKSON, MELVIN LEE POSSESSION OF METHADONE FOR RESALE 07/14/2021

311782 1 JOHNSON, LATONYA MICHELLE THEFT 07/14/2021

311783 1 JOHNSON, TYRAENA LABRIESHA THEFT 07/14/2021

311784 1 JOHNSON, LATONYA MICHELLE CRIMINAL IMPERSONATION 07/14/2021

311785 1 LAVOIE, MARY M VANDALISM 07/14/2021

311785 2 LAVOIE, MARY M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311786 1 LIVINGSTON, DANIEL JACK DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/14/2021

311786 2 LIVINGSTON, DANIEL JACK VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 07/14/2021

311786 3 LIVINGSTON, DANIEL JACK FAILURE TO SIGNAL TURN 07/14/2021



311787 1 MASIERS JR, RANDALL WAYNE THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311788 1 MAYNOR, CHRISTOPHER DONN THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311788 2 MAYNOR, CHRISTOPHER DONN EVADING ARREST 07/14/2021

311789 1 MCDANIEL, BRANDON DEONTE EVADING ARREST 07/14/2021

311789 2 MCDANIEL, BRANDON DEONTE VANDALISM 07/14/2021

311789 3 MCDANIEL, BRANDON DEONTE POSSESSON OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

07/14/2021

311790 1 MILLER, ZACKARY TYLER THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311791 1 OGLETREE, DAYTON KALVIN DOMESTIC ASSAULT 07/14/2021

311792 1 PATILLO III, ERNEST HOWARD THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311793 1 PUGH, CALEB M FAILURE TO YIELD 07/14/2021

311793 2 PUGH, CALEB M DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/14/2021

311793 3 PUGH, CALEB M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311794 1 PUGH, TRAVIS JAMES RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/14/2021

311794 2 PUGH, TRAVIS JAMES FOLLOWING TOO CLOSELY 07/14/2021

311794 3 PUGH, TRAVIS JAMES DRIVING LEFT OF CENTER 07/14/2021

311794 4 PUGH, TRAVIS JAMES FAILURE TO RENDER AID 07/14/2021

311794 5 PUGH, TRAVIS JAMES LEAVING THE SCENE 07/14/2021

311794 6 PUGH, TRAVIS JAMES LEAVING THE SCENE 07/14/2021

311794 7 PUGH, TRAVIS JAMES DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/14/2021

311795 1 PUGH, TRAVIS JAMES AGGRAVATED BURGLARY 07/14/2021

311796 1 RANDOLPH, BRITTANY L THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311797 1 REDDEN, LESA MICHELLE PUBLIC INTOXICATION 07/14/2021



311797 2 REDDEN, LESA MICHELLE THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311797 3 REDDEN, LESA MICHELLE FAILURE TO APPEAR 07/14/2021

311798 1 REED, TOMMETRIC E THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311798 2 REED, TOMMETRIC E EVADING ARREST 07/14/2021

311798 3 REED, TOMMETRIC E VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 07/14/2021

311798 4 REED, TOMMETRIC E RECKLESS ENDANGERMENT 07/14/2021

311799 1 SCHNEIDER, ALANIS KYLAR CHILD NEGLECT 07/14/2021

311800 1 SHERRARD, WILMER EUGENE THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311800 2 SHERRARD, WILMER EUGENE FAILURE TO APPEAR 07/14/2021

311801 1 STAMPER, CORDELL MAURICE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/14/2021

311801 2 STAMPER, CORDELL MAURICE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/14/2021

311802 1 TACKETT, DANIEL JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 07/14/2021

311802 2 TACKETT, DANIEL JOSEPH THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311802 3 TACKETT, DANIEL JOSEPH ILLEGAL POSSESSION OF CREDIT CARD 07/14/2021

311802 4 TACKETT, DANIEL JOSEPH THEFT OF IDENTITY 07/14/2021

311803 1 TAYLOR, ANDREW SCOTT VANDALISM 07/14/2021

311804 1 TRAVIS, STEVE RANDELL CRIMINAL TRESPASSING 07/14/2021

311804 2 TRAVIS, STEVE RANDELL EVADING ARREST 07/14/2021

311805 1 TRAVIS, STEVE RANDELL AGGRAVATED BURGLARY 07/14/2021

311805 2 TRAVIS, STEVE RANDELL THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311805 3 TRAVIS, STEVE RANDELL THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311806 1 TURNER, MELISSA NICOLE EVADING ARREST 07/14/2021



311806 2 TURNER, MELISSA NICOLE RECKLESS ENDANGERMENT 07/14/2021

311806 3 TURNER, MELISSA NICOLE SPEEDING 07/14/2021

311806 4 TURNER, MELISSA NICOLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311807 1 WALKER, DARNELL CHRISTOPHER AGGRAVATED BURGLARY 07/14/2021

311807 2 WALKER, DARNELL CHRISTOPHER THEFT OF PROPERTY 07/14/2021

311808 1 WHITE, CAROL RENE POSSESSION OF METHADONE FOR RESALE 07/14/2021

311808 2 WHITE, CAROL RENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/14/2021

311808 3 WHITE, CAROL RENE POSSESSION OF LORAZEPAM 07/14/2021

311808 4 WHITE, CAROL RENE POSSESSION OF HYDROCODONE 07/14/2021

311808 5 WHITE, CAROL RENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311809 1 WHITE, CAROL RENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/14/2021

311810 1 WILSON, ROBERT W VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 07/14/2021

311811 1 WOOD, JOSEPH ANTHONY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/14/2021

311811 2 WOOD, JOSEPH ANTHONY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/14/2021

311811 3 WOOD, JOSEPH ANTHONY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/14/2021