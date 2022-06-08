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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, June 8, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

True Bills:

313648 1 ANDERSON, JOSHUA JOSAIAH ASSAULT 06/01/2022

313648 2 ANDERSON, JOSHUA JOSAIAH ATTEMPTED ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 06/01/2022

313649 1 BARNES, KEVIN EUGENE ASSAULT 06/01/2022

313649 2 BARNES, KEVIN EUGENE RESISTING ARREST 06/01/2022

313649 3 BARNES, KEVIN EUGENE EVADING ARREST 06/01/2022

313650 1 BEATY, MARSHALL CLIFTON AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 06/01/2022

313650 2 BEATY, MARSHALL CLIFTON STALKING 06/01/2022

313650 3 BEATY, MARSHALL CLIFTON STALKING 06/01/2022

313651 1 BILLINGS, SHYLO S AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/01/2022

313651 2 BILLINGS, SHYLO S DOMESTIC ASSAULT 06/01/2022

313651 3 BILLINGS, SHYLO S AGGRAVATED KIDNAPPING 06/01/2022

313651 4 BILLINGS, SHYLO S THEFT OF FIREARM 06/01/2022

313652 1 BOYD, ROBERT LEON TAMPERING WITH EVIDENCE 06/01/2022

313652 2 BOYD, ROBERT LEON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

06/01/2022

313653 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE BURGLARY 06/01/2022

313654 1 BROWNING, TONY EVERTT THEFT OF PROPERTY 06/01/2022

313654 2 BROWNING, TONY EVERTT AUTO BURGLARY 06/01/2022

313654 3 BROWNING, TONY EVERTT VANDALISM 06/01/2022

313655 1 BROWNING, TONY EVERTT THEFT OF PROPERTY 06/01/2022

313655 2 BROWNING, TONY EVERTT AUTO BURGLARY 06/01/2022

 

313656 1 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022

313656 2 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF HEROIN 06/01/2022

313656 3 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022

313656 4 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022

313656 5 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022

313656 6 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022

313656 7 CONRY, AMANDA EVELYN RECKLESS ENDANGERMENT 06/01/2022

313656 8 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/01/2022

313656 9 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/01/2022

313656 10 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF OXYCODONE 06/01/2022

313656 11 CONRY, AMANDA EVELYN POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/01/2022

313657 1 COPE, JASON M ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 06/01/2022

313657 2 COPE, JASON M AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 06/01/2022

313658 1 CROWDER, JUSTIN EVADING ARREST 06/01/2022

313658 2 CROWDER, JUSTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/01/2022

313658 3 CROWDER, JUSTIN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/01/2022

313658 4 CROWDER, JUSTIN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/01/2022

313658 5 CROWDER, JUSTIN IMPROPER PASSING 06/01/2022

313658 6 CROWDER, JUSTIN DRIVING LEFT OF CENTER 06/01/2022

313658 7 CROWDER, JUSTIN FAILURE TO YIELD 06/01/2022

313658 8 CROWDER, JUSTIN FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/01/2022

313658 9 CROWDER, JUSTIN IMPROPER TURN 06/01/2022

 

313658 10 CROWDER, JUSTIN STOP SIGN VIOLATION 06/01/2022

313658 11 CROWDER, JUSTIN SPEEDING 06/01/2022

313658 12 CROWDER, JUSTIN RECKLESS DRIVING 06/01/2022

313658 13 CROWDER, JUSTIN VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 06/01/2022

313658 14 CROWDER, JUSTIN FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/01/2022

313658 15 CROWDER, JUSTIN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 06/01/2022

313658 16 CROWDER, JUSTIN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/01/2022

313658 17 CROWDER, JUSTIN VIOLATION OF SEAT BELT LAW 06/01/2022

313659 1 DAVIS, NATHAN ROBERT ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 06/01/2022

313661 1 DAVIS, ROBIN ELAINE SOLICITATION TO COMMIT FIRST DEGREE MURDER 06/01/2022

313660 1 DAVIS, NATHAN ROBERT SOLICITATION TO COMMIT FIRST DEGREE MURDER 06/01/2022

313662 1 HILL, CODY JAMES AGGRAVATED ASSAULT 06/01/2022

313662 2 HILL, CODY JAMES VANDALISM 06/01/2022

313663 1 HUGHES, JOSHUA RYAN CRIMINAL TRESPASSING 06/01/2022

313664 1 LANE, LADEDRICK JAMALL THEFT OF PROPERTY 06/01/2022

313665 1 LEWIS, ZACKERY JAMES VIOLATION OF ORDER OF CONDITIONS 06/01/2022

313666 1 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF FIREARM WHILE UNDER THE INFLUENCE 06/01/2022

313666 2 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/01/2022

313666 3 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/01/2022

313666 4 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/01/2022

313666 5 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 06/01/2022

313666 6 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 06/01/2022

 

313666 7 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/01/2022

313666 8 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/01/2022

313666 9 PENNINGTON, ROBERT ANDREW BLOCKING THE FLOW OF TRAFFIC 06/01/2022

313666 10 PENNINGTON, ROBERT ANDREW FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/01/2022

313666 11 PENNINGTON, ROBERT ANDREW MISUSE OF REGISTRATION 06/01/2022

313666 12 PENNINGTON, ROBERT ANDREW DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/01/2022

313667 1 REYNOLDS, JUWAN DONTA POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICITION

06/01/2022

313667 2 REYNOLDS, JUWAN DONTA DRIVING LEFT OF CENTER 06/01/2022

313668 1 ROGERS, KENDRICK STEFFON AGGRAVATED ASSAULT 06/01/2022

313668 2 ROGERS, KENDRICK STEFFON POSSESSION OF FIREARM WHILE UNDER THE INFLUIENCE 06/01/2022

313668 3 ROGERS, KENDRICK STEFFON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DRUG CONVICTION 06/01/2022

313668 4 ROGERS, KENDRICK STEFFON RECKLESS ENDANGERMENT 06/01/2022

313668 5 ROGERS, KENDRICK STEFFON EVADING ARREST 06/01/2022

313677 1 SPENCE, IZIK DOMESTIC ASSAULT 06/01/2022

313669 1 TONEY, CHARLES OLAN AGGRAVATED ASSAULT 06/01/2022

313670 1 TRIMBLE, ANTHONY ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 06/01/2022

313670 2 TRIMBLE, ANTHONY AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS 06/01/2022

313670 3 TRIMBLE, ANTHONY PUBLIC INTOXICATION 06/01/2022

313670 4 TRIMBLE, ANTHONY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/01/2022

313671 1 WALKER, JADA M RECKLESS ENDANGERMENT 06/01/2022

313671 2 WALKER, JADA M CHILD ENDANGERMENT 06/01/2022

313672 1 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 06/01/2022

 

313672 2 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL AGGRAVATED ASSAULT 06/01/2022

313672 3 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL RECKLESS ENDANGERMENT 06/01/2022

313672 4 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/01/2022

313673 1 WILEY, ALFRED CLIFFORD VANDALISM 06/01/2022

313673 2 WILEY, ALFRED CLIFFORD AGGRAVATED BURGLARY 06/01/2022

313674 1 WILLIAMS JR., RANDY DARNELL AGGRAVATED BURGLARY 06/01/2022

313674 2 WILLIAMS JR., RANDY DARNELL THEFT OF PROPERTY 06/01/2022

313674 3 WILLIAMS JR., RANDY DARNELL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 06/01/2022

313675 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ BURGLARY OF AN AUTO 06/01/2022

313675 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 06/01/2022

313676 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ BURGLARY OF AN AUTO 06/01/2022

313676 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 06/01/2022


June 8, 2022

Inmate Burned At Silverdale From Boiling Water In Microwave Oven

June 8, 2022

Grand Jury True Bills

June 8, 2022

Wreck Involving Tanker Truck Blocks Traffic On Amnicola Highway For Several Hours


Hamilton County Sheriff’s Office Corrections Services and contract medical personnel responded to one of the housing units at the Silverdale Detention Center on Wednesday afternoon after an inmate ... (click for more)

Here are the Grand Jury true bills: True Bills: 313648 1 ANDERSON, JOSHUA JOSAIAH ASSAULT 06/01/2022 313648 2 ANDERSON, JOSHUA JOSAIAH ATTEMPTED ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 06/01/2022 ... (click for more)

A wreck involving a tanker truck blocked traffic for several hours on Wednesday. The tanker truck landed on its side, and other vehicles were also involved. A pickup truck suffered extensive ... (click for more)



Breaking News

Inmate Burned At Silverdale From Boiling Water In Microwave Oven

Hamilton County Sheriff’s Office Corrections Services and contract medical personnel responded to one of the housing units at the Silverdale Detention Center on Wednesday afternoon after an inmate sustained burns. The injury was from boiling water after being heated in a microwave. Microwaves are made available to the inmates who wish to heat up food and other types ... (click for more)

Grand Jury True Bills

Here are the Grand Jury true bills: True Bills: 313648 1 ANDERSON, JOSHUA JOSAIAH ASSAULT 06/01/2022 313648 2 ANDERSON, JOSHUA JOSAIAH ATTEMPTED ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 06/01/2022 313649 1 BARNES, KEVIN EUGENE ASSAULT 06/01/2022 313649 2 BARNES, KEVIN EUGENE RESISTING ARREST 06/01/2022 313649 3 BARNES, KEVIN EUGENE EVADING ARREST 06/01/2022 313650 1 ... (click for more)

Opinion

Mayor Kelly’s Crime Wave Will Only Get Worse - And Response

In the 1990’s when New York City was a criminal’s dream, Rudy Giuliani brought the “Broken Window Doctrine” to national attention with his policing efforts to stop squeegee men who harassed drivers with unsolicited windshield washing. In criminology, the broken windows theory states that visible signs of crime, anti-social behavior and civil disorder create an urban environment ... (click for more)

Roy Exum: Police Need Our Help

I’ll bet a dollar to your dime that over 75 percent of people in Hamilton County don’t know anything about “the Atlas One App.” That’s how you submit a tip to the Chattanooga Police Department following two mass shootings over the past two weekends. But even the nine-year-old who was shot Saturday night on Fort Street knows how to dial 423/643-5100 to share confidential information ... (click for more)

Sports

"All the Tricks And Flicks" - A Resurgent Luke Ferreira Brings Flair To CFC's Attack

Flair isn’t something common in the various tiers of the American game. Or perhaps, more accurately, I should say effectively-used flair is something of a unicorn. Stepovers turn into lost dribbles, and feints or hesitations fizzle out when the dribbler loses the ball. And so among many of his NISA brethren, Luke Ferreira’s skillset is a rarity. The 27 year-old has every move ... (click for more)

Biscuits Cook In 5th Inning; Defeat Lookouts, 5-3

A wretched fifth inning doomed Andrew Abbott to his first loss as a Lookout while Chattanooga went down 5-3 in Montgomery. With no outs in the inning, Grant Witherspoon stepped up to the plate with the bases loaded. On the very first pitch he saw, Witherspoon whipped his bat onto the ball and tripled to center. In came Roberto Alvarez, and then Tyler Frank and lastly Brett ... (click for more)


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