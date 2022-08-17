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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, August 17, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

314225 1 AMOS, BILLY JONATHAN POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/17/2022
314226 1 ARMOUR, JOHNNY LEBRON ASSAULT 08/17/2022
314227 1 BALLOU, STEVEN JAMES RECKLESS ENDANGERMENT 08/17/2022
314227 2 BALLOU, STEVEN JAMES POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 08/17/2022
314227 3 BALLOU, STEVEN JAMES VANDALISM 08/17/2022
314228 1 BREWER, JOSHUA LISHUN CRIMINAL SIMULATION 08/17/2022
314229 1 BROWN, NICHOLAS LEE ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 08/17/2022
314229 2 BROWN, NICHOLAS LEE CRIMINAL IMPERSONATION 08/17/2022
314229 3 BROWN, NICHOLAS LEE RESISTING ARREST 08/17/2022
314229 4 BROWN, NICHOLAS LEE EVADING ARREST 08/17/2022
314229 5 BROWN, NICHOLAS LEE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/17/2022
314230 1 BROWN, NICHOLAS LEE UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM 08/17/2022
314231 1 BROWN, RICKY ALLEN ASSAULT 08/17/2022
314231 2 BROWN, RICKY ALLEN PUBLIC INTOXICATION 08/17/2022
314232 1 BURNETT, GREGG DON VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/17/2022
314233 1 BURNETT, GREGG DON VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/17/2022
314233 2 BURNETT, GREGG DON AGGRAVATED ASSAULT 08/17/2022
314234 1 BURNETT, GREGG DON ASSAULT 08/17/2022
314235 1 BURNETT, GREGG DON ABUSE OF ELDERLY ADULT 08/17/2022
314235 2 BURNETT, GREGG DON VANDALISM 08/17/2022

314236 1 CRAWLEY, DUSTAN NATHANIEL POSS.

OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/17/2022
314236 2 CRAWLEY, DUSTAN NATHANIEL POSS.OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/17/2022
314236 3 CRAWLEY, DUSTAN NATHANIEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/17/2022
314237 1 DAVIS, BRIAN EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 08/17/2022
314239 1 EDGEMON III, DONALD RAY AGGRAVATED ROBBERY 08/17/2022
314239 2 EDGEMON III, DONALD RAY AGGRAVATED ASSAULT 08/17/2022
314239 3 EDGEMON III, DONALD RAY AGGRAVATED ROBBERY 08/17/2022
314238 1 DERRICK III, MELVIN D AGGRAVATED ROBBERY 08/17/2022
314238 2 DERRICK III, MELVIN D AGGRAVATED ASSAULT 08/17/2022
314238 3 DERRICK III, MELVIN D AGGRAVATED ROBBERY 08/17/2022
314240 1 FRANKLIN, LESTER LAMONTE AGGRAVATED ASSAULT 08/17/2022
314240 2 FRANKLIN, LESTER LAMONTE RECKLESS ENDANGERMENT 08/17/2022
314240 3 FRANKLIN, LESTER LAMONTE VANDALISM 08/17/2022
314240 4 FRANKLIN, LESTER LAMONTE AGGRAVATED ASSAULT 08/17/2022
314241 1 GLADNEY, DEBORAH LYNN AGGRAVATED ASSAULT 08/17/2022
314241 2 GLADNEY, DEBORAH LYNN AGGRAVATED ASSAULT 08/17/2022
314241 3 GLADNEY, DEBORAH LYNN RECKLESS ENDANGERMENT 08/17/2022
314241 4 GLADNEY, DEBORAH LYNN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/17/2022
314241 5 GLADNEY, DEBORAH LYNN POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/17/2022
314242 1 GRIMSLEY, STACY TRAY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/17/2022
314243 1 HAMILTON, DEWAYNE ANTWAN CRIMINAL IMPERSONATION 08/17/2022
314243 2 HAMILTON, DEWAYNE ANTWAN POSS. OF LEGEND DRUG 08/17/2022

314244 1 HARMON, BRETT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 08/17/2022
314244 2 HARMON, BRETT ALEXANDER BURGLARY 08/17/2022
314245 1 HAYES, JARRED LACEY ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 08/17/2022
314245 2 HAYES, JARRED LACEY AGGRAVATED BURGLARY 08/17/2022
314246 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO EVADING ARREST 08/17/2022
314246 2 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO RECKLESS ENDANGERMENT 08/17/2022
314246 3 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/17/2022
314247 1 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS RECKLESS DRIVING 08/17/2022
314247 2 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/17/2022
314247 3 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/17/2022
314247 4 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS EVADING ARREST 08/17/2022
314248 1 HULLENDER, MICHAEL WAYNE POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 08/17/2022
314248 2 HULLENDER, MICHAEL WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/17/2022
314249 1 JACKSON, ABRAHAM EMMANELLE AGGRAVATED ROBBERY 08/17/2022
314249 2 JACKSON, ABRAHAM EMMANELLE AGGRAVATED KIDNAPPING 08/17/2022
314250 1 JARRETT JR, STEVEN DALE AGGRAVATED ASSAULT 08/17/2022
314251 1 JONES JR, JERRY L ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 08/17/2022
314252 1 JONES, CEAIRA SHADAI ASSAULT 08/17/2022
314253 1 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/17/2022
314253 2 JORDAN, ASKIA TERNAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/17/2022
314253 3 JORDAN, ASKIA TERNAE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/17/2022
314253 4 JORDAN, ASKIA TERNAE DRIVING LEFT OF CENTER 08/17/2022

314253 5 JORDAN, ASKIA TERNAE TINTED WINDOWS VIOLATION 08/17/2022
314253 6 JORDAN, ASKIA TERNAE FAILURE TO APPEAR 08/17/2022
314254 1 MARTIN, FRED ANTHONY ASSAULT 08/17/2022
314254 2 MARTIN, FRED ANTHONY DISORDERLY CONDUCT 08/17/2022
314255 1 MCCARVER, BRITTANY N DOMESTIC ASSAULT 08/17/2022
314255 2 MCCARVER, BRITTANY N DOMESTIC ASSAULT 08/17/2022
314255 3 MCCARVER, BRITTANY N POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/17/2022
314255 4 MCCARVER, BRITTANY N POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/17/2022
314256 1 MILLER, MATTHEW SCOTT DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/17/2022
314256 2 MILLER, MATTHEW SCOTT DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/17/2022
314257 1 MOTA, DORIAM ARTURO THEFT OF PROPERTY 08/17/2022
314258 1 MUNSON, CLAY JOSEPH VANDALISM 08/17/2022
314258 2 MUNSON, CLAY JOSEPH VANDALISM 08/17/2022
314258 3 MUNSON, CLAY JOSEPH VANDALISM 08/17/2022
314259 1 MURPHY, CODY RYAN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/17/2022
314260 1 MURRY, CADE DOMESTIC ASSAULT 08/17/2022
314261 1 PADGETT, ZACHARY LANE OBSTRUCTING HIGHWAY 08/17/2022
314261 2 PADGETT, ZACHARY LANE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/17/2022
314261 3 PADGETT, ZACHARY LANE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/17/2022
314262 1 PONDER, ZENIA YIASHIA BLOCKING FLOW OF TRAFFIC 08/17/2022
314262 2 PONDER, ZENIA YIASHIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/17/2022
314263 1 RAMSEY III, THOMAS S EVADING ARREST 08/17/2022

314264 1 RICHARDSON, DEVON MILTON TAMPERING WITH EVIDENCE 08/17/2022
314264 2 RICHARDSON, DEVON MILTON POSS. OF HEROIN FOR RESALE 08/17/2022
314264 3 RICHARDSON, DEVON MILTON POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 08/17/2022
314264 4 RICHARDSON, DEVON MILTON POSS. OF OXYMORPHONE FOR RESALE 08/17/2022
314264 5 RICHARDSON, DEVON MILTON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/17/2022
314265 1 SCRIBNER, VANN KAMRON RETALIATION FOR PAST ACTION 08/17/2022
314265 2 SCRIBNER, VANN KAMRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/17/2022
314266 1 SHERROD, THOMAS DAVID FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 08/17/2022
314266 2 SHERROD, THOMAS DAVID LIGHT LAW VIOLATION 08/17/2022
314266 3 SHERROD, THOMAS DAVID VIOLATION OF TRAFFIC DEVICE 08/17/2022
314266 4 SHERROD, THOMAS DAVID RECKLESS DRIVING 08/17/2022
314266 5 SHERROD, THOMAS DAVID EVADING ARREST 08/17/2022
314266 6 SHERROD, THOMAS DAVID POSSESSION OF METHAMPHETAMIINE 08/17/2022
314266 7 SHERROD, THOMAS DAVID POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/17/2022
314266 8 SHERROD, THOMAS DAVID DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/17/2022
314267 1 SHIFFLETT, ERIC DOUGLAS BURGLARY 08/17/2022
314267 2 SHIFFLETT, ERIC DOUGLAS THEFT OF PROPERTY 08/17/2022
314267 3 SHIFFLETT, ERIC DOUGLAS VANDALISM 08/17/2022
314268 1 STARR, GREGORY EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/17/2022
314268 2 STARR, GREGORY EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/17/2022
314269 1 STARR, GREGORY EDWARD POSS. OF METHAMPHETAMINE 08/17/2022
314270 1 TWILLEY, MALCOLM JAMAL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/17/2022
314270 2 TWILLEY, MALCOLM JAMAL FAILURE TO APPEAR 08/17/2022


August 17, 2022

Juvenile Arrested For Making Shooting Threat At Ooltewah High School

August 17, 2022

D'Avonte Wofford Charged In Incident In Which Woman Was Killed In The Brainerd Tunnel

August 17, 2022

Police Blotter: Woman Says People Claiming To Be From The Sheriff's Office Tried To Scam Her; Landlord Threatens To Sue Neighbor Whose Fence Is Too High


The Hamilton County Sheriff’s Office School Resource Deputy assigned to Ooltewah High School on Wednesday was made aware of a shooting threat written on a bathroom stall wall. The threat was ... (click for more)

D'Avonte Wofford has been charged in the incident in the Brainerd Tunnel in which a woman was killed. Wofford is wanted by the Chattanooga Police department in connection with the death ... (click for more)

A woman on Waterhaven Drive told police she wanted to make a report about scam phone calls. She said there were people calling her saying they worked with the Hamilton County Sheriff's Department. ... (click for more)



Breaking News

Juvenile Arrested For Making Shooting Threat At Ooltewah High School

The Hamilton County Sheriff’s Office School Resource Deputy assigned to Ooltewah High School on Wednesday was made aware of a shooting threat written on a bathroom stall wall. The threat was written in red marker with a school shooting threat dated for Friday. The Hamilton County Sheriff’s SRD immediately began investigating the threat. After reviewing camera footage from ... (click for more)

D'Avonte Wofford Charged In Incident In Which Woman Was Killed In The Brainerd Tunnel

D'Avonte Wofford has been charged in the incident in the Brainerd Tunnel in which a woman was killed. Wofford is wanted by the Chattanooga Police department in connection with the death of Tekeia Clay. Ms. Clay subsequently died as a result of injuries sustained in a vehicle accident in the tunnel on June 28. Wofford is currently listed on TBI's Most Wanted. He was indicted ... (click for more)

Opinion

Our Safety Is Gone - And Response

Sad news seeing a person was murdered at the Rosemont Apartment. We lived on Oak Street across the street from the then named Glenwood Apartments from 1953 to 1956. I spent many a day there as there were probably 100 school age kids who lived in the units. In those days, parents simply let their kids roam the neighborhood with no worry for their safety. Now adults can't walk ... (click for more)

Roy Exum: Avoid Electric Cars Like The Plague

A Friday article on Chattanoogan.com read in part: “Chattanooga will be home to the nation’s largest electric vehicle ‘living testbed,’ thanks to $9.2 million in funding for a project proposed by the city and scientists at the University of Tennessee at Chattanooga with municipal, private industry and research partners. Funding will come from a $4.5-million U.S. Department ... (click for more)

Sports

Bradley's Rhyne Howard Is 2022 WNBA Rookie Of The Year

One minute she is leading the Kentucky women’s basketball team to a historic Southeastern Conference Tournament title and the next she is being crowned the 2022 Associated Press WNBA Rookie of the Year. Rhyne Howard, the Atlanta Dream’s 2022 WNBA No. 1 Draft Pick, has been selected as the league’s rookie of the month for four straight months – May through August – en route ... (click for more)

James Boofer: Big Orange Comeback?

Well, it’s that time of year again and if you were born and raised somewhere below the Mason-Dixon line you know exactly what I mean. There’s no better time of year for a sports fan than the beginning of the football season and if your team happens to play in the Southeastern Conference, it’s even better. This time of year is a great time to dream big. Your favorite team has ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

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