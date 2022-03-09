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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, March 9, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

313027 1 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 03/09/2022
313027 2 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022
313028 1 BARON JR, VERNON DOUGLAS THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313028 2 BARON JR, VERNON DOUGLAS UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENTSERVICES PROVIDER 03/09/2022
313029 1 HUGGINS, JENNIFER OWENBY THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313029 2 HUGGINS, JENNIFER OWENBY UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENTSERVICES PROV 03/09/2022
313030 1 BARON JR, VERNON DOUGLAS THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313030 2 BARON JR, VERNON DOUGLAS MISAPPLICATION OF CONTRACT PROCEEDS 03/09/2022
313031 1 HUGGINS, JENNIFER OWENBY THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313031 2 HUGGINS, JENNIFER OWENBY MISAPPLICATION OF CONTRACT PROCEEDS 03/09/2022
313032 1 BELL, CONAN L THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313033 1 BELL, CONAN L THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313034 1 BROWNFIELD, STEVEN DERRICK AGGRAVATED ROBBERY 03/09/2022
313035 1 CHATMON, TIMOTHY RICARDO THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313035 2 CHATMON, TIMOTHY RICARDO CRIMINAL SIMULATION 03/09/2022
313036 1 CORNELIUS, DONALD AGGRAVATED ROBBERY 03/09/2022
313036 2 CORNELIUS, DONALD FAILURE TO APPEAR 03/09/2022
313037 1 DOHRN, LANCE ROBERT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313037 2 DOHRN, LANCE ROBERT POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022
313038 1 FAIRBANKS, ZANE I POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 03/09/2022

313038 2 FAIRBANKS, ZANE I POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/09/2022
313038 3 FAIRBANKS, ZANE I POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313039 1 FINLEY, LATRICIA ARLICIA RENEE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/09/2022
313039 2 FINLEY, LATRICIA ARLICIA RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313040 1 FITCH JR, MARIO DANYELL AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022
313041 1 GARMANY, JAYLAN D THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313042 1 GRIFFITH, SEAN TYLER ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 03/09/2022
313042 2 GRIFFITH, SEAN TYLER AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022
313042 3 GRIFFITH, SEAN TYLER EMPLY A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/09/2022
313043 1 HAGGARD, TAMMY DENISE CHILD ABUSE 03/09/2022
313044 1 HAIRSTON, WALTER DARRELL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/09/2022
313045 1 HAYES, CASEY LEMAR THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313045 2 HAYES, CASEY LEMAR AUTO BURGLARY 03/09/2022
313045 3 HAYES, CASEY LEMAR AUTO BURGLARY 03/09/2022
313045 4 HAYES, CASEY LEMAR AUTO BURGLARY 03/09/2022
313045 5 HAYES, CASEY LEMAR EVADING ARREST 03/09/2022
313046 1 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/09/2022
313046 2 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 03/09/2022
313046 3 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE AGGRAVATED KIDNAPPING 03/09/2022
313046 4 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 03/09/2022
313046 5 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022
313047 1 HUDSON, AMAYA M.

CRIMINAL SIMULATION 03/09/2022

313048 1 LAWMAN, AUDREY MAY AGGRAVATED KIDNAPPING 03/09/2022
313048 2 LAWMAN, AUDREY MAY AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022
313049 1 MARBURY, MARCELL JERMAINE AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022
313050 1 MCCLURKINS, FERNANDES NMN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022
313050 2 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022
313050 3 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 03/09/2022
313050 4 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/09/2022
313050 5 MCCLURKINS, FERNANDES NMN DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/09/2022
313050 6 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313051 1 MORRIS, JONNAE MICHELE AGGRAVATED BURGLARY 03/09/2022
313052 1 MORRIS, OSHA TREMELL RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022
313052 2 MORRIS, OSHA TREMELL POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 03/09/2022
313053 1 MULLER, DANIEL HUNTER ASSAULT 03/09/2022
313054 1 MULLER, DANIEL HUNTER VANDALISM 03/09/2022
313056 1 NEAL, TIMOTHY RAY AUTO BURGLARY 03/09/2022
313055 1 NEAL, ROBERT SAMUEL AUTO BURGLARY 03/09/2022
313057 1 OTTINGER, JEREMY LAMAR TEXTING WHILE DRIVING 03/09/2022
313057 2 OTTINGER, JEREMY LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022
313057 3 OTTINGER, JEREMY LAMAR VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/09/2022
313057 4 OTTINGER, JEREMY LAMAR FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/09/2022
313057 5 OTTINGER, JEREMY LAMAR SEAT BELT LAW VIOLATION 03/09/2022
313058 1 PASCUAL, PEDRO PUBLIC INTOXICATION 03/09/2022

313059 1 PASCUAL, PEDRO DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022
313059 2 PASCUAL, PEDRO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/09/2022
313060 1 RAMSEY, SHUNICA SHANTELL AUTO BURGLARY 03/09/2022
313060 2 RAMSEY, SHUNICA SHANTELL ATTEMPTED ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 03/09/2022
313061 1 ROBERTS, JAMES ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022
313061 2 ROBERTS, JAMES ALLEN EVADING ARREST 03/09/2022
313061 3 ROBERTS, JAMES ALLEN THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313061 4 ROBERTS, JAMES ALLEN RECKLESS DRIVING 03/09/2022
313061 5 ROBERTS, JAMES ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022
313061 6 ROBERTS, JAMES ALLEN VIOLATION OF STOP SIGN LAW 03/09/2022
313061 7 ROBERTS, JAMES ALLEN BURGLARY 03/09/2022
313061 8 ROBERTS, JAMES ALLEN BURGLARY 03/09/2022
313061 9 ROBERTS, JAMES ALLEN SPEEDING 03/09/2022
313062 1 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 26 GRAMS FOR
RESALE
03/09/2022
313062 2 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/09/2022
313062 3 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 03/09/2022
313062 4 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313062 5 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022
313062 6 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 03/09/2022
313062 7 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF HANDGUN UNDER THE INFLUENCE 03/09/2022
313062 8 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/09/2022
313063 1 SERODINO, VICTOR PIERRE HARASSMENT 03/09/2022

313064 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL EVADING ARREST 03/09/2022
313065 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/09/2022
313065 2 THOMAS JR, DARYL CORLELL FAILURE TO APPEAR 03/09/2022
313066 1 TOBIN, JONATHAN FINANCIAL EXPLOITATION 03/09/2022
313067 1 UDOH, NATCHEZ NMN RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022
313068 1 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313068 2 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022
313068 3 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF AMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022
313068 4 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF DIAZEPAM 03/09/2022
313068 5 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF LEGEND DRUGS 03/09/2022
313069 1 WHITE, MISTY LYNN HARASSMENT 03/09/2022
313069 2 WHITE, MISTY LYNN VANDALISM 03/09/2022
313070 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 03/09/2022
313070 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313071 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313071 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 03/09/2022
313072 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313072 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 03/09/2022
313072 3 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022


March 9, 2022

Private C&D Landfill At Birchwood Seeks To Expand

March 9, 2022

Tennessee Averages 33 COVID Deaths And 973 Cases Per Day From Feb. 27-March 5

March 9, 2022

Grand Jury True Bills


A private landfill at Birchwood that opened over a year ago is seeking to expand. Bill Lind, president of Birchwood III, LLC, said a public meeting on the project will be held on March 17 ... (click for more)

The Tennessee Department of Health, which is now reporting updated COVID totals once a week, on Wednesday said there have been 2,013,116 total COVID cases in the state, with an average of 973 ... (click for more)

Here are the Grand Jury true bills: 313027 1 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 03/09/2022 313027 2 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022 ... (click for more)



Breaking News

Private C&D Landfill At Birchwood Seeks To Expand

A private landfill at Birchwood that opened over a year ago is seeking to expand. Bill Lind, president of Birchwood III, LLC, said a public meeting on the project will be held on March 17 at 6 p.m. and the Highway 58 Fire Training Center on Snowhill Road. Mr. Lind said there have been no issues or complaints since the landfill opened. He said the new section will likewise ... (click for more)

Tennessee Averages 33 COVID Deaths And 973 Cases Per Day From Feb. 27-March 5

The Tennessee Department of Health, which is now reporting updated COVID totals once a week, on Wednesday said there have been 2,013,116 total COVID cases in the state, with an average of 973 cases per day from Feb. 27-March 5, down from 1,666 cases per day the previous week. There have been 24,712 coronavirus deaths in Tennessee, with an average of 33 per day from Feb. 27-March ... (click for more)

Opinion

Happy 100th Birthday, Luther

Happy 100th Birthday, Luther. “Don’t forget him. Just don’t forget him,” Luther’s wife Mary (March 28, 1936-June 3, 2021) said to me, just moments after Luther’s funeral as she accepted condolences from family and friends on that sad day in October 2014. Luther, “the man with sunshine in his voice,” was born on March 9, 1922 and died on Oct. 20, 2014 ( read Luther’s obituary ... (click for more)

Roy Exum: My Friend Robin Smith

Several days before my friend Robin Smith just “took a great fall,” I came across an article written by Jeff Minick that had a profound effect on me. As one who has ended up face down in the mud on several notable occasions, it was my friends who helped me up from the muck and the mire. Right now, my friend Robin needs to know what she did as a respected state legislator was criminally ... (click for more)

Sports

Burrows Out As UTC Women's Basketball Coach

University of Tennessee at Chattanooga Vice Chancellor and Director of Athletics Mark Wharton announced a change in leadership with the Mocs women’s basketball program today. Katie Burrows is stepping down as head coach after four seasons at her alma mater. “I would like to thank Coach Burrows and her staff for their hard work and dedication to our women’s basketball program,” ... (click for more)

Vols To Get Either South Carolina Or Mississippi State In SEC Tournament Opener On Friday

The ninth-ranked and No. 2 seed Tennessee basketball team is set to begin postseason action Friday in Tampa, Florida, taking on either South Carolina or Mississippi State at 6 p.m. ET in the SEC Tournament quarterfinals. No. 7 seed South Carolina faces No. 10 seed Mississippi State on Thursday at 6 p.m. ET. The winner takes on No. 2 seed Tennessee on Friday. Fans can ... (click for more)


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