Here is the Walker County arrest report for May 1-7:
CHAPMAN LLOYD WILLIAM W/M 63 FELONY OFFICER FOSTER SENTENCED
JACKSON TIMOTHY BRANDON W/M 33 MISD OFFICER FOSTER VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER
WATTS KERRIE L W/F 36 FELONY OFFICER FOSTER FTA
DENNIS BRAD DESHAWN B/M 43 OFFICER MILLER HOLD FOR COURT
KIMBLE SETH ALEXANDER W/M 37 OFFICER FOSTER MAGISTRATE COURT
MIKES REGGIE LAMONT B/M 50 MIS REVOKED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
SCOGGINS ERBIE THOMAS W/M 35 MISD OFFICER CARTER DUI DRUGS
THOMISON MICHAEL CHRISTOPHER W/M 47 FELONY OFFICER THOMASON VGCSA
LANHAM CAROLYN JILL W/F 48 MISD OFFICER THOMASON CRIMINAL TRESPASS
SHAW DAVID TYLER W/M 30 FELONY OFFICER FERGUSON POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH. II, THEFT BY RECEIVING
WILLEY JAMES MARTIN W/M 39 FELONY DCS PROBATION VIOLATION
MORGAN JUSTIN SCOTT W/M 44 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
BUDD CARTER SPENCER W/M 18 MISD OFFICER MILLER SIMPLE BATTERY
HALE MICHAEL DAVID W/M 57 MISD BETHUNE FALSE REPORT OF A CRIME
MARSHALL BRYANT RANDELL B/M 33 MISD OFFICER MILLER TPO VIOLATION
CHAMBERS DANNY RAY W/M 50 FELONY OFFICER COKER POSSESION OF METH
SAYLOR CODY LEE W/M 38 MISD OFFICER WORLEY DRIVING ON SUSPENDEDL, NO VALID REGISTRATION, NO INSURANCE, FLEEING/ATTEMPTNG TO ELUDE POLICE, BRAKE LIGHT REQUIREMENTS X2, WINDOW TINT VIOLATION, OPERATING VEHICLE WITH ALTERED SUSPENSION, OPEN CONTAINER, SEAT BELT VIOLATION, DEFECTIVE TIRES, TAILLIGHT REQUIREMENTS, FAILURE TO SECURE LOAD, VIEW OBSTRUCTED, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, TOO FAST FOR CONDITIONS, GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE ADDRESS
HOOTEN PHILLIP GLENN W/M 30 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
HAYES JOEY LEN W/M 44 MISD OFFICER MULLIS FTA
HUGHES LARRY WAYNE W/M 40 MISD OFFICER SMITH POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, NO HEADLIGHTS, DUI-DRUGS AND ALCOHOL, DUI CHILD ENDANGERMENT
ROGER JUSTIN CURTIS W/M 34 FELONY OFFICER FERGUSON POSSESSION OF METH, POSSESION OF DRUG RELATED OBJECTS
DEW DEVONTE DORWANCE B/M 22 FELONY OFFICER SIMPSON TERRORISTIC THREATS
WATKINS CORNELL NMN B/M 43 MISD OFFICER CARTER DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE ASSAULT-FVA, HINDERING 911 CALL
BENNETT JR. DAVID SHANE W/M 47 FELONY SELF HOLD FOR COURT
FRASHIER CLIFF ALDEN W/M 41 FELONY OFFICER BROWN FTA (M), FTA (F)
CLOWERS CHADWICK SHAYE W/M 29 FELONY PROBATION PROBATION VIOLATION
MCDONALD SHIRLEY ANN W/F 66 FELONY OFFICER WILSON POSS. OF METH, DRIVING W/O A VALID LICENSE
CARBRAUGH RYAN TODD W/M 36 -- SELF RETUEN FROM FURLOUGH
ROSS JALEN CHRISTOPHER B/M 26 MISD OFFICER YOUNG THEFT BY CONVERSION, ENDANGERING SECURITY INTEREST
NICHOLS RONALD ALAN W/M 30 FELONY OFFICER WASIM PROBATION VIOLATION
ROMINE STEPHEN MICHAEL W/M 62 -- SELF HOLD FOR COURT
BURNSED CARL WILLIAM W/M -- -- OFFICER ROBERTS BACK FROM HEALTH DEPARTMENT
ORICK MADELINE JANE W/F 22 -- SELF HOLD FOR COURT
LAWRENCE SAMANTHA GENE W/F 33 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
FEAGANS BILLY DEAN W/M 64 FELONY OFFICER MILLER FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER
DUNN LEIGHTON LABRON W/M 37 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
PLATTEN SEAN PATRICK W/M 29 MISD OFFICER COKER FTA
PARKER CHEYENNE ROSE W/F 26 MISD OFFICER GALYON DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, IMPROPER RIGHT TURN, SUSPENDED REGISTRATION, VIEW OBSTRUCTED
COX CODY MICHAEL W/M 31 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
LINTICUM TYLER SHANE W/M 23 FELONY OFFICER MATTHEWS POSS. OF A FIREARM BY CONVICTED FELON, POSS. OF METH
MANSELL HEATHER MARIE W/F 37 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
GARCIA SELENA RACAEL H/F 23 MISD OFFICER BROWN DRIVING W/O A VALID LICENSE, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
HAWKINS JR. FRANKLIN DEON B/M 52 MISD OFFICER WALTHOUR DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, CONCEALING IDENDITY OF VEHICLE, MISSING LICENSE PLATE, NO PROOF OF INSURANCE
SNIDER KELSIE LEE W/F 29 MISD OFFICER RUSS THEFT BY TAKING
COROMOTO RONNY ALEX H/M 26 MISD OFFICER THOMASON DUI-DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS, NO INSURANCE
FOWLER APRIL NICOLE W/F 19 MISD OFFICER RUSS BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHLDREN 3RD
TODD TRAY ALAN W/M 52 MISD OFFICER THOMASON DUI, NO INSURANCE
CASH MIACAH AREN W/M 37 FELONY OFFICER JACOBS DUI, POSSESSION OF SHEDULE II, FAILURE TO MAINTAIN LANE
HARDEGREE WALTER EDWARD W/M 19 FRLONY HILL FINANCIAL TRANSACTION FRUAD/ EXPOLIATION OF AN ELDERLY
COOK ETHEN WAYNE W/M 33 FELONY OFFICER WILSON POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/ POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISION OF A FELONY
POUNDERS JASON ANDREW W/M 36 FELONY OFFICER MILLER AGGRAVATED ASSAULT FVA
LOFTY ROBERT JOSEPH W/M 30 MISD OFFICER FERGUSON SIMPLE ASSAULT FVA
HOLDEN MYKA MARIO B/M 31 MISD OFFICER HUNT DUI/ DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
WARE RUDDY B/M 43 MISD OFFICER HOUSER DUI
ESPOSITO ANTHONY RYAN W/M 42 MISD OFFICER HOUSER DUI
WHEELER ANGELO LOPEZ B/M 49 FELONY OFFICER GSP CROSSING GUARD LINE WITH DRUGS/ DUI/ NO SEATBELT
BISHOP STEVEN JEFFREY W/M 53 MISD OFFICER HOUSER DUI
KIRK JOHN FRANKLIN W/M 54 FEL OFFICER HOUSER POSS.OF METH, DUI DRUGS
CLARK DAVID ROGER JR W/M 40 MISD OFFICER SMITH DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, EXPIRED REGISTRATION, DRIVER TO CHANGE ADDRESS
HAMPTON CHRISTOPHER BRYANT B/M 30 MISD DUI DRUGS, NO INSURANCE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
FRYE JOSEPH CHRISTOPHER W/M 37 MISD OFFICER PHILLIPS DRIVING ON SSPENDED LICENSE, NO TAG LIGHT, NO INSURANCE
MILLICAN JAMES ROBERT W/M 34 FELONY TERRORISTIC THREATS, SIMPLE BATTERY-FVA, AGG ASSAULT, CRIMINAL TRESSPASSING
BURTON CHRISTINA DAWN W/F 37 FELONY FUGITIVE FROM JUSTICE
PARKER/MAYS JAMIE LYNN W/F 46 FELONY OFFICER DURHAM PROBATION VIOLATION
MOSS TAVAROUS M B/M 36 MISD OFFICER MULLIS SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE
WATKINS CODY ALLEN W/M 28 MISD OFFICER SMITH DRIVING ON SUSPENDED, ROSSVILLE FTA
RAMIREZ ALBERTO SERGIO W/M 45 MISD OFFICER MANNING DUI, DRIVING W/O A LICENSE, NO HEADLIGHT
WILKINSON MIRELLA W/F 34 MISD OFFICER SIMPSON NO BRAKELIGHT, DRIVIVNG W/O A LICENSE
HOGUE JEREMY RAY W/M 34 MISD OFFICER SIMPSON CRIMINAL TRESSPASS
WATT CHRISTOPHER CHARLES B/M 43 MISD OFFICER MULLIS DUI
ROBINSON AAHSUNNA IMANI B/F 32 MISD OFFICER BROWN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
FARMER AMBER NICOLE W/F 36 MISD OFFICER MATTHEWS HOLD FOR OTHER AGENCY
WHITMIRE ADAM JEROME W/M 42 MISD OFFICER ANDERSON CRIMINAL TRESSPASS
DAVIS BRANDY RENEE W/F 40 FEL OFFICER WALTHOUR POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROL SUBSTANCE
MALONE MICHAEL GAGE W/M 17 FELONY OFFICER WALTHOUR POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROL SUBSTANCE, DUI, SEAT BELT VIOLATION, HANDS FREE LAW, FAILURE TO MAINTAIN LANE
SPEECH LEY CHRISTOPHER W/M 68 FELONY OFFICER SMITH DUI, AGG ASSAULT ON LEO X2 (F), AGG ASSAULT ON LEO (M)