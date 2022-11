Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 PRINCE, CULLEN G DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION 11/02/2022

True Bills:

314692 1 BARNETT, JASMINE LEIGH FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/02/2022

314692 2 BARNETT, JASMINE LEIGH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/02/2022

314693 1 GLOVER, JUSTIN MARQUEL POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/02/2022

314693 2 GLOVER, JUSTIN MARQUEL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 11/02/2022

314693 3 GLOVER, JUSTIN MARQUEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/02/2022

314694 1 HUDSON, CHARLES ALBERT LIGHT LAW VIOLATION 11/02/2022

314694 2 HUDSON, CHARLES ALBERT POSSESSION OF MARIJUANA 11/02/2022

314694 3 HUDSON, CHARLES ALBERT DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/02/2022

314695 1 MCALLISTER, DAVID LEE THEFT OF PROPERTY 11/02/2022

314696 1 MOORE, TYQUAN DESHAN POSSESSION OF MARIJUANA 11/02/2022

314696 2 MOORE, TYQUAN DESHAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/02/2022

314697 1 MORROW, MATTHEW ADAM AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/02/2022

314698 1 PRINCE, CULLEN G FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/02/2022

314698 2 PRINCE, CULLEN G DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/02/2022

314699 1 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/02/2022

314699 2 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/02/2022

314700 1 WILSON, CHELSEY CARLEY ASSAULT 11/02/2022