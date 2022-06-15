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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, June 15, 2022

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 MULLER, DANIEL HUNTER AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022
1 MYERS, COURTNEY POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/15/2022

True Bills:

313744 1 ABRAMS, ANGEL A THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313745 1 BETTIS, CHARLES LEE DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022
313746 1 BROWN III, CHARLES EDWARD DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022
313746 2 BROWN III, CHARLES EDWARD LEAVING SCENE ACCIDENT 06/15/2022
313746 3 BROWN III, CHARLES EDWARD DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/15/2022
313746 4 BROWN III, CHARLES EDWARD VANDALISM 06/15/2022
313746 5 BROWN III, CHARLES EDWARD FALSE IMPRISONMENT 06/15/2022
313747 1 CONRY, AMANDA EVELYN CRIMINAL IMPERSONATION 06/15/2022
313747 2 CONRY, AMANDA EVELYN FORGERY 06/15/2022
313747 3 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/15/2022
313747 4 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022
313747 5 CONRY, AMANDA EVELYN FAILURE TO APPEAR 06/15/2022
313748 1 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY 06/15/2022
313748 2 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022
313748 3 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/15/2022
313748 4 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP FAILURE TO APPEAR 06/15/2022
313749 1 DOUGLAS, DETORY JERMAINE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022
313749 2 DOUGLAS, DETORY JERMAINE KIDNAPPING 06/15/2022
313749 3 DOUGLAS, DETORY JERMAINE INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 06/15/2022
313750 1 DUQUE, SANTANA BERNARDO AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022

313750 2 DUQUE, SANTANA BERNARDO KIDNAPPING 06/15/2022
313750 3 DUQUE, SANTANA BERNARDO INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 06/15/2022
313751 1 ELLIS, ALAN CHRISTOPHER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022
313751 2 ELLIS, ALAN CHRISTOPHER VIOLATION OF SEAT BELT LAW 06/15/2022
313751 3 ELLIS, ALAN CHRISTOPHER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/15/2022
313752 1 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313752 2 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/15/2022
313752 3 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/15/2022
313752 4 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS VIOLATION OF SEAT BELT LAW 06/15/2022
313753 1 HARRIS, TROY THOMPSON THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313754 1 HODGES JR, FREDDIE LEE DISORDERLY CONDUCT 06/15/2022
313754 2 HODGES JR, FREDDIE LEE INDECENT EXPOSURE 06/15/2022
313755 1 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/15/2022
313755 2 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/15/2022
313755 3 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/15/2022
313756 1 JACKSON, TONY LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022
313756 2 JACKSON, TONY LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/15/2022
313756 3 JACKSON, TONY LAMAR VIOLATION OF LIGHT LAW 06/15/2022
313757 1 JAMES, KING ALLAH ASSAULT 06/15/2022
313757 2 JAMES, KING ALLAH VANDALISM 06/15/2022
313758 1 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED ROBBERY 06/15/2022
313758 2 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313759 1 WOODARD, VANESSA LASHAN ROBBERY 06/15/2022
313759 2 WOODARD, VANESSA LASHAN THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313760 1 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022
313760 2 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022
313760 3 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/15/2022
313760 4 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED UNAUTHORIZED USE OF DISABLED PARKING 06/15/2022
313761 1 JONES, ANTHONY JAWAUN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022
313761 2 JONES, ANTHONY JAWAUN AGGRAVATED BURGLARY 06/15/2022
313761 3 JONES, ANTHONY JAWAUN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 06/15/2022
313761 4 JONES, ANTHONY JAWAUN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/15/2022
313762 1 JORDAN, SHAWNON UNLAWFUL REMOVAL OF TAG 06/15/2022
313762 2 JORDAN, SHAWNON CRIMINAL IMPERSONATION 06/15/2022
313762 3 JORDAN, SHAWNON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/15/2022
313762 4 JORDAN, SHAWNON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 06/15/2022
313762 5 JORDAN, SHAWNON THEFT OF FIREARM 06/15/2022
313763 1 LETSON, JAMES CHAD THEFT OF FIREARM 06/15/2022
313763 2 LETSON, JAMES CHAD POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
06/15/2022
313763 3 LETSON, JAMES CHAD POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/15/2022
313763 4 LETSON, JAMES CHAD POSSESSION OF TRAMADOL FOR RESALE 06/15/2022
313764 1 LOLLIS, KENTRAIL DEONTE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/15/2022
313765 1 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
06/15/2022

313765 2 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE FAILURE TO YIELD 06/15/2022
313765 3 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/15/2022
313766 1 MATUT, MAKWET JOSEPH THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313766 2 MATUT, MAKWET JOSEPH EVADING ARREST 06/15/2022
313767 1 MELCHOR, JOSE FRANCISCO COERCION OF WITNESS 06/15/2022
313767 2 MELCHOR, JOSE FRANCISCO UNLAWFUL EXPOSURE 06/15/2022
313767 3 MELCHOR, JOSE FRANCISCO RETALIATION FOR PAST ACTION 06/15/2022
313767 4 MELCHOR, JOSE FRANCISCO HARASSMENT 06/15/2022
313768 1 NICHOLSON, JEREMICHAEL DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022
313769 1 NIX, ADAM GWENN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 06/15/2022
313769 2 NIX, ADAM GWENN ASSAULT ON FIRST RESPONDER 06/15/2022
313770 1 NORWOOD JR, GREGORY MAURICE DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022
313770 2 NORWOOD JR, GREGORY MAURICE VANDALISM 06/15/2022
313771 1 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 06/15/2022
313771 2 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313772 1 PARKER, AMIE BROOK THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313772 2 PARKER, AMIE BROOK FORGERY 06/15/2022
313773 1 PENLEY, SHANNON ANNALISA THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313774 1 POLK, TAMIKA MONIQUE THEFT OF SERVICES 06/15/2022
313774 2 POLK, TAMIKA MONIQUE CRIMINAL SIMULATION 06/15/2022
313774 3 POLK, TAMIKA MONIQUE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/15/2022
313774 4 POLK, TAMIKA MONIQUE THEFT OF IDENTITY 06/15/2022

313775 1 RIVERA, ARIEL AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022
313776 1 ROBINSON, DIAMANTE JERRELL RECKLESS ENDANGERMENT 06/15/2022
313776 2 ROBINSON, DIAMANTE JERRELL DRIVING LEFT OF CENTER LINE 06/15/2022
313776 3 ROBINSON, DIAMANTE JERRELL EVADING ARREST 06/15/2022
313776 4 ROBINSON, DIAMANTE JERRELL SPEEDING 06/15/2022
313777 1 ROGERS, KENDRICK STEFFON AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022
313777 2 ROGERS, KENDRICK STEFFON EVADING ARREST 06/15/2022
313777 3 ROGERS, KENDRICK STEFFON AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022
313777 4 ROGERS, KENDRICK STEFFON RECKLESS ENDANGERMENT 06/15/2022
313777 5 ROGERS, KENDRICK STEFFON POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
06/15/2022
313778 1 ROGERS, LENEAL CRIMINAL TRESPASSING 06/15/2022
313779 1 SIMS, KAVIN LAVAUGHN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/15/2022
313779 2 SIMS, KAVIN LAVAUGHN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/15/2022
313779 3 SIMS, KAVIN LAVAUGHN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022
313780 1 VALLE, KURSTIE BECK POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/15/2022
313780 2 VALLE, KURSTIE BECK POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/15/2022
313780 3 VALLE, KURSTIE BECK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022
313781 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313782 1 SMITH, CHRISTOPHER DALEY VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 06/15/2022
313782 2 SMITH, CHRISTOPHER DALEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/15/2022
313783 1 SMITH, THOMAS TORRASE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313784 1 SPENCE, SADIK ANTONIO EVADING ARREST 06/15/2022

313785 1 SPENCE, SADIK ANTONIO EVADING ARREST 06/15/2022
313785 2 SPENCE, SADIK ANTONIO RECKLESS ENDANGERMENT 06/15/2022
313786 1 STEWART, ALEX OLAN EUGENE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 06/15/2022
313786 2 STEWART, ALEX OLAN EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022
313786 3 STEWART, ALEX OLAN EUGENE RECKLESS DRIVING 06/15/2022
313787 1 TURNER, JEFFERY ADAM BURGLARY 06/15/2022
313787 2 TURNER, JEFFERY ADAM THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313788 1 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313788 2 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE THEFT OF IDENTITY 06/15/2022
313788 3 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313788 4 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE FORGERY 06/15/2022
313788 5 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE FORGERY 06/15/2022
313788 6 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE FORGERY 06/15/2022
313788 7 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE FORGERY 06/15/2022
313788 8 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313788 9 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313789 1 VINES, ALONZO BURGLARY OF AUTO 06/15/2022
313789 2 VINES, ALONZO THEFT OF PROPERTY 06/15/2022
313790 1 VINSON, KEYSHUNDIA MYSHELL AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022
313791 1 WEAVER, RICO LADARIUS ROBBERY 06/15/2022
313791 2 WEAVER, RICO LADARIUS AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022
313792 1 WHITE, LARRY D DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022

313792 2 WHITE, LARRY D FALSE IMPRISONMENT 06/15/2022
313793 1 WILEY, ALFRED CLIFFORD VANDALISM 06/15/2022
313793 2 WILEY, ALFRED CLIFFORD HARASSMENT 06/15/2022
313794 1 WOODRUFF JR, CORNELIOUS
JEROME
THEFT OF PROPERTY 06/15/2022


June 16, 2022

Latest Hamilton County Arrest Report

June 15, 2022

Man, 23, Shot On Tacoa Avenue Wednesday Evening

June 15, 2022

Grand Jury No Bills And True Bills


Here is the latest Hamilton County: BOYKIN, WILLIAM ANTHONY 2702 N ORCHARD KNOB AVE CHATTANOOGA, 374062464 Age at Arrest: 51 years old Arresting Agency: Chattanooga PD AGGRAVATED ASSAULT ... (click for more)

A man, 23, was shot Wednesday evening on Tacoa Avenue. Chattanooga Police responded at 8:25 p.m. to the 400 block of Tacoa Avenue on a shooting. Police located the man suffering from a non-life ... (click for more)

Here are the Grand Jury no bills and true bills: No Bills: 1 MULLER, DANIEL HUNTER AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022 1 MYERS, COURTNEY POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/15/2022 ... (click for more)



Breaking News

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County: BOYKIN, WILLIAM ANTHONY 2702 N ORCHARD KNOB AVE CHATTANOOGA, 374062464 Age at Arrest: 51 years old Arresting Agency: Chattanooga PD AGGRAVATED ASSAULT BROOKS, DEONTA TERRELL 2707 LONG ST CHATTANOOGA, 37437 Age at Arrest: 29 years old Arresting Agency: Hamilton County DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE LEAVING ... (click for more)

Man, 23, Shot On Tacoa Avenue Wednesday Evening

A man, 23, was shot Wednesday evening on Tacoa Avenue. Chattanooga Police responded at 8:25 p.m. to the 400 block of Tacoa Avenue on a shooting. Police located the man suffering from a non-life threatening gunshot wound. The victim advised police he was walking in the area when he was shot. No suspect information was immediately available. Hamilton County EMS responded ... (click for more)

Opinion

LTG Don Rodgers - American Patriot

Thirty years ago at the conclusion of Operation Desert Storm, I met a guy at a national security briefing who had just retired from active duty. He was a fellow Tennessean named Don Rodgers, a Vietnam vet whose last career post was Commanding General, United States Army Information Systems Command, United States Army Signal Center and Fort Gordon. I recognized his name ... (click for more)

Roy Exum: A Court Summary

During my morning readings on Wednesday I came across a make-sense story on the Business Insider website that laid bare three controversial decisions the Supreme Court will address within several weeks. I share these in the hope the summaries will educate and enlighten our readers. * * * THE SUPREME COURT COULD SHAKE UP THE NATION WITH UPCOMING LANDMARK DECISIONS ON ABORTION, ... (click for more)

Sports

Moc Family Mourns Loss Of John Kalvelage

The Chattanooga Mocs lost an important member of the family on Tuesday, June 14. John Kalvelage '76, a two-time All-American wrestler at UTC from 1972-76, died at the age of 68 after a battle with cancer. Kalvelage, a member of the Chattanooga Hall of Fame Class of 1994, helped lead the Mocs to three top-15 finishes at the NCAA Division II Tournament throughout his career. The ... (click for more)

Lethargic Lookouts Fall To Biloxi

It was a hot, hot day at AT&T Field Wednesday, probably too hot for a minor league baseball game to be played in downtown Chattanooga Unfortunately, weather doesn’t always dictate when and if an athletic contest will be played, so the 12:15 start between the Biloxi Shuckers and the host Chattanooga Lookouts went on as scheduled. Both teams just seemed to be going through ... (click for more)


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