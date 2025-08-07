Here is the latest Hamilton County arrest report.
(If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off. Email to news@chattanoogan.com)
BALL,LUKE
HOMELESS CHATTANOOGA, 30741
Age at Arrest:
38 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
FALSE REPORTS
BARTRUM,COLTON PRINCETON
HOMELESS SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
RECKLESS ENDANGERMENT
DISORDERLY CONDUCT
PUBLIC INTOXICATION
BELL,TERRY SHANE
105 TACOA AVE CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
50 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
BOLES,HANNAH RENEE
380 BEWER ROAD PIKEVILLE, 37367
Age at Arrest:
33 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
VOP- ACCESSORY AFTER THE FACT
VOP- FACILTATING ESCAPE
BONNER,DAVID DARRELL
3305 E 43RD ST Chattanooga, 37407
Age at Arrest:
54 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
BURNETTE,KEVIN RAY
HOMELESS CHATTANOOGA, 374191401
Age at Arrest:
44 years old
Arresting Agency:
Charges:
VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
VIOLATION OF PROBATION (POSS.
OF ALPRAZOLAM WITH I
BUSH,STEVEN ANDRE
900 GILLESPIE RD Chattanooga, 37411
Age at Arrest:
25 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
COLEMAN,SUSAN LEE
3976 SYCAMORE COVE LANE APISON, 36302
Age at Arrest:
69 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
COLVIN,NATHANIEL LEE
1609 S BEECH ST CHATTANOOGA, 374045122
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
DENT,CODY LEVI
8910 Gann Road SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest:
32 years old
Arresting Agency:
Soddy Daisy PD
Charges:
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
POSSESSION OF SCHEDULE III (BUPRENORPHINE/ NALOXE)
POSSESSION OF SCHEDULE II (OXYMORPHINE) FOR RESALE
POSSESSION OF SCHEDULE II (FENTANYL) FOR RESALE
EBERHARDT,TERRANCE LAGUAN
2631 CARR ST CHATTANOOGA, 37408
Age at Arrest:
30 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
VOP FAILURE TO APPEAR
FITZGERALD,CONNOR SCOTT
2448 N PYOR CIRCLE CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
25 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
IMPLIED CONSENT
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FOSTER,MAURICE LEBRON
1501 GREENWOOD RD CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
35 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
GARCIA,DANIEL CIREACO
2801 FAXON AVENUE CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
32 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FUGITIVE (WALKER CO GA)
GARNER,BYRON TANTE
5505 BRAINERD RD CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
43 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
GRAHAM,KENTREL WINDELL
3925 MELINDA DR CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest:
19 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
THEFT OF PROPERTY
THEFT OF FIREARM
THEFT OF FIREARM
EVADING ARREST
BURGLARY OF AUTO
CRIMINAL TRESPASS
CRIMINAL TRESPASS
GRAHAM,KENTREL WINDELL
3925 MELINDA DR CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest:
19 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
BURGLARY OF AUTO
BURGLARY OF AUTO
FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD
BURGLARY OF AUTO
GUEDRON,JOHN MICHAEL
321 PERCH PASS CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
70 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HANDS FREE SCHOOL ZONE
HAVIS,AARON DURAN
5350 SLAYTON AVE CHATTANOOGA, 374102229
Age at Arrest:
23 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
THEFT OF PROPERTY
CRIMINAL TRESPASSING
CRIMINAL IMPERSONATION
POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
THEFT OF PROPERTY
HENSON,MICAH TAD ANTHONY
925 GRAYSVILLE RD CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
31 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
CHILD NEGLECT
CHILD NEGLECT
CHILD NEGLECT
CHILD NEGLECT
CHILD NEGLECT
KIRKLAND,CHARITY
259 GIVINSVILLE RD PALMER, 37365
Age at Arrest:
44 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
CONTRACTOR'S MISAPPLICATION OF PAYMENTS VIOLATION
KIRKWOOD,ARLANDO MARTEZ
600 TUNNEL BLVD APT C CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
31 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
REGISTRATION, EXPIRED
MCCOY,BRANDY A
443 LAKE FOREST DR BIRCHWOOD, 37308
Age at Arrest:
39 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
MILLSAPS,PATRICK SHANE
6171 WEST LEWIS ST ROSSVILLE, 30741
Age at Arrest:
39 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT
MONTGOMERY,MICHAEL LABRON
82 MARSH DR CHICKAMAUGA, 30707
Age at Arrest:
48 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF PROPERTY
OKELLEY,ADRIAN MARK ANTHONY
730 EAST AVE CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
36 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
REGISTRATION, EXPIRED
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
REID,ROBERT GRAHAM
109 WOODROW AVE CHATTANOOGA, 37415
Age at Arrest:
67 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION
RUSHING,KIMBERLY LYNN
730 EAST AVE CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
52 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)
SMITH,BOBBY LYNN
172 WATER TANK NEW RD PIKEVILLE, 37367
Age at Arrest:
45 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
SMITH,EQUATA MARIE
802 MOSS ST CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
41 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
SMITH,ZINAH A
2114 WINDSOR ST OOLTEWAH, 37363
Age at Arrest:
27 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
SIMPLE ASSAULT
STEWART,JAMAURYUNN D
707 MCGOWAN AVE CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
19 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
BURGLARY OF AUTO
BURGLARY OF AUTO
BURGLARY OF AUTO
TORRES,ROMAN ALVARO
5503 KENYON ROAD CHATTANOOGA,
Age at Arrest:
46 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
WASSON,LAVONTATE LAWON
2303 GREEN FOREST DR CHATTANOOGA, 374062611
Age at Arrest:
24 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
PTR EVADING ARREST
PTR CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE II
PTR SUSPENDED LICENSE (NONRESIDENT)
VIOLATION OF PROBATION (SPEEDING)
WHITE,JOSHUA PAUL
2708 WOOD AVE CHATTANOOGA, 374063634
Age at Arrest:
38 years old
Arresting Agency:
Soddy Daisy PD
Charges:
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS
POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS
POSSESSION OF SCHEDULE III DRUGS
WILLIAMS,FREDRICK
3343 GLESON DRIVE CHATTANOOGA, 37412
Age at Arrest:
58 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY
WILLIAMS,MICHAEL RAY
HOMELESS UNKNOWN, 37917
Age at Arrest:
65 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
SCHEDULE II DRUG VIOLATION (FENTANYL)
WILSON,HANNAH JEAN MARIE
1920 CHESTNUT ST APT 425 CHATTANOOGA, 37408
Age at Arrest:
28 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RECKLESS DRIVING
Here are the mug shots:
|BELL, TERRY SHANE
Age at Arrest: 50
Date of Birth: 03/12/1975
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
|
|BOLES, HANNAH RENEE
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 12/02/1991
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- VOP- ACCESSORY AFTER THE FACT
- VOP- FACILTATING ESCAPE
|
|BURNETTE, KEVIN RAY
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 03/10/1981
Arresting Agency:
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
- VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
- VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
- VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY)
- VIOLATION OF PROBATION (POSS. OF ALPRAZOLAM WITH I
|
|BUSH, STEVEN ANDRE
Age at Arrest: 25
Date of Birth: 01/04/2000
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
|
|COLVIN, NATHANIEL LEE
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 12/21/1988
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
- ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
|
|DENT, CODY LEVI
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 10/28/1990
Arresting Agency: Soddy Daisy PD
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- POSSESSION OF SCHEDULE III (BUPRENORPHINE/ NALOXE)
- POSSESSION OF SCHEDULE II (OXYMORPHINE) FOR RESALE
- POSSESSION OF SCHEDULE II (FENTANYL) FOR RESALE
|
|DOSS, DAMON JEROME
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 02/22/1991
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
|
|EBERHARDT, TERRANCE LAGUAN
Age at Arrest: 30
Date of Birth: 04/29/1995
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
|
|FOSTER, MAURICE LEBRON
Age at Arrest: 35
Date of Birth: 02/03/1990
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|GARNER, BYRON TANTE
Age at Arrest: 43
Date of Birth: 03/31/1978
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
|
|GRAHAM, KENTREL WINDELL
Age at Arrest: 19
Date of Birth: 06/02/2006
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY
- THEFT OF FIREARM
- THEFT OF FIREARM
- EVADING ARREST
- BURGLARY OF AUTO
- CRIMINAL TRESPASS
- CRIMINAL TRESPASS
|
|GUEDRON, JOHN MICHAEL
Age at Arrest: 70
Date of Birth: 10/02/1954
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- HANDS FREE SCHOOL ZONE
|
|HAVIS, AARON DURAN
Age at Arrest: 23
Date of Birth: 12/18/2001
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY
- CRIMINAL TRESPASSING
- CRIMINAL IMPERSONATION
- POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
- THEFT OF PROPERTY
|
|HENSON, MICAH TAD ANTHONY
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 12/22/1993
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- CHILD NEGLECT
- CHILD NEGLECT
- CHILD NEGLECT
- CHILD NEGLECT
- CHILD NEGLECT
|
|KIRKLAND, CHARITY
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 04/08/1981
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- CONTRACTOR'S MISAPPLICATION OF PAYMENTS VIOLATION
|
|KIRKWOOD, ARLANDO MARTEZ
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 10/08/1993
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
- REGISTRATION, EXPIRED
|
|MCCOY, BRANDY A
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 12/05/1985
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|MONTGOMERY, MICHAEL LABRON
Age at Arrest: 48
Date of Birth: 08/18/1976
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
|
|OKELLEY, ADRIAN MARK ANTHONY
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 05/07/1989
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- REGISTRATION, EXPIRED
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|REID, ROBERT GRAHAM
Age at Arrest: 67
Date of Birth: 10/08/1957
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION
|
|RUSHING, KIMBERLY LYNN
Age at Arrest: 52
Date of Birth: 09/30/1972
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)
|
|STEWART, JAMAURYUNN D
Age at Arrest: 19
Date of Birth: 06/03/2006
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- BURGLARY OF AUTO
- BURGLARY OF AUTO
- BURGLARY OF AUTO
|
|SWANEY, RANDY MACK
Age at Arrest: 46
Date of Birth: 09/14/1978
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
|
|WASSON, LAVONTATE LAWON
Age at Arrest: 24
Date of Birth: 12/15/2000
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- PTR EVADING ARREST
- PTR CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE II
- PTR SUSPENDED LICENSE (NONRESIDENT)
- VIOLATION OF PROBATION (SPEEDING)
|
|WILLIAMS, FREDRICK
Age at Arrest: 58
Date of Birth: 06/29/1967
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/06/2025
Charge(s):
- FINANCIAL RESPONSIBILITY
- DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
- FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY
|
|
|