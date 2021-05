Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 BALLARD, JAMES EDWARD DISORDERLY CONDUCT 05/26/2021

1 BALLARD, JAMES EDWARD PUBLIC INTOXICATION 05/26/2021

1 BROOKS IV, JOE THOMAS POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 05/26/2021

1 BROOKS IV, JOE THOMAS THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE RESISTING ARREST 05/26/2021

1 HILL, JAYLON LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021

2 HILL, JAYLON LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021

1 HUTCHESON, DAVID EDWARD PUBLIC INTOXICATION 05/26/2021

2 HUTCHESON, DAVID EDWARD POSSESSION OF ALPRAZOLAM 05/26/2021

3 HUTCHESON, DAVID EDWARD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/26/2021

1 SIMMONS, DARRIUS DEONTA VANDALISM 05/26/2021

1 STALYON, MERCEDES DELENE FAILURE TO APPEAR 05/26/2021

1 VARNELL, WALTER STEPHEN RETALIATION AGAINST OFFICER 05/26/2021

True Bills:

311478 1 ABERNATHY, JERRY LOUIS ATTEMPTED AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021

311479 1 ALBEY, MAYA SHARELLE THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311480 1 BALLARD, JAMES EDWARD VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/26/2021

311481 1 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 05/26/2021

311481 2 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021

311482 1 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 05/26/2021

311482 2 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 05/26/2021

311482 3 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021

311483 1 BOTROS, MARKO ELIA DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021

311484 1 BROOKS IV, JOE THOMAS RESISTING ARREST 05/26/2021

311484 2 BROOKS IV, JOE THOMAS EVADING ARREST 05/26/2021

311484 3 BROOKS IV, JOE THOMAS VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/26/2021

311484 4 BROOKS IV, JOE THOMAS RECKLESS DRIVING 05/26/2021

311484 5 BROOKS IV, JOE THOMAS FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/26/2021

311484 6 BROOKS IV, JOE THOMAS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/26/2021

311484 7 BROOKS IV, JOE THOMAS DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/26/2021

311484 8 BROOKS IV, JOE THOMAS RECKLESS ENDANGERMENT 05/26/2021

311485 1 BROOME II, ANTHONY BENARD AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021

311486 1 BROOME II, ANTHONY BENARD POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

05/26/2021

311486 2 BROOME II, ANTHONY BENARD AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021



311487 1 BROWN SR., TERRANCE TRAMAINE DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/26/2021

311487 2 BROWN SR., TERRANCE TRAMAINE SPEEDING 05/26/2021

311488 1 BROWN SR., TERRANCE TRAMAINE CAR JACKING 05/26/2021

311488 2 BROWN SR., TERRANCE TRAMAINE AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021

311489 1 BROWN SR., TERRANCE TRAMAINE FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/26/2021

311490 1 BROWN, MARTIN C AGGRAVTED DOMESTIC ASSAULT 05/26/2021

311491 1 BUMPASS, DANGELO CORDARIOUS POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 05/26/2021

311491 2 BUMPASS, DANGELO CORDARIOUS VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 05/26/2021

311492 1 BURGER, TRAVIS IAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/26/2021

311492 2 BURGER, TRAVIS IAN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/26/2021

311492 3 BURGER, TRAVIS IAN TAMPERING WITH EVIDENCE 05/26/2021

311492 4 BURGER, TRAVIS IAN POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 05/26/2021

311492 5 BURGER, TRAVIS IAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/26/2021

311493 1 COLLIER, CORDELLE ASSAULT 05/26/2021

311494 1 CONYERS, MITCHELL LAMAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

05/26/2021

311494 2 CONYERS, MITCHELL LAMAR POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 05/26/2021

311494 3 CONYERS, MITCHELL LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/26/2021

311494 4 CONYERS, MITCHELL LAMAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/26/2021

311494 5 CONYERS, MITCHELL LAMAR VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 05/26/2021

311495 1 DWORKIN, PRESTON BEN AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021

311495 2 DWORKIN, PRESTON BEN AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021

311496 1 WRIGHT, JOHN ADAM AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021



311496 2 WRIGHT, JOHN ADAM AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021

311497 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 05/26/2021

311497 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311497 3 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 05/26/2021

311498 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311498 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 05/26/2021

311498 3 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 05/26/2021

311498 4 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311499 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER ATTEMPTED BURGLARY OF AN AUTO 05/26/2021

311500 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY OF AN AUTO 05/26/2021

311501 1 EVANS, KENDRIC JUMEL DISORDERLY CONDUCT 05/26/2021

311501 2 EVANS, KENDRIC JUMEL RECKLESS ENDANGERMENT 05/26/2021

311501 3 EVANS, KENDRIC JUMEL DISORDERLY CONDUCT 05/26/2021

311501 4 EVANS, KENDRIC JUMEL RECKLESS ENDANGERMENT 05/26/2021

311502 1 GARNER, JAMES MAVERICK DOMESTIC ASSAULT 05/26/2021

311503 1 GEARING, DESMOND JERQUAN INITIATE A FALSE REPORT 05/26/2021

311504 1 GOODWIN, TRACY LAMAR RESISTING ARREST 05/26/2021

311504 2 GOODWIN, TRACY LAMAR TINTED WINDOWS VIOLATION 05/26/2021

311504 3 GOODWIN, TRACY LAMAR RECKLESS DRIVING 05/26/2021

311504 4 GOODWIN, TRACY LAMAR EVADING ARREST 05/26/2021

311505 1 GORDON, MICHAEL ANGELO THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311505 2 GORDON, MICHAEL ANGELO EVADING ARREST 05/26/2021



311506 1 GORDON, MICHAEL ANGELO THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311506 2 GORDON, MICHAEL ANGELO POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 05/26/2021

311506 3 GORDON, MICHAEL ANGELO VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/26/2021

311507 1 GRAHAM, GEORGIA MARIE THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311507 2 GRAHAM, GEORGIA MARIE BURGLARY OF A BUSINESS 05/26/2021

311507 3 GRAHAM, GEORGIA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/26/2021

311508 1 GRAHAM, GEORGIA MARIE BURGLARY OF A BUSINESS 05/26/2021

311508 2 GRAHAM, GEORGIA MARIE THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311509 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311510 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL UNLAWFUL OPERATION OF CHOP SHOP 05/26/2021

311510 2 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311510 3 HAMILTON, DARYL MICHEAL ALTERATION OF VIN NUMBER ON VEHICLE 05/26/2021

311510 4 HAMILTON, DARYL MICHEAL VEHICLE WITHOUT VIN NUMBER 05/26/2021

311510 5 HAMILTON, DARYL MICHEAL ALTERATION OF VIN NUMBER ON VEHICLE 05/26/2021

311511 1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE EVADING ARREST 05/26/2021

311512 1 HILL, JAYLON LEBRON FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 05/26/2021

311512 2 HILL, JAYLON LEBRON ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 05/26/2021

311512 3 HILL, JAYLON LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 05/26/2021

311512 4 HILL, JAYLON LEBRON POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 05/26/2021

311513 1 HILL, LAKENDRA SHONTAY THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311514 1 HURD, ALEX DEMON THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311515 1 JOHNSON, TIMOTHY ANDREW THEFT OF PROPERTY 05/26/2021



311516 1 KILGORE, CHAD JEREMY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/26/2021

311516 2 KILGORE, CHAD JEREMY POSSESSION OF HEROIN 05/26/2021

311516 3 KILGORE, CHAD JEREMY ASSAULT 05/26/2021

311516 4 KILGORE, CHAD JEREMY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/26/2021

311516 5 KILGORE, CHAD JEREMY RESISTING ARREST 05/26/2021

311516 6 KILGORE, CHAD JEREMY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/26/2021

311517 1 KIRK, DIMESHA MESHAWN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/26/2021

311517 2 KIRK, DIMESHA MESHAWN EVADING ARREST 05/26/2021

311517 3 KIRK, DIMESHA MESHAWN RECKLESS ENDANGERMENT 05/26/2021

311517 4 KIRK, DIMESHA MESHAWN RECKLESS DRIVING 05/26/2021

311517 5 KIRK, DIMESHA MESHAWN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 05/26/2021

311517 6 KIRK, DIMESHA MESHAWN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/26/2021

311517 7 KIRK, DIMESHA MESHAWN DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/26/2021

311517 8 KIRK, DIMESHA MESHAWN FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/26/2021

311518 1 LOVETT, JAMES WILLIAM POSS. OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 05/26/2021

311518 2 LOVETT, JAMES WILLIAM POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/26/2021

311518 3 LOVETT, JAMES WILLIAM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/26/2021

311519 1 MCCAULEY, KAWON UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 05/26/2021

311519 2 MCCAULEY, KAWON UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 05/26/2021

311519 3 MCCAULEY, KAWON THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311519 4 MCCAULEY, KAWON EVADING ARREST 05/26/2021

311519 5 MCCAULEY, KAWON LEAVING THE SCENE 05/26/2021



311519 6 MCCAULEY, KAWON RECKLESS DRIVING 05/26/2021

311519 7 MCCAULEY, KAWON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/26/2021

311520 1 MCCAULEY, KAWON AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021

311521 1 MOORE, KELVIN DEWAIN AGGRAVATED ARSON 05/26/2021

311522 1 MORRIS, HARVEY ALEXANDER LEAVING THE SCENE 05/26/2021

311522 2 MORRIS, HARVEY ALEXANDER FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/26/2021

311522 3 MORRIS, HARVEY ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/26/2021

311522 4 MORRIS, HARVEY ALEXANDER VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/26/2021

311522 5 MORRIS, HARVEY ALEXANDER FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/26/2021

311523 1 MULLIS, ANTHONY LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

05/26/2021

311523 2 MULLIS, ANTHONY LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/26/2021

311524 1 PATTERSON, DENNIS KYLE ASSAULT 05/26/2021

311524 2 PATTERSON, DENNIS KYLE SEXUAL BATTERY 05/26/2021

311524 3 PATTERSON, DENNIS KYLE DISORDERLY CONDUCT 05/26/2021

311525 1 PENN, TREVONTE BYRON AGGRAVATED ROBBERY 05/26/2021

311525 2 PENN, TREVONTE BYRON POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 05/26/2021

311526 1 PITTS, RASEAN ALEXANDER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/26/2021

311527 1 RANDOLPH, JOE MITCHELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/26/2021

311528 1 ROUNSAVILLE, COREY LAVAR VIOLATION COMMUNITY SUPERVISION FOR LIFE 05/26/2021

311529 1 SMITH, KARON DANETTE FALSE REPORTS 05/26/2021

311529 2 SMITH, KARON DANETTE COERCION OF WITNESS 05/26/2021

311530 1 THRASHER, MICHAEL JAY SEXUAL BATTERY 05/26/2021



311531 1 VERALDI, GIA NMN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/26/2021

311532 1 WALKER, TRAVIS BRIAN THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311533 1 WHITE JR, TIMOTHY E ASSAULT 05/26/2021

311534 1 WILLING, FORREST ANDREW BURGLARY OF A TOOL SHED 05/26/2021

311534 2 WILLING, FORREST ANDREW THEFT OF PROPERTY 05/26/2021

311535 1 WRIGHT, CAMERON W FILING A FALSE POLICE REPORT 05/26/2021

311535 2 WRIGHT, CAMERON W 911 VIOLATION 05/26/2021