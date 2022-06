Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 MULLER, DANIEL HUNTER AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022

1 MYERS, COURTNEY POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 06/15/2022

True Bills:

313744 1 ABRAMS, ANGEL A THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313745 1 BETTIS, CHARLES LEE DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022

313746 1 BROWN III, CHARLES EDWARD DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022

313746 2 BROWN III, CHARLES EDWARD LEAVING SCENE ACCIDENT 06/15/2022

313746 3 BROWN III, CHARLES EDWARD DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/15/2022

313746 4 BROWN III, CHARLES EDWARD VANDALISM 06/15/2022

313746 5 BROWN III, CHARLES EDWARD FALSE IMPRISONMENT 06/15/2022

313747 1 CONRY, AMANDA EVELYN CRIMINAL IMPERSONATION 06/15/2022

313747 2 CONRY, AMANDA EVELYN FORGERY 06/15/2022

313747 3 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/15/2022

313747 4 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022

313747 5 CONRY, AMANDA EVELYN FAILURE TO APPEAR 06/15/2022

313748 1 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY 06/15/2022

313748 2 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022

313748 3 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/15/2022

313748 4 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP FAILURE TO APPEAR 06/15/2022

313749 1 DOUGLAS, DETORY JERMAINE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022

313749 2 DOUGLAS, DETORY JERMAINE KIDNAPPING 06/15/2022

313749 3 DOUGLAS, DETORY JERMAINE INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 06/15/2022

313750 1 DUQUE, SANTANA BERNARDO AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022



313750 2 DUQUE, SANTANA BERNARDO KIDNAPPING 06/15/2022

313750 3 DUQUE, SANTANA BERNARDO INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 06/15/2022

313751 1 ELLIS, ALAN CHRISTOPHER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022

313751 2 ELLIS, ALAN CHRISTOPHER VIOLATION OF SEAT BELT LAW 06/15/2022

313751 3 ELLIS, ALAN CHRISTOPHER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/15/2022

313752 1 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313752 2 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/15/2022

313752 3 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/15/2022

313752 4 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS VIOLATION OF SEAT BELT LAW 06/15/2022

313753 1 HARRIS, TROY THOMPSON THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313754 1 HODGES JR, FREDDIE LEE DISORDERLY CONDUCT 06/15/2022

313754 2 HODGES JR, FREDDIE LEE INDECENT EXPOSURE 06/15/2022

313755 1 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/15/2022

313755 2 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/15/2022

313755 3 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/15/2022

313756 1 JACKSON, TONY LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022

313756 2 JACKSON, TONY LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/15/2022

313756 3 JACKSON, TONY LAMAR VIOLATION OF LIGHT LAW 06/15/2022

313757 1 JAMES, KING ALLAH ASSAULT 06/15/2022

313757 2 JAMES, KING ALLAH VANDALISM 06/15/2022

313758 1 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED ROBBERY 06/15/2022

313758 2 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED THEFT OF PROPERTY 06/15/2022



313759 1 WOODARD, VANESSA LASHAN ROBBERY 06/15/2022

313759 2 WOODARD, VANESSA LASHAN THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313760 1 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022

313760 2 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022

313760 3 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/15/2022

313760 4 JOHNSON, LATEEFAH NASHEED UNAUTHORIZED USE OF DISABLED PARKING 06/15/2022

313761 1 JONES, ANTHONY JAWAUN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022

313761 2 JONES, ANTHONY JAWAUN AGGRAVATED BURGLARY 06/15/2022

313761 3 JONES, ANTHONY JAWAUN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 06/15/2022

313761 4 JONES, ANTHONY JAWAUN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/15/2022

313762 1 JORDAN, SHAWNON UNLAWFUL REMOVAL OF TAG 06/15/2022

313762 2 JORDAN, SHAWNON CRIMINAL IMPERSONATION 06/15/2022

313762 3 JORDAN, SHAWNON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/15/2022

313762 4 JORDAN, SHAWNON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 06/15/2022

313762 5 JORDAN, SHAWNON THEFT OF FIREARM 06/15/2022

313763 1 LETSON, JAMES CHAD THEFT OF FIREARM 06/15/2022

313763 2 LETSON, JAMES CHAD POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

06/15/2022

313763 3 LETSON, JAMES CHAD POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/15/2022

313763 4 LETSON, JAMES CHAD POSSESSION OF TRAMADOL FOR RESALE 06/15/2022

313764 1 LOLLIS, KENTRAIL DEONTE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/15/2022

313765 1 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

06/15/2022



313765 2 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE FAILURE TO YIELD 06/15/2022

313765 3 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/15/2022

313766 1 MATUT, MAKWET JOSEPH THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313766 2 MATUT, MAKWET JOSEPH EVADING ARREST 06/15/2022

313767 1 MELCHOR, JOSE FRANCISCO COERCION OF WITNESS 06/15/2022

313767 2 MELCHOR, JOSE FRANCISCO UNLAWFUL EXPOSURE 06/15/2022

313767 3 MELCHOR, JOSE FRANCISCO RETALIATION FOR PAST ACTION 06/15/2022

313767 4 MELCHOR, JOSE FRANCISCO HARASSMENT 06/15/2022

313768 1 NICHOLSON, JEREMICHAEL DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022

313769 1 NIX, ADAM GWENN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 06/15/2022

313769 2 NIX, ADAM GWENN ASSAULT ON FIRST RESPONDER 06/15/2022

313770 1 NORWOOD JR, GREGORY MAURICE DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022

313770 2 NORWOOD JR, GREGORY MAURICE VANDALISM 06/15/2022

313771 1 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE BURGLARY OF A BUSINESS 06/15/2022

313771 2 OHARA, CHRISTOPHER DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313772 1 PARKER, AMIE BROOK THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313772 2 PARKER, AMIE BROOK FORGERY 06/15/2022

313773 1 PENLEY, SHANNON ANNALISA THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313774 1 POLK, TAMIKA MONIQUE THEFT OF SERVICES 06/15/2022

313774 2 POLK, TAMIKA MONIQUE CRIMINAL SIMULATION 06/15/2022

313774 3 POLK, TAMIKA MONIQUE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/15/2022

313774 4 POLK, TAMIKA MONIQUE THEFT OF IDENTITY 06/15/2022



313775 1 RIVERA, ARIEL AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022

313776 1 ROBINSON, DIAMANTE JERRELL RECKLESS ENDANGERMENT 06/15/2022

313776 2 ROBINSON, DIAMANTE JERRELL DRIVING LEFT OF CENTER LINE 06/15/2022

313776 3 ROBINSON, DIAMANTE JERRELL EVADING ARREST 06/15/2022

313776 4 ROBINSON, DIAMANTE JERRELL SPEEDING 06/15/2022

313777 1 ROGERS, KENDRICK STEFFON AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022

313777 2 ROGERS, KENDRICK STEFFON EVADING ARREST 06/15/2022

313777 3 ROGERS, KENDRICK STEFFON AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022

313777 4 ROGERS, KENDRICK STEFFON RECKLESS ENDANGERMENT 06/15/2022

313777 5 ROGERS, KENDRICK STEFFON POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

06/15/2022

313778 1 ROGERS, LENEAL CRIMINAL TRESPASSING 06/15/2022

313779 1 SIMS, KAVIN LAVAUGHN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/15/2022

313779 2 SIMS, KAVIN LAVAUGHN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/15/2022

313779 3 SIMS, KAVIN LAVAUGHN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022

313780 1 VALLE, KURSTIE BECK POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/15/2022

313780 2 VALLE, KURSTIE BECK POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/15/2022

313780 3 VALLE, KURSTIE BECK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/15/2022

313781 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313782 1 SMITH, CHRISTOPHER DALEY VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 06/15/2022

313782 2 SMITH, CHRISTOPHER DALEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/15/2022

313783 1 SMITH, THOMAS TORRASE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313784 1 SPENCE, SADIK ANTONIO EVADING ARREST 06/15/2022



313785 1 SPENCE, SADIK ANTONIO EVADING ARREST 06/15/2022

313785 2 SPENCE, SADIK ANTONIO RECKLESS ENDANGERMENT 06/15/2022

313786 1 STEWART, ALEX OLAN EUGENE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 06/15/2022

313786 2 STEWART, ALEX OLAN EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022

313786 3 STEWART, ALEX OLAN EUGENE RECKLESS DRIVING 06/15/2022

313787 1 TURNER, JEFFERY ADAM BURGLARY 06/15/2022

313787 2 TURNER, JEFFERY ADAM THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313788 1 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313788 2 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE THEFT OF IDENTITY 06/15/2022

313788 3 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313788 4 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE FORGERY 06/15/2022

313788 5 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE FORGERY 06/15/2022

313788 6 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE FORGERY 06/15/2022

313788 7 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE FORGERY 06/15/2022

313788 8 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313788 9 VANDERWEIDE, MICHAEL SHANE THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313789 1 VINES, ALONZO BURGLARY OF AUTO 06/15/2022

313789 2 VINES, ALONZO THEFT OF PROPERTY 06/15/2022

313790 1 VINSON, KEYSHUNDIA MYSHELL AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022

313791 1 WEAVER, RICO LADARIUS ROBBERY 06/15/2022

313791 2 WEAVER, RICO LADARIUS AGGRAVATED ASSAULT 06/15/2022

313792 1 WHITE, LARRY D DOMESTIC ASSAULT 06/15/2022



313792 2 WHITE, LARRY D FALSE IMPRISONMENT 06/15/2022

313793 1 WILEY, ALFRED CLIFFORD VANDALISM 06/15/2022

313793 2 WILEY, ALFRED CLIFFORD HARASSMENT 06/15/2022

313794 1 WOODRUFF JR, CORNELIOUS

JEROME

THEFT OF PROPERTY 06/15/2022