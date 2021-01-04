Here is the Walker County arrest report for Dec. 28-Jan. 3:
SMITH NATHANIAL BLAKE W/M 18 OFFICER FOUTS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, TAMPERING WITH EVIDENCE – MISD, MARIJUANA – POSSESS LESS THAN 1 OZ.
CONLEY MEGAN LEANNA W/F 20 OFFICER AGREDANO DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
SAINT STEVEN RAY W/M 47 OFFICER MILLER SIMPLE BATTERY, PROBATION VIOLATION – FELONY
PABLO MARCO ANTONIO-LORENZO H/M 34 OFFICER CLARK DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, IMPEDING FLOW OF TRAFFIC
MORGAN HAILEY NICOLE W/F 18 COKER LPD THEFT BY SHOPLIFTING – MISD
RHINEHART ANGELA MICHELLE W/F 45 OFFICER BROOME POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
WADE RICKY LOWELL W/M 48 OFFICER COPPOCK PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE
PROCTOR KELBY LEE W/M 22 OFFICER COPPOCK DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, OPEN CONTAINER
BELL CHRISTOPHER PAUL W/M 32 OFFICER ALFORD FAILURE TO APPEAR – FELONY
BRYANT LARRY RAY W/M 70 OFFICER MILLER SIMPLE BATTERY – FAMILY VIOLENCE
PARKER DAVID RENE W/M 36 OFFICER MILLER PAROLE VIOLATION
FRANKLIN CHRISTOPHER LYNN W/M 52 OFFICER MILLER FAILURE TO APPEAR – FELONY
SULLIVAN SHANNON ELIZABETH W/F 44 OFFICER DOYLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
CASTEEL AUSTIN LAMAR W/M 22 OFFICER MILLER FAILURE TO APPEAR – MISD (5 COUNTS)
GRAY CYNTHIA ANN W/F 57 OFFICER MILLER AGGRAVATED ASSAULT – FAMILY VIOLENCE
MILLER JODY LEE W/M 39 OFFICER BALLARD GSP STRIKING FIXED OBJECT, NO INSURANCE, TOO FAST FOR CONDITIONS, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO MAINTAIN LANE
BURNS JOHN DANIELL W/M 31 OFFICER WOOTEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, FAILURE TO OBEY STOP SIGN
BELL ISAIAH ELIJAH B/M 18 OFFICER MILLER THEFT OF MOTOR VEHICLE
BOTHERTON ZACHARY SCOTT W/M 37 OFFICER MILLER AGG ASSAULT
JACKSON PHILLIP CURTIS W/M 45 OFFICER HAVEN POSS OF METH
BOWERS JUSTIN PAUL W/M 31 OFFICER HAVEN THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
AMOS CHRISTOPHER JAMES W/M 47 OFFICER WORLEY LPD DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MULTIPLE SUBSTANCES, SUSPENDED REGISTRATION, OPEN CONTAINER VIOLATION
BIRD JONATHAN CHANCE W/M 24 OFFICER FOUTS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
CRAWFORD DAKOTA ASHTON W/M 24 OFFICER CAMP POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD
SUTTLE NICHOLAS JADE B/M 40 OFFICER CAMP POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
REID THADDEUS EUGENE B/M 31 OFFICER THOMASON THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – FELONY, THEFT BY TAKING – MOTOR VEHICLE
CROWE AMBER MARIE W/F OFFICER THOMASON THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – FELONY, THEFT BY TAKING – MOTOR VEHICLE
NAVAS CHRISTINA ELIZABETH W/F 41 OFFICER THOMASON THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – FELONY, THEFT BY TAKING – MOTOR VEHICLE
JARNAGIN JOEL RAY W/M 46 OFFICER JONES FTA (M), EXPIRED TAG, NO INSURANCE
DEAN FARON CHASE W/M 25 PROBATION HOLD FOR COURT
SANDERS ROBERT LEE W/M 36 OFFICER MILLER SIMPLE BATTERY (FVA)
MCEVERS CALLIE ROSE W/F 25 OFFICER MILLER THEFT BY TAKING FELONY
NICHOLS TRAVIS WILLIAM W/M 29 OFFICER GILLELAND DUI, FTA (M) (X2)
STRAWTER LEE EVERRETTE B/M ***** RETURN FROM REDMOND HOSPITAL
FRADY MARQUATTA DAWN W/F 42 OFFICER HEAD BATTERY (FVA), OBSTRUCTION LEO
CLINE ALICIA FAYE W/F 34 OFFICER BROOME POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA - POSSESS LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
JARNAGIN JOEL RAY W/M 46 OFFICER BROOME POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF A SCHEDULED II CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA – POSSESS LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, GIVING FALSE INFO., DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, AFFIXING TAG, NO INSURANCE, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY - MISD
WOLFE AARON ANDREW W/M 44 OFFICER BALLARD GSP DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, DISTRACTED DRIVING, FAILURE TO MAINTAIN LANE
JACKSON BOBBY OWEN W/M 43 OFFICER BARKLEY TERRORISTIC THREATS
POWELL JAMES MATTHEW W/M 36 OFFICER BUCKNER GSP DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE
LOPEZ USWALDO NMN H/M 53 OFFICER JONES DRIVING WHILE UNLICENSED
HUGHES TIMOTHY DARREN W/M 19 OFFICER BALLARD GSP DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, FAILURE TO OBEY TRAFFIC SIGNAL, HANDS FREE DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE