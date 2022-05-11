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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, May 11, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

313499 1 ASEGBOLA, STANLEY DELVON AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022
313499 2 ASEGBOLA, STANLEY DELVON KIDNAPPING 05/11/2022
313500 1 MCMILLION, LAUREN ASHLEY AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022
313500 2 MCMILLION, LAUREN ASHLEY KIDNAPPING 05/11/2022
313501 1 ASHBY, NATHANIEL AARON SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 05/11/2022
313502 1 BARNES, KEVIN EUGENE BURGLARY 05/11/2022
313502 2 BARNES, KEVIN EUGENE THEFT OF PROPERTY 05/11/2022
313503 1 BRACKETT, CHRISTI H FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 05/11/2022
313505 1 BURNEY, JACQUELINE MARIE THEFT OF PROPERTY 05/11/2022
313504 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE THEFT OF PROPERTY 05/11/2022
313506 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE ASSAULT 05/11/2022
313507 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE BURGLARY 05/11/2022
313508 1 BROWN, TANESHA NICHOLE VANDALISM 05/11/2022
313509 1 CARRO-RODRIGUEZ, DAVID FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/11/2022
313509 2 CARRO-RODRIGUEZ, DAVID SPEEDING 05/11/2022
313509 3 CARRO-RODRIGUEZ, DAVID DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/11/2022
313509 4 CARRO-RODRIGUEZ, DAVID DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/11/2022
313510 1 CRAIG, ASHLEY NICOLE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 05/11/2022
313510 2 CRAIG, ASHLEY NICOLE POSSESSION OF OXYCODONE 05/11/2022
313510 3 CRAIG, ASHLEY NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/11/2022

313511 1 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP THEFT OF PROPERTY 05/11/2022
313512 1 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP EVADING ARREST 05/11/2022
313512 2 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY 05/11/2022
313512 3 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP CHILD NEGLECT 05/11/2022
313512 4 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP CHILD NEGLECT 05/11/2022
313512 5 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/11/2022
313512 6 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP ESCAPE FROM CUSTODY 05/11/2022
313512 7 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP EVADING ARREST 05/11/2022
313513 1 DICKEY, ANA A DRIVING LEFT OF CENTER 05/11/2022
313513 2 DICKEY, ANA A VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 05/11/2022
313513 3 DICKEY, ANA A DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/11/2022
313513 4 DICKEY, ANA A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/11/2022
313514 1 GARTH III, DAVID ROOSEVELT POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 05/11/2022
313514 2 GARTH III, DAVID ROOSEVELT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/11/2022
313514 3 GARTH III, DAVID ROOSEVELT POSS.

OF METHAMPHETAMINE 05/11/2022
313514 4 GARTH III, DAVID ROOSEVELT FAILURE TO STOP AT RAILROAD CROSSING 05/11/2022
313514 5 GARTH III, DAVID ROOSEVELT STOP SIGN VIOLATION 05/11/2022
313514 6 GARTH III, DAVID ROOSEVELT THEFT OF PROPERTY 05/11/2022
313514 7 GARTH III, DAVID ROOSEVELT FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/11/2022
313514 8 GARTH III, DAVID ROOSEVELT EVADING ARREST 05/11/2022
313514 9 GARTH III, DAVID ROOSEVELT FALSIFICATION OF EVIDENCE OF TITLE 05/11/2022
313514 10 GARTH III, DAVID ROOSEVELT SPEEDING 05/11/2022

313515 1 MASON, HOLLI ELIZABETH ASSAULT 05/11/2022
313515 2 MASON, HOLLI ELIZABETH RECKLESS ENDANGERMENT 05/11/2022
313515 3 MASON, HOLLI ELIZABETH RESISTING ARREST 05/11/2022
313515 4 MASON, HOLLI ELIZABETH POSSESSION OF HYRDOCODONE FOR RESALE 05/11/2022
313515 5 MASON, HOLLI ELIZABETH POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 05/11/2022
313515 6 MASON, HOLLI ELIZABETH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/11/2022
313515 7 MASON, HOLLI ELIZABETH VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/11/2022
313515 8 MASON, HOLLI ELIZABETH SPEEDING 05/11/2022
313515 9 MASON, HOLLI ELIZABETH RECKLESS DRIVING 05/11/2022
313515 10 MASON, HOLLI ELIZABETH DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/11/2022
313515 11 MASON, HOLLI ELIZABETH DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/11/2022
313515 12 MASON, HOLLI ELIZABETH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/11/2022
313516 1 MAXWELL, VANESSA LEE VEHICULAR ASSAULT 05/11/2022
313516 2 MAXWELL, VANESSA LEE LEAVING SCENE ACCIDENT 05/11/2022
313516 3 MAXWELL, VANESSA LEE FAILURE TO RENDER AID 05/11/2022
313516 4 MAXWELL, VANESSA LEE FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/11/2022
313516 5 MAXWELL, VANESSA LEE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DERVICE 05/11/2022
313516 6 MAXWELL, VANESSA LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/11/2022
313517 1 MILLS, CORDELLO LEDELL THEFT OF PROPERTY 05/11/2022
313517 2 MILLS, CORDELLO LEDELL FORGERY 05/11/2022
313518 1 NORWOOD JR, GREGORY MAURICE THEFT OF PROPERTY 05/11/2022
313519 1 PITMON, MARQUISE THEFT OF PROPERTY 05/11/2022

313519 2 PITMON, MARQUISE POSSESSION OF COCAINE 05/11/2022
313520 1 STEVENSON, BRUCE MONROE DOMESTIC ASSAULT 05/11/2022
313520 2 STEVENSON, BRUCE MONROE VANDALISM 05/11/2022
313521 1 TONEY, KIWON MARQUIST AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022
313521 2 TONEY, KIWON MARQUIST AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022
313521 3 TONEY, KIWON MARQUIST AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022
313521 4 TONEY, KIWON MARQUIST AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022
313521 5 TONEY, KIWON MARQUIST RECKLESS ENDANGERMENT 05/11/2022
313521 6 TONEY, KIWON MARQUIST POSSESSION OF FIREARM DURING NON DANGEROUS OFFENSE 05/11/2022
313521 7 TONEY, KIWON MARQUIST POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/11/2022
313521 8 TONEY, KIWON MARQUIST FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/11/2022
313521 9 TONEY, KIWON MARQUIST DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/11/2022
313522 1 VINEYARD, DAVID LEE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/11/2022


May 11, 2022

Police Blotter: Woman Denied Key Card To Her Own Room, Even With Valid ID, At Motel 6; Woman Whose Order Was Wrong At IHOP Causes Scene, Then Flees

May 11, 2022

WWTA Plans $15 Million In Sewer Projects At Signal Mountain, Middle Valley And East Brainerd

May 11, 2022

Wilkerson Outlines $52 Million Plan For Complete Restoration Of Tivoli Theatre And Adjacent Fowlers Building


Police responded to the Motel 6, 2440 Williams St., on a call that originally came out as a disorder. Once police were on scene, it was determined that no disorder had taken place, simply a verbal ... (click for more)

The county Water and Wastewater Treatment Authority (WWTA) plans to use $15 million of ARP (American Rescue Plan) funds for projects seeking to keep stormwater from infiltrating sewer pipes. ... (click for more)

Nick Wilkerson on Wednesday outlined a $52 million plan to the County Commission for a complete restoration of the Tivoli Theatre along with the adjacent Fowler Brothers building. Mr. Wilkerson, ... (click for more)



Breaking News

Police Blotter: Woman Denied Key Card To Her Own Room, Even With Valid ID, At Motel 6; Woman Whose Order Was Wrong At IHOP Causes Scene, Then Flees

Police responded to the Motel 6, 2440 Williams St., on a call that originally came out as a disorder. Once police were on scene, it was determined that no disorder had taken place, simply a verbal disagreement. The Motel 6 employee believed that a woman had a fake ID and was attempting to get a key card to a room that did not belong to her. Police determined that the ID was valid ... (click for more)

WWTA Plans $15 Million In Sewer Projects At Signal Mountain, Middle Valley And East Brainerd

The county Water and Wastewater Treatment Authority (WWTA) plans to use $15 million of ARP (American Rescue Plan) funds for projects seeking to keep stormwater from infiltrating sewer pipes. Mike Patrick, WWTA executive director, said the work will include $9 million at Signal Mountain and $3 million each at Middle Valley and East Brainerd. He said at Signal sewer will include ... (click for more)

Opinion

It's Up To Us To Reform The Supreme Court

When Donald Trump was in office, he and Mitch McConnell made three lifetime appointments to the Supreme Court. McConnell went so far as to defy Ruth Bader Ginsburg’s dying wish—that the next president appoint her replacement—by packing the Court with Amy Coney Barrett just eight days before the 2020 election. The result? Today’s Supreme Court has been taken over by a hyper-partisan ... (click for more)

Roy Exum: This Is Not Legal

There is a particular paragraph in the US Code that reads, [18 U.S, Code 1507]: "Whoever with the intent of interfering with, obstructing or impeding the administration of justice, or with the intent of influencing any judge, juror, witness or court officer in the discharge of his duty, pickets or parades in or near a building, housing a court of the United States or in or near ... (click for more)

Sports

Semifinal Bound - Pruitt Sharp as Chattanooga State Softball Advances 4-2 in TCCAA

Natalie Pruitt crouched down and brushed her fingers across the infield dirt. She then readied herself for another pitch with runners on the bases. Whether they were on first, second, or third it did not matter. After this short routine, she was ready to deal. And for five innings, Chattanooga State’s lefthanded starter dealt. The Tiger starter allowed only a couple runs in ... (click for more)

Lady Vols Signee Justine Pissott Named To WBCA All-America Team

Justine Pissott, a University of Tennessee women's basketball signee, has been selected as a member of the WBCA High School Coaches' All-America Team, the Women's Basketball Coaches Association announced on Tuesday. Pissott, a 6-foot-4 guard/forward from Toms River, N.J., is one of 10 players who received the honor. Twenty other players garnered honorable mention recognition. ... (click for more)


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