Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT DOMESTIC ASSAULT 01/26/2022

1 WATKINS, TERENCE ANTONIO DOMESTIC ASSAULT 01/26/2022

True Bills:

312753 1 AKRIDGE, JOEY DAWONE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022

312753 2 AKRIDGE, JOEY DAWONE INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 01/26/2022

312753 3 AKRIDGE, JOEY DAWONE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 01/26/2022

312754 1 AKRIDGE, JOEY DAWONE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022

312754 2 AKRIDGE, JOEY DAWONE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 01/26/2022

312755 1 AKRIDGE, JOEY DAWONE DOMESTIC ASSAULT 01/26/2022

312755 2 AKRIDGE, JOEY DAWONE THEFT OF PROPERTY 01/26/2022

312757 1 SMITH, SUSAN GOSS POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/26/2022

312757 2 SMITH, SUSAN GOSS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 300 GRAMS FOR

RESALE

01/26/2022

312757 3 SMITH, SUSAN GOSS POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 01/26/2022

312757 4 SMITH, SUSAN GOSS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022

312756 1 ARWOOD, JONATHON DAVID POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/26/2022

312756 2 ARWOOD, JONATHON DAVID POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 300 GRAMS FOR

RESALE

01/26/2022

312756 3 ARWOOD, JONATHON DAVID POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 01/26/2022

312756 4 ARWOOD, JONATHON DAVID POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022

312758 1 BARNETT, SHADOW BERRY EVADING ARREST 01/26/2022

312758 2 BARNETT, SHADOW BERRY DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022

312758 3 BARNETT, SHADOW BERRY SPEEDING 01/26/2022

312758 4 BARNETT, SHADOW BERRY RECKLESS DRIVING 01/26/2022



312758 5 BARNETT, SHADOW BERRY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 01/26/2022

312758 6 BARNETT, SHADOW BERRY LEAVING THE SCENE 01/26/2022

312759 1 BEENE, CHRISTY LYNN FINANCIAL EXPLOITATION 01/26/2022

312759 2 BEENE, CHRISTY LYNN FORGERY 01/26/2022

312759 3 BEENE, CHRISTY LYNN ID THEFT 01/26/2022

312759 4 BEENE, CHRISTY LYNN FORGERY 01/26/2022

312760 1 BENSON, TYLER MICHAEL AGGRAVATED RAPE 01/26/2022

312760 2 BENSON, TYLER MICHAEL ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 01/26/2022

312760 3 BENSON, TYLER MICHAEL AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022

312760 4 BENSON, TYLER MICHAEL RAPE 01/26/2022

312760 5 BENSON, TYLER MICHAEL RAPE 01/26/2022

312760 6 BENSON, TYLER MICHAEL PATRONIZING PROSTITUTION 01/26/2022

312760 7 BENSON, TYLER MICHAEL POSSESSION OF LEGEND DRUGS 01/26/2022

312761 1 BROWN, ERIC CHARLES RECKLESS ENDANGERMENT 01/26/2022

312762 1 BROWN, ERIC CHARLES RECKLESS ENDANGERMENT 01/26/2022

312763 1 BROWN, RASHAUN JULIAN AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022

312763 2 BROWN, RASHAUN JULIAN AGGRAVATED KIDNAPPING 01/26/2022

312764 1 BROWN, XAVIER P AGGRAVATED ROBBERY 01/26/2022

312765 1 BYRD, DEANNA DAKOTA ESCAPE 01/26/2022

312766 1 CASLIN, RASHAWN LEBRON FELON IN POSSESSION OF FIREARM 01/26/2022

312766 2 CASLIN, RASHAWN LEBRON POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 01/26/2022

312766 3 CASLIN, RASHAWN LEBRON POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 01/26/2022



312766 4 CASLIN, RASHAWN LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022

312766 5 CASLIN, RASHAWN LEBRON VIOLATION OF LIGHT LAW 01/26/2022

312766 6 CASLIN, RASHAWN LEBRON EXPIRED LICENSE 01/26/2022

312767 1 CHASE, JACOB CODY AGGRAVATED BURGLARY 01/26/2022

312767 2 CHASE, JACOB CODY THEFT OF PROPERTY 01/26/2022

312768 1 COOPER, QUINTARRIUS D VANDALISM 01/26/2022

312769 1 COTTON, JEREMY JEROME IMPROPER USE 911 01/26/2022

312770 1 COTTON, JEREMY JEROME ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER 01/26/2022

312770 2 COTTON, JEREMY JEROME RECKLESS ENDANGERMENT 01/26/2022

312770 3 COTTON, JEREMY JEROME EMPLOYING A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 01/26/2022

312771 1 DIP, JOSHUA B TRESPASSING 01/26/2022

312771 2 DIP, JOSHUA B VANDALISM 01/26/2022

312772 1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 01/26/2022

312772 2 DUNNINGTON, CHETH ISAAC POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022

312772 3 DUNNINGTON, CHETH ISAAC POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 01/26/2022

312773 1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC BURGLARY OF AN AUTO 01/26/2022

312773 2 DUNNINGTON, CHETH ISAAC FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 01/26/2022

312773 3 DUNNINGTON, CHETH ISAAC THEFT OF PROPERTY 01/26/2022

312774 1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC THEFT OF PROPERTY 01/26/2022

312775 1 EDWARDS, RAYMOND LAMAR THEFT OF PROPERTY 01/26/2022

312776 1 GORE, KILE ALEXANDER TRESPASS BY MOTOR VEHICLE 01/26/2022

312776 2 GORE, KILE ALEXANDER AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 01/26/2022



312776 3 GORE, KILE ALEXANDER VIOLATION OF AIRPORT SECURITY 01/26/2022

312776 4 GORE, KILE ALEXANDER ESCAPE FROM CUSTODY 01/26/2022

312776 5 GORE, KILE ALEXANDER BURGLARY OF AIRPLANE 01/26/2022

312777 1 GREEN, CHRISTOPHER EDWARD POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

01/26/2022

312777 2 GREEN, CHRISTOPHER EDWARD POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

01/26/2022

312777 3 GREEN, CHRISTOPHER EDWARD FAILURE TO APPEAR 01/26/2022

312778 1 GREEN, JOHNNY THOMAS DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022

312778 2 GREEN, JOHNNY THOMAS SPEEDING 01/26/2022

312778 3 GREEN, JOHNNY THOMAS IMPROPER PASSING 01/26/2022

312778 4 GREEN, JOHNNY THOMAS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 01/26/2022

312778 5 GREEN, JOHNNY THOMAS FINANCIAL RESPONSIBILITY 01/26/2022

312778 6 GREEN, JOHNNY THOMAS DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 01/26/2022

312778 7 GREEN, JOHNNY THOMAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/26/2022

312779 1 GRIMSLEY, MARGARET J THEFT OF PROPERTY 01/26/2022

312779 2 GRIMSLEY, MARGARET J POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 01/26/2022

312780 1 GROSS, ISHAM R ASSAULT 01/26/2022

312781 1 GROSS, ISHAM R AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022

312782 1 HARMON, BRITTANI AGGRAVATED ARSON 01/26/2022

312783 1 HEATHINGTON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 01/26/2022

312784 1 HIGHFIELD, JESSIE LYNN THEFT OF IDENTITY 01/26/2022

312784 2 HIGHFIELD, JESSIE LYNN AGGRAVATED BURGLARY 01/26/2022



312785 1 HOLLAND, DANIEL JOHN AGGRAVATED ROBBERY 01/26/2022

312785 2 HOLLAND, DANIEL JOHN BURGLARY 01/26/2022

312786 1 HOOD, SAMANTHA RAE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 01/26/2022

312787 1 INGRAM, REGINA LYNN FAILURE TO MAINTAIN LANE 01/26/2022

312787 2 INGRAM, REGINA LYNN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 01/26/2022

312787 3 INGRAM, REGINA LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/26/2022

312788 1 KLISCHIES III, HERBERT ROY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/26/2022

312788 2 KLISCHIES III, HERBERT ROY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022

312788 3 KLISCHIES III, HERBERT ROY POSSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY OFFENSE 01/26/2022

312788 4 KLISCHIES III, HERBERT ROY POSSESSOION OF TRAMADOL FOR RESALE 01/26/2022

312788 5 KLISCHIES III, HERBERT ROY POSSESSION OF LEGEND DRUGS 01/26/2022

312788 6 KLISCHIES III, HERBERT ROY THEFT OF PROPERTY 01/26/2022

312789 1 MASON, JADAN MEKEL UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 01/26/2022

312790 1 MCMILLON SR, JOHNNIE LORENZO FINANCIAL RESPONSIBILITY 01/26/2022

312790 2 MCMILLON SR, JOHNNIE LORENZO VIOLATION OF REGISTRATION LAW 01/26/2022

312790 3 MCMILLON SR, JOHNNIE LORENZO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/26/2022

312791 1 MOODY, JOEY KENTRELL POSS.

OF COCAINE FOR RESALE 01/26/2022312791 2 MOODY, JOEY KENTRELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022312791 3 MOODY, JOEY KENTRELL OPEN CONTAINER LAW 01/26/2022312791 4 MOODY, JOEY KENTRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022312792 1 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 01/26/2022312792 2 MOORE, ROBERT JOSEPH CRIMINAL IMPERSONATION 01/26/2022312792 3 MOORE, ROBERT JOSEPH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022312793 1 MUHAMMAD, KHALIL THEFT OF PROPERTY 01/26/2022312793 2 MUHAMMAD, KHALIL BURGLARY OF A BUSINESS 01/26/2022312793 3 MUHAMMAD, KHALIL VANDALISM 01/26/2022312794 1 MUHAMMAD, KHALIL THEFT OF PROPERTY 01/26/2022312794 2 MUHAMMAD, KHALIL BURGLARY OF A BUSINESS 01/26/2022312794 3 MUHAMMAD, KHALIL VANDALISM 01/26/2022312796 1 RICE, KEVIN MICHAEL CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 01/26/2022312796 2 RICE, KEVIN MICHAEL PROHIBITED WEAPON 01/26/2022312795 1 MYNATT, JOSHUA ALLEN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 01/26/2022312795 2 MYNATT, JOSHUA ALLEN PROHIBITED WEAPON 01/26/2022312797 1 NELSON, TRAVIS LAMAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 01/26/2022312797 2 NELSON, TRAVIS LAMAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL LAW 01/26/2022312797 3 NELSON, TRAVIS LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022312798 1 OWENS, JOHN N POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 01/26/2022312798 2 OWENS, JOHN N POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022312798 3 OWENS, JOHN N POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 01/26/2022312799 1 PARKER, GALEN ELEX DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022312800 1 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 01/26/2022312800 2 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 01/26/2022312800 3 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE FINANCIAL RESPONSIBILITY 01/26/2022312800 4 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 01/26/2022312801 1 SHEPHEARD III, JAMES EDWARD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 01/26/2022312801 2 SHEPHEARD III, JAMES EDWARD POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 01/26/2022312802 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 01/26/2022312802 2 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 01/26/2022312802 3 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022312802 4 SHEPHERD, JAMAL LEBRON VIOLATION OF SEAT BELT LAW 01/26/2022312802 5 SHEPHERD, JAMAL LEBRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022312802 6 SHEPHERD, JAMAL LEBRON VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 01/26/2022312803 1 SMITH, DYLAN SETH AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022312804 1 SULLIVAN, ANTONIO DEON COCAINE FOR RESALE 01/26/2022312804 2 SULLIVAN, ANTONIO DEON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022312805 1 TAYLOR, CARLTON LEWIS DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022312805 2 TAYLOR, CARLTON LEWIS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 01/26/2022312806 1 TOWNSEND, TRAVIYELL CAURDELL UNLAWFUL POSSESSION A FIREARM 01/26/2022312806 2 TOWNSEND, TRAVIYELL CAURDELL POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 01/26/2022312806 3 TOWNSEND, TRAVIYELL CAURDELL POSS OF FENTANYL FOR RESALE 01/26/2022312807 1 WALLER JR, LEONARD STEVEN THEFT OF PROPERTY 01/26/2022312808 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 01/26/2022312809 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO FAILURE TO APPEAR 01/26/2022