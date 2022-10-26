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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, October 26, 2022
Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

314650 1 ALLEN, DANA N POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/19/2022
314650 2 ALLEN, DANA N POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/19/2022
314650 3 ALLEN, DANA N FOLLOWING TOO CLOSELY 10/19/2022
314650 4 ALLEN, DANA N FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/19/2022
314650 5 ALLEN, DANA N VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/19/2022
314651 1 ATKINS III, VAN WILLIAM RESISTING ARREST 10/19/2022
314651 2 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
10/19/2022
314652 1 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT EVADING ARREST 10/19/2022
314652 2 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT SPEEDING 10/19/2022
314652 3 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314653 1 BLAINEY, RYAN SCOTT POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314653 2 BLAINEY, RYAN SCOTT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314654 1 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/19/2022
314654 2 BRANUM, AARON WAYNE FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/19/2022
314655 1 BURNETTE, KEVIN RAY THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314656 1 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314656 2 BUSH, KEONTAE LEWAUN EVADING ARREST 10/19/2022
314656 3 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS DRIVING 10/19/2022
314656 4 BUSH, KEONTAE LEWAUN FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314656 5 BUSH, KEONTAE LEWAUN IMPROPER PASSING 10/19/2022

314657 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/19/2022
314657 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314657 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF IDENTITY 10/19/2022
314658 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/19/2022
314658 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314658 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW IDENTITY THEFT 10/19/2022
314659 1 CAREY, TRAVIS JAMAL LIGHT LAW VIOLATION 10/19/2022
314659 2 CAREY, TRAVIS JAMAL FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314659 3 CAREY, TRAVIS JAMAL FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314659 4 CAREY, TRAVIS JAMAL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314660 1 FERRELL, GREGORY ALLEN VIOLATION OF SEAT BELT LAW 10/19/2022
314660 2 FERRELL, GREGORY ALLEN FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/19/2022
314660 3 FERRELL, GREGORY ALLEN FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314661 1 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314661 2 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 10/19/2022
314661 3 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL THEFT OF FIREARM 10/19/2022
314661 4 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL POSSESSION OF MARIJUANA 10/19/2022
314662 1 GOODWIN, KENDRELL DENARIS SPEEDING 10/19/2022
314662 2 GOODWIN, KENDRELL DENARIS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 10/19/2022
314663 1 HOLLAND, ERIC L POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/19/2022
314663 2 HOLLAND, ERIC L POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 10/19/2022
314664 1 JACKSON, GABRIELLE E FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022

314664 2 JACKSON, GABRIELLE E TEXTING WHILE DRIVING 10/19/2022
314664 3 JACKSON, GABRIELLE E DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314665 1 JOHNSON, JAMES THOMAS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/19/2022
314665 2 JOHNSON, JAMES THOMAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314665 3 JOHNSON, JAMES THOMAS POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 10/19/2022
314666 1 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/19/2022
314666 2 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/19/2022
314666 3 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314666 4 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314666 5 KEARSE, PERRY LAMAR RESISTING ARREST 10/19/2022
314666 6 KEARSE, PERRY LAMAR EVADING ARREST 10/19/2022
314667 1 KROLL, JASPER GEROME POSS.
OF FENTANYL 10/19/2022
314667 2 KROLL, JASPER GEROME DISORDERLY CONDUCT 10/19/2022
314667 3 KROLL, JASPER GEROME POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314668 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314669 1 MILLER, BELINDA GAIL FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314669 2 MILLER, BELINDA GAIL FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314669 3 MILLER, BELINDA GAIL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314670 1 PATTON, TYREE LEONARD LEAVING SCENE OF ACCIDENT 10/19/2022
314670 2 PATTON, TYREE LEONARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314671 1 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 10/19/2022
314671 2 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/19/2022
Case NumberCount Name Charge Date
314671 3 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314671 4 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSS. OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 10/19/2022
314671 5 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY OFFENSE 10/19/2022
314671 6 PERKINS, LLOYD GLENWOOD REGISTRATION VIOLATION 10/19/2022
314672 1 PEYTON, ELIJAH JOHN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314672 2 PEYTON, ELIJAH JOHN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314672 3 PEYTON, ELIJAH JOHN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314672 4 PEYTON, ELIJAH JOHN RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314673 1 ROGERS, THERESA PATRICIA VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/19/2022
314673 2 ROGERS, THERESA PATRICIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314674 1 SMITH, ALEXIA NATASHA TAMPERING WITH EVIDENCE 10/19/2022
314675 1 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314675 2 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314676 1 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314676 2 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 3 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 4 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 5 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 6 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314677 1 TURNER, DYLAN TIMOTHY EVADING ARREST 10/19/2022
314677 2 TURNER, DYLAN TIMOTHY SPEEDING 10/19/2022
314677 3 TURNER, DYLAN TIMOTHY RECKLESS DRIVING 10/19/2022

314677 4 TURNER, DYLAN TIMOTHY FAILURE TO APPEAR 10/19/2022
314678 1 TURNER, DYLAN TIMOTHY EVADING ARREST 10/19/2022
314678 2 TURNER, DYLAN TIMOTHY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
10/19/2022
314679 1 WILEY, SAMUEL DALE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/19/2022
314679 2 WILEY, SAMUEL DALE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314679 3 WILEY, SAMUEL DALE THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314679 4 WILEY, SAMUEL DALE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314679 5 WILEY, SAMUEL DALE THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314680 1 WITHEROW, KENDALL RHEA THEFT OF PROPERTY 10/19/2022

October 27, 2022

Latest Hamilton County Arrest Report

October 26, 2022

Grand Jury True Bills

October 26, 2022

Police Blotter: Gas Station Owner Says He'll Exchange Woman’s Phone For Crackers She Stole; Disruptive Man In The Bathroom Is Trespassed


Here is the latest Hamilton County arrest report: ANGELICLES, MICHAEL HARALAMBOS 9793 FALCON CREST DRIVE OOLTEWAH, 37363 Age at Arrest: 26 years old Arresting Agency: Hamilton County ... (click for more)

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury: 314650 1 ALLEN, DANA N POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/19/2022 314650 2 ALLEN, DANA N POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/19/2022 ... (click for more)

The owner of BP at 6960 Lee Hwy. told police a man and woman entered his store and began shopping around. He said he saw the woman take a pack of crackers and conceal it in her pants, under her ... (click for more)



Breaking News

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: ANGELICLES, MICHAEL HARALAMBOS 9793 FALCON CREST DRIVE OOLTEWAH, 37363 Age at Arrest: 26 years old Arresting Agency: Hamilton County THEFT OF PROPERTY BROWN, SCOTT 9834 WEDC RD ESTILL SPRINGS, 37330 Age at Arrest: 27 years old Arresting Agency: East Ridge THEFT OVER 2500 CAILLE, JEFFREY DOUGLAS 813 ... (click for more)

Grand Jury True Bills

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury: 314650 1 ALLEN, DANA N POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/19/2022 314650 2 ALLEN, DANA N POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/19/2022 314650 3 ALLEN, DANA N FOLLOWING TOO CLOSELY 10/19/2022 314650 4 ALLEN, DANA N FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/19/2022 314650 5 ALLEN, DANA N VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/19/2022 ... (click for more)

Opinion

Mowbray Mountain Is Out Of Voter Exile

Hamilton County Commissioners Geno Shipley and Chip Baker, thank you so much. I am so grateful to y’all for restoring Mowbray Mountain back to the city of Soddy Daisy and Sale Creek District 1. The recent redistricting stripped Mowbray Mountain from District 1, and moved us to District 2. I never thought in a million years it would be possible to restore Mowbray Mountain and ... (click for more)

Oil And Politics

My gas and diesel are up, it's going up again. Saudi Arabia cut 2 million barrels a day after Biden asked them to produce more. They said they “did it for economic reasons”. They did. The dollars they receive are worth less because of Biden and his lockstep Dems in congress printing trillions of extra dollars chasing the same amount of goods. The Saudis understand inflation and ... (click for more)

Sports

UT Welcomes Fans For The Kentucky Game

The University of Tennessee, Knoxville, welcomes fans to campus Saturday for the football game against the University of Kentucky. The prime-time matchup will kick off at 7 p.m. EDT in Neyland Stadium. Gates open at 5 p.m. The game will be broadcast on ESPN. Fans are encouraged to visit utsports.com/gameday/football for the latest updates on game information. In the history of ... (click for more)

Nation’s First Downtown Disc Golf Course Is Opening In Dalton

The first permanent downtown disc golf course in the nation is opening next week in Dalton, Ga., and the holes are already open for play. There will be a ribbon cutting ceremony for the course on Friday, Nov. 4, t at 3 p.m. at the Old Freight Depot at 305 S. Depot St. and the course will host its first tournament the next morning. Officials said, "You might not know about ... (click for more)


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