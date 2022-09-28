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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, September 28, 2022

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 CLARK, WILLIAM G AGGRAVATED BURGLARY 09/28/2022
1 HAYDEN JR., PAUL LEON EMPLOYING FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 09/28/2022
1 MURPHY, CODY RYAN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 09/28/2022
1 TINKER, DOUGLAS WAYNE VANDALISM 09/28/2022

True Bills

314492 1 BONNER, JERMAINE DION DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022
314493 1 BROWN III, CHARLES EDWARD DOMESTIC ASSAULT 09/28/2022
314494 1 CLARK, WILLIAM G ASSAULT 09/28/2022
314495 1 DUARTE, RANDI JEAN SEXUAL CONTACT BY AN AUTHORITY FIGURE 09/28/2022
314495 2 DUARTE, RANDI JEAN COERCION OF WITNESS 09/28/2022
314495 3 DUARTE, RANDI JEAN TAMPERING WITH EVIDENCE 09/28/2022
314496 1 FAIRBANKS, NICOLETTE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 09/28/2022
314496 2 FAIRBANKS, NICOLETTE FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/28/2022
314496 3 FAIRBANKS, NICOLETTE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022
314497 1 FOREHAND, RANDY LEE BURGLARY 09/28/2022
314497 2 FOREHAND, RANDY LEE POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 09/28/2022
314498 1 HEREFORD, ANTHONY LABRON INDECENT EXPOSURE 09/28/2022
314499 1 JENNINGS, DIONNE R HARASSMENT 09/28/2022
314499 2 JENNINGS, DIONNE R VANDALISM 09/28/2022
314500 1 KROLL, JASPER GEROME CRIMINAL IMPERSONATION 09/28/2022
314501 1 KROLL, JASPER GEROME EVADING ARREST 09/28/2022
314502 1 LANE, MARQUEL AGGRAVATED ASSAULT 09/28/2022
314503 1 LEE, KAMISHA MICHELLE THEFT OF PROPERTY 09/28/2022
314504 1 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/28/2022
314504 2 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 09/28/2022

314504 3 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 09/28/2022
314504 4 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF MARIJUANA 09/28/2022
314505 1 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/28/2022
314505 2 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF CRACK COCAINE FOR RESALE 09/28/2022
314505 3 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 09/28/2022
314505 4 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF MARIJUANA 09/28/2022
314506 1 NEGRON, VICTORIA HALIE CARJACKING 09/28/2022
314506 2 NEGRON, VICTORIA HALIE ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 09/28/2022
314506 3 NEGRON, VICTORIA HALIE THEFT OF PROPERTY 09/28/2022
314507 1 NICHOLS, TERRY D LEAVING SCENE OF ACCIDENT 09/28/2022
314507 2 NICHOLS, TERRY D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022
314508 1 RUBY, PETER BAYLEN CRAIG BURGLARY 09/28/2022
314508 2 RUBY, PETER BAYLEN CRAIG THEFT OF PROPERTY 09/28/2022
314509 1 SKILES, SKYLER LYNN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 09/28/2022
314509 2 SKILES, SKYLER LYNN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/28/2022
314509 3 SKILES, SKYLER LYNN FAILURE TO APPEAR 09/28/2022
314510 1 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE SPEEDING 09/28/2022
314510 2 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE SEAT BELT VIOLATION 09/28/2022
314510 3 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE OPEN CONTAINER VIOLATION 09/28/2022
314510 4 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022
314511 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 09/28/2022
314512 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 09/28/2022

314513 1 TOWNSEND, ADRIANNA L THEFT OF PROPERTY 09/28/2022
314513 2 TOWNSEND, ADRIANNA L FAILURE TO APPEAR 09/28/2022
314514 1 WALDROP, DANIEL LEE POSS.

OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/28/2022
314515 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 09/28/2022
314515 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN TAMPERING WITH EVIDENCE 09/28/2022
314515 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS OF COCAINE FOR RESALE 09/28/2022
314515 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/28/2022
314515 5 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS. OF MDMA FOR RESALE 09/28/2022
314515 6 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/28/2022
314515 7 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 09/28/2022
314515 8 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 09/28/2022
314515 9 WILLIAMS, DEONTA SHAWN TINTED WINDOWS VIOLATION 09/28/2022
314515 10 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS. OF MARIJUANA FOR RESALE 09/28/2022


September 29, 2022

Win Tickets To Broadway Musical Ain't Too Proud In Chattanoogan Contest

September 28, 2022

Mike Compton Joins Kelly Administration As Senior Advisor

September 28, 2022

Grant Brothers Lived In Many Spots On Cameron Hill


Win two tickets to the upcoming Broadway show Ain't Too Proud in a contest sponsored by Chattanoogan.com. To enter, see the form below. There will be five sets of tickets given away ... (click for more)

Chattanooga Mayor Tim Kelly has appointed Mike Compton as a senior advisor,. Mr. Compton will support the mayor, chief of staff and the cabinet as a senior advisor on a wide variety of community, ... (click for more)

The Grant brothers - Marcus C. and Heman W. - lived in many different houses on Cameron Hill. One was known around town as Major and the other as Captain. Major Marcus Grant was a "gallant, ... (click for more)



Breaking News

Win Tickets To Broadway Musical Ain't Too Proud In Chattanoogan Contest

Win two tickets to the upcoming Broadway show Ain't Too Proud in a contest sponsored by Chattanoogan.com. To enter, see the form below. There will be five sets of tickets given away in a drawing. There are six shows of the musical about The Temptations Oct. 4-8 at Soldiers and Sailors Memorial Auditorium. The winning tickets are for Tuesday, Oct. 4. Featuring ... (click for more)

Mike Compton Joins Kelly Administration As Senior Advisor

Chattanooga Mayor Tim Kelly has appointed Mike Compton as a senior advisor,. Mr. Compton will support the mayor, chief of staff and the cabinet as a senior advisor on a wide variety of community, project, operational and political issues, officials said. Mr. Compton previously served as chief of staff to Hamilton County Mayor Jim Coppinger from 2011 to 2022, and was also chief ... (click for more)

Opinion

Conservatives And The LGBTQ Community Can Live At Peace With One Another

As one of the founders of Hamilton County Conservatives, I thought I would weigh in with some thoughts on the controversy around the recent drag shows. I certainly don’t speak for all conservatives, but given my history I feel that I understand the hearts and minds of the vast majority of conservatives. I have served on the board of a major GOP County, I have done drive-time conservative ... (click for more)

Respect For Law Enforcement And Citizens

Let's be clear. We all should support law enforcement 100 percent, and their duty to protect, uphold and enforce the law. If not, we shall find ourselves existing in a state of lawlessness, without protection of citizens, property, and enforcement of the law. Neither law enforcement, or citizens, should be pitted against each other. Nor should we allow anti-copism to give reasons ... (click for more)

Sports

Lee's Burnette Wins Cougar Invitational; Flames Finish Second

Beck Burnette shot a 67-70-68 to finish five under winning the Cougar Invitational on Tuesday afternoon. Burnette finished four strokes ahead of the second place finisher. The Flames shot 288 as a team on Tuesday to come in second place just one stroke behind the winning team, Anderson University. Oliver Lewis-Perkins was the second best finisher for the Flames with a sixth ... (click for more)

Espinosa, Mocs Third At J.T. Poston Invitational

The Chattanooga Mocs men’s golf team had a good two days at the Country Club of Sapphire Valley. The quintet shot 2-under 282 over Tuesday’s final 18 to move into a third-place finish at the J.T. Poston Invitational with a total of 856 (+4). The Mocs were led by Samuel Espinosa’s 68 (-3). The Spaniard registered five birdies on his card ending up tied for third with a 1-under ... (click for more)


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