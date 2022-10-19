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Grand Jury True Bills

Wednesday, October 19, 2022

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

True Bills:

314650 1 ALLEN, DANA N POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/19/2022
314650 2 ALLEN, DANA N POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/19/2022
314650 3 ALLEN, DANA N FOLLOWING TOO CLOSELY 10/19/2022
314650 4 ALLEN, DANA N FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/19/2022
314650 5 ALLEN, DANA N VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/19/2022
314651 1 ATKINS III, VAN WILLIAM RESISTING ARREST 10/19/2022


314651 2 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
10/19/2022
314652 1 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT EVADING ARREST 10/19/2022
314652 2 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT SPEEDING 10/19/2022
314652 3 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314653 1 BLAINEY, RYAN SCOTT POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314653 2 BLAINEY, RYAN SCOTT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314654 1 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/19/2022
314654 2 BRANUM, AARON WAYNE FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/19/2022
314655 1 BURNETTE, KEVIN RAY THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314656 1 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314656 2 BUSH, KEONTAE LEWAUN EVADING ARREST 10/19/2022
314656 3 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS DRIVING 10/19/2022
314656 4 BUSH, KEONTAE LEWAUN FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314656 5 BUSH, KEONTAE LEWAUN IMPROPER PASSING 10/19/2022

314657 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/19/2022
314657 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314657 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF IDENTITY 10/19/2022
314658 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/19/2022
314658 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314658 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW IDENTITY THEFT 10/19/2022
314659 1 CAREY, TRAVIS JAMAL LIGHT LAW VIOLATION 10/19/2022
314659 2 CAREY, TRAVIS JAMAL FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314659 3 CAREY, TRAVIS JAMAL FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314659 4 CAREY, TRAVIS JAMAL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314660 1 FERRELL, GREGORY ALLEN VIOLATION OF SEAT BELT LAW 10/19/2022
314660 2 FERRELL, GREGORY ALLEN FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/19/2022
314660 3 FERRELL, GREGORY ALLEN FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314661 1 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314661 2 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 10/19/2022
314661 3 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL THEFT OF FIREARM 10/19/2022
314661 4 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL POSSESSION OF MARIJUANA 10/19/2022
314662 1 GOODWIN, KENDRELL DENARIS SPEEDING 10/19/2022
314662 2 GOODWIN, KENDRELL DENARIS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 10/19/2022
314663 1 HOLLAND, ERIC L POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/19/2022
314663 2 HOLLAND, ERIC L POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 10/19/2022
314664 1 JACKSON, GABRIELLE E FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022

314664 2 JACKSON, GABRIELLE E TEXTING WHILE DRIVING 10/19/2022
314664 3 JACKSON, GABRIELLE E DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314665 1 JOHNSON, JAMES THOMAS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/19/2022
314665 2 JOHNSON, JAMES THOMAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314665 3 JOHNSON, JAMES THOMAS POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 10/19/2022
314666 1 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/19/2022
314666 2 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/19/2022
314666 3 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314666 4 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314666 5 KEARSE, PERRY LAMAR RESISTING ARREST 10/19/2022
314666 6 KEARSE, PERRY LAMAR EVADING ARREST 10/19/2022
314667 1 KROLL, JASPER GEROME POSS. OF FENTANYL 10/19/2022
314667 2 KROLL, JASPER GEROME DISORDERLY CONDUCT 10/19/2022
314667 3 KROLL, JASPER GEROME POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314668 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314669 1 MILLER, BELINDA GAIL FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314669 2 MILLER, BELINDA GAIL FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314669 3 MILLER, BELINDA GAIL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314670 1 PATTON, TYREE LEONARD LEAVING SCENE OF ACCIDENT 10/19/2022
314670 2 PATTON, TYREE LEONARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314671 1 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 10/19/2022
314671 2 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/19/2022

314671 3 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314671 4 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSS. OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 10/19/2022
314671 5 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY OFFENSE 10/19/2022
314671 6 PERKINS, LLOYD GLENWOOD REGISTRATION VIOLATION 10/19/2022
314672 1 PEYTON, ELIJAH JOHN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314672 2 PEYTON, ELIJAH JOHN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314672 3 PEYTON, ELIJAH JOHN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314672 4 PEYTON, ELIJAH JOHN RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314673 1 ROGERS, THERESA PATRICIA VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/19/2022
314673 2 ROGERS, THERESA PATRICIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314674 1 SMITH, ALEXIA NATASHA TAMPERING WITH EVIDENCE 10/19/2022
314675 1 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314675 2 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314676 1 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314676 2 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 3 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 4 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 5 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 6 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314677 1 TURNER, DYLAN TIMOTHY EVADING ARREST 10/19/2022
314677 2 TURNER, DYLAN TIMOTHY SPEEDING 10/19/2022
314677 3 TURNER, DYLAN TIMOTHY RECKLESS DRIVING 10/19/2022

314677 4 TURNER, DYLAN TIMOTHY FAILURE TO APPEAR 10/19/2022
314678 1 TURNER, DYLAN TIMOTHY EVADING ARREST 10/19/2022
314678 2 TURNER, DYLAN TIMOTHY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
10/19/2022
314679 1 WILEY, SAMUEL DALE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/19/2022
314679 2 WILEY, SAMUEL DALE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314679 3 WILEY, SAMUEL DALE THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314679 4 WILEY, SAMUEL DALE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314679 5 WILEY, SAMUEL DALE THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314680 1 WITHEROW, KENDALL RHEA THEFT OF PROPERTY 10/19/2022

 


October 19, 2022

Police Blotter: Man From Ohio Gets His Car Keyed At Hamilton Place; Officer Helps Woman Recover Her Stolen Phone From Neighbor

October 19, 2022

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October 19, 2022

Wesley Beck Arrested In Bradley County For Stabbing Cliff Owen


A man told police he was shopping at Hamilton Place Mall at 2100 Hamilton Place Blvd. and someone "keyed" his car. The officer saw scratches consistent with his statements. The scratches were ... (click for more)

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Wesley Beck was arrested for a stabbing that happened early Tuesday morning in Bradley County. A 911 call was made around 1:30 a.m. with reports of a stabbing at a residence on Calhoun Road. ... (click for more)



Breaking News

Police Blotter: Man From Ohio Gets His Car Keyed At Hamilton Place; Officer Helps Woman Recover Her Stolen Phone From Neighbor

A man told police he was shopping at Hamilton Place Mall at 2100 Hamilton Place Blvd. and someone "keyed" his car. The officer saw scratches consistent with his statements. The scratches were on every side of the car. The officer asked the man if he saw who vandalized his car. He didn’t because he was inside the mall when it happened. He said the mall security guard would ... (click for more)

Woman Arrested After Showing Up Uninvited In Cleveland Home Early In The Morning

A Frontage Road family was awakened at 4:28 a.m. on Monday, by a complete stranger who entered their home, turned on the bedroom lights where they were sleeping and stood in the room. The homeowners were understandably startled, yet poised enough to eventually convince the woman to leave. No person was injured during this incident. When Bradley County deputies arrived, ... (click for more)

Opinion

Mayor Kelly: City's Stormwater Investments Protect Our Natural Resources, Boost Our Economy

No one likes to pay old bills, but most of us have learned that’s the responsible thing to do and that the consequences for failing to do so can be severe. Similarly, stormwater investments are a generational debt Chattanooga incurred for decades of deferred maintenance to our antiquated infrastructure — neglect that led to raw sewage overflowing into the Tennessee River ... (click for more)

The Third Saturday In October

The only three things missing from the epic battle of the century was a “Woa Nelly” from Keith Jackson, a “Touchdown Alabama” by Eli Gold and the infamous “Give Him Six” from John Ward. I hope all three in their respective places got to see this classic for the ages. This is what makes sports, especially college football, and our country great. And let me say this I hope Roy is ... (click for more)

Sports

Lady Vols Picked 2nd In SEC; 5th In Nation

The Southeastern Conference women's basketball preseason media poll is out, and the Tennessee Lady Vols have been picked to finish second in the league in 2022-23 by a vote from a select panel of SEC and national media members. Earlier, in the AP Poll the Lady Vols were ranked fifth in the country. Tennessee returns 10 players, including four full-time starters, from a squad ... (click for more)

UTC's Ekern Named SoCon Defensive Player Of The Week

Chattanooga’s Caroline Ekern earned back-to-back shutouts last week and was named the Southern Conference Defensive Player of the Week, the league office announced. Ekern has made 12 starts this season with six shutouts on the year. She recorded two saves Friday in the Mocs 1-0 win over Western Carolina on a thrilling goal in the final seconds. Two days later she was back in ... (click for more)


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