Here are the Grand Jury true bills:
313027 1 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 03/09/2022
313027 2 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022
313028 1 BARON JR, VERNON DOUGLAS THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313028 2 BARON JR, VERNON DOUGLAS UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENTSERVICES PROVIDER 03/09/2022
313029 1 HUGGINS, JENNIFER OWENBY THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313029 2 HUGGINS, JENNIFER OWENBY UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENTSERVICES PROV 03/09/2022
313030 1 BARON JR, VERNON DOUGLAS THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313030 2 BARON JR, VERNON DOUGLAS MISAPPLICATION OF CONTRACT PROCEEDS 03/09/2022
313031 1 HUGGINS, JENNIFER OWENBY THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313031 2 HUGGINS, JENNIFER OWENBY MISAPPLICATION OF CONTRACT PROCEEDS 03/09/2022
313032 1 BELL, CONAN L THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313033 1 BELL, CONAN L THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313034 1 BROWNFIELD, STEVEN DERRICK AGGRAVATED ROBBERY 03/09/2022
313035 1 CHATMON, TIMOTHY RICARDO THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313035 2 CHATMON, TIMOTHY RICARDO CRIMINAL SIMULATION 03/09/2022
313036 1 CORNELIUS, DONALD AGGRAVATED ROBBERY 03/09/2022
313036 2 CORNELIUS, DONALD FAILURE TO APPEAR 03/09/2022
313037 1 DOHRN, LANCE ROBERT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313037 2 DOHRN, LANCE ROBERT POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022
313038 1 FAIRBANKS, ZANE I POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 03/09/2022
313038 2 FAIRBANKS, ZANE I POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/09/2022
313038 3 FAIRBANKS, ZANE I POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313039 1 FINLEY, LATRICIA ARLICIA RENEE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/09/2022
313039 2 FINLEY, LATRICIA ARLICIA RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313040 1 FITCH JR, MARIO DANYELL AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022
313041 1 GARMANY, JAYLAN D THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313042 1 GRIFFITH, SEAN TYLER ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 03/09/2022
313042 2 GRIFFITH, SEAN TYLER AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022
313042 3 GRIFFITH, SEAN TYLER EMPLY A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/09/2022
313043 1 HAGGARD, TAMMY DENISE CHILD ABUSE 03/09/2022
313044 1 HAIRSTON, WALTER DARRELL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/09/2022
313045 1 HAYES, CASEY LEMAR THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313045 2 HAYES, CASEY LEMAR AUTO BURGLARY 03/09/2022
313045 3 HAYES, CASEY LEMAR AUTO BURGLARY 03/09/2022
313045 4 HAYES, CASEY LEMAR AUTO BURGLARY 03/09/2022
313045 5 HAYES, CASEY LEMAR EVADING ARREST 03/09/2022
313046 1 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/09/2022
313046 2 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 03/09/2022
313046 3 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE AGGRAVATED KIDNAPPING 03/09/2022
313046 4 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 03/09/2022
313046 5 HIGHTOWER, BRIDGIT MCKENZIE RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022
313047 1 HUDSON, AMAYA M.
CRIMINAL SIMULATION 03/09/2022
313048 1 LAWMAN, AUDREY MAY AGGRAVATED KIDNAPPING 03/09/2022
313048 2 LAWMAN, AUDREY MAY AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022
313049 1 MARBURY, MARCELL JERMAINE AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022
313050 1 MCCLURKINS, FERNANDES NMN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022
313050 2 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022
313050 3 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 03/09/2022
313050 4 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/09/2022
313050 5 MCCLURKINS, FERNANDES NMN DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/09/2022
313050 6 MCCLURKINS, FERNANDES NMN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313051 1 MORRIS, JONNAE MICHELE AGGRAVATED BURGLARY 03/09/2022
313052 1 MORRIS, OSHA TREMELL RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022
313052 2 MORRIS, OSHA TREMELL POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 03/09/2022
313053 1 MULLER, DANIEL HUNTER ASSAULT 03/09/2022
313054 1 MULLER, DANIEL HUNTER VANDALISM 03/09/2022
313056 1 NEAL, TIMOTHY RAY AUTO BURGLARY 03/09/2022
313055 1 NEAL, ROBERT SAMUEL AUTO BURGLARY 03/09/2022
313057 1 OTTINGER, JEREMY LAMAR TEXTING WHILE DRIVING 03/09/2022
313057 2 OTTINGER, JEREMY LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022
313057 3 OTTINGER, JEREMY LAMAR VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/09/2022
313057 4 OTTINGER, JEREMY LAMAR FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/09/2022
313057 5 OTTINGER, JEREMY LAMAR SEAT BELT LAW VIOLATION 03/09/2022
313058 1 PASCUAL, PEDRO PUBLIC INTOXICATION 03/09/2022
313059 1 PASCUAL, PEDRO DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022
313059 2 PASCUAL, PEDRO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/09/2022
313060 1 RAMSEY, SHUNICA SHANTELL AUTO BURGLARY 03/09/2022
313060 2 RAMSEY, SHUNICA SHANTELL ATTEMPTED ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 03/09/2022
313061 1 ROBERTS, JAMES ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 03/09/2022
313061 2 ROBERTS, JAMES ALLEN EVADING ARREST 03/09/2022
313061 3 ROBERTS, JAMES ALLEN THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313061 4 ROBERTS, JAMES ALLEN RECKLESS DRIVING 03/09/2022
313061 5 ROBERTS, JAMES ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022
313061 6 ROBERTS, JAMES ALLEN VIOLATION OF STOP SIGN LAW 03/09/2022
313061 7 ROBERTS, JAMES ALLEN BURGLARY 03/09/2022
313061 8 ROBERTS, JAMES ALLEN BURGLARY 03/09/2022
313061 9 ROBERTS, JAMES ALLEN SPEEDING 03/09/2022
313062 1 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 26 GRAMS FOR
RESALE
03/09/2022
313062 2 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/09/2022
313062 3 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 03/09/2022
313062 4 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313062 5 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/09/2022
313062 6 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 03/09/2022
313062 7 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF HANDGUN UNDER THE INFLUENCE 03/09/2022
313062 8 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/09/2022
313063 1 SERODINO, VICTOR PIERRE HARASSMENT 03/09/2022
313064 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL EVADING ARREST 03/09/2022
313065 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/09/2022
313065 2 THOMAS JR, DARYL CORLELL FAILURE TO APPEAR 03/09/2022
313066 1 TOBIN, JONATHAN FINANCIAL EXPLOITATION 03/09/2022
313067 1 UDOH, NATCHEZ NMN RECKLESS ENDANGERMENT 03/09/2022
313068 1 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/09/2022
313068 2 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022
313068 3 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF AMPHETAMINE FOR RESALE 03/09/2022
313068 4 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF DIAZEPAM 03/09/2022
313068 5 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF LEGEND DRUGS 03/09/2022
313069 1 WHITE, MISTY LYNN HARASSMENT 03/09/2022
313069 2 WHITE, MISTY LYNN VANDALISM 03/09/2022
313070 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 03/09/2022
313070 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313071 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313071 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 03/09/2022
313072 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022
313072 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ AUTO BURGLARY 03/09/2022
313072 3 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 03/09/2022