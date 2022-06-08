Here are the Grand Jury true bills:
True Bills:
313648 1 ANDERSON, JOSHUA JOSAIAH ASSAULT 06/01/2022
313648 2 ANDERSON, JOSHUA JOSAIAH ATTEMPTED ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 06/01/2022
313649 1 BARNES, KEVIN EUGENE ASSAULT 06/01/2022
313649 2 BARNES, KEVIN EUGENE RESISTING ARREST 06/01/2022
313649 3 BARNES, KEVIN EUGENE EVADING ARREST 06/01/2022
313650 1 BEATY, MARSHALL CLIFTON AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 06/01/2022
313650 2 BEATY, MARSHALL CLIFTON STALKING 06/01/2022
313650 3 BEATY, MARSHALL CLIFTON STALKING 06/01/2022
313651 1 BILLINGS, SHYLO S AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/01/2022
313651 2 BILLINGS, SHYLO S DOMESTIC ASSAULT 06/01/2022
313651 3 BILLINGS, SHYLO S AGGRAVATED KIDNAPPING 06/01/2022
313651 4 BILLINGS, SHYLO S THEFT OF FIREARM 06/01/2022
313652 1 BOYD, ROBERT LEON TAMPERING WITH EVIDENCE 06/01/2022
313652 2 BOYD, ROBERT LEON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
06/01/2022
313653 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE BURGLARY 06/01/2022
313654 1 BROWNING, TONY EVERTT THEFT OF PROPERTY 06/01/2022
313654 2 BROWNING, TONY EVERTT AUTO BURGLARY 06/01/2022
313654 3 BROWNING, TONY EVERTT VANDALISM 06/01/2022
313655 1 BROWNING, TONY EVERTT THEFT OF PROPERTY 06/01/2022
313655 2 BROWNING, TONY EVERTT AUTO BURGLARY 06/01/2022
313656 1 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022
313656 2 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF HEROIN 06/01/2022
313656 3 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022
313656 4 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022
313656 5 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022
313656 6 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022
313656 7 CONRY, AMANDA EVELYN RECKLESS ENDANGERMENT 06/01/2022
313656 8 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/01/2022
313656 9 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/01/2022
313656 10 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF OXYCODONE 06/01/2022
313656 11 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022
313657 1 COPE, JASON M ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 06/01/2022
313657 2 COPE, JASON M AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 06/01/2022
313658 1 CROWDER, JUSTIN EVADING ARREST 06/01/2022
313658 2 CROWDER, JUSTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/01/2022
313658 3 CROWDER, JUSTIN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/01/2022
313658 4 CROWDER, JUSTIN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/01/2022
313658 5 CROWDER, JUSTIN IMPROPER PASSING 06/01/2022
313658 6 CROWDER, JUSTIN DRIVING LEFT OF CENTER 06/01/2022
313658 7 CROWDER, JUSTIN FAILURE TO YIELD 06/01/2022
313658 8 CROWDER, JUSTIN FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/01/2022
313658 9 CROWDER, JUSTIN IMPROPER TURN 06/01/2022
313658 10 CROWDER, JUSTIN STOP SIGN VIOLATION 06/01/2022
313658 11 CROWDER, JUSTIN SPEEDING 06/01/2022
313658 12 CROWDER, JUSTIN RECKLESS DRIVING 06/01/2022
313658 13 CROWDER, JUSTIN VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 06/01/2022
313658 14 CROWDER, JUSTIN FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/01/2022
313658 15 CROWDER, JUSTIN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/01/2022
313658 16 CROWDER, JUSTIN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/01/2022
313658 17 CROWDER, JUSTIN VIOLATION OF SEAT BELT LAW 06/01/2022
313659 1 DAVIS, NATHAN ROBERT ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 06/01/2022
313661 1 DAVIS, ROBIN ELAINE SOLICITATION TO COMMIT FIRST DEGREE MURDER 06/01/2022
313660 1 DAVIS, NATHAN ROBERT SOLICITATION TO COMMIT FIRST DEGREE MURDER 06/01/2022
313662 1 HILL, CODY JAMES AGGRAVATED ASSAULT 06/01/2022
313662 2 HILL, CODY JAMES VANDALISM 06/01/2022
313663 1 HUGHES, JOSHUA RYAN CRIMINAL TRESPASSING 06/01/2022
313664 1 LANE, LADEDRICK JAMALL THEFT OF PROPERTY 06/01/2022
313665 1 LEWIS, ZACKERY JAMES VIOLATION OF ORDER OF CONDITIONS 06/01/2022
313666 1 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF FIREARM WHILE UNDER THE INFLUENCE 06/01/2022
313666 2 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/01/2022
313666 3 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/01/2022
313666 4 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/01/2022
313666 5 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 06/01/2022
313666 6 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 06/01/2022
313666 7 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/01/2022
313666 8 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/01/2022
313666 9 PENNINGTON, ROBERT ANDREW BLOCKING THE FLOW OF TRAFFIC 06/01/2022
313666 10 PENNINGTON, ROBERT ANDREW FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/01/2022
313666 11 PENNINGTON, ROBERT ANDREW MISUSE OF REGISTRATION 06/01/2022
313666 12 PENNINGTON, ROBERT ANDREW DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/01/2022
313667 1 REYNOLDS, JUWAN DONTA POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICITION
06/01/2022
313667 2 REYNOLDS, JUWAN DONTA DRIVING LEFT OF CENTER 06/01/2022
313668 1 ROGERS, KENDRICK STEFFON AGGRAVATED ASSAULT 06/01/2022
313668 2 ROGERS, KENDRICK STEFFON POSSESSION OF FIREARM WHILE UNDER THE INFLUIENCE 06/01/2022
313668 3 ROGERS, KENDRICK STEFFON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DRUG CONVICTION 06/01/2022
313668 4 ROGERS, KENDRICK STEFFON RECKLESS ENDANGERMENT 06/01/2022
313668 5 ROGERS, KENDRICK STEFFON EVADING ARREST 06/01/2022
313677 1 SPENCE, IZIK DOMESTIC ASSAULT 06/01/2022
313669 1 TONEY, CHARLES OLAN AGGRAVATED ASSAULT 06/01/2022
313670 1 TRIMBLE, ANTHONY ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 06/01/2022
313670 2 TRIMBLE, ANTHONY AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS 06/01/2022
313670 3 TRIMBLE, ANTHONY PUBLIC INTOXICATION 06/01/2022
313670 4 TRIMBLE, ANTHONY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/01/2022
313671 1 WALKER, JADA M RECKLESS ENDANGERMENT 06/01/2022
313671 2 WALKER, JADA M CHILD ENDANGERMENT 06/01/2022
313672 1 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 06/01/2022
313672 2 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL AGGRAVATED ASSAULT 06/01/2022
313672 3 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL RECKLESS ENDANGERMENT 06/01/2022
313672 4 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/01/2022
313673 1 WILEY, ALFRED CLIFFORD VANDALISM 06/01/2022
313673 2 WILEY, ALFRED CLIFFORD AGGRAVATED BURGLARY 06/01/2022
313674 1 WILLIAMS JR., RANDY DARNELL AGGRAVATED BURGLARY 06/01/2022
313674 2 WILLIAMS JR., RANDY DARNELL THEFT OF PROPERTY 06/01/2022
313674 3 WILLIAMS JR., RANDY DARNELL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 06/01/2022
313675 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ BURGLARY OF AN AUTO 06/01/2022
313675 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 06/01/2022
313676 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ BURGLARY OF AN AUTO 06/01/2022
313676 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 06/01/2022