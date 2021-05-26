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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, May 26, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BALLARD, JAMES EDWARD DISORDERLY CONDUCT 05/26/2021
1 BALLARD, JAMES EDWARD PUBLIC INTOXICATION 05/26/2021
1 BROOKS IV, JOE THOMAS POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 05/26/2021
1 BROOKS IV, JOE THOMAS THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE RESISTING ARREST 05/26/2021
1 HILL, JAYLON LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021
2 HILL, JAYLON LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021
1 HUTCHESON, DAVID EDWARD PUBLIC INTOXICATION 05/26/2021
2 HUTCHESON, DAVID EDWARD POSSESSION OF ALPRAZOLAM 05/26/2021
3 HUTCHESON, DAVID EDWARD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/26/2021
1 SIMMONS, DARRIUS DEONTA VANDALISM 05/26/2021
1 STALYON, MERCEDES DELENE FAILURE TO APPEAR 05/26/2021
1 VARNELL, WALTER STEPHEN RETALIATION AGAINST OFFICER 05/26/2021

True Bills:

311478 1 ABERNATHY, JERRY LOUIS ATTEMPTED AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021
311479 1 ALBEY, MAYA SHARELLE THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311480 1 BALLARD, JAMES EDWARD VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/26/2021
311481 1 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 05/26/2021
311481 2 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021
311482 1 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 05/26/2021
311482 2 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 05/26/2021
311482 3 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021
311483 1 BOTROS, MARKO ELIA DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021
311484 1 BROOKS IV, JOE THOMAS RESISTING ARREST 05/26/2021
311484 2 BROOKS IV, JOE THOMAS EVADING ARREST 05/26/2021
311484 3 BROOKS IV, JOE THOMAS VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/26/2021
311484 4 BROOKS IV, JOE THOMAS RECKLESS DRIVING 05/26/2021
311484 5 BROOKS IV, JOE THOMAS FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/26/2021
311484 6 BROOKS IV, JOE THOMAS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/26/2021
311484 7 BROOKS IV, JOE THOMAS DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/26/2021
311484 8 BROOKS IV, JOE THOMAS RECKLESS ENDANGERMENT 05/26/2021
311485 1 BROOME II, ANTHONY BENARD AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021
311486 1 BROOME II, ANTHONY BENARD POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
05/26/2021
311486 2 BROOME II, ANTHONY BENARD AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021

311487 1 BROWN SR., TERRANCE TRAMAINE DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/26/2021
311487 2 BROWN SR., TERRANCE TRAMAINE SPEEDING 05/26/2021
311488 1 BROWN SR., TERRANCE TRAMAINE CAR JACKING 05/26/2021
311488 2 BROWN SR., TERRANCE TRAMAINE AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021
311489 1 BROWN SR., TERRANCE TRAMAINE FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/26/2021
311490 1 BROWN, MARTIN C AGGRAVTED DOMESTIC ASSAULT 05/26/2021
311491 1 BUMPASS, DANGELO CORDARIOUS POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 05/26/2021
311491 2 BUMPASS, DANGELO CORDARIOUS VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/26/2021
311492 1 BURGER, TRAVIS IAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/26/2021
311492 2 BURGER, TRAVIS IAN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/26/2021
311492 3 BURGER, TRAVIS IAN TAMPERING WITH EVIDENCE 05/26/2021
311492 4 BURGER, TRAVIS IAN POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 05/26/2021
311492 5 BURGER, TRAVIS IAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/26/2021
311493 1 COLLIER, CORDELLE ASSAULT 05/26/2021
311494 1 CONYERS, MITCHELL LAMAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
05/26/2021
311494 2 CONYERS, MITCHELL LAMAR POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 05/26/2021
311494 3 CONYERS, MITCHELL LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/26/2021
311494 4 CONYERS, MITCHELL LAMAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/26/2021
311494 5 CONYERS, MITCHELL LAMAR VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 05/26/2021
311495 1 DWORKIN, PRESTON BEN AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021
311495 2 DWORKIN, PRESTON BEN AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021
311496 1 WRIGHT, JOHN ADAM AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021

311496 2 WRIGHT, JOHN ADAM AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021
311497 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 05/26/2021
311497 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311497 3 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 05/26/2021
311498 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311498 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 05/26/2021
311498 3 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 05/26/2021
311498 4 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311499 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER ATTEMPTED BURGLARY OF AN AUTO 05/26/2021
311500 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 05/26/2021
311501 1 EVANS, KENDRIC JUMEL DISORDERLY CONDUCT 05/26/2021
311501 2 EVANS, KENDRIC JUMEL RECKLESS ENDANGERMENT 05/26/2021
311501 3 EVANS, KENDRIC JUMEL DISORDERLY CONDUCT 05/26/2021
311501 4 EVANS, KENDRIC JUMEL RECKLESS ENDANGERMENT 05/26/2021
311502 1 GARNER, JAMES MAVERICK DOMESTIC ASSAULT 05/26/2021
311503 1 GEARING, DESMOND JERQUAN INITIATE A FALSE REPORT 05/26/2021
311504 1 GOODWIN, TRACY LAMAR RESISTING ARREST 05/26/2021
311504 2 GOODWIN, TRACY LAMAR TINTED WINDOWS VIOLATION 05/26/2021
311504 3 GOODWIN, TRACY LAMAR RECKLESS DRIVING 05/26/2021
311504 4 GOODWIN, TRACY LAMAR EVADING ARREST 05/26/2021
311505 1 GORDON, MICHAEL ANGELO THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311505 2 GORDON, MICHAEL ANGELO EVADING ARREST 05/26/2021

311506 1 GORDON, MICHAEL ANGELO THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311506 2 GORDON, MICHAEL ANGELO POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 05/26/2021
311506 3 GORDON, MICHAEL ANGELO VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/26/2021
311507 1 GRAHAM, GEORGIA MARIE THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311507 2 GRAHAM, GEORGIA MARIE BURGLARY OF A BUSINESS 05/26/2021
311507 3 GRAHAM, GEORGIA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/26/2021
311508 1 GRAHAM, GEORGIA MARIE BURGLARY OF A BUSINESS 05/26/2021
311508 2 GRAHAM, GEORGIA MARIE THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311509 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311510 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL UNLAWFUL OPERATION OF CHOP SHOP 05/26/2021
311510 2 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311510 3 HAMILTON, DARYL MICHEAL ALTERATION OF VIN NUMBER ON VEHICLE 05/26/2021
311510 4 HAMILTON, DARYL MICHEAL VEHICLE WITHOUT VIN NUMBER 05/26/2021
311510 5 HAMILTON, DARYL MICHEAL ALTERATION OF VIN NUMBER ON VEHICLE 05/26/2021
311511 1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE EVADING ARREST 05/26/2021
311512 1 HILL, JAYLON LEBRON FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 05/26/2021
311512 2 HILL, JAYLON LEBRON ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 05/26/2021
311512 3 HILL, JAYLON LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 05/26/2021
311512 4 HILL, JAYLON LEBRON POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 05/26/2021
311513 1 HILL, LAKENDRA SHONTAY THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311514 1 HURD, ALEX DEMON THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311515 1 JOHNSON, TIMOTHY ANDREW THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311516 1 KILGORE, CHAD JEREMY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/26/2021
311516 2 KILGORE, CHAD JEREMY POSSESSION OF HEROIN 05/26/2021
311516 3 KILGORE, CHAD JEREMY ASSAULT 05/26/2021
311516 4 KILGORE, CHAD JEREMY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/26/2021
311516 5 KILGORE, CHAD JEREMY RESISTING ARREST 05/26/2021
311516 6 KILGORE, CHAD JEREMY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/26/2021
311517 1 KIRK, DIMESHA MESHAWN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/26/2021
311517 2 KIRK, DIMESHA MESHAWN EVADING ARREST 05/26/2021
311517 3 KIRK, DIMESHA MESHAWN RECKLESS ENDANGERMENT 05/26/2021
311517 4 KIRK, DIMESHA MESHAWN RECKLESS DRIVING 05/26/2021
311517 5 KIRK, DIMESHA MESHAWN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021
311517 6 KIRK, DIMESHA MESHAWN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/26/2021
311517 7 KIRK, DIMESHA MESHAWN DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/26/2021
311517 8 KIRK, DIMESHA MESHAWN FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/26/2021
311518 1 LOVETT, JAMES WILLIAM POSS. OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 05/26/2021
311518 2 LOVETT, JAMES WILLIAM POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/26/2021
311518 3 LOVETT, JAMES WILLIAM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/26/2021
311519 1 MCCAULEY, KAWON UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 05/26/2021
311519 2 MCCAULEY, KAWON UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 05/26/2021
311519 3 MCCAULEY, KAWON THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311519 4 MCCAULEY, KAWON EVADING ARREST 05/26/2021
311519 5 MCCAULEY, KAWON LEAVING THE SCENE 05/26/2021

311519 6 MCCAULEY, KAWON RECKLESS DRIVING 05/26/2021
311519 7 MCCAULEY, KAWON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/26/2021
311520 1 MCCAULEY, KAWON AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021
311521 1 MOORE, KELVIN DEWAIN AGGRAVATED ARSON 05/26/2021
311522 1 MORRIS, HARVEY ALEXANDER LEAVING THE SCENE 05/26/2021
311522 2 MORRIS, HARVEY ALEXANDER FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/26/2021
311522 3 MORRIS, HARVEY ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/26/2021
311522 4 MORRIS, HARVEY ALEXANDER VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/26/2021
311522 5 MORRIS, HARVEY ALEXANDER FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/26/2021
311523 1 MULLIS, ANTHONY LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
05/26/2021
311523 2 MULLIS, ANTHONY LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/26/2021
311524 1 PATTERSON, DENNIS KYLE ASSAULT 05/26/2021
311524 2 PATTERSON, DENNIS KYLE SEXUAL BATTERY 05/26/2021
311524 3 PATTERSON, DENNIS KYLE DISORDERLY CONDUCT 05/26/2021
311525 1 PENN, TREVONTE BYRON AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021
311525 2 PENN, TREVONTE BYRON POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 05/26/2021
311526 1 PITTS, RASEAN ALEXANDER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/26/2021
311527 1 RANDOLPH, JOE MITCHELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/26/2021
311528 1 ROUNSAVILLE, COREY LAVAR VIOLATION COMMUNITY SUPERVISION FOR LIFE 05/26/2021
311529 1 SMITH, KARON DANETTE FALSE REPORTS 05/26/2021
311529 2 SMITH, KARON DANETTE COERCION OF WITNESS 05/26/2021
311530 1 THRASHER, MICHAEL JAY SEXUAL BATTERY 05/26/2021

311531 1 VERALDI, GIA NMN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/26/2021
311532 1 WALKER, TRAVIS BRIAN THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311533 1 WHITE JR, TIMOTHY E ASSAULT 05/26/2021
311534 1 WILLING, FORREST ANDREW BURGLARY OF A TOOL SHED 05/26/2021
311534 2 WILLING, FORREST ANDREW THEFT OF PROPERTY 05/26/2021
311535 1 WRIGHT, CAMERON W FILING A FALSE POLICE REPORT 05/26/2021
311535 2 WRIGHT, CAMERON W 911 VIOLATION 05/26/2021

 


May 26, 2021

Lookout Mountain, Tn., Will Have 5% Tax Increase After Losing Hall Income Tax

May 26, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

May 26, 2021

Police Blotter: Speedway Employee Not Convinced Bill Is Real; Mom Wants Boyfriend To Stay, But 10-Year-Old Daughter Wants Him Gone


Residents of the town of Lookout Mountain, Tn. will see a five percent increase in their property taxes for 2022. Reappraisals were done throughout Hamilton County this year and the value of ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BALLARD, JAMES EDWARD DISORDERLY CONDUCT 05/26/2021 1 BALLARD, JAMES EDWARD PUBLIC INTOXICATION ... (click for more)

While at the Speedway, 1330 E. 3rd St., an officer was flagged down by an employee who said he believed a customer paid with a fake $100 bill and the customer was walking out the door. Police ... (click for more)



Breaking News

Lookout Mountain, Tn., Will Have 5% Tax Increase After Losing Hall Income Tax

Residents of the town of Lookout Mountain, Tn. will see a five percent increase in their property taxes for 2022. Reappraisals were done throughout Hamilton County this year and the value of homes in Lookout Mountain, Tn. increased an average of 17 percent. The reappraised values are sent to the state which sets a certified tax rate for the town which should offset the increase. ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BALLARD, JAMES EDWARD DISORDERLY CONDUCT 05/26/2021 1 BALLARD, JAMES EDWARD PUBLIC INTOXICATION 05/26/2021 1 BROOKS IV, JOE THOMAS POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 05/26/2021 1 BROOKS IV, JOE THOMAS THEFT OF PROPERTY 05/26/2021 1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE RESISTING ARREST ... (click for more)

Opinion

We're All Interconnected Whether We Accept It Or Not

My own family and friends come from many walks of life, many nationalities, ethnic and racial backgrounds. We're all interconnected one way or the other, whether we like it or not. Whether we know it or not. My family and friends might be Iraj (pronounced long e-raj) from Iran or Kali from India. They might come from some South American country or Asia (Vietnam). ... (click for more)

Roy Exum: We’re Better Than 36%

There at least 20 people in Hamilton County this very moment who would literally fall to their knees and beg you to accept the COVID vaccine. There are thousands more in the Chattanooga tristate area who would join the 20, if asked. But let’s focus on the 20. There are 14 of them in intensive care and another six who are unable to breathe without a medical ventilator. This is right ... (click for more)

Sports

Lodolo Stays Hot As Lookouts Win 4-0

Chattanooga Lookouts left-hander Nick Lodolo continued his hot start to the 2021 season on Tuesday night. Lodolo struck out eight batters across seven shutout innings and now has an ERA of 0.40 on the year, the lowest mark in the minors among pitchers to throw at least 17 innings. He is scheduled to start the series finale on Sunday as he looks to continue his hot stretch. ... (click for more)

Dan Fleser: Big Vol Baseball Win Over South Carolina Accomplished A Lot

The biggest prize from Tennessee’s 5-4 baseball victory at South Carolina on Saturday was an SEC East Division championship. The victory, coupled with Vanderbilt’s loss to Kentucky, fitted the Vols with a division crown for the first time since 1997. That’s not all UT got from the victory, however. The circumstances associated with the outcome amounted to a gift basket ... (click for more)


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