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Here's The List Of The 1st 30 "Unpermitted Operators" Of STVRs To Be Cited Before AHO

  • Tuesday, October 3, 2023

The city on Tuesday sent out the first batch of "violation orders" to 30 "illegal" operators of short term vacation rentals (STVRs).

Chris Anderson of the mayor's office said the city has identified 268 violators in all and will be sending out 30 notices a week until all have been advised.

Those getting the notices will have to appear before the city's new Administrative Hearing Officer and could face penalties of $500 per day until they come into compliance.

The first hearing before AHO Jim Exum on Nov. 15 will be at the Development Resource Center on Market Street.

Here's the list of the first 30 "unpermitted STVRs" to receive a notice of violation under the new rules and procedures.


Property Address Owner Name Mailing Address
1042 Red Robin Ln DABIT SANA 704 Market St, Chattanooga TN 37402
4023 Sunbeam Ave CARLOS & PAIGE CRUZ 4023 Sunbeam Ave, Chattanooga, TN 37411
1906 Williams St LOCORRIERE CAROLINE WOOLRIDGE 5070Gateway Ct, Franklin, TN 37069
1417 Park Ave CARLTON DUSTIN T & SARAH 1417 Park Ave, Chattanooga TN 37408
4904 Basswood Dr MAURICE MARTIN 4613 Oakwood Dr, Chattanooga, TN 37416
143 W 18th St SWAB LUKE 143 W 18th St, Chattanooga TN 37408
1471 Stockyard Pl MARCO & ROMANA BISCARINI 1463 Stockyard Pl, Chattanooga, TN 37408
1610 Kirby Ave STOCKMAN HENRY F & ELIZABETH A 4202 Brainerd Rd, Chattanooga TN 37411
1611 Mitchell Ave BONI MIKI PAULSIN THOMAS G 1611 Mitchell Ave, Chattanooga TN 37408
1614 E 14th St CALVERT CLAYTON 1614 E 14th St, Chattanooga TN 37404
1648 Market St SMITH EMILE & EMILY 1648 Market St, Chattanooga TN 37408
1806 E 12th St CLEMMER TYLER OTIS 1806 E 12th St, Chattanooga TN 37404
181 N Crest Rd LITCHFIELD ADAM 181 N Crest Rd, Chattanooga TN 37404
2111 Kirby Ave HARTLEY TREVOR LANE 2925 Virginia Ave, Charlotte NC 28205
2518 Bailey Ave KARNES WILLIAM GRAY JR & ANGELA 9301 Lenora Dr, Soddy Daisy TN 37379
327 Sylvan St DE YOUNG RICHARD L & SARA L 327 SYLVAN ST, CHATTANOOGA TN 37405
3315 Taylor St TAYLOR ANTHONY TOBE 3315 TAYLOR ST, CHATTANOOGA TN 37406
34Frazier Ave 34 FRAZIERLLC 818 MAIN ST, CHATTANOOGA TN 37408
3611 Premium Dr MILENKOVIC JOSEPH JR FELIPE ESTELA LOPES 3611 PREMIUM DR, CHATTANOOGA TN 37415
3832 Pennsylvania Ave ERNEST JOSHUA FRANKS 3832 PENNSYLVANIA AVE, CHATTANOOGA TN 37409
3836 Pennsylvania Ave RAMIREZ CHRISTY RAY GREGORY 3836 PENNSYLVANIA AVE, CHATTANOOGA TN 37409
3901 Church St GRADY ANDREA LEE & BENJAMIN CHARLES 3901 CHURCH ST, CHATTANOOGA, TN 37409
4537 Alabama Ave NICHOLS JOSEPH N 4537 ALABAMA AVE, CHATTANOOGA, TN 37409
5107 Beulah Ave MC MANUS ZACH 4708 ALABAMA AVE, CHATTANOOGA TN 37409
5205 Beulah Ave FRENCH MICHAEL T 5205 BEULAH AVE, CHATTANOOGA, TN 37409
5520 St Elmo Ave TRIGNALI CHRISTOPHER A & YUVONDA 907 W 6TH ST, BENICIA, CA 94510
714 Merriam St HILL DUSTIN 714 MERRIAM ST, CHATTANOOGA TN 37405
8087 Honeycomb Ln TAYLOR RICKY LEE JR 8087 HONEYCOMB LN, CHATTANOOGA, TN 37421
941 E Main St FOSTER HEIDI ANN & SHANE A 941 E MAIN ST, CHATTANOOGA, TN 37408
5532 Glenn Fls VAUGHN PETER D & JOANNA J 5532 GLENN FLS CHATTANOOGA, TN 37409



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