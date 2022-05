Here are the Grand Jury true bills:

313499 1 ASEGBOLA, STANLEY DELVON AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022

313499 2 ASEGBOLA, STANLEY DELVON KIDNAPPING 05/11/2022

313500 1 MCMILLION, LAUREN ASHLEY AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022

313500 2 MCMILLION, LAUREN ASHLEY KIDNAPPING 05/11/2022

313501 1 ASHBY, NATHANIEL AARON SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 05/11/2022

313502 1 BARNES, KEVIN EUGENE BURGLARY 05/11/2022

313502 2 BARNES, KEVIN EUGENE THEFT OF PROPERTY 05/11/2022

313503 1 BRACKETT, CHRISTI H FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 05/11/2022

313505 1 BURNEY, JACQUELINE MARIE THEFT OF PROPERTY 05/11/2022

313504 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE THEFT OF PROPERTY 05/11/2022

313506 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE ASSAULT 05/11/2022

313507 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE BURGLARY 05/11/2022

313508 1 BROWN, TANESHA NICHOLE VANDALISM 05/11/2022

313509 1 CARRO-RODRIGUEZ, DAVID FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/11/2022

313509 2 CARRO-RODRIGUEZ, DAVID SPEEDING 05/11/2022

313509 3 CARRO-RODRIGUEZ, DAVID DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/11/2022

313509 4 CARRO-RODRIGUEZ, DAVID DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/11/2022

313510 1 CRAIG, ASHLEY NICOLE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 05/11/2022

313510 2 CRAIG, ASHLEY NICOLE POSSESSION OF OXYCODONE 05/11/2022

313510 3 CRAIG, ASHLEY NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/11/2022



313511 1 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP THEFT OF PROPERTY 05/11/2022

313512 1 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP EVADING ARREST 05/11/2022

313512 2 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY 05/11/2022

313512 3 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP CHILD NEGLECT 05/11/2022

313512 4 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP CHILD NEGLECT 05/11/2022

313512 5 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/11/2022

313512 6 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP ESCAPE FROM CUSTODY 05/11/2022

313512 7 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP EVADING ARREST 05/11/2022

313513 1 DICKEY, ANA A DRIVING LEFT OF CENTER 05/11/2022

313513 2 DICKEY, ANA A VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 05/11/2022

313513 3 DICKEY, ANA A DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/11/2022

313513 4 DICKEY, ANA A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/11/2022

313514 1 GARTH III, DAVID ROOSEVELT POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 05/11/2022

313514 2 GARTH III, DAVID ROOSEVELT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/11/2022

313514 3 GARTH III, DAVID ROOSEVELT POSS.

OF METHAMPHETAMINE 05/11/2022313514 4 GARTH III, DAVID ROOSEVELT FAILURE TO STOP AT RAILROAD CROSSING 05/11/2022313514 5 GARTH III, DAVID ROOSEVELT STOP SIGN VIOLATION 05/11/2022313514 6 GARTH III, DAVID ROOSEVELT THEFT OF PROPERTY 05/11/2022313514 7 GARTH III, DAVID ROOSEVELT FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/11/2022313514 8 GARTH III, DAVID ROOSEVELT EVADING ARREST 05/11/2022313514 9 GARTH III, DAVID ROOSEVELT FALSIFICATION OF EVIDENCE OF TITLE 05/11/2022313514 10 GARTH III, DAVID ROOSEVELT SPEEDING 05/11/2022313515 1 MASON, HOLLI ELIZABETH ASSAULT 05/11/2022313515 2 MASON, HOLLI ELIZABETH RECKLESS ENDANGERMENT 05/11/2022313515 3 MASON, HOLLI ELIZABETH RESISTING ARREST 05/11/2022313515 4 MASON, HOLLI ELIZABETH POSSESSION OF HYRDOCODONE FOR RESALE 05/11/2022313515 5 MASON, HOLLI ELIZABETH POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 05/11/2022313515 6 MASON, HOLLI ELIZABETH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/11/2022313515 7 MASON, HOLLI ELIZABETH VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/11/2022313515 8 MASON, HOLLI ELIZABETH SPEEDING 05/11/2022313515 9 MASON, HOLLI ELIZABETH RECKLESS DRIVING 05/11/2022313515 10 MASON, HOLLI ELIZABETH DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/11/2022313515 11 MASON, HOLLI ELIZABETH DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/11/2022313515 12 MASON, HOLLI ELIZABETH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/11/2022313516 1 MAXWELL, VANESSA LEE VEHICULAR ASSAULT 05/11/2022313516 2 MAXWELL, VANESSA LEE LEAVING SCENE ACCIDENT 05/11/2022313516 3 MAXWELL, VANESSA LEE FAILURE TO RENDER AID 05/11/2022313516 4 MAXWELL, VANESSA LEE FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/11/2022313516 5 MAXWELL, VANESSA LEE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DERVICE 05/11/2022313516 6 MAXWELL, VANESSA LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/11/2022313517 1 MILLS, CORDELLO LEDELL THEFT OF PROPERTY 05/11/2022313517 2 MILLS, CORDELLO LEDELL FORGERY 05/11/2022313518 1 NORWOOD JR, GREGORY MAURICE THEFT OF PROPERTY 05/11/2022313519 1 PITMON, MARQUISE THEFT OF PROPERTY 05/11/2022313519 2 PITMON, MARQUISE POSSESSION OF COCAINE 05/11/2022313520 1 STEVENSON, BRUCE MONROE DOMESTIC ASSAULT 05/11/2022313520 2 STEVENSON, BRUCE MONROE VANDALISM 05/11/2022313521 1 TONEY, KIWON MARQUIST AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022313521 2 TONEY, KIWON MARQUIST AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022313521 3 TONEY, KIWON MARQUIST AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022313521 4 TONEY, KIWON MARQUIST AGGRAVATED ASSAULT 05/11/2022313521 5 TONEY, KIWON MARQUIST RECKLESS ENDANGERMENT 05/11/2022313521 6 TONEY, KIWON MARQUIST POSSESSION OF FIREARM DURING NON DANGEROUS OFFENSE 05/11/2022313521 7 TONEY, KIWON MARQUIST POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/11/2022313521 8 TONEY, KIWON MARQUIST FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/11/2022313521 9 TONEY, KIWON MARQUIST DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/11/2022313522 1 VINEYARD, DAVID LEE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/11/2022