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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, October 5, 2022

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 CLARK, WILLIAM G AGGRAVATED BURGLARY 09/28/2022
1 HAYDEN JR., PAUL LEON EMPLOYING FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 09/28/2022
1 MURPHY, CODY RYAN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 09/28/2022
1 TINKER, DOUGLAS WAYNE VANDALISM 09/28/2022

True Bills:

314492 1 BONNER, JERMAINE DION DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022
314493 1 BROWN III, CHARLES EDWARD DOMESTIC ASSAULT 09/28/2022
314494 1 CLARK, WILLIAM G ASSAULT 09/28/2022
314495 1 DUARTE, RANDI JEAN SEXUAL CONTACT BY AN AUTHORITY FIGURE 09/28/2022
314495 2 DUARTE, RANDI JEAN COERCION OF WITNESS 09/28/2022
314495 3 DUARTE, RANDI JEAN TAMPERING WITH EVIDENCE 09/28/2022
314496 1 FAIRBANKS, NICOLETTE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 09/28/2022
314496 2 FAIRBANKS, NICOLETTE FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/28/2022
314496 3 FAIRBANKS, NICOLETTE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022
314497 1 FOREHAND, RANDY LEE BURGLARY 09/28/2022
314497 2 FOREHAND, RANDY LEE POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 09/28/2022
314498 1 HEREFORD, ANTHONY LABRON INDECENT EXPOSURE 09/28/2022
314499 1 JENNINGS, DIONNE R HARASSMENT 09/28/2022
314499 2 JENNINGS, DIONNE R VANDALISM 09/28/2022
314500 1 KROLL, JASPER GEROME CRIMINAL IMPERSONATION 09/28/2022
314501 1 KROLL, JASPER GEROME EVADING ARREST 09/28/2022
314502 1 LANE, MARQUEL AGGRAVATED ASSAULT 09/28/2022
314503 1 LEE, KAMISHA MICHELLE THEFT OF PROPERTY 09/28/2022
314504 1 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/28/2022
314504 2 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 09/28/2022

314504 3 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 09/28/2022
314504 4 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF MARIJUANA 09/28/2022
314505 1 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/28/2022
314505 2 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF CRACK COCAINE FOR RESALE 09/28/2022
314505 3 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 09/28/2022
314505 4 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF MARIJUANA 09/28/2022
314506 1 NEGRON, VICTORIA HALIE CARJACKING 09/28/2022
314506 2 NEGRON, VICTORIA HALIE ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 09/28/2022
314506 3 NEGRON, VICTORIA HALIE THEFT OF PROPERTY 09/28/2022
314507 1 NICHOLS, TERRY D LEAVING SCENE OF ACCIDENT 09/28/2022
314507 2 NICHOLS, TERRY D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022
314508 1 RUBY, PETER BAYLEN CRAIG BURGLARY 09/28/2022
314508 2 RUBY, PETER BAYLEN CRAIG THEFT OF PROPERTY 09/28/2022
314509 1 SKILES, SKYLER LYNN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 09/28/2022
314509 2 SKILES, SKYLER LYNN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/28/2022
314509 3 SKILES, SKYLER LYNN FAILURE TO APPEAR 09/28/2022
314510 1 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE SPEEDING 09/28/2022
314510 2 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE SEAT BELT VIOLATION 09/28/2022
314510 3 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE OPEN CONTAINER VIOLATION 09/28/2022
314510 4 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022
314511 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 09/28/2022
314512 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 09/28/2022

314513 1 TOWNSEND, ADRIANNA L THEFT OF PROPERTY 09/28/2022
314513 2 TOWNSEND, ADRIANNA L FAILURE TO APPEAR 09/28/2022
314514 1 WALDROP, DANIEL LEE POSS.

OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/28/2022
314515 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 09/28/2022
314515 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN TAMPERING WITH EVIDENCE 09/28/2022
314515 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS OF COCAINE FOR RESALE 09/28/2022
314515 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/28/2022
314515 5 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS. OF MDMA FOR RESALE 09/28/2022
314515 6 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/28/2022
314515 7 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 09/28/2022
314515 8 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 09/28/2022
314515 9 WILLIAMS, DEONTA SHAWN TINTED WINDOWS VIOLATION 09/28/2022
314515 10 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS. OF MARIJUANA FOR RESALE 09/28/2022


October 30, 2022

Bieses Had Comfortable Quarters On West Fifth Street, Prospect Street On Cameron Hill

October 5, 2022

Police Blotter: Disorderly Woman In McDonalds Drive-Thru Asked To Leave; Woman’s Not Sure If She Hit Pickup Or It Hit Her

October 5, 2022

Grand Jury No Bills And True Bills


Charles W. Biese and his son, Robert W., had fine homes on Cameron Hill when it was in its hey day. The Bieses lived at 524 West Fifth St. - at the very end of Fifth at the dead end as the hill ... (click for more)

McDonald's employees at 1117 E. 3rd St. requested police remove an individual driving a dark sedan from trespassing on their property. When the officer arrived, he saw the suspect’s vehicle in ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CLARK, WILLIAM G AGGRAVATED BURGLARY 09/28/2022 1 HAYDEN JR., PAUL LEON EMPLOYING FIREARM DURING ... (click for more)



Breaking News

Bieses Had Comfortable Quarters On West Fifth Street, Prospect Street On Cameron Hill

Charles W. Biese and his son, Robert W., had fine homes on Cameron Hill when it was in its hey day. The Bieses lived at 524 West Fifth St. - at the very end of Fifth at the dead end as the hill rose. Afterward, Robert moved on up to the view at 203 Prospect at the corner of Sixth Street beside the home of attorney Joe Clift. Charles W. Biese was a native of Odenburg, Germany ... (click for more)

Police Blotter: Disorderly Woman In McDonalds Drive-Thru Asked To Leave; Woman’s Not Sure If She Hit Pickup Or It Hit Her

McDonald's employees at 1117 E. 3rd St. requested police remove an individual driving a dark sedan from trespassing on their property. When the officer arrived, he saw the suspect’s vehicle in the drive-thru line. The driver said she was waiting for her order. The officer spoke with the manager who said before the officer arrived, the woman had been banging on the drive-thru window ... (click for more)

Opinion

Soddy Daisy Needs A Real Emergency Room - And Response (2)

I am a longtime resident of north Hamilton County, living in what is now Soddy Daisy. A few years ago, I cut my leg using a chainsaw. My wife drove me to an emergency room in Red Bank. After waiting for what seemed like a long time, I was told I would need to go to their downtown location to be sewn up. They told me, “There’s nobody here who can sew you up!” Frustrated, my wife ... (click for more)

Roy Exum: As Others See Us

The picture shows a young blonde girl, her arm around her dad’s neck, as “she watches a man wearing a dog mask and (draped) in a flag that indicates he likes to pretend to be a dog at the Chattanooga Pride parade in Chattanooga, Tenn., on Oct. 2.” No, I wasn’t there but The Epoch Times was, and on Tuesday there appeared on its website a story with the headline: ‘Corporate-Sponsored ... (click for more)

Sports

Mocs' Ford, Person Tapped As TSWA Football Players Of The Week

Chattanooga’s Ailym Ford and Jay Person were named the Offensive and Defensive Players of the Week, respectively, by the Tennessee Sports Writers Association for their efforts in contests from September 26-October 2. Ford rushed 28 times for 101 yards and two touchdowns in the Mocs’ 24-16 victory at East Tennessee State. The Florence, S.C., native carried 18 times ... (click for more)

Dan Fleser: Bayou Weirdness Ahead For The Vols

The kickoff for Tennessee’s football game at LSU on Saturday is all wrong by bayou standard time. The Tigers typically prowl their stadium and stalk their opponents by moonlight. The atmosphere, no matter how hostile it will be for a 11 a.m. (central time) start, won’t match the decibel level of a night game, when the setting typically is fueled by a full day of . . . er, well ... (click for more)


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