 Monday, January 4, 2021 36.0°F   a few clouds   A Few Clouds

Breaking News


Walker County Arrest Report For Dec. 28-Jan. 3

Monday, January 4, 2021

Here is the Walker County arrest report for Dec. 28-Jan. 3:

SMITH            NATHANIAL BLAKE           W/M    18        OFFICER FOUTS      DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, TAMPERING WITH EVIDENCE – MISD, MARIJUANA – POSSESS LESS THAN 1 OZ.

CONLEY        MEGAN         LEANNA        W/F     20        OFFICER AGREDANO        DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, FAILURE TO MAINTAIN LANE

SAINT STEVEN         RAY    W/M    47        OFFICER MILLER    SIMPLE BATTERY, PROBATION VIOLATION – FELONY

PABLO           MARCO         ANTONIO-LORENZO          H/M    34        OFFICER CLARK     DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, IMPEDING FLOW OF TRAFFIC

MORGAN      HAILEY         NICOLE         W/F     18        COKER LPD  THEFT BY SHOPLIFTING – MISD

RHINEHART ANGELA        MICHELLE    W/F     45        OFFICER BROOME POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

WADE            RICKY            LOWELL        W/M    48        OFFICER COPPOCK PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE

PROCTOR      KELBY           LEE     W/M    22        OFFICER COPPOCK DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, OPEN CONTAINER

 

BELL  CHRISTOPHER         PAUL  W/M    32        OFFICER ALFORD   FAILURE TO APPEAR – FELONY

BRYANT        LARRY          RAY    W/M    70        OFFICER MILLER    SIMPLE BATTERY – FAMILY VIOLENCE

PARKER        DAVID           RENE  W/M    36        OFFICER MILLER    PAROLE VIOLATION

FRANKLIN    CHRISTOPHER         LYNN W/M    52        OFFICER MILLER    FAILURE TO APPEAR – FELONY

SULLIVAN    SHANNON    ELIZABETH  W/F     44        OFFICER DOYLE     POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

CASTEEL      AUSTIN         LAMAR          W/M    22        OFFICER MILLER    FAILURE TO APPEAR – MISD  (5 COUNTS)

GRAY CYNTHIA      ANN   W/F     57        OFFICER MILLER    AGGRAVATED ASSAULT – FAMILY VIOLENCE

MILLER         JODY  LEE     W/M    39        OFFICER BALLARD GSP   STRIKING FIXED OBJECT, NO INSURANCE, TOO FAST FOR CONDITIONS, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO MAINTAIN LANE

BURNS           JOHN  DANIELL       W/M    31        OFFICER WOOTEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, FAILURE TO OBEY STOP SIGN

 

BELL  ISAIAH          ELIJAH          B/M     18        OFFICER MILLER    THEFT OF MOTOR VEHICLE

BOTHERTON            ZACHARY     SCOTT           W/M    37        OFFICER MILLER    AGG ASSAULT

JACKSON      PHILLIP         CURTIS          W/M    45        OFFICER HAVEN     POSS OF METH

BOWERS       JUSTIN           PAUL  W/M    31        OFFICER HAVEN     THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY

 

AMOS CHRISTOPHER         JAMES           W/M    47        OFFICER WORLEY LPD     DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MULTIPLE SUBSTANCES, SUSPENDED REGISTRATION, OPEN CONTAINER VIOLATION

BIRD  JONATHAN   CHANCE        W/M    24        OFFICER FOUTS      DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO MAINTAIN LANE

CRAWFORD DAKOTA       ASHTON        W/M    24        OFFICER CAMP       POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD

SUTTLE         NICHOLAS    JADE  B/M     40        OFFICER CAMP       POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

REID   THADDEUS  EUGENE        B/M     31        OFFICER THOMASON        THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – FELONY, THEFT BY TAKING – MOTOR VEHICLE

CROWE          AMBER          MARIE           W/F                 OFFICER THOMASON        THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – FELONY, THEFT BY TAKING – MOTOR VEHICLE

NAVAS          CHRISTINA   ELIZABETH  W/F     41        OFFICER THOMASON        THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – FELONY, THEFT BY TAKING – MOTOR VEHICLE

 

JARNAGIN    JOEL   RAY    W/M    46        OFFICER JONES       FTA (M), EXPIRED TAG, NO INSURANCE

DEAN FARON          CHASE           W/M    25        PROBATION HOLD FOR COURT

SANDERS      ROBERT        LEE     W/M    36        OFFICER MILLER    SIMPLE BATTERY (FVA)

MCEVERS     CALLIE          ROSE  W/F     25        OFFICER MILLER    THEFT BY TAKING FELONY

NICHOLS       TRAVIS          WILLIAM      W/M    29        OFFICER GILLELAND        DUI, FTA (M) (X2)

STRAWTER  LEE     EVERRETTE B/M                 *****  RETURN FROM REDMOND HOSPITAL

FRADY          MARQUATTA          DAWN            W/F     42        OFFICER HEAD       BATTERY (FVA), OBSTRUCTION LEO

 

CLINE ALICIA          FAYE  W/F     34        OFFICER BROOME POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA  - POSSESS LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

JARNAGIN    JOEL   RAY    W/M    46        OFFICER BROOME POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF A SCHEDULED II CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA – POSSESS LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, GIVING FALSE INFO., DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, AFFIXING TAG, NO INSURANCE, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY - MISD

WOLFE          AARON          ANDREW      W/M    44        OFFICER BALLARD GSP   DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, DISTRACTED DRIVING, FAILURE TO MAINTAIN LANE

JACKSON      BOBBY          OWEN            W/M    43        OFFICER BARKLEY            TERRORISTIC THREATS

POWELL        JAMES           MATTHEW    W/M    36        OFFICER BUCKNER GSP   DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE

 

LOPEZ            USWALDO    NMN   H/M    53        OFFICER JONES       DRIVING WHILE UNLICENSED

HUGHES        TIMOTHY      DARREN        W/M    19        OFFICER BALLARD GSP   DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, FAILURE TO OBEY TRAFFIC SIGNAL, HANDS FREE DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE


January 4, 2021

Get Emailed Headlines From Chattanoogan.com; Like Us On Facebook, Twitter For Instant News

January 4, 2021

Walker County Arrest Report For Dec. 28-Jan. 3

January 4, 2021

Latest Hamilton County Arrest Report


We send out headlines each week day of the latest Chattanooga news. Our news headlines have links that take you to the stories with a click. We also send out special emails if there ... (click for more)

Here is the Walker County arrest report for Dec. 28-Jan. 3: SMITH NATHANIAL BLAKE W/M 18 OFFICER FOUTS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, ... (click for more)

Here is the latest Hamilton County arrest report: BORN, KELLY DAWN 6694 HICKORY MANOR CIR CHATTANOOGA, 37421 Age at Arrest: 53 years old Arresting Agency: Chattanooga VIOLATION OF ... (click for more)



Breaking News

Get Emailed Headlines From Chattanoogan.com; Like Us On Facebook, Twitter For Instant News

We send out headlines each week day of the latest Chattanooga news. Our news headlines have links that take you to the stories with a click. We also send out special emails if there is a highly significant local news story breaking so you will be aware of it quickly. To be added to the email headline list, just email us at news@chattanoogan.com. In addition, ... (click for more)

Walker County Arrest Report For Dec. 28-Jan. 3

Here is the Walker County arrest report for Dec. 28-Jan. 3: SMITH NATHANIAL BLAKE W/M 18 OFFICER FOUTS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, TAMPERING WITH EVIDENCE – MISD, MARIJUANA – POSSESS LESS THAN 1 OZ. CONLEY MEGAN LEANNA W/F 20 OFFICER AGREDANO DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, ... (click for more)

Opinion

Letter To Incoming Rep.-Elect Mike Cameron

To Rep-Elect Mike Cameron, As you begin your honorable service to the people of District 1, I offer my thoughts and encouragement. Of the three branches, it is my observation that the legislature resembles the judicial’s court. As a legislator you are a prosecutor of wrongs and a defender of rights. A juror, expressing your conviction to your fellow members’ pleas of legislation. ... (click for more)

Roy Exum: The Vaccination Blues

Hamilton County has a lot of company both in the state and around the country in bungling distribution of the coronavirus vaccine. In Tullahoma long lines stood outside for hours vying for just 100 doses and there were glitches in almost all of the state’s 95 counties as the huge demand easily outweighed availability of the Pfizer vaccine. And if you can believe it, a retired librarian ... (click for more)

Sports

Mat Mocs Blank Emmanuel In Season Opener

The Chattanooga Mocs finally got their wrestling season started on Saturday afternoon against the Emmanuel College Lions, a division II school from Franklin Springs, Ga. The competition wasn’t the best in the world, but for a match that was a last-minute add to the schedule when other matches had been cancelled by Covid 19, it was a chance for the Mocs to put on their game faces, ... (click for more)

Four Local Standouts To Be Featured In Sunday's Kentucky-Mississippi State Women's Contest

The No. 13 University of Kentucky women’s basketball team continues its stretch of four-straight top-15 ranked opponents to open Southeastern Conference play Sunday as it travels to Starkville, Mississippi to face No. 12 Mississippi State at 1 p.m. ET. The game vs. Mississippi State will be televised on ESPN2 with Eric Frede and Tamika Catchings on the call. The action can ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors