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Walker County Arrest Report For May 11-17

Monday, May 18, 2020

Here is the Walker County arrest report for May 11-17:

FLOYD           ROBERT        KENNETH     W/M    46                    OFFICER HINCH      BATTERY (FVA), OBSTRUCTION OF LEO, HINDERING PERSON OF MAKING EMERGENCY PHONE CALL

HARVEY       ALISHA         MARIE           W/F     34                    OFFICER GALYON  DUI, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE

 

STARR           TINA  MARIE           W/F     52        ***      MCBEE          DRUG COURT

NATION         CRYSTAL      ADAMS          W/F     41        ***      OFFICER CAMPBELL         BATTERY (FVA), MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE

BOWMAN     RONNIE         LYNN W/M    43        ***      OFFICER CAMPBELL         BATTERY (FVA), MAINTAINING DISORDERLY HOUSE

WOFFORD    KEVIN            DARNEEZ     B/M     31        ***      OFFICER CAMPBELL         AGG ASSAULT, BATTERY (FVA), SIMPLE BATTERY (FVA), THEFT BY SHOPLIFTING (M)

DUNCAN       SANDY          KAY   W/F     36        ***      OFFICER CAMPBELL         AGG ASSAULT, BATTERY (FVA), SIMPLE BATTERY (FVA)

STOKER        BRIAN            ALAN W/M    36        ***      OFFICER SCHRADER         DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, DRIVING UNSAFE VEHICLE, IMPROPER USE OF CENTRAL TURN LANE

SCARLETT    DAMON         BRUCE           W/M    30        ***      GBI     CHILD MOLESTATION, POSSESSION OF MATERIAL DEPICTING MINOR SEXUALLY, CREATE OR POSSESS VISUAL MEDIUM DEPICTING MINOR IN SEX EXPLICIT CONDUCT

ROACH          BRENT           ALLEN           W/M    37        ***      OFFICER BURGESS AGG ASSAULT (X2)

 

HOUSE           SHAY NICHOLE      W/F     31                    LPD HOLLAND        THEFT OF MOTOR VEHICLE(F), NO INSURANCE

TURNER        DOMINIQUE DEMOND      B/M     27                    SELF   BATTERY FAMILY VIOLENCE(1ST OFFENSE)MISD, CRUELTY TO CHILDREN 1ST DEGREE

HORTON       JAMATHAN  BLAINE         W/M    34                    OFFICER SCHRADER         THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY(FELONY),OBSCURRED OR MISSING LICENSE PLATES, VIOLATING RESTRICTIONS OF DRIVERS LICENSE,MOTORCYCLE NO INSURANCE/PROOF OF INSURANCE,DRIVING UNSAFE/IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE

LANE LADEDRICK JAMALL        B/M     21                    RPD    SIMPLE BATTERY,SIMPLE BATTERY, THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

SISK   TINA  LASHAE        W/M                                        RETURN FROM MEDICAL FACILITY

PATTERSON CRYSTAL      NICOLE         W/F     33                    OFFICER SCHRADER         SALE,DISTRIBUTION,OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUG(x2),POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE,DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER(x3)

COOK OLIVER         TILLMAN      W/M    38                    OFFICER SCHRADER         SEAT BELT VIOLATION,REMOVING/AFFIXING TAG WITH INTENT TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE,TOO FAST FOR CONDITIONS, NO PROOF OF INSURANCE, SALE,DISTRIBUTION, OR POSSESSION OF DRUGS(x2), POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE,DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER(x3),DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON

 

SMITH            STACEY        LYNN W/F     29                    OFFICER HEAD       D.U.I.

MENDEZ       HERBER        RAMOS          H/M    40                    RPD OFFICER MULLIS       D.U.I., (MISD)DRIVING WITHOUT A VALID DRIVERS LICENSE,FAILURE TO MAINTAIN LANE

SCHUBERT   MATTHEW    JORDAN        W/M    20                    OFFICER KIRBY      AGGRAVATED SEXUAL BATTERY, AGGRAVATED CHILD MOLESTATION

 

JORDON        FLOYD           JAY     W/M    73        ***      OFFICER WALKER AGG ASSAULT, POINTING OR AIMING A FIREARM AT PERSON

BROOKSHIRE          DANIEL         WAYNE         W/M    58        ***      OFFICER PERRY      BATTERY (FVA)

GRAVES        JASON            DALE W/M    40        ***      OFFICER HOLLAND           DUI DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE

PERDOMO MENDEZ           ROYER          ENMAUEL    H/M    32        ***      OFFICER AGRENDANO     SPEEDING, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO OBEY STOP SIGN, DRIVING WITHOUT VALID LICENSE

REYNA          FELIPE           NMN   H/M    60        ***      OFFICER CARTER   AGG CHILD MOLESTATION, CHILD MOLESTATION

 

RICHARDS-LURVEY          DREW ALEXANDER            W/M    26                    OFFICER SIMPSON POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

POSEY           HEATHER     LYNN W/F     32                    GREEN           PROBATION (F)


May 18, 2020

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May 18, 2020

Man, 22, Shot Multiple Times on Sunday; Leslie Walker, 30, Is Arrested

May 18, 2020

Walker County Arrest Report For May 11-17


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A man, 22, was shot multiple times on Sunday, and Leslie Walker, 30, was arrested. At approximately 7:27 p.m., Chattanooga Police responded to a person shot call at 804 W 13th Street Court. ... (click for more)

Here is the Walker County arrest report for May 11-17: FLOYD ROBERT KENNETH W/M 46 OFFICER HINCH BATTERY (FVA), OBSTRUCTION OF LEO, HINDERING PERSON OF MAKING EMERGENCY PHONE CALL HARVEY ... (click for more)



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Man, 22, Shot Multiple Times on Sunday; Leslie Walker, 30, Is Arrested

A man, 22, was shot multiple times on Sunday, and Leslie Walker, 30, was arrested. At approximately 7:27 p.m., Chattanooga Police responded to a person shot call at 804 W 13th Street Court. Upon arrival, police located the victim suffering from multiple gunshot wounds and secured the scene. The victim was transported to a local hospital by Hamilton County EMS with serious ... (click for more)

Opinion

The ABCs Of Public Crisis Managment

The ABCs of public crisis management: academics, bureaucracy and common sense-paging common sense... Crisis management is a three-dimensional jigsaw puzzle. The management of a worldwide public health crisis is unimaginable, yet more urgent and necessary than anything modern civilization has ever faced. We will manage it, and the managers show up in three organizational categories. ... (click for more)

Roy Exum: Let's Tape The General

Some years ago, I was in San Francisco – I cannot recall ‘when’ or ‘why’ – and wanted to see Alcatraz, maybe the most famous and legendary prison ever. Only when I got to the ticket window did I learn there is no way to get a walk-up ticket – the place is always sold out because of its immense allure. You have to order tickets about two weeks in advance. Bummed, I found a convenient ... (click for more)

Sports

Lee Men's Soccer Names Franco Assistant Coach

Lee men's soccer head coach Derek Potteiger has tapped a familiar face to join his staff as former team captain and four-year starter Gabe Franco returns to the Flames as the assistant coach. Franco was a staple in the middle of the Lee defense as a player from 2012-2015 and helped guide the Flames through the transition to the NCAA. After his playing career he served as a ... (click for more)

Lee Basketball Announces New Summer Camp Dates

The Bubba Smith Skills and Drills Camp has announced it will be moving its camp date to July 20-23. Online registration will open back up today with an early-bird registration extension until June 1. For those that have already registered online for the original June date and have a conflict with the rescheduled time refunds will be issued at your request. "In efforts ... (click for more)


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