Latest Hamilton County Arrest Report

  • Thursday, August 7, 2025

Here is the latest Hamilton County arrest report.
Here are the mug shots:

 

BELL, TERRY SHANE
Age at Arrest: 50
Date of Birth: 03/12/1975
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • CRIMINAL TRESPASSING
BOLES, HANNAH RENEE
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 12/02/1991
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • VOP- ACCESSORY AFTER THE FACT
  • VOP- FACILTATING ESCAPE
BURNETTE, KEVIN RAY
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 03/10/1981
Arresting Agency:

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
  • VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
  • VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
  • VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
  • VIOLATION OF PROBATION (POSS. OF ALPRAZOLAM WITH I
BUSH, STEVEN ANDRE
Age at Arrest: 25
Date of Birth: 01/04/2000
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
COLVIN, NATHANIEL LEE
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 12/21/1988
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
  • ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
DENT, CODY LEVI
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 10/28/1990
Arresting Agency: Soddy Daisy PD

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • POSSESSION OF SCHEDULE III (BUPRENORPHINE/ NALOXE)
  • POSSESSION OF SCHEDULE II (OXYMORPHINE) FOR RESALE
  • POSSESSION OF SCHEDULE II (FENTANYL) FOR RESALE
DOSS, DAMON JEROME
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 02/22/1991
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • FUGITIVE (CATOOSA COGA)
EBERHARDT, TERRANCE LAGUAN
Age at Arrest: 30
Date of Birth: 04/29/1995
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • VOP FAILURE TO APPEAR
FOSTER, MAURICE LEBRON
Age at Arrest: 35
Date of Birth: 02/03/1990
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
GARNER, BYRON TANTE
Age at Arrest: 43
Date of Birth: 03/31/1978
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT

GRAHAM, KENTREL WINDELL
Age at Arrest: 19
Date of Birth: 06/02/2006
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY
  • THEFT OF FIREARM
  • THEFT OF FIREARM
  • EVADING ARREST
  • BURGLARY OF AUTO
  • CRIMINAL TRESPASS
  • CRIMINAL TRESPASS
GUEDRON, JOHN MICHAEL
Age at Arrest: 70
Date of Birth: 10/02/1954
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • HANDS FREE SCHOOL ZONE
HAVIS, AARON DURAN
Age at Arrest: 23
Date of Birth: 12/18/2001
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY
  • CRIMINAL TRESPASSING
  • CRIMINAL IMPERSONATION
  • POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
  • THEFT OF PROPERTY
HENSON, MICAH TAD ANTHONY
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 12/22/1993
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • CHILD NEGLECT
  • CHILD NEGLECT
  • CHILD NEGLECT
  • CHILD NEGLECT
  • CHILD NEGLECT
KIRKLAND, CHARITY
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 04/08/1981
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • CONTRACTOR'S MISAPPLICATION OF PAYMENTS VIOLATION
KIRKWOOD, ARLANDO MARTEZ
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 10/08/1993
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
  • REGISTRATION, EXPIRED
MCCOY, BRANDY A
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 12/05/1985
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
MONTGOMERY, MICHAEL LABRON
Age at Arrest: 48
Date of Birth: 08/18/1976
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY
OKELLEY, ADRIAN MARK ANTHONY
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 05/07/1989
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • REGISTRATION, EXPIRED
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
REID, ROBERT GRAHAM
Age at Arrest: 67
Date of Birth: 10/08/1957
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION
RUSHING, KIMBERLY LYNN
Age at Arrest: 52
Date of Birth: 09/30/1972
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)
STEWART, JAMAURYUNN D
Age at Arrest: 19
Date of Birth: 06/03/2006
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • BURGLARY OF AUTO
  • BURGLARY OF AUTO
  • BURGLARY OF AUTO
SWANEY, RANDY MACK
Age at Arrest: 46
Date of Birth: 09/14/1978
Arresting Agency: East Ridge

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • FUGITIVE (CATOOSA CO GA)
WASSON, LAVONTATE LAWON
Age at Arrest: 24
Date of Birth: 12/15/2000
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • PTR EVADING ARREST
  • PTR CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE II
  • PTR SUSPENDED LICENSE (NONRESIDENT)
  • VIOLATION OF PROBATION (SPEEDING)
WILLIAMS, FREDRICK
Age at Arrest: 58
Date of Birth: 06/29/1967
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
  • FINANCIAL RESPONSIBILITY
  • DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
  • FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY
   



