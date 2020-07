Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 CROWTHER, TYRONE CORDELL ASSAULT 07/22/2020

2 CROWTHER, TYRONE CORDELL CRIMINAL TRESPASSING 07/22/2020

1 INGLE JR, JERRY LEE THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

2 INGLE JR, JERRY LEE THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

3 INGLE JR, JERRY LEE THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

4 INGLE JR, JERRY LEE THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

1 INGLE JR, JERRY LEE THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

True Bills:

310101 1 ADAMS, JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 07/22/2020

310101 2 ADAMS, JOSEPH VANDALISM 07/22/2020

310101 3 ADAMS, JOSEPH AGGRAVATED ASSAULT 07/22/2020

310102 1 BRADLEY, CHRISTOPHER STEPHAN RECKLESS ENDANGERMENT 07/22/2020

310102 2 BRADLEY, CHRISTOPHER STEPHAN THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

310102 3 BRADLEY, CHRISTOPHER STEPHAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/22/2020

310103 1 BURKE, MATTHEW NEAL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/22/2020

310104 1 BURTON, MATTHEW DILLON THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

310105 1 CROWTHER, TYRONE CORDELL THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

310106 1 FREEMAN, TRACY LEBRON BURGLARY 07/22/2020

310106 2 FREEMAN, TRACY LEBRON THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

310106 3 FREEMAN, TRACY LEBRON VANDALISM 07/22/2020

310107 1 FREEMAN, TRACY LEBRON BURGLARY 07/22/2020

310107 2 FREEMAN, TRACY LEBRON THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

310107 3 FREEMAN, TRACY LEBRON VANDALISM 07/22/2020

310108 1 HANKS, CALVIN WAYNE THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

310108 2 HANKS, CALVIN WAYNE POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

07/22/2020

310110 1 SUGGS, GENESIS ANN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/22/2020

310110 2 SUGGS, GENESIS ANN RECKLESS ENDANGERMENT 07/22/2020

310109 1 HARRISON, DEISMAN CARLMEL RECKLESSAGGRAVATED ASSAULT 07/22/2020



310109 2 HARRISON, DEISMAN CARLMEL RECKLESS ENDANGERMENT 07/22/2020

310111 1 HARRISON, DEISMAN CARLMEL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

07/22/2020

310112 1 HILL, VERONICA LATAYO AGGRAVATED ROBBERY 07/22/2020

310113 1 KEY, KENNETH EDWARD AGGRAVATED ROBBERY 07/22/2020

310114 1 JARRETT, JAMAL DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

310114 2 JARRETT, JAMAL DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

310114 3 JARRETT, JAMAL DEWAYNE THEFT OF IDENTITY 07/22/2020

310115 1 JONES JR, GARY LEON AGGRAVATED ROBBERY 07/22/2020

310116 1 KENNEY, CHRISTOPHER ERIC AGGRAVATED ROBBERY 07/22/2020

310117 1 JONES JR, GARY LEON AGGRAVATED ROBBERY 07/22/2020

310117 2 JONES JR, GARY LEON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 07/22/2020

310118 1 JONES JR, GARY LEON POSSESSION OF A FIREARM WITH A PRIOR VIOLENT FELONY

OFFENSE

07/22/2020

310119 1 JONES JR, GARY LEON AGGRAVATED KIDNAPPING 07/22/2020

310119 2 JONES JR, GARY LEON AGGRAVATED KIDNAPPING 07/22/2020

310119 3 JONES JR, GARY LEON AGGRAVATED KIDNAPPING 07/22/2020

310119 4 JONES JR, GARY LEON AGGRAVATED ROBBERY 07/22/2020

310119 5 JONES JR, GARY LEON AGGRAVATED ROBBERY 07/22/2020

310119 6 JONES JR, GARY LEON AGGRAVATED ROBBERY 07/22/2020

310119 7 JONES JR, GARY LEON POSS OF .A FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 07/22/2020

310120 1 JONES JR, GARY LEON POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

07/22/2020

310121 1 JONES JR, GARY LEON AGGRAVATED ROBBERY 07/22/2020



310121 2 JONES JR, GARY LEON POSS. OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 07/22/2020

310123 1 MARLER, JESSE BRANDON THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

310122 1 JORDAN, TRAVIS RAY THEFT OF PROPERTY 07/22/2020

310124 1 KENNEY, CHRISTOPHER ERIC POSS. OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 07/22/2020

310125 1 NOLAN JR, WILLIAM F AGGRAVATED ASSAULT 07/22/2020

310125 2 NOLAN JR, WILLIAM F AGGRAVATED ASSAULT 07/22/2020

310126 1 SMITH, JEFFERY MONROE RECKLESS ENDANGERMENT 07/22/2020

310127 1 SUGGS, GENESIS ANN FALSE REPORTS 07/22/2020

310128 1 WATTS, KYREE DORCELL THEFT OF PROPERTY 07/22/2020