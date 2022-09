Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 CLARK, WILLIAM G AGGRAVATED BURGLARY 09/28/2022

1 HAYDEN JR., PAUL LEON EMPLOYING FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 09/28/2022

1 MURPHY, CODY RYAN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 09/28/2022

1 TINKER, DOUGLAS WAYNE VANDALISM 09/28/2022



True Bills

314492 1 BONNER, JERMAINE DION DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022

314493 1 BROWN III, CHARLES EDWARD DOMESTIC ASSAULT 09/28/2022

314494 1 CLARK, WILLIAM G ASSAULT 09/28/2022

314495 1 DUARTE, RANDI JEAN SEXUAL CONTACT BY AN AUTHORITY FIGURE 09/28/2022

314495 2 DUARTE, RANDI JEAN COERCION OF WITNESS 09/28/2022

314495 3 DUARTE, RANDI JEAN TAMPERING WITH EVIDENCE 09/28/2022

314496 1 FAIRBANKS, NICOLETTE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 09/28/2022

314496 2 FAIRBANKS, NICOLETTE FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/28/2022

314496 3 FAIRBANKS, NICOLETTE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022

314497 1 FOREHAND, RANDY LEE BURGLARY 09/28/2022

314497 2 FOREHAND, RANDY LEE POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 09/28/2022

314498 1 HEREFORD, ANTHONY LABRON INDECENT EXPOSURE 09/28/2022

314499 1 JENNINGS, DIONNE R HARASSMENT 09/28/2022

314499 2 JENNINGS, DIONNE R VANDALISM 09/28/2022

314500 1 KROLL, JASPER GEROME CRIMINAL IMPERSONATION 09/28/2022

314501 1 KROLL, JASPER GEROME EVADING ARREST 09/28/2022

314502 1 LANE, MARQUEL AGGRAVATED ASSAULT 09/28/2022

314503 1 LEE, KAMISHA MICHELLE THEFT OF PROPERTY 09/28/2022

314504 1 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/28/2022

314504 2 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 09/28/2022



314504 3 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 09/28/2022

314504 4 MASON JR, CLAYTON LEBRON POSSESSION OF MARIJUANA 09/28/2022

314505 1 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/28/2022

314505 2 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF CRACK COCAINE FOR RESALE 09/28/2022

314505 3 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 09/28/2022

314505 4 SMITH, ALEXIA NATASHA POSSESSION OF MARIJUANA 09/28/2022

314506 1 NEGRON, VICTORIA HALIE CARJACKING 09/28/2022

314506 2 NEGRON, VICTORIA HALIE ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 09/28/2022

314506 3 NEGRON, VICTORIA HALIE THEFT OF PROPERTY 09/28/2022

314507 1 NICHOLS, TERRY D LEAVING SCENE OF ACCIDENT 09/28/2022

314507 2 NICHOLS, TERRY D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022

314508 1 RUBY, PETER BAYLEN CRAIG BURGLARY 09/28/2022

314508 2 RUBY, PETER BAYLEN CRAIG THEFT OF PROPERTY 09/28/2022

314509 1 SKILES, SKYLER LYNN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 09/28/2022

314509 2 SKILES, SKYLER LYNN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/28/2022

314509 3 SKILES, SKYLER LYNN FAILURE TO APPEAR 09/28/2022

314510 1 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE SPEEDING 09/28/2022

314510 2 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE SEAT BELT VIOLATION 09/28/2022

314510 3 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE OPEN CONTAINER VIOLATION 09/28/2022

314510 4 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/28/2022

314511 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 09/28/2022

314512 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 09/28/2022



314513 1 TOWNSEND, ADRIANNA L THEFT OF PROPERTY 09/28/2022

314513 2 TOWNSEND, ADRIANNA L FAILURE TO APPEAR 09/28/2022

314514 1 WALDROP, DANIEL LEE POSS.

OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/28/2022314515 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 09/28/2022314515 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN TAMPERING WITH EVIDENCE 09/28/2022314515 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS OF COCAINE FOR RESALE 09/28/2022314515 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/28/2022314515 5 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS. OF MDMA FOR RESALE 09/28/2022314515 6 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/28/2022314515 7 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 09/28/2022314515 8 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 09/28/2022314515 9 WILLIAMS, DEONTA SHAWN TINTED WINDOWS VIOLATION 09/28/2022314515 10 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSS. OF MARIJUANA FOR RESALE 09/28/2022