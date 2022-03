Here are the Grand Jury true bills:

313027 1 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 03/09/2022

313027 2 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022

313028 1 BARON JR, VERNON DOUGLAS THEFT OF PROPERTY 03/09/2022

313028 2 BARON JR, VERNON DOUGLAS UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENTSERVICES PROVIDER 03/09/2022

313029 1 HUGGINS, JENNIFER OWENBY THEFT OF PROPERTY 03/09/2022

313029 2 HUGGINS, JENNIFER OWENBY UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENTSERVICES PROV 03/09/2022

313030 1 BARON JR, VERNON DOUGLAS THEFT OF PROPERTY 03/09/2022

313030 2 BARON JR, VERNON DOUGLAS MISAPPLICATION OF CONTRACT PROCEEDS 03/09/2022

313031 1 HUGGINS, JENNIFER OWENBY THEFT OF PROPERTY 03/09/2022

313031 2 HUGGINS, JENNIFER OWENBY MISAPPLICATION OF CONTRACT PROCEEDS 03/09/2022

313032 1 BELL, CONAN L THEFT OF PROPERTY 03/09/2022

313033 1 BELL, CONAN L THEFT OF PROPERTY 03/09/2022

313034 1 BROWNFIELD, STEVEN DERRICK AGGRAVATED ROBBERY 03/09/2022

313035 1 CHATMON, TIMOTHY RICARDO THEFT OF PROPERTY 03/09/2022

313035 2 CHATMON, TIMOTHY RICARDO CRIMINAL SIMULATION 03/09/2022

313036 1 CORNELIUS, DONALD AGGRAVATED ROBBERY 03/09/2022

313036 2 CORNELIUS, DONALD FAILURE TO APPEAR 03/09/2022

313037 1 DOHRN, LANCE ROBERT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022

313037 2 DOHRN, LANCE ROBERT POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022

313038 1 FAIRBANKS, ZANE I POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 03/09/2022



313038 2 FAIRBANKS, ZANE I POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/09/2022

313038 3 FAIRBANKS, ZANE I POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022

313039 1 FINLEY, LATRICIA ARLICIA RENEE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/09/2022

313039 2 FINLEY, LATRICIA ARLICIA RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022

313040 1 FITCH JR, MARIO DANYELL AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022

313041 1 GARMANY, JAYLAN D THEFT OF PROPERTY 03/09/2022

313042 1 GRIFFITH, SEAN TYLER ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 03/09/2022

313042 2 GRIFFITH, SEAN TYLER AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022

313042 3 GRIFFITH, SEAN TYLER EMPLY A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/09/2022

313043 1 HAGGARD, TAMMY DENISE CHILD ABUSE 03/09/2022

313044 1 HAIRSTON, WALTER DARRELL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/09/2022

313045 1 HAYES, CASEY LEMAR THEFT OF PROPERTY 03/09/2022

313045 2 HAYES, CASEY LEMAR AUTO BURGLARY 03/09/2022

313045 3 HAYES, CASEY LEMAR AUTO BURGLARY 03/09/2022

313045 4 HAYES, CASEY LEMAR AUTO BURGLARY 03/09/2022

313045 5 HAYES, CASEY LEMAR EVADING ARREST 03/09/2022

313046 1 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/09/2022

313046 2 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 03/09/2022

313046 3 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE AGGRAVATED KIDNAPPING 03/09/2022

313046 4 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 03/09/2022

313046 5 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022

313047 1 HUDSON, AMAYA M.

CRIMINAL SIMULATION 03/09/2022313048 1 LAWMAN, AUDREY MAY AGGRAVATED KIDNAPPING 03/09/2022313048 2 LAWMAN, AUDREY MAY AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022313049 1 MARBURY, MARCELL JERMAINE AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022313050 1 MCCLURKINS, FERNANDES NMN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022313050 2 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022313050 3 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 03/09/2022313050 4 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/09/2022313050 5 MCCLURKINS, FERNANDES NMN DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/09/2022313050 6 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022313051 1 MORRIS, JONNAE MICHELE AGGRAVATED BURGLARY 03/09/2022313052 1 MORRIS, OSHA TREMELL RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022313052 2 MORRIS, OSHA TREMELL POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 03/09/2022313053 1 MULLER, DANIEL HUNTER ASSAULT 03/09/2022313054 1 MULLER, DANIEL HUNTER VANDALISM 03/09/2022313056 1 NEAL, TIMOTHY RAY AUTO BURGLARY 03/09/2022313055 1 NEAL, ROBERT SAMUEL AUTO BURGLARY 03/09/2022313057 1 OTTINGER, JEREMY LAMAR TEXTING WHILE DRIVING 03/09/2022313057 2 OTTINGER, JEREMY LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022313057 3 OTTINGER, JEREMY LAMAR VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/09/2022313057 4 OTTINGER, JEREMY LAMAR FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/09/2022313057 5 OTTINGER, JEREMY LAMAR SEAT BELT LAW VIOLATION 03/09/2022313058 1 PASCUAL, PEDRO PUBLIC INTOXICATION 03/09/2022313059 1 PASCUAL, PEDRO DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022313059 2 PASCUAL, PEDRO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/09/2022313060 1 RAMSEY, SHUNICA SHANTELL AUTO BURGLARY 03/09/2022313060 2 RAMSEY, SHUNICA SHANTELL ATTEMPTED ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 03/09/2022313061 1 ROBERTS, JAMES ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022313061 2 ROBERTS, JAMES ALLEN EVADING ARREST 03/09/2022313061 3 ROBERTS, JAMES ALLEN THEFT OF PROPERTY 03/09/2022313061 4 ROBERTS, JAMES ALLEN RECKLESS DRIVING 03/09/2022313061 5 ROBERTS, JAMES ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022313061 6 ROBERTS, JAMES ALLEN VIOLATION OF STOP SIGN LAW 03/09/2022313061 7 ROBERTS, JAMES ALLEN BURGLARY 03/09/2022313061 8 ROBERTS, JAMES ALLEN BURGLARY 03/09/2022313061 9 ROBERTS, JAMES ALLEN SPEEDING 03/09/2022313062 1 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 26 GRAMS FORRESALE03/09/2022313062 2 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/09/2022313062 3 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 03/09/2022313062 4 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022313062 5 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022313062 6 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 03/09/2022313062 7 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF HANDGUN UNDER THE INFLUENCE 03/09/2022313062 8 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/09/2022313063 1 SERODINO, VICTOR PIERRE HARASSMENT 03/09/2022313064 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL EVADING ARREST 03/09/2022313065 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/09/2022313065 2 THOMAS JR, DARYL CORLELL FAILURE TO APPEAR 03/09/2022313066 1 TOBIN, JONATHAN FINANCIAL EXPLOITATION 03/09/2022313067 1 UDOH, NATCHEZ NMN RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022313068 1 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022313068 2 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022313068 3 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF AMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022313068 4 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF DIAZEPAM 03/09/2022313068 5 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF LEGEND DRUGS 03/09/2022313069 1 WHITE, MISTY LYNN HARASSMENT 03/09/2022313069 2 WHITE, MISTY LYNN VANDALISM 03/09/2022313070 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 03/09/2022313070 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022313071 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022313071 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 03/09/2022313072 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022313072 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 03/09/2022313072 3 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022