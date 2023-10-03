Here's The List Of The 1st 30 "Unpermitted Operators" Of STVRs To Be Cited Before AHO

|Property Address
|Owner Name
|Mailing Address
|1042 Red Robin Ln
|DABIT SANA
|704 Market St, Chattanooga TN 37402
|4023 Sunbeam Ave
|CARLOS & PAIGE CRUZ
|4023 Sunbeam Ave, Chattanooga, TN 37411
|1906 Williams St
|LOCORRIERE CAROLINE WOOLRIDGE
|5070Gateway Ct, Franklin, TN 37069
|1417 Park Ave
|CARLTON DUSTIN T & SARAH
|1417 Park Ave, Chattanooga TN 37408
|4904 Basswood Dr
|MAURICE MARTIN
|4613 Oakwood Dr, Chattanooga, TN 37416
|143 W 18th St
|SWAB LUKE
|143 W 18th St, Chattanooga TN 37408
|1471 Stockyard Pl
|MARCO & ROMANA BISCARINI
|1463 Stockyard Pl, Chattanooga, TN 37408
|1610 Kirby Ave
|STOCKMAN HENRY F & ELIZABETH A
|4202 Brainerd Rd, Chattanooga TN 37411
|1611 Mitchell Ave
|BONI MIKI PAULSIN THOMAS G
|1611 Mitchell Ave, Chattanooga TN 37408
|1614 E 14th St
|CALVERT CLAYTON
|1614 E 14th St, Chattanooga TN 37404
|1648 Market St
|SMITH EMILE & EMILY
|1648 Market St, Chattanooga TN 37408
|1806 E 12th St
|CLEMMER TYLER OTIS
|1806 E 12th St, Chattanooga TN 37404
|181 N Crest Rd
|LITCHFIELD ADAM
|181 N Crest Rd, Chattanooga TN 37404
|2111 Kirby Ave
|HARTLEY TREVOR LANE
|2925 Virginia Ave, Charlotte NC 28205
|2518 Bailey Ave
|KARNES WILLIAM GRAY JR & ANGELA
|9301 Lenora Dr, Soddy Daisy TN 37379
|327 Sylvan St
|DE YOUNG RICHARD L & SARA L
|327 SYLVAN ST, CHATTANOOGA TN 37405
|3315 Taylor St
|TAYLOR ANTHONY TOBE
|3315 TAYLOR ST, CHATTANOOGA TN 37406
|34Frazier Ave
|34 FRAZIERLLC
|818 MAIN ST, CHATTANOOGA TN 37408
|3611 Premium Dr
|MILENKOVIC JOSEPH JR FELIPE ESTELA LOPES
|3611 PREMIUM DR, CHATTANOOGA TN 37415
|3832 Pennsylvania Ave
|ERNEST JOSHUA FRANKS
|3832 PENNSYLVANIA AVE, CHATTANOOGA TN 37409
|3836 Pennsylvania Ave
|RAMIREZ CHRISTY RAY GREGORY
|3836 PENNSYLVANIA AVE, CHATTANOOGA TN 37409
|3901 Church St
|GRADY ANDREA LEE & BENJAMIN CHARLES
|3901 CHURCH ST, CHATTANOOGA, TN 37409
|4537 Alabama Ave
|NICHOLS JOSEPH N
|4537 ALABAMA AVE, CHATTANOOGA, TN 37409
|5107 Beulah Ave
|MC MANUS ZACH
|4708 ALABAMA AVE, CHATTANOOGA TN 37409
|5205 Beulah Ave
|FRENCH MICHAEL T
|5205 BEULAH AVE, CHATTANOOGA, TN 37409
|5520 St Elmo Ave
|TRIGNALI CHRISTOPHER A & YUVONDA
|907 W 6TH ST, BENICIA, CA 94510
|714 Merriam St
|HILL DUSTIN
|714 MERRIAM ST, CHATTANOOGA TN 37405
|8087 Honeycomb Ln
|TAYLOR RICKY LEE JR
|8087 HONEYCOMB LN, CHATTANOOGA, TN 37421
|941 E Main St
|FOSTER HEIDI ANN & SHANE A
|941 E MAIN ST, CHATTANOOGA, TN 37408
|5532 Glenn Fls
|VAUGHN PETER D & JOANNA J
|5532 GLENN FLS CHATTANOOGA, TN 37409