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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, June 9, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO OPEN CONTAINER LAW 06/09/2021
1 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE FAILURE TO VACATE 06/09/2021

True Bills:

311554 1 BOSTON, RALPH ALEXANDER ASSAULT 06/09/2021
311555 1 BROOKS IV, JOE THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021
311555 2 BROOKS IV, JOE THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021
311555 3 BROOKS IV, JOE THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021
311555 4 BROOKS IV, JOE THOMAS LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 06/09/2021
311555 5 BROOKS IV, JOE THOMAS FAILURE TO RENDER AID 06/09/2021
311556 1 BROOKS IV, JOE THOMAS POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/09/2021
311557 1 BRYANT JR, MEL MAURICE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 06/09/2021
311558 1 CASLIN III, SYLVESTER THEFT OF PROPERTY 06/09/2021
311559 1 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/09/2021
311559 2 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF HYDROCODONE 06/09/2021
311559 3 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021
311559 4 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/09/2021
311559 5 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ RECKLESS DRIVING 06/09/2021
311559 6 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/09/2021
311559 7 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/09/2021
311559 8 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021
311559 9 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ FAILURE TO SIGNAL TURN 06/09/2021
311560 1 COLLINS, CHRISTOFFER KOREY DRIVING LEFT OF CENTER 06/09/2021
311560 2 COLLINS, CHRISTOFFER KOREY SPEEDING 06/09/2021

311560 3 COLLINS, CHRISTOFFER KOREY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021
311561 1 CROSS, LAURA DEMIG DOMESTIC ASSAULT 06/09/2021
311562 1 EDDINGTON, DAVID D ASSAULT 06/09/2021
311562 2 EDDINGTON, DAVID D CRIMINAL IMPERSONATION 06/09/2021
311562 3 EDDINGTON, DAVID D OBSTRUCTION OF HIGHWAY 06/09/2021
311562 4 EDDINGTON, DAVID D PUBLIC INTOXICATION 06/09/2021
311563 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER AGGRAVATED BURGLARY 06/09/2021
311563 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER EVADING ARREST 06/09/2021
311564 1 ERVIN JR, JESSE DANIEL THEFT OF PROPERTY 06/09/2021
311564 2 ERVIN JR, JESSE DANIEL EVADING ARREST 06/09/2021
311564 3 ERVIN JR, JESSE DANIEL RECKLESS ENDANGERMENT 06/09/2021
311564 4 ERVIN JR, JESSE DANIEL AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021
311564 5 ERVIN JR, JESSE DANIEL LEAVING THE SCENE 06/09/2021
311564 6 ERVIN JR, JESSE DANIEL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/09/2021
311564 7 ERVIN JR, JESSE DANIEL FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/09/2021
311564 8 ERVIN JR, JESSE DANIEL IMPROPER TURN 06/09/2021
311564 9 ERVIN JR, JESSE DANIEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021
311564 10 ERVIN JR, JESSE DANIEL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/09/2021
311565 1 EVANS, MATTHEW A THEFT OF PROPERTY 06/09/2021
311566 1 EZEL, JONATHAN L ATTEMPTED CARJACKING 06/09/2021
311566 2 EZEL, JONATHAN L EVADING ARREST 06/09/2021
311567 1 GOODWIN, TRACY LAMAR POSS.

OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 06/09/2021

311567 2 GOODWIN, TRACY LAMAR POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/09/2021
311567 3 GOODWIN, TRACY LAMAR POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/09/2021
311567 4 GOODWIN, TRACY LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021
311568 1 HERRON, CYLE W DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021
311568 2 HERRON, CYLE W DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021
311569 1 HIGGINS, KEDARRIAN MARSHELE ASSAULT 06/09/2021
311569 2 HIGGINS, KEDARRIAN MARSHELE PUBLIC INTOXICATION 06/09/2021
311569 3 HIGGINS, KEDARRIAN MARSHELE RESISTING ARREST 06/09/2021
311570 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/09/2021
311570 2 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO DRIVING ON REVOKED 06/09/2021
311570 3 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/09/2021
311570 4 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/09/2021
311571 1 HIXSON, DAVID FOSTER VANDALISM 06/09/2021
311572 1 HIXSON, DAVID FOSTER VANDALISM 06/09/2021
311573 1 JONES, DONNIE EUGENE THEFT OF PROPERTY 06/09/2021
311574 1 KOSS, STELLA K DRIVING LEFT OF CENTER 06/09/2021
311574 2 KOSS, STELLA K DRIVING LEFT OF CENTER 06/09/2021
311574 3 KOSS, STELLA K DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/09/2021
311574 4 KOSS, STELLA K DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021
311575 1 LLOYD, TIMOTHY LEBRON SPEEDING 06/09/2021
311575 2 LLOYD, TIMOTHY LEBRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021
311575 3 LLOYD, TIMOTHY LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021

311576 1 MCGUFFIN, SCOTT J VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 06/09/2021
311576 2 MCGUFFIN, SCOTT J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021
311577 1 MENDY, FERNANDY AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021
311577 2 MENDY, FERNANDY POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021
311578 1 METZ, STEVEN DEAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021
311578 2 METZ, STEVEN DEAN POSSESSION OF HEROIN 06/09/2021
311579 1 MONTGOMERY, CHARLES COLLIN POSSESSION OF METH FOR RESALE 06/09/2021
311579 2 MONTGOMERY, CHARLES COLLIN POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE 06/09/2021
311579 3 MONTGOMERY, CHARLES COLLIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021
311580 1 OGLETREE, DAYTON KALVIN RESISTING ARREST 06/09/2021
311580 2 OGLETREE, DAYTON KALVIN DISORDERLY CONDUCT 06/09/2021
311582 1 SCROGGINS, LIZZIE STALKING 06/09/2021
311582 2 SCROGGINS, LIZZIE DISORDERLY CONDUCT 06/09/2021
311581 1 RAY, KAYLA ROCHELL STALKING 06/09/2021
311581 2 RAY, KAYLA ROCHELL DISORDERLY CONDUCT 06/09/2021
311583 1 ROBINSON, COURTNEY TRUMINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/09/2021
311583 2 ROBINSON, COURTNEY TRUMINE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021
311584 1 ROBINSON, ROBERT LAMOR FORGERY 06/09/2021
311584 2 ROBINSON, ROBERT LAMOR THEFT OF PROPERTY 06/09/2021
311585 1 ROUNSAVILLE, COREY LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/09/2021
311586 1 RUIZ-GONZALEZ, YADHIR CRIMINAL IMPERSONATION 06/09/2021
311586 2 RUIZ-GONZALEZ, YADHIR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021

311586 3 RUIZ-GONZALEZ, YADHIR UNLAWFUL REMOVAL OF LICENSE PLATE 06/09/2021
311587 1 SLEDGE, CURTIS L POSSESSION OF HEROIN 06/09/2021
311587 2 SLEDGE, CURTIS L POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021
311587 3 SLEDGE, CURTIS L FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/09/2021
311587 4 SLEDGE, CURTIS L VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/09/2021
311587 5 SLEDGE, CURTIS L DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021
311589 1 STALYON, MEREDITH ANN THEFT OF PROPERTY 06/09/2021
311588 1 STALYON, MERCEDES DELENE THEFT OF PROPERTY 06/09/2021
311590 1 STALYON, MERCEDES DELENE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/09/2021
311590 2 STALYON, MERCEDES DELENE FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/09/2021
311590 3 STALYON, MERCEDES DELENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021
311590 4 STALYON, MERCEDES DELENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021
311591 1 STALYON, MERCEDES DELENE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 06/09/2021
311592 1 STALYON, MEREDITH ANN POSSESSION OF HEROIN 06/09/2021
311593 1 STEPP, ERIC DEMON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/09/2021
311593 2 STEPP, ERIC DEMON VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 06/09/2021
311593 3 STEPP, ERIC DEMON VIOLATION OF IGNITION INTERLOCK 06/09/2021
311593 4 STEPP, ERIC DEMON DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021
311593 5 STEPP, ERIC DEMON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021
311594 1 WILLIAMS, HEATH JAMES DOMESTIC ASSAULT 06/09/2021


June 9, 2021

Steve Highlander Is Compromise Candidate For County Commission District 9 Seat

June 9, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

June 9, 2021

Longtime Bankruptcy Trustee C. Kenneth Still Dies


County School Board member Steve Highlander was voted in as the next County Commissioner for District 9. He replaces the exiting Chester Bankston, who left the district for Florida a few weeks ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO OPEN CONTAINER LAW 06/09/2021 1 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE FAILURE TO ... (click for more)

C. Kenneth Still, longtime bankruptcy trustee in Chattanooga, died Wednesday morning. Mr. Still presided over a number of notable cases, including the Hamilton National Bank bankruptcy which ... (click for more)



Breaking News

Steve Highlander Is Compromise Candidate For County Commission District 9 Seat

County School Board member Steve Highlander was voted in as the next County Commissioner for District 9. He replaces the exiting Chester Bankston, who left the district for Florida a few weeks ago. The commissioners voted last week. However, neither Dean Moorhouse or Shannon Stephenson was able to get the needed five votes. This week, Commissioner Katherlyn Geter had to miss ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO OPEN CONTAINER LAW 06/09/2021 1 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE FAILURE TO VACATE 06/09/2021 True Bills: 311554 1 BOSTON, RALPH ALEXANDER ASSAULT 06/09/2021 311555 1 BROOKS IV, JOE THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021 311555 2 BROOKS IV, JOE THOMAS AGGRAVATED ... (click for more)

Opinion

Hire New Police Chief From Within - And Response (2)

This will be the first of many questionable decisions in what I anticipate will be an agonizing four years of Tim Kelly‘s liberal tenure. One thing I have learned in the span of my life is that hiring from within when seeking a qualified applicant for an important job like police chief is the best way for a candidate to hit the ground running. Hiring from outside is almost always ... (click for more)

Roy Exum: It's Happening Here

Even though the Critical Race Theory has been banned from being taught in Tennessee and a growing number of other states, the liberal infusion into school faculties and several entire school districts is a growing cause for concern. It appears the Marxist theory is based solely on one’s skin color. Thus, white people are the oppressors and anyone who is not white is the oppressed. ... (click for more)

Sports

1 of 9,113 Blue Wahoos Wallop Lookouts 9-3 - Game Called in 7th Because of Rain

Lookouts catcher Chuckie Robinson was standing on first after a nice single into right. Trailing by seven runs, he wanted to be a spark for his team and tried to show off his speed. But instead of taking second, the opposing pitcher made a quick throw to first and picked Robinson off before he even had a chance to really make a break down the basepaths. It was that kind of night ... (click for more)

Tim Priest Concludes Career As Vols Football Analyst; His Replacement Is Pat Ryan

After a 22-year career that includes 274 University of Tennessee football games, 14 bowl games and three SEC Championship games, Vol Radio Network football color analyst Tim Priest has decided to step away from the broadcast booth in order to spend more time watching his grandchildren's athletic exploits. "For the last 22 years, I have had the privilege and honor of being ... (click for more)


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