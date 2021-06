Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO OPEN CONTAINER LAW 06/09/2021

1 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE FAILURE TO VACATE 06/09/2021

True Bills:

311554 1 BOSTON, RALPH ALEXANDER ASSAULT 06/09/2021

311555 1 BROOKS IV, JOE THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021

311555 2 BROOKS IV, JOE THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021

311555 3 BROOKS IV, JOE THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021

311555 4 BROOKS IV, JOE THOMAS LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 06/09/2021

311555 5 BROOKS IV, JOE THOMAS FAILURE TO RENDER AID 06/09/2021

311556 1 BROOKS IV, JOE THOMAS POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/09/2021

311557 1 BRYANT JR, MEL MAURICE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 06/09/2021

311558 1 CASLIN III, SYLVESTER THEFT OF PROPERTY 06/09/2021

311559 1 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 06/09/2021

311559 2 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF HYDROCODONE 06/09/2021

311559 3 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021

311559 4 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/09/2021

311559 5 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ RECKLESS DRIVING 06/09/2021

311559 6 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/09/2021

311559 7 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/09/2021

311559 8 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021

311559 9 CHUBB, CARLSTONIA MONTEZ FAILURE TO SIGNAL TURN 06/09/2021

311560 1 COLLINS, CHRISTOFFER KOREY DRIVING LEFT OF CENTER 06/09/2021

311560 2 COLLINS, CHRISTOFFER KOREY SPEEDING 06/09/2021



311560 3 COLLINS, CHRISTOFFER KOREY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021

311561 1 CROSS, LAURA DEMIG DOMESTIC ASSAULT 06/09/2021

311562 1 EDDINGTON, DAVID D ASSAULT 06/09/2021

311562 2 EDDINGTON, DAVID D CRIMINAL IMPERSONATION 06/09/2021

311562 3 EDDINGTON, DAVID D OBSTRUCTION OF HIGHWAY 06/09/2021

311562 4 EDDINGTON, DAVID D PUBLIC INTOXICATION 06/09/2021

311563 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER AGGRAVATED BURGLARY 06/09/2021

311563 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER EVADING ARREST 06/09/2021

311564 1 ERVIN JR, JESSE DANIEL THEFT OF PROPERTY 06/09/2021

311564 2 ERVIN JR, JESSE DANIEL EVADING ARREST 06/09/2021

311564 3 ERVIN JR, JESSE DANIEL RECKLESS ENDANGERMENT 06/09/2021

311564 4 ERVIN JR, JESSE DANIEL AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021

311564 5 ERVIN JR, JESSE DANIEL LEAVING THE SCENE 06/09/2021

311564 6 ERVIN JR, JESSE DANIEL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/09/2021

311564 7 ERVIN JR, JESSE DANIEL FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/09/2021

311564 8 ERVIN JR, JESSE DANIEL IMPROPER TURN 06/09/2021

311564 9 ERVIN JR, JESSE DANIEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021

311564 10 ERVIN JR, JESSE DANIEL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/09/2021

311565 1 EVANS, MATTHEW A THEFT OF PROPERTY 06/09/2021

311566 1 EZEL, JONATHAN L ATTEMPTED CARJACKING 06/09/2021

311566 2 EZEL, JONATHAN L EVADING ARREST 06/09/2021

311567 1 GOODWIN, TRACY LAMAR POSS.

OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 06/09/2021311567 2 GOODWIN, TRACY LAMAR POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 06/09/2021311567 3 GOODWIN, TRACY LAMAR POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/09/2021311567 4 GOODWIN, TRACY LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021311568 1 HERRON, CYLE W DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021311568 2 HERRON, CYLE W DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021311569 1 HIGGINS, KEDARRIAN MARSHELE ASSAULT 06/09/2021311569 2 HIGGINS, KEDARRIAN MARSHELE PUBLIC INTOXICATION 06/09/2021311569 3 HIGGINS, KEDARRIAN MARSHELE RESISTING ARREST 06/09/2021311570 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/09/2021311570 2 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO DRIVING ON REVOKED 06/09/2021311570 3 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/09/2021311570 4 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/09/2021311571 1 HIXSON, DAVID FOSTER VANDALISM 06/09/2021311572 1 HIXSON, DAVID FOSTER VANDALISM 06/09/2021311573 1 JONES, DONNIE EUGENE THEFT OF PROPERTY 06/09/2021311574 1 KOSS, STELLA K DRIVING LEFT OF CENTER 06/09/2021311574 2 KOSS, STELLA K DRIVING LEFT OF CENTER 06/09/2021311574 3 KOSS, STELLA K DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/09/2021311574 4 KOSS, STELLA K DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021311575 1 LLOYD, TIMOTHY LEBRON SPEEDING 06/09/2021311575 2 LLOYD, TIMOTHY LEBRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021311575 3 LLOYD, TIMOTHY LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021311576 1 MCGUFFIN, SCOTT J VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 06/09/2021311576 2 MCGUFFIN, SCOTT J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021311577 1 MENDY, FERNANDY AGGRAVATED ASSAULT 06/09/2021311577 2 MENDY, FERNANDY POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021311578 1 METZ, STEVEN DEAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021311578 2 METZ, STEVEN DEAN POSSESSION OF HEROIN 06/09/2021311579 1 MONTGOMERY, CHARLES COLLIN POSSESSION OF METH FOR RESALE 06/09/2021311579 2 MONTGOMERY, CHARLES COLLIN POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE 06/09/2021311579 3 MONTGOMERY, CHARLES COLLIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021311580 1 OGLETREE, DAYTON KALVIN RESISTING ARREST 06/09/2021311580 2 OGLETREE, DAYTON KALVIN DISORDERLY CONDUCT 06/09/2021311582 1 SCROGGINS, LIZZIE STALKING 06/09/2021311582 2 SCROGGINS, LIZZIE DISORDERLY CONDUCT 06/09/2021311581 1 RAY, KAYLA ROCHELL STALKING 06/09/2021311581 2 RAY, KAYLA ROCHELL DISORDERLY CONDUCT 06/09/2021311583 1 ROBINSON, COURTNEY TRUMINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/09/2021311583 2 ROBINSON, COURTNEY TRUMINE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021311584 1 ROBINSON, ROBERT LAMOR FORGERY 06/09/2021311584 2 ROBINSON, ROBERT LAMOR THEFT OF PROPERTY 06/09/2021311585 1 ROUNSAVILLE, COREY LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/09/2021311586 1 RUIZ-GONZALEZ, YADHIR CRIMINAL IMPERSONATION 06/09/2021311586 2 RUIZ-GONZALEZ, YADHIR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021311586 3 RUIZ-GONZALEZ, YADHIR UNLAWFUL REMOVAL OF LICENSE PLATE 06/09/2021311587 1 SLEDGE, CURTIS L POSSESSION OF HEROIN 06/09/2021311587 2 SLEDGE, CURTIS L POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021311587 3 SLEDGE, CURTIS L FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/09/2021311587 4 SLEDGE, CURTIS L VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/09/2021311587 5 SLEDGE, CURTIS L DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021311589 1 STALYON, MEREDITH ANN THEFT OF PROPERTY 06/09/2021311588 1 STALYON, MERCEDES DELENE THEFT OF PROPERTY 06/09/2021311590 1 STALYON, MERCEDES DELENE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/09/2021311590 2 STALYON, MERCEDES DELENE FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/09/2021311590 3 STALYON, MERCEDES DELENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021311590 4 STALYON, MERCEDES DELENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/09/2021311591 1 STALYON, MERCEDES DELENE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 06/09/2021311592 1 STALYON, MEREDITH ANN POSSESSION OF HEROIN 06/09/2021311593 1 STEPP, ERIC DEMON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/09/2021311593 2 STEPP, ERIC DEMON VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 06/09/2021311593 3 STEPP, ERIC DEMON VIOLATION OF IGNITION INTERLOCK 06/09/2021311593 4 STEPP, ERIC DEMON DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/09/2021311593 5 STEPP, ERIC DEMON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/09/2021311594 1 WILLIAMS, HEATH JAMES DOMESTIC ASSAULT 06/09/2021