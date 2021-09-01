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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, September 1, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021
1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021
1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/25/2021
2 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
3 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSS OF FIREARM DURING A FELONY 08/25/2021
4 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021
5 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
6 CRUTCHER, JAVARES KENTREL VIOLATING AUTO REGISTRATION LAW 08/25/2021
7 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 08/25/2021
8 CRUTCHER, JAVARES KENTREL TINTED WINDOWS VIOLATION 08/25/2021
1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF LEGEND DRUG 08/25/2021
1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
1 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
2 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

True Bills:

312027 1 ARNOLD, TRACY DARRYL AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312028 1 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312028 2 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312029 1 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312029 2 ARNOLD, TRACY DARRYL EVADING ARREST 08/25/2021
312029 3 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312030 1 BIVENS, KEVIN TROY THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312031 1 BRIGGS, JESSIE JAMES EVADING ARREST 08/25/2021
312031 2 BRIGGS, JESSIE JAMES FAILURE TO YIELD 08/25/2021
312031 3 BRIGGS, JESSIE JAMES SPEEDING 08/25/2021
312031 4 BRIGGS, JESSIE JAMES VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/25/2021
312031 5 BRIGGS, JESSIE JAMES DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312031 6 BRIGGS, JESSIE JAMES FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/25/2021
312031 7 BRIGGS, JESSIE JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
312032 1 BROWN, ROBERT FITZGERALD RECKLESS ENDANGERMENT 08/25/2021
312032 2 BROWN, ROBERT FITZGERALD AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/25/2021
312033 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL EVADING ARREST 08/25/2021
312033 2 CRUTCHER, JAVARES KENTREL FELON IN POSSESSION OF FIREAEM WITH PRIOR VIOLENT
CONVICTION
08/25/2021
312033 3 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312034 1 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021

312034 2 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/25/2021
312034 3 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312034 4 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/25/2021
312034 5 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER SPEEDING 08/25/2021
312034 6 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
312036 1 WEBB, TAYLOR DIANN PROMOTING MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312036 2 WEBB, TAYLOR DIANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312036 3 WEBB, TAYLOR DIANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312035 1 ENGLE, ATHENA NICOLE PROMOTING MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312035 2 ENGLE, ATHENA NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312035 3 ENGLE, ATHENA NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312037 1 JONES, CHRISTOPHER HUNTER VANDALISM 08/25/2021
312037 2 JONES, CHRISTOPHER HUNTER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/25/2021
312037 3 JONES, CHRISTOPHER HUNTER THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312038 1 KELLEY, CORNEA DEONTAE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/25/2021
312038 2 KELLEY, CORNEA DEONTAE TAMPERING WITH TRACKING DEVICE 08/25/2021
312039 1 KING, ZAKARY KARR EVADING ARREST 08/25/2021
312039 2 KING, ZAKARY KARR CRIMINAL IMPERSONATION 08/25/2021
312040 1 LEWIS, GARION DEVILLIAR FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312040 2 LEWIS, GARION DEVILLIAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
08/25/2021
312041 1 MCKEVIE, DESMOND ORANDO FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312041 2 MCKEVIE, DESMOND ORANDO POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
08/25/2021
CONVICTION
312042 1 LOPEZ GARCIA, HECTOR DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312043 1 LYNN, MINNIE FAYE SECOND DEGREE MURDER 08/25/2021
312043 2 LYNN, MINNIE FAYE DELIVER A CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
312044 1 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312044 2 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/25/2021
312044 3 NEIGHBORS, SUMMER RENEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/25/2021
312044 4 NEIGHBORS, SUMMER RENEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021
312044 5 NEIGHBORS, SUMMER RENEE DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312045 1 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/25/2021
312046 1 WAY, CASSANDRA NICOLE POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/25/2021
312047 1 PARSON, CHARLES EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312048 1 SAHBAZ, ANEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312048 2 SAHBAZ, ANEL SPEEDING 08/25/2021
312048 3 SAHBAZ, ANEL FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/25/2021
312048 4 SAHBAZ, ANEL DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312048 5 SAHBAZ, ANEL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312049 1 SKILES, GARY WAYNE AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312050 1 SKILES, GARY WAYNE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312052 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312052 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312051 1 STATUM, TAYLOR MICHELLE POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312051 2 STATUM, TAYLOR MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312053 1 TEASLEY, JOHNNY CHRISTOPHER AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 08/25/2021
312054 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312054 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021
312054 3 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/25/2021
312055 1 VALLEY III, ARTHUR FRANK AUTO BURGLARY 08/25/2021
312055 2 VALLEY III, ARTHUR FRANK THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312056 1 WAY, CASSANDRA NICOLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/25/2021
312057 1 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF HEROIN 08/25/2021
312057 2 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312057 3 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/25/2021
312057 4 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312057 5 WEBB, SAMANTHA MARIE THEFT OF PROPERTY 08/25/2021


September 2, 2021

Latest Hamilton County Arrest Report

September 1, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

September 1, 2021

Olivier LeMaitre Chosen As New CEO Of Chattanooga Community Kitchen


Here is the latest Hamilton County arrest report: ALDER, JACKIE LEE 414 W FRANCIS SPRINGS RD WHITWELL, 37397 Age at Arrest: 35 years old Arresting Agency: Federal Marshall Booked for ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER ... (click for more)

The Chattanooga Community Kitchen has named Olivier LeMaitre as the next CEO of the organization. He replaces Jens Christensen, who went to Habitat for Humanity of Greater Chattanooga as their ... (click for more)



Breaking News

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: ALDER, JACKIE LEE 414 W FRANCIS SPRINGS RD WHITWELL, 37397 Age at Arrest: 35 years old Arresting Agency: Federal Marshall Booked for Previous Charges or Other Reason(s) --- BAKER, LAKISHA RENEE 5419 OOLTEWAH RINGGOLD ROAD OOLTEWAH, 37363 Age at Arrest: 43 years old Arresting Agency: Chattanooga VIOLATION OF ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSING A FIREARM WITH INTENT ... (click for more)

Opinion

Support Pay Increases For CPD Officers

Government's first responsibility is to protect its citizens from criminal mischief and violence. In the next several weeks, the Chattanooga City Council will vote on Chattanooga City Mayor Tim Kelly's proposed budget which includes pay raises for Chattanooga Police Department officers. I applaud Mayor Kelly for his stance on this issue and urge the Council to make sure our police ... (click for more)

Roy Exum: My September Garden

It’s soggy; my garden has sloshed underfoot as I take my first-of-the month walk on this September 1st, and rightly so. In August we got 2 ½ times the average monthly rainfall and that doesn’t include the last 48 hours of soakings from Hurricane Ida. This, of course, means a healthy crop of orchids and onions to distribute with Labor Day six days away: AN ORCHID to Becky Barnes, ... (click for more)

Sports

On The Shoulders of a Giants: Sewanee Football Wants to Win in the Trenches

Sewanee’s campus is almost haunting, with its gothic architecture and woodland setting reminiscent of an old-time castle in a 1930s horror movie. Opposing teams may come to dread making the trip up Monteagle Mountain if Sewanee’s talented athletes can take what they’ve done in practice into gameday. Every D-III defensive line on their schedule will have to contend with monstrous ... (click for more)

Lookouts Sweep Barons in Wednesday Doubleheader

When Wilson Garcia hits a home run, he doesn’t bother with fly balls that barely clear the wall. His round-trippers often scrape the sky and land 400-plus feet from home plate. His top of the fifth blast in the second game of the doubleheader was such a no-doubter that Birmingham’s center fielder just turned and watched as it flew over his head. The Chattanooga Lookouts (51-48) ... (click for more)


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