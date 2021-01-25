Here is the Walker County arrest report for Jan. 18-24:
BURKAHART SAMUEL WAYNE W/M 31 OFFICER THOMASON BATTERY (FVA), FALSE IMPRISONMENT
STEVENS JAMES PATRICK W/M 25 OFFICER SPROUSE TERRORISTIC THREATS, FALSE IMPRISONMENT, SIMPLE ASSAULT
SHELTON SAMANTHA ANN W/F 45 OFFICER CARTER DUI OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTAIN
CRUMLEY RANDY SCOTT W/M 35 OFFICER HOLLAND TRESPASS, OBSTRUCTION
PURYER MICHAEL ANTHONY W/M 38 OFFICER SCARBROUGH THEFT BY TAKING - FELONY
DODD DAVID WAYNE W/M 68 OFFICER MILLER POSS.
OF HYDROCODONE, POSS. OF MARIJUANA W/ INTENT
DOBSON FREDRICK FRANKLIN W/M 55 OFFICER HAVEN FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER
HANNAH TAVIAN MATTHIAS W/M 17 OFFICER CLARK BATTERYLAVIGNETTE LANCE ANTHONY W/M 40 65 ALFORD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
CRAIG COBY WADE W/M 26 SELF HOLD FOR COURT
BECKWORTH JENNIFER LEA W/F 40 38 YOUNG VIOLATION OF PAROLE
BROWN HAILEY ROCELIA W/F 24 38 YOUNG FAILURE TO APPEAR – FELONY
SILMON JOHNNA VICTORIA W/F 20 SELF HOLD FOR COURT
BAILEY LAMARCUS JERMAINE B/M 17 78 BARRETT ARMED ROBBERY, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY – FELONY
COFFMAN JOSEPH LEE W/M 28 38 YOUNG TERRORISTIC ACTS – 2 COUNTS
COLEY CHAD LYNN W/M 46 89 BROOME POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
GREEN CHAZ DEVAIN W/M 21 953 WALTHOUR GSP DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, NO INSURANCE, OPEN CONTAINER, SUSPENDED REGISTRATON, NO PASSING ZONE, DRIVING WHLE LICENSE SUSPENDED
ROMINE CALEB ANDREW W/M 17 84 SCHRADER FLEEING TO ELUDE – MISD, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, VIOLATING RESTRICTIONS OF DRIVERS LICENSE
MINOR BRENT KADEN W/M 17 74 BARKLEY UNDERAGE CONSUMPTION
DAVIS MALIK RA’SHAWN B/M 20 74 BARKLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, UNDERAGE CONSUMPTION, CRIMINAL TRESPASS (3 COUNTS)
WEAVER JAMES MYRICK W/M 41 OFFICER HENRY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CRIMINAL TRESPASS – FVA, MARIJUANA – POSSESS LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, CONTEMPT OF SUPERIOR COURT (2 COUNTS), FAILURE TO APPEAR - MISD
THOMPSON KEISHA LEAH W/F 40 OFFICER BARRETT PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE
GALL TYLER JAMES W/M 27 OFFICER COKER LPD CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY, PROBATION VIOLATION – FELONY
ALEXANDER THOMAS WAYNE W/M 44 OFFICER BREWER THEFT BY CONVERSION - MISD
POOLE JASMINE LASHA B/F 31 OFFICER YORK DTF POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE (2 COUNTS), USE OF COMMUNICATION DEVICE TO FACILITATE A FELONY
BURNHAM DAVID KEITH W/M 42 OFFICER ALFORD SIMPLE BATTERY - FVA
BURNHAM KRISTY RENEE W/F 39 OFFICER ALFORD SIMPLE BATTERY - FVA
CLUCK BARRY LYNN W/M 54 OFFICER DOYLE DUI – DRUGS, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE/DECAL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SUSPENDED REGISTRATION, OPEN CONTAINER, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
DURDEN BRUCE GRAHAM W/M 20 92 DOYLE DRIVING WHILE UNLICENSED
LONG SAMANTHA BROOKE W/F 32 38 YOUNG WARRANT
JASHEN DEMENTRICE LEBRON B/M 23 76 BETHUNE THEFT BY RECEIVING PROPERTY IN ANOTHER STATE
MARRITT KIMBERLY HOPE W/F 43 31 MILLER WARRANTS
JONES QUENTIN LYNN W/M 44 124 WORLEY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
JONES BRADLEY AARON W/M 33 OFFICER HOLLAND DUI
CRAWFORD MICHAEL SHANE W/M 43 OFFICER LEAMON POSS. OF METHAMPHETAMINE
WALKER ALEAC EMOND B/M 22 EVANS RPD POSS. OF MARIJUANA, RECKLESS DRIVING
HURST TRACE CAMERON W/M 29 OFFICER AGREDANO PROBATION VIOLATION, CRIMINAL TRESPASS, SIMPLE BATTERY
HICKS EVETTE RENEE B/F 30 EVANS RPD OBSTRUCTION OF POLICE
MORGAN GREGORY LAMAR W/M 54 HOLLAND DRIVING ON SUSPENDED
FARMER CHERITY HOPE W/F 23 CAMPBELL DISORDERLY CONDUCT, FTA MISDEMEANOR
HARRINGTON CHRISTIAN ELIZABETH W/F 35 RPD TRAFFICKING METHAMPHETAMINE
LACEY AMANDA LEANN W/F 25 RPD TRAFFICKING METHAMPHETAMINE
LIVELY SARA CALLAN W/F 32 GSP DUI