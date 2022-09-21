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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, September 21, 2022

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 MATHIS, TI'ON D UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM 09/21/2022

 

True Bills:


314447 1 ARRINGTON, CHRISTINA ELIZEBETH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/21/2022
314448 1 BAGWELL, DAVID H POSS.

OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 09/21/2022
314448 2 BAGWELL, DAVID H SPEEDING 09/21/2022
314448 3 BAGWELL, DAVID H DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/21/2022
314449 1 BAYLISS, ADAM PIERCE THEFT OF PROPERTY 09/21/2022
314449 2 BAYLISS, ADAM PIERCE CRIMINAL SIMULATION 09/21/2022
314450 1 BONNER JR, SAVELT DEMON ESCAPE FROM CUSTODY 09/21/2022
314450 2 BONNER JR, SAVELT DEMON RESISTING ARREST 09/21/2022
314451 1 BRANCH, KENNETH TODD EVADING ARREST 09/21/2022
314451 2 BRANCH, KENNETH TODD DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/21/2022
314451 3 BRANCH, KENNETH TODD IMPROPER DISPLAY OF PLATES 09/21/2022
314451 4 BRANCH, KENNETH TODD RECKLESS DRIVING 09/21/2022
314451 5 BRANCH, KENNETH TODD FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/21/2022
314451 6 BRANCH, KENNETH TODD SPEEDING 09/21/2022
314452 1 BRANCH, KENNETH TODD DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/21/2022
314452 2 BRANCH, KENNETH TODD FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/21/2022
314454 1 JOHNSON, TREY THEFT OF PROPERTY 09/21/2022
314454 2 JOHNSON, TREY IMPROPER USE OF EMERGENCY CALL 09/21/2022
314453 1 BUCHANAN, JOSIAH ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 09/21/2022
314453 2 BUCHANAN, JOSIAH ALEXANDER IMPROPER USE OF EMERGENCY CALL 09/21/2022

314455 1 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 09/21/2022
314455 2 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 09/21/2022
314455 3 BYRD, TERRENCE DEJUAN THEFT OF FIREARM 09/21/2022
314456 1 CLARK, CHRISTOPHER M DOMESTIC ASSAULT 09/21/2022
314456 2 CLARK, CHRISTOPHER M VANDALISM 09/21/2022
314457 1 CURTIS, ELEANOR ROSE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 09/21/2022
314457 2 CURTIS, ELEANOR ROSE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/21/2022
314458 1 DICKEY, CARLOS JASON CRIMINAL SIMULATION 09/21/2022
314458 2 DICKEY, CARLOS JASON CRIMINAL SIMULATION 09/21/2022
314458 3 DICKEY, CARLOS JASON CRIMINAL SIMULATION 09/21/2022
314459 1 EVERETT, MATTHEW DAWSON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/21/2022
314460 1 FLEMING, BRYANT LEE DOMESTIC ASSAULT 09/21/2022
314461 1 FRANK, HEATHER DAWN THEFT OF MERCHANDISE 09/21/2022
314461 2 FRANK, HEATHER DAWN RESISTING ARREST 09/21/2022
314461 3 FRANK, HEATHER DAWN POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 09/21/2022
314461 4 FRANK, HEATHER DAWN THEFT OF FIREARM 09/21/2022
314462 1 FRANK, MORGAN LIGHT LAW VIOLATION 09/21/2022
314462 2 FRANK, MORGAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/21/2022
314463 1 HARDEN, COURTNEY WADE POSSESSION OF HANDGUN UNDER THE INFLUENCE 09/21/2022
314463 2 HARDEN, COURTNEY WADE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 09/21/2022
314463 3 HARDEN, COURTNEY WADE FAILURE TO REPORT ACCIDENT 09/21/2022
314463 4 HARDEN, COURTNEY WADE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 09/21/2022

314463 5 HARDEN, COURTNEY WADE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/21/2022
314464 1 HARRIS, TROY THOMPSON THEFT OF PROPERTY 09/21/2022
314465 1 HENLEY, RYAN TREY POSS OF OXYCODONE FOR RESALE 09/21/2022
314466 1 HIGGINS, JASON L POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/21/2022
314467 1 HOLLAND, ERIC L POSS OF MARIJUANA FOR RESALE 09/21/2022
314467 2 HOLLAND, ERIC L POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 09/21/2022
314467 3 HOLLAND, ERIC L POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/21/2022
314468 1 JOHNSON, ALEX TYLER POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 09/21/2022
314468 2 JOHNSON, ALEX TYLER POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 09/21/2022
314468 3 JOHNSON, ALEX TYLER POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 09/21/2022
314468 4 JOHNSON, ALEX TYLER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/21/2022
314469 1 JONES, REGINALD WAYNE POSS. OF COAINE FOR RESALE 09/21/2022
314469 2 JONES, REGINALD WAYNE POSS. OF MARIJUANA FOR RESALE 09/21/2022
314469 3 JONES, REGINALD WAYNE POSS. OF HEROIN FOR RESALE 09/21/2022
314469 4 JONES, REGINALD WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/21/2022
314470 1 KEEBAUGH, ZACHARY ALAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/21/2022
314471 1 LANGFORD, TIMOTHY JAMES THEFT OF FIREARM 09/21/2022
314471 2 LANGFORD, TIMOTHY JAMES POSSESSING OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 09/21/2022
314471 3 LANGFORD, TIMOTHY JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/21/2022
314472 1 LEWIS, DEKOBE LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 09/21/2022
314472 2 LEWIS, DEKOBE LEBRON EVADING ARREST 09/21/2022
314472 3 LEWIS, DEKOBE LEBRON POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 09/21/2022

314472 4 LEWIS, DEKOBE LEBRON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 09/21/2022
314472 5 LEWIS, DEKOBE LEBRON DRIVING WRONG WAY ON A ONE WAY STREET 09/21/2022
314473 1 MARSHALL, BRYANT RANDELL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 09/21/2022
314474 1 MCCAREY, CHRIS ARNOLD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/21/2022
314475 1 MORRIS, CHARLES KING THEFT OF PROPERTY 09/21/2022
314475 2 MORRIS, CHARLES KING EVADING ARREST 09/21/2022
314476 1 NELSON, TAYVON MARQUEZ POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
09/21/2022
314477 1 NELSON, TAYVON MARQUEZ THEFT OF FIREARM 09/21/2022
314478 1 OHARA, DOUGLAS EVADING ARREST 09/21/2022
314479 1 PARKER, AMIE BROOK POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 09/21/2022
314479 2 PARKER, AMIE BROOK POSSESSION OF FENTANYL 09/21/2022
314479 3 PARKER, AMIE BROOK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/21/2022
314479 4 PARKER, AMIE BROOK FAILURE TO APPEAR 09/21/2022
314480 1 RHINEHART, ERICA B DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/21/2022
314481 1 SIVELS, KHALIL HAKEEM RECKLESS ENDANGERMENT 09/21/2022
314481 2 SIVELS, KHALIL HAKEEM POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 09/21/2022
314481 3 SIVELS, KHALIL HAKEEM POSS. OF MARIJUANA FOR RESALE 09/21/2022
314481 4 SIVELS, KHALIL HAKEEM POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/21/2022
314482 1 WEAKLEY, TREY D DOMESTIC ASSAULT 09/21/2022
314483 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO THEFT OF PROPERTY 09/21/2022


September 21, 2022

John Troutt, Who Had Lived The Exciting Days Of The Old West, Occupied Large Home On West Second Street On Cameron Hill

September 21, 2022

Blackburn, Colleagues Hold Social Media Giants Accountable For Role In Fentanyl Crisis

September 21, 2022

Student Arrested After Altercation With SRO Outside Brainerd Recreation Center Wednesday


There was such a ravine to the north of West Second Street at Cameron Hill that for many years no one ventured to build a house on the steep slope. The houses at that time ended at Pine Street. ... (click for more)

U.S. Senators Marsha Blackburn and Bill Cassidy (R-La.) sent a letter with their colleagues to hold the CEOs of Instagram, TikTok, Snap Inc., and YouTube accountable for their failure to adequately ... (click for more)

The School Resource officer for Brainerd High School was called to break up a fight outside of Brainerd Recreation Center at 1010 North Moore Road Wednesday at 12:58 p.m. The arriving SRO was ... (click for more)



Breaking News

John Troutt, Who Had Lived The Exciting Days Of The Old West, Occupied Large Home On West Second Street On Cameron Hill

There was such a ravine to the north of West Second Street at Cameron Hill that for many years no one ventured to build a house on the steep slope. The houses at that time ended at Pine Street. It was not until 1915 that a house was erected at 401 West Second. It was not only past Pine Street, but also above Poplar and just below Cedar. The handsome two-story house faced Second ... (click for more)

Blackburn, Colleagues Hold Social Media Giants Accountable For Role In Fentanyl Crisis

U.S. Senators Marsha Blackburn and Bill Cassidy (R-La.) sent a letter with their colleagues to hold the CEOs of Instagram, TikTok, Snap Inc., and YouTube accountable for their failure to adequately prevent the sale of fentanyl-laced pills to teenagers and young adults on their platforms. In addition to Senators Blackburn and Cassidy, the letter was signed by Senators Daines (R-Mont.), ... (click for more)

Opinion

Thankful For The Love Of My Family And Adopted Pets

Three generations of my family gathered together last night and this morning to say goodbye to the third and last of our three beloved, adopted shelter dogs, 13 year-old Bella-bear. She lived well and was happy until the very end. Reflecting on the last 24 hours, I am enlightened and thankful to Bella. It is clear to me that the purest kind of love occurs when a family can find ... (click for more)

Roy Exum: Penalize Foul Mouths

When Brigham Young University played at Oregon last Saturday, the Ducks student section more than deserved an unsportsmanlike penalty. During the game, on four different occasions, the students chanted “F*** The Mormons! … F*** The Mormons! …” and, as we will all agree, there is no place in sports or anywhere else for such filth. Utah Governor Spencer Cox quickly tweeted “Religious ... (click for more)

Sports

Vols Shift Attention To Gators For SEC Opener

The 11th-ranked Tennessee Volunteers began preparations for a new challenge Monday morning following a 63-6 victory over Akron on Saturday night as the Vols gear up for their SEC opener against No. 20 Florida Saturday afternoon. The Gators stand as the second ranked foe the Vols face in the 2022 campaign. Tennessee downed No. 17 Pitt on the road Week 2, winning 34-27 in overtime. ... (click for more)

Dan Fleser: Vols Get #11, Game Day

The marquee for Saturday’s football game against Florida got some fresh material to start the week. On Sunday, Tennessee rose to No. 11 in the Associated Press’ weekly top 25 poll. It’s the Vols’ highest ranking in six years, and their highest ranking when facing the Gators since 2005. ESPN also announced that its College GameDay pregame show will be returning to campus ... (click for more)


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