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Walker County Arrest Report For Jan. 18-24

Monday, January 25, 2021

Here is the Walker County arrest report for Jan. 18-24:

BURKAHART           SAMUEL        WAYNE         W/M    31        OFFICER THOMASON        BATTERY (FVA), FALSE IMPRISONMENT

STEVENS      JAMES           PATRICK       W/M    25        OFFICER SPROUSE TERRORISTIC THREATS, FALSE IMPRISONMENT, SIMPLE ASSAULT

 

SHELTON      SAMANTHA ANN   W/F     45                    OFFICER CARTER   DUI OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN

CRUMLEY    RANDY          SCOTT           W/M    35                    OFFICER HOLLAND           TRESPASS, OBSTRUCTION

PURYER        MICHAEL      ANTHONY    W/M    38                    OFFICER SCARBROUGH   THEFT BY TAKING - FELONY

DODD DAVID           WAYNE         W/M    68                    OFFICER MILLER    POSS.

OF HYDROCODONE, POSS. OF MARIJUANA W/ INTENT

DOBSON        FREDRICK    FRANKLIN    W/M    55                    OFFICER HAVEN     FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER

HANNAH       TAVIAN         MATTHIAS   W/M    17                                   OFFICER CLARK  BATTERYLAVIGNETTE    LANCE            ANTHONY    W/M    40        65 ALFORD   DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

CRAIG            COBY WADE            W/M    26        SELF   HOLD FOR COURT

BECKWORTH           JENNIFER      LEA    W/F     40        38 YOUNG     VIOLATION OF PAROLE

BROWN         HAILEY         ROCELIA       W/F     24        38 YOUNG     FAILURE TO APPEAR – FELONY

SILMON         JOHNNA        VICTORIA     W/F     20        SELF   HOLD FOR COURT

BAILEY         LAMARCUS  JERMAINE    B/M     17        78 BARRETT ARMED ROBBERY, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY – FELONY

COFFMAN     JOSEPH          LEE     W/M    28        38 YOUNG     TERRORISTIC ACTS – 2 COUNTS

COLEY           CHAD LYNN W/M    46        89 BROOME  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

GREEN           CHAZ DEVAIN         W/M    21        953 WALTHOUR GSP          DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, NO INSURANCE, OPEN CONTAINER, SUSPENDED REGISTRATON, NO PASSING ZONE, DRIVING WHLE LICENSE SUSPENDED

ROMINE        CALEB           ANDREW      W/M    17        84 SCHRADER          FLEEING TO ELUDE – MISD, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, VIOLATING RESTRICTIONS OF DRIVERS LICENSE

MINOR           BRENT           KADEN          W/M    17        74 BARKLEY UNDERAGE CONSUMPTION

DAVIS            MALIK           RA’SHAWN  B/M     20        74 BARKLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, UNDERAGE CONSUMPTION, CRIMINAL TRESPASS (3 COUNTS)

WEAVER       JAMES           MYRICK        W/M    41        OFFICER HENRY     POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CRIMINAL TRESPASS – FVA, MARIJUANA – POSSESS LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, CONTEMPT OF SUPERIOR COURT (2 COUNTS), FAILURE TO APPEAR - MISD

THOMPSON  KEISHA         LEAH W/F     40        OFFICER BARRETT PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE

GALL TYLER           JAMES           W/M    27        OFFICER COKER LPD        CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY, PROBATION VIOLATION – FELONY

ALEXANDER            THOMAS       WAYNE         W/M    44        OFFICER BREWER  THEFT BY CONVERSION - MISD

POOLE           JASMINE       LASHA           B/F      31        OFFICER YORK DTF           POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE (2 COUNTS), USE OF COMMUNICATION DEVICE TO FACILITATE A FELONY

BURNHAM    DAVID           KEITH            W/M    42        OFFICER ALFORD   SIMPLE BATTERY - FVA

BURNHAM    KRISTY          RENEE           W/F     39        OFFICER ALFORD   SIMPLE BATTERY - FVA

CLUCK          BARRY          LYNN W/M    54        OFFICER DOYLE     DUI – DRUGS, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE/DECAL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SUSPENDED REGISTRATION, OPEN CONTAINER, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS


DURDEN       BRUCE           GRAHAM      W/M    20                    92 DOYLE     DRIVING WHILE UNLICENSED

LONG SAMANTHA BROOKE        W/F     32                    38 YOUNG     WARRANT

JASHEN         DEMENTRICE          LEBRON        B/M     23                    76 BETHUNE THEFT BY RECEIVING PROPERTY IN ANOTHER STATE

MARRITT      KIMBERLY   HOPE  W/F     43                    31 MILLER    WARRANTS

JONES            QUENTIN      LYNN W/M    44                    124 WORLEY            DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

 

 

JONES            BRADLEY     AARON          W/M    33        OFFICER HOLLAND           DUI

CRAWFORD MICHAEL      SHANE           W/M    43        OFFICER LEAMON POSS. OF METHAMPHETAMINE

WALKER       ALEAC           EMOND         B/M     22        EVANS RPD  POSS. OF MARIJUANA, RECKLESS DRIVING

HURST           TRACE           CAMERON    W/M    29        OFFICER AGREDANO        PROBATION VIOLATION, CRIMINAL TRESPASS, SIMPLE BATTERY

 

HICKS            EVETTE         RENEE           B/F      30                    EVANS RPD  OBSTRUCTION OF POLICE

MORGAN      GREGORY     LAMAR          W/M    54                    HOLLAND     DRIVING ON SUSPENDED

FARMER        CHERITY       HOPE  W/F     23                    CAMPBELL   DISORDERLY CONDUCT, FTA MISDEMEANOR

HARRINGTON          CHRISTIAN   ELIZABETH  W/F     35                    RPD    TRAFFICKING METHAMPHETAMINE

LACEY           AMANDA      LEANN          W/F     25                    RPD    TRAFFICKING METHAMPHETAMINE

LIVELY          SARA CALLAN        W/F     32                    GSP     DUI

 

 

 


January 25, 2021

District 2 City Council Member Jerry Mitchell Endorses Candidate Jenny Hill

January 25, 2021

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Walker County Arrest Report For Jan. 18-24


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City Council Member Jerry Mitchell has endorsed candidate Jenny Hill for the District 2 seat. He said, “It has been my honor to serve the residents of District 2 over the past eight years. I am proud of what we have accomplished together in my time in City Council, but I am especially humbled by the dedication of so many of our residents who are working every day to make Chattanooga ... (click for more)

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