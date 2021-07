Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 MARTIN, BRIANNA MICHELLE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/21/2021

1 SUNDERLAND, JOSHUA EVAN IMPROPER PASSING 07/21/2021

2 SUNDERLAND, JOSHUA EVAN VIO. DRIVERS LICENSE LAW 07/21/2021

True Bills:

311815 1 BELL, ISAIAH E THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311816 1 BENOIT, DANIEL J THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311817 1 BROCK, FEDERICO LEASTER DOMESTIC ASSAULT 07/21/2021

311818 1 BROWN JR, HERMAN BURGLARY OF A BUSINESS 07/21/2021

311818 2 BROWN JR, HERMAN THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311818 3 BROWN JR, HERMAN CRIMINAL TRESPASSING 07/21/2021

311819 1 BROWN JR, HERMAN BURGLARY OF A BUSINESS 07/21/2021

311819 2 BROWN JR, HERMAN THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311819 3 BROWN JR, HERMAN CRIMINAL TRESPASSING 07/21/2021

311820 1 BROWN, MARTIN C ASSAULT 07/21/2021

311820 2 BROWN, MARTIN C RESISTING ARREST 07/21/2021

311821 1 DOBBINS JR, RONNIE DYRAIL ASSAULT 07/21/2021

311822 1 EDWARDS JR, WILLIE LEE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 07/21/2021

311822 2 EDWARDS JR, WILLIE LEE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 07/21/2021

311823 1 EVANS JR, GENE DALE FAILURE TO APPEAR 07/21/2021

311824 1 JOHNSON, CASEY CHARLES BURGLARY OF AN AUTO 07/21/2021

311824 2 JOHNSON, CASEY CHARLES THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311824 3 JOHNSON, CASEY CHARLES VANDALISM 07/21/2021

311824 4 JOHNSON, CASEY CHARLES PUBLIC INTOXICATION 07/21/2021

311825 1 JONES, LAUREN AGGRAVATED ARSON 07/21/2021



311825 2 JONES, LAUREN VANDALISM 07/21/2021

311826 1 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311826 2 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311827 1 KING, ZAKARY KARR BURGLARY OF A BUSINESS 07/21/2021

311827 2 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311828 1 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311828 2 KING, ZAKARY KARR EVADING ARREST 07/21/2021

311829 1 KING, ZAKARY KARR BURGLARY OF A BUSINESS 07/21/2021

311829 2 KING, ZAKARY KARR BURGLARY OF A BUSINESS 07/21/2021

311829 3 KING, ZAKARY KARR BURGLARY OF A BUSINESS 07/21/2021

311829 4 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311829 5 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311829 6 KING, ZAKARY KARR VANDALISM 07/21/2021

311830 1 MARTIN, BRIANNA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/21/2021

311830 2 MARTIN, BRIANNA MICHELLE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 07/21/2021

311830 3 MARTIN, BRIANNA MICHELLE THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311830 4 MARTIN, BRIANNA MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/21/2021

311830 5 MARTIN, BRIANNA MICHELLE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 07/21/2021

311830 6 MARTIN, BRIANNA MICHELLE POSSESSION OF LEGEND DRUGS 07/21/2021

311831 1 MCMILLAN, MARCUS DEMONT RECKLESS ENDANGERMENT 07/21/2021

311831 2 MCMILLAN, MARCUS DEMONT UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTNENT TO GO

ARMED

07/21/2021

311831 3 MCMILLAN, MARCUS DEMONT POSSESSION OF FIREARM DURING NON-DANGEROUS OFFENSE 07/21/2021



311832 1 MILLER, ZACKARY TYLER BURGLARY OF AN AUTO 07/21/2021

311833 1 ORTIZ, ELLIOTT NMN FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/21/2021

311833 2 ORTIZ, ELLIOTT NMN FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/21/2021

311834 1 PALMER, GAVIN C VANDALISM 07/21/2021

311834 2 PALMER, GAVIN C CRIMINAL TRESPASSING 07/21/2021

311835 1 PATILLO III, ERNEST HOWARD ASSAULT 07/21/2021

311836 1 PATILLO III, ERNEST HOWARD VANDALISM 07/21/2021

311836 2 PATILLO III, ERNEST HOWARD VANDALISM 07/21/2021

311837 1 REED, TOMMETRIC E BURGLARY OF AN AUTO 07/21/2021

311837 2 REED, TOMMETRIC E THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311837 3 REED, TOMMETRIC E THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311838 1 REED, TOMMETRIC E BURGLARY OF AN AUTO 07/21/2021

311838 2 REED, TOMMETRIC E THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311839 1 REED, TOMMETRIC E BURGLARY OF AN AUTO 07/21/2021

311839 2 REED, TOMMETRIC E THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311840 1 REED, TOMMETRIC E THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311841 1 ROLLINS, VINCENT CHANCE-DRAKE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/21/2021

311842 1 SUNDERLAND, JOSHUA EVAN POSSESSION OF FIREARM WITH FELONY CONVICTION 07/21/2021

311842 2 SUNDERLAND, JOSHUA EVAN VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 07/21/2021

311842 3 SUNDERLAND, JOSHUA EVAN POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 07/21/2021

311842 4 SUNDERLAND, JOSHUA EVAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/21/2021

311843 1 TRAVIS, STEVE RANDELL EVADING ARREST 07/21/2021



311843 2 TRAVIS, STEVE RANDELL RECKLESS ENDANGERMENT 07/21/2021

311843 3 TRAVIS, STEVE RANDELL DRIVING ON REVOKED ICENSE 07/21/2021

311843 4 TRAVIS, STEVE RANDELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/21/2021

311844 1 WILLIAMS, SCHALLES ANNE FORGERY 07/21/2021

311844 2 WILLIAMS, SCHALLES ANNE THEFT OF IDENTITY 07/21/2021

311844 3 WILLIAMS, SCHALLES ANNE THEFT OF IDENTITY 07/21/2021

311844 4 WILLIAMS, SCHALLES ANNE FORGERY 07/21/2021

311845 1 WILLIAMS, SCHALLES ANNE CRIMINAL SIMULATION 07/21/2021

311845 2 WILLIAMS, SCHALLES ANNE THEFT OF IDENTITY 07/21/2021

311845 3 WILLIAMS, SCHALLES ANNE THEFT OF PROPERTY 07/21/2021

311846 1 WILSON, MEGAN GAIL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/21/2021

311846 2 WILSON, MEGAN GAIL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/21/2021

311846 3 WILSON, MEGAN GAIL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/21/2021

311846 4 WILSON, MEGAN GAIL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/21/2021

311847 1 WOODEN, CHRISTIAN M AGGRAVATED ASSAULT 07/21/2021

311847 2 WOODEN, CHRISTIAN M POSSESSION OF FIREARM DURING NON-DANGEROUS OFFENSE 07/21/2021

311848 1 WRIGHT, DUSTIN SHAWN VIOLATION OF LIGHT LAW 07/21/2021

311848 2 WRIGHT, DUSTIN SHAWN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/21/2021