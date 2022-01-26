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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, January 26, 2022

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT DOMESTIC ASSAULT 01/26/2022
1 WATKINS, TERENCE ANTONIO DOMESTIC ASSAULT 01/26/2022

True Bills:

312753 1 AKRIDGE, JOEY DAWONE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022
312753 2 AKRIDGE, JOEY DAWONE INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 01/26/2022
312753 3 AKRIDGE, JOEY DAWONE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 01/26/2022
312754 1 AKRIDGE, JOEY DAWONE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022
312754 2 AKRIDGE, JOEY DAWONE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 01/26/2022
312755 1 AKRIDGE, JOEY DAWONE DOMESTIC ASSAULT 01/26/2022
312755 2 AKRIDGE, JOEY DAWONE THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312757 1 SMITH, SUSAN GOSS POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/26/2022
312757 2 SMITH, SUSAN GOSS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 300 GRAMS FOR
RESALE
01/26/2022
312757 3 SMITH, SUSAN GOSS POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 01/26/2022
312757 4 SMITH, SUSAN GOSS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022
312756 1 ARWOOD, JONATHON DAVID POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/26/2022
312756 2 ARWOOD, JONATHON DAVID POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 300 GRAMS FOR
RESALE
01/26/2022
312756 3 ARWOOD, JONATHON DAVID POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 01/26/2022
312756 4 ARWOOD, JONATHON DAVID POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022
312758 1 BARNETT, SHADOW BERRY EVADING ARREST 01/26/2022
312758 2 BARNETT, SHADOW BERRY DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022
312758 3 BARNETT, SHADOW BERRY SPEEDING 01/26/2022
312758 4 BARNETT, SHADOW BERRY RECKLESS DRIVING 01/26/2022

312758 5 BARNETT, SHADOW BERRY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 01/26/2022
312758 6 BARNETT, SHADOW BERRY LEAVING THE SCENE 01/26/2022
312759 1 BEENE, CHRISTY LYNN FINANCIAL EXPLOITATION 01/26/2022
312759 2 BEENE, CHRISTY LYNN FORGERY 01/26/2022
312759 3 BEENE, CHRISTY LYNN ID THEFT 01/26/2022
312759 4 BEENE, CHRISTY LYNN FORGERY 01/26/2022
312760 1 BENSON, TYLER MICHAEL AGGRAVATED RAPE 01/26/2022
312760 2 BENSON, TYLER MICHAEL ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 01/26/2022
312760 3 BENSON, TYLER MICHAEL AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022
312760 4 BENSON, TYLER MICHAEL RAPE 01/26/2022
312760 5 BENSON, TYLER MICHAEL RAPE 01/26/2022
312760 6 BENSON, TYLER MICHAEL PATRONIZING PROSTITUTION 01/26/2022
312760 7 BENSON, TYLER MICHAEL POSSESSION OF LEGEND DRUGS 01/26/2022
312761 1 BROWN, ERIC CHARLES RECKLESS ENDANGERMENT 01/26/2022
312762 1 BROWN, ERIC CHARLES RECKLESS ENDANGERMENT 01/26/2022
312763 1 BROWN, RASHAUN JULIAN AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022
312763 2 BROWN, RASHAUN JULIAN AGGRAVATED KIDNAPPING 01/26/2022
312764 1 BROWN, XAVIER P AGGRAVATED ROBBERY 01/26/2022
312765 1 BYRD, DEANNA DAKOTA ESCAPE 01/26/2022
312766 1 CASLIN, RASHAWN LEBRON FELON IN POSSESSION OF FIREARM 01/26/2022
312766 2 CASLIN, RASHAWN LEBRON POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 01/26/2022
312766 3 CASLIN, RASHAWN LEBRON POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 01/26/2022

312766 4 CASLIN, RASHAWN LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022
312766 5 CASLIN, RASHAWN LEBRON VIOLATION OF LIGHT LAW 01/26/2022
312766 6 CASLIN, RASHAWN LEBRON EXPIRED LICENSE 01/26/2022
312767 1 CHASE, JACOB CODY AGGRAVATED BURGLARY 01/26/2022
312767 2 CHASE, JACOB CODY THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312768 1 COOPER, QUINTARRIUS D VANDALISM 01/26/2022
312769 1 COTTON, JEREMY JEROME IMPROPER USE 911 01/26/2022
312770 1 COTTON, JEREMY JEROME ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER 01/26/2022
312770 2 COTTON, JEREMY JEROME RECKLESS ENDANGERMENT 01/26/2022
312770 3 COTTON, JEREMY JEROME EMPLOYING A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 01/26/2022
312771 1 DIP, JOSHUA B TRESPASSING 01/26/2022
312771 2 DIP, JOSHUA B VANDALISM 01/26/2022
312772 1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 01/26/2022
312772 2 DUNNINGTON, CHETH ISAAC POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022
312772 3 DUNNINGTON, CHETH ISAAC POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 01/26/2022
312773 1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC BURGLARY OF AN AUTO 01/26/2022
312773 2 DUNNINGTON, CHETH ISAAC FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 01/26/2022
312773 3 DUNNINGTON, CHETH ISAAC THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312774 1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312775 1 EDWARDS, RAYMOND LAMAR THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312776 1 GORE, KILE ALEXANDER TRESPASS BY MOTOR VEHICLE 01/26/2022
312776 2 GORE, KILE ALEXANDER AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 01/26/2022

312776 3 GORE, KILE ALEXANDER VIOLATION OF AIRPORT SECURITY 01/26/2022
312776 4 GORE, KILE ALEXANDER ESCAPE FROM CUSTODY 01/26/2022
312776 5 GORE, KILE ALEXANDER BURGLARY OF AIRPLANE 01/26/2022
312777 1 GREEN, CHRISTOPHER EDWARD POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
01/26/2022
312777 2 GREEN, CHRISTOPHER EDWARD POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
01/26/2022
312777 3 GREEN, CHRISTOPHER EDWARD FAILURE TO APPEAR 01/26/2022
312778 1 GREEN, JOHNNY THOMAS DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022
312778 2 GREEN, JOHNNY THOMAS SPEEDING 01/26/2022
312778 3 GREEN, JOHNNY THOMAS IMPROPER PASSING 01/26/2022
312778 4 GREEN, JOHNNY THOMAS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 01/26/2022
312778 5 GREEN, JOHNNY THOMAS FINANCIAL RESPONSIBILITY 01/26/2022
312778 6 GREEN, JOHNNY THOMAS DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 01/26/2022
312778 7 GREEN, JOHNNY THOMAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/26/2022
312779 1 GRIMSLEY, MARGARET J THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312779 2 GRIMSLEY, MARGARET J POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 01/26/2022
312780 1 GROSS, ISHAM R ASSAULT 01/26/2022
312781 1 GROSS, ISHAM R AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022
312782 1 HARMON, BRITTANI AGGRAVATED ARSON 01/26/2022
312783 1 HEATHINGTON, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312784 1 HIGHFIELD, JESSIE LYNN THEFT OF IDENTITY 01/26/2022
312784 2 HIGHFIELD, JESSIE LYNN AGGRAVATED BURGLARY 01/26/2022

312785 1 HOLLAND, DANIEL JOHN AGGRAVATED ROBBERY 01/26/2022
312785 2 HOLLAND, DANIEL JOHN BURGLARY 01/26/2022
312786 1 HOOD, SAMANTHA RAE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 01/26/2022
312787 1 INGRAM, REGINA LYNN FAILURE TO MAINTAIN LANE 01/26/2022
312787 2 INGRAM, REGINA LYNN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 01/26/2022
312787 3 INGRAM, REGINA LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/26/2022
312788 1 KLISCHIES III, HERBERT ROY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 01/26/2022
312788 2 KLISCHIES III, HERBERT ROY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022
312788 3 KLISCHIES III, HERBERT ROY POSSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY OFFENSE 01/26/2022
312788 4 KLISCHIES III, HERBERT ROY POSSESSOION OF TRAMADOL FOR RESALE 01/26/2022
312788 5 KLISCHIES III, HERBERT ROY POSSESSION OF LEGEND DRUGS 01/26/2022
312788 6 KLISCHIES III, HERBERT ROY THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312789 1 MASON, JADAN MEKEL UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 01/26/2022
312790 1 MCMILLON SR, JOHNNIE LORENZO FINANCIAL RESPONSIBILITY 01/26/2022
312790 2 MCMILLON SR, JOHNNIE LORENZO VIOLATION OF REGISTRATION LAW 01/26/2022
312790 3 MCMILLON SR, JOHNNIE LORENZO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/26/2022
312791 1 MOODY, JOEY KENTRELL POSS.

OF COCAINE FOR RESALE 01/26/2022
312791 2 MOODY, JOEY KENTRELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022
312791 3 MOODY, JOEY KENTRELL OPEN CONTAINER LAW 01/26/2022
312791 4 MOODY, JOEY KENTRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022
312792 1 MOORE, ROBERT JOSEPH POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 01/26/2022
312792 2 MOORE, ROBERT JOSEPH CRIMINAL IMPERSONATION 01/26/2022

312792 3 MOORE, ROBERT JOSEPH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022
312793 1 MUHAMMAD, KHALIL THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312793 2 MUHAMMAD, KHALIL BURGLARY OF A BUSINESS 01/26/2022
312793 3 MUHAMMAD, KHALIL VANDALISM 01/26/2022
312794 1 MUHAMMAD, KHALIL THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312794 2 MUHAMMAD, KHALIL BURGLARY OF A BUSINESS 01/26/2022
312794 3 MUHAMMAD, KHALIL VANDALISM 01/26/2022
312796 1 RICE, KEVIN MICHAEL CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 01/26/2022
312796 2 RICE, KEVIN MICHAEL PROHIBITED WEAPON 01/26/2022
312795 1 MYNATT, JOSHUA ALLEN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 01/26/2022
312795 2 MYNATT, JOSHUA ALLEN PROHIBITED WEAPON 01/26/2022
312797 1 NELSON, TRAVIS LAMAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 01/26/2022
312797 2 NELSON, TRAVIS LAMAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL LAW 01/26/2022
312797 3 NELSON, TRAVIS LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022
312798 1 OWENS, JOHN N POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 01/26/2022
312798 2 OWENS, JOHN N POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022
312798 3 OWENS, JOHN N POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 01/26/2022
312799 1 PARKER, GALEN ELEX DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022
312800 1 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 01/26/2022
312800 2 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 01/26/2022
312800 3 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE FINANCIAL RESPONSIBILITY 01/26/2022
312800 4 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 01/26/2022

312801 1 SHEPHEARD III, JAMES EDWARD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 01/26/2022
312801 2 SHEPHEARD III, JAMES EDWARD POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 01/26/2022
312802 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 01/26/2022
312802 2 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 01/26/2022
312802 3 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022
312802 4 SHEPHERD, JAMAL LEBRON VIOLATION OF SEAT BELT LAW 01/26/2022
312802 5 SHEPHERD, JAMAL LEBRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022
312802 6 SHEPHERD, JAMAL LEBRON VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 01/26/2022
312803 1 SMITH, DYLAN SETH AGGRAVATED ASSAULT 01/26/2022
312804 1 SULLIVAN, ANTONIO DEON COCAINE FOR RESALE 01/26/2022
312804 2 SULLIVAN, ANTONIO DEON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/26/2022
312805 1 TAYLOR, CARLTON LEWIS DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/26/2022
312805 2 TAYLOR, CARLTON LEWIS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 01/26/2022
312806 1 TOWNSEND, TRAVIYELL CAURDELL UNLAWFUL POSSESSION A FIREARM 01/26/2022
312806 2 TOWNSEND, TRAVIYELL CAURDELL POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 01/26/2022
312806 3 TOWNSEND, TRAVIYELL CAURDELL POSS OF FENTANYL FOR RESALE 01/26/2022
312807 1 WALLER JR, LEONARD STEVEN THEFT OF PROPERTY 01/26/2022
312808 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 01/26/2022
312809 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO FAILURE TO APPEAR 01/26/2022


January 27, 2022

Latest Hamilton County Arrest Report

January 26, 2022

Juvenile Charged With Setting Fire Inside Sam's Club

January 26, 2022

Grand Jury No Bills And True Bills


Here is the latest Hamilton County arrest report: AUBIN, SHANE C 1400 NOTHEAST GAUT STREET APT 65 CLEVELAND, 37421 Age at Arrest: 35 years old Arresting Agency: Collegedale Police Booked ... (click for more)

A juvenile is accused of setting merchandise on fire in Sam’s Club Wednesday night as the store was full of customers. Thankfully, a vigilant shopper spotted what was happening and made ... (click for more)

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Breaking News

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: AUBIN, SHANE C 1400 NOTHEAST GAUT STREET APT 65 CLEVELAND, 37421 Age at Arrest: 35 years old Arresting Agency: Collegedale Police Booked for Previous Charges or Other Reason(s) BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE 5225 CENTRAL AVENUE CHATTNAOOGA, 37410 Age at Arrest: 23 years old Arresting Agency: Airport Police FAILURE ... (click for more)

Juvenile Charged With Setting Fire Inside Sam's Club

A juvenile is accused of setting merchandise on fire in Sam’s Club Wednesday night as the store was full of customers. Thankfully, a vigilant shopper spotted what was happening and made sure the flames didn’t spread inside the crowded business. At 6:41 p.m., CFD Blue Shift companies responded to Sam’s at 6101 Lee Highway and learned that someone in the store - a juvenile ... (click for more)

Opinion

Earl Freudenberg: Johnny Haynes Overcame His Disability To Become A Police Department Fixture

Johnny Haynes was a special person. Under almost clear skies and 45 degree temperatures, he was buried Saturday afternoon when a small group of his friends gathered at Greenwood Cemetery off Wilcox Boulevard for the committal service. The retired Chattanooga Police Department employee has been my friend since 1962. The Central High School graduate was born with polio but was ... (click for more)

Employers Broke The Social Contract - And Response (2)

Along with our trust, most employers are going to need to give those who participated in the great resignation something to hold onto. The cliché during the pandemic is that we’re all in the same storm, not the same boat. Some of you are in yachts while the rest of us are drowning, grasping at driftwood. For some it’s being deep in medical debt, for others they suffer from burnout ... (click for more)

Sports

Randy Smith: Hall of Fame Hypocrisy Still Exists

Think about this for a minute. The pitcher who dominated Major League Baseball for the better part of two decades isn't in the Hall of Fame. Neither is the man who hit more career home runs than anybody else, and neither is the man who had more career base hits than anybody else. Earlier this week, the people who vote on the Hall of Fame failed to induct Roger Clemens and Barry ... (click for more)

Mocs Improve To 17-4 With 71-60 Win Over Wofford

The Chattanooga Mocs extended their winning streak to four games with a 71-60 victory over the Wofford Terriors Wednesday night at McKenzie Arena, but there was nothing easy about the win that improved UTC’s record to 17-4 overall and 7-1 in the Southern Conference. The loss was the second in a row for Wofford as they dropped to 12-9 overall and 4-5 in conference play, but the ... (click for more)


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