Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 BEAMON, TAWANNA DENICE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/29/2022

True Bills:

313881 1 BEAM, SHELBY NICOLE THEFT OF PROPERTY 06/29/2022

313881 2 BEAM, SHELBY NICOLE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/29/2022

313882 1 BEAMON, TAWANNA DENICE AGGRAVATED ASSAULT 06/29/2022

313883 1 BISHOP, DILLIAN B POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/29/2022

313883 2 BISHOP, DILLIAN B POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/29/2022

313883 3 BISHOP, DILLIAN B CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 06/29/2022

313883 4 BISHOP, DILLIAN B FAILURE TO APPEAR 06/29/2022

313884 1 BOYD, DIAMOND DESHALA RECKLESS DRIVING 06/29/2022

313884 2 BOYD, DIAMOND DESHALA RECKLESS ENDANGERMENT 06/29/2022

313884 3 BOYD, DIAMOND DESHALA CHILD NEGLECT 06/29/2022

313884 4 BOYD, DIAMOND DESHALA EVADING ARREST 06/29/2022

313884 5 BOYD, DIAMOND DESHALA VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 06/29/2022

313884 6 BOYD, DIAMOND DESHALA SPEEDING 06/29/2022

313885 1 BURNEY, JACQUELINE MARIE RESISTING ARREST 06/29/2022

313886 1 BYRNE, LAUREN KRISTINE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/29/2022

313887 1 CARTER, CHRISTOPHER N THEFT OF PROPERTY 06/29/2022

313888 1 CLAYTON, MICHAEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/29/2022

313888 2 CLAYTON, MICHAEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/29/2022

313888 3 CLAYTON, MICHAEL THEFT OF PROPERTY 06/29/2022

313889 1 CRAWFORD, RODERICK PAUL AGGRAVATED ASSAULT 06/29/2022



313890 1 DEGRASSE, ANGELA MARIE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/29/2022

313890 2 DEGRASSE, ANGELA MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/29/2022

313891 1 DOUGLAS, DETORY JERMAINE VIOLATION OF NO CONTACT ORDER 06/29/2022

313892 1 DOUGLAS, DETORY JERMAINE THEFT OF PROPERTY 06/29/2022

313892 2 DOUGLAS, DETORY JERMAINE BURGLARY 06/29/2022

313893 1 EDWARDS, JEFFREY DOMESTIC ASSAULT 06/29/2022

313894 1 FENNESSEE, TAQUARIUS LAMAR AGGRAVATED ROBBERY 06/29/2022

313895 1 HOLLAND, ERIC L AGGRAVATED ROBBERY 06/29/2022

313896 1 GANS, JAMES R THEFT OF PROPERTY 06/29/2022

313897 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 06/29/2022

313897 2 HAMILTON, DARYL MICHEAL EVADING ARREST 06/29/2022

313898 1 HARRIS, JODY LEE JACKSON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/29/2022

313899 1 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE THEFT OF PROPERTY 06/29/2022

313900 1 HAVNER, TIFFANY RENAE THEFT OF PROPERTY 06/29/2022

313900 2 HAVNER, TIFFANY RENAE FORGERY 06/29/2022

313901 1 HAYES, LEROY ALLEN AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY 06/29/2022

313902 1 HILL JR., RAY ANTHONY EVADING ARREST 06/29/2022

313902 2 HILL JR., RAY ANTHONY SPEEDING 06/29/2022

313903 1 HILL, JASHAWN T HARASSMENT 06/29/2022

313904 1 HILL, JASHAWN T AGGRAVATED STALKING 06/29/2022

313904 2 HILL, JASHAWN T EVADING ARREST 06/29/2022

313904 3 HILL, JASHAWN T VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 06/29/2022



313904 4 HILL, JASHAWN T SPEEDING 06/29/2022

313904 5 HILL, JASHAWN T RETALIATION AGAINST PAST ACTION 06/29/2022

313904 6 HILL, JASHAWN T DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/29/2022

313904 7 HILL, JASHAWN T RESISTING ARREST 06/29/2022

313905 1 HOLIDAY, JEFFERY LEE SPEEDING 06/29/2022

313905 2 HOLIDAY, JEFFERY LEE FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/29/2022

313905 3 HOLIDAY, JEFFERY LEE REGISTRATION VIOLATION 06/29/2022

313905 4 HOLIDAY, JEFFERY LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/29/2022

313905 5 HOLIDAY, JEFFERY LEE STOP SIGN VIOLATION 06/29/2022

313905 6 HOLIDAY, JEFFERY LEE RECKLESS ENDANGERMENT 06/29/2022

313905 7 HOLIDAY, JEFFERY LEE EVADING ARREST 06/29/2022

313905 8 HOLIDAY, JEFFERY LEE AGGRAVATED ASSAULT 06/29/2022

313905 9 HOLIDAY, JEFFERY LEE AGGRAVATED ASSAULT 06/29/2022

313906 1 JAMES, KING ALLAH AGGRAVATED ASSAULT 06/29/2022

313906 2 JAMES, KING ALLAH VANDALISM 06/29/2022

313907 1 JOHNSON, ROBERT PRESTON CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 06/29/2022

313907 2 JOHNSON, ROBERT PRESTON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/29/2022

313908 1 KIKER, AMY KRISTIN DOMESTIC ASSAULT 06/29/2022

313908 2 KIKER, AMY KRISTIN DOMESTIC ASSAULT 06/29/2022

313909 1 KNOX, JONATHAN RUSSELL AGGRAVATED ASSAULT 06/29/2022

313910 1 LEDFORD, WILLIAM REX RESISTING ARREST 06/29/2022

313910 2 LEDFORD, WILLIAM REX ASSAULT OF FIRST RESPONDER 06/29/2022



313911 1 MCDONNELL, EMILY G RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 06/29/2022

313911 2 MCDONNELL, EMILY G DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/29/2022

313911 3 MCDONNELL, EMILY G LEFT OF CENTER VIOLATION 06/29/2022

313911 4 MCDONNELL, EMILY G DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/29/2022

313912 1 MCKNIGHT, TYDASHIA LASHA THEFT OF PROPERTY 06/29/2022

313912 2 MCKNIGHT, TYDASHIA LASHA FAILURE TO APPEAR 06/29/2022

313913 1 MENASCO JR, RAYMOND HOWARD AGGRAVATED STALKING 06/29/2022

313914 1 MOORE, WENDELL BRIAN CAR JACKING 06/29/2022

313914 2 MOORE, WENDELL BRIAN ATTEMPTED CAR JACKING 06/29/2022

313914 3 MOORE, WENDELL BRIAN AGGRAVATED KIDNAPPING 06/29/2022

313915 1 MORALES, JOSE ANGEL DRIVING LEFT OF CENTER 06/29/2022

313915 2 MORALES, JOSE ANGEL SPEEDING 06/29/2022

313915 3 MORALES, JOSE ANGEL RECKLESS DRIVING 06/29/2022

313915 4 MORALES, JOSE ANGEL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/29/2022

313915 5 MORALES, JOSE ANGEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/29/2022

313916 1 NEDOFF, ROBIN R POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/29/2022

313917 1 NIX, ADAM GWENN CRIMINAL TRESPASSING 06/29/2022

313917 2 NIX, ADAM GWENN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 06/29/2022

313917 3 NIX, ADAM GWENN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/29/2022

313917 4 NIX, ADAM GWENN FAILURE TO APPEAR 06/29/2022

313918 1 OGLETREE, DAYTON KALVIN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 06/29/2022

313919 1 PAYNE, TODD RECKLESS DRIVING 06/29/2022



313919 2 PAYNE, TODD RECKLESS ENDANGERMENT 06/29/2022

313919 3 PAYNE, TODD SPEEDING 06/29/2022

313919 4 PAYNE, TODD DRIVING LEFT OF CENTER 06/29/2022

313919 5 PAYNE, TODD AGGRAVATED ASSAULT 06/29/2022

313919 6 PAYNE, TODD DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/29/2022

313919 7 PAYNE, TODD DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/29/2022

313919 8 PAYNE, TODD DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC 06/29/2022

313919 9 PAYNE, TODD EVADING ARREST 06/29/2022

313919 10 PAYNE, TODD IMPROPER PASSING 06/29/2022

313919 11 PAYNE, TODD LEAVING SCENE OF ACCIDENT 06/29/2022

313919 12 PAYNE, TODD DRIVING LEFT OF CENTER 06/29/2022

313919 13 PAYNE, TODD THEFT 06/29/2022

313919 14 PAYNE, TODD RESISTING ARREST 06/29/2022

313919 15 PAYNE, TODD UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE 06/29/2022

313919 16 PAYNE, TODD USE OF STOLEN PLATE 06/29/2022

313919 17 PAYNE, TODD FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/29/2022

313919 18 PAYNE, TODD FOLLOWING TOO CLOSELY 06/29/2022

313919 19 PAYNE, TODD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/29/2022

313920 1 PRICE, JADEN MALIK MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL 06/29/2022

313920 2 PRICE, JADEN MALIK DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/29/2022

313921 1 RAMPERSAD, GERALD DRAG RACING 06/29/2022

313921 2 RAMPERSAD, GERALD RECKLESS DRIVING 06/29/2022



313921 3 RAMPERSAD, GERALD SPEEDING 06/29/2022

313922 1 ROGERS, KENDRICK STEFFON POSSESSION OF HEROIN 06/29/2022

313922 2 ROGERS, KENDRICK STEFFON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/29/2022

313922 3 ROGERS, KENDRICK STEFFON CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 06/29/2022

313923 1 RUSSO-WOOD, PATRICIA L FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/29/2022

313923 2 RUSSO-WOOD, PATRICIA L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/29/2022

313924 1 SANDERS, KELLY LEE IMPROPER PASSING 06/29/2022

313924 2 SANDERS, KELLY LEE POSSESSION OF FIREARM WHILE UNDER ORDER OF PROTECTION 06/29/2022

313924 3 SANDERS, KELLY LEE SPEEDING 06/29/2022

313924 4 SANDERS, KELLY LEE EVADING ARREST 06/29/2022

313924 5 SANDERS, KELLY LEE RECKLESS ENDANGERMENT 06/29/2022

313925 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL THEFT OF PROPERTY 06/29/2022

313926 1 SNEED, MICHAEL ANTHONY BURGLARY 06/29/2022

313927 1 SOUTHERS JR, CEDRIC DURELL DOMESTIC ASSAULT 06/29/2022

313928 1 WILKERSON, CHARLES L DOMESTIC ASSAULT 06/29/2022

313928 2 WILKERSON, CHARLES L HARASSMENT 06/29/2022

313929 1 WILLIAMS, BLAKE S FOLLOWING TOO CLOSELY 06/29/2022

313929 2 WILLIAMS, BLAKE S POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

06/29/2022

313930 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DOMESTIC ASSAULT 06/29/2022