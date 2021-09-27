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Walker County Arrest Report For Sept. 20-26

Monday, September 27, 2021

Here is the Walker County arrest report for Sept. 20-26:

WOODS         RONYALE     ANTONIO      B/M     51        MISD  LPD    NO LICENSE, NO INSURANCE, EXPIRED TAG

BURDICK      TORIE AHBRAIL      W/F     30        MISD              DUI, SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, FTML

SNOWDEN    COBY ALLEN           W/M    30        MISD  DEAL (RPD)  LOITERING, OBSTRUCTION (M),  GIVING FALSE NAME

BASTAIN       LORI   KATHERINE W/F     51        FELONY        OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION

MINOR           COURTNEY  RANDI           W/F     28        FELONY        OFFICER MILLER    FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD

DAVIS            JEREMIAH    WILLIAM      W/M    23        MISD  OFFICER YOUNG    THEFT BY TAKING, VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER, OBSTRUCTION

WINTERS      LEBRON        CHARLES      W/M    48        FELONY       OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

BARRETT      SHANNON    JUANITA       W/F     48        FELONY        SMALL          THEFT  BY TAKING

TUCKER        JACLYN         KACEE           W/F     37        FELONY        DTF    PURCHASE, POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE MARIJUANA

WINGFIELD  JEFFREY        DONALD       W/M    31        MISD  OFFICER WILLIAMSON     DUI, NO REGISTRATION

NICHOLS       JACOB           WILLIAM      W/M    35        FELONY        OFFICER WILLIAMSON     AGG ASSAULT (FVA)

 

PANKOWSKI            TIM     ALAN w/m     64        MISD  OFFICER MAROON DUI

MINOR           MICHAEL      TODD W/M    20        MISD  OFFICER BARKLEY            DUI

MOEN MALISSA      ESTELLE       W/F     55                                HOLD FOR DRUG COURT

MOORE          RONNY          LEBRON        W/M    46        MISD  OFFICER BARRETT DESTROY/CONCEAL/REMOVE SECURITY INTEREST

WARE PHILLIP         EDWARD      B/M     26        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

HIXSON         CHARLES      ALLEN           W/M    26                    OFFICER SCHRADER        

HUMPHREY  KARISA         MATTA          W/F     28        MISD  OFFICER COKER     DUI

MOORE          KEVIN            DERRICK      W/M    39        FELONY        OFFICER COKER     THEFT BY SHOPLIFTING, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 4TH OFFENCE

COOK SR       TIMOTHY      MILES            W/M    61        FELONY        DURHAM      SUSPENDED LICENSE, FTML, PAROLE VIOLATION

FUNK ANTHONY    MICHAEL      W/M    26                    WICK DOC TRANSIT/TRANSPORT

SWIER            JOHN  MICHAEL      W/M    44                    WICK DOC TRANSIT/TRANSPORT

CODIE            SHINE BRUCE           W/M    30                    WICK DOC TRANSIT/TRANSPORT

 

SMITH            BENJAMIN    MICHAEL      W/M    30        MISD  OFFICER MAROON OBSTRUCTION (MISD), WARRANT X2 (MISD)

COLEY           SHANNON    DENISE          W/F     44        FELONY        OFFICER MAROON POSS.

SCH 4

MIRANDA     JORGE            LUIS RIVERA           W/M    38        -----------         OFFICER COKER     HOLD FOR COBB COUNTY

HARRISON    DIEGO            MONTREAL  W/M    28        FELONY        OFFICER YOUNG    THEFT BY TAKING (MV)

SMITH            NANCY          ANN   B/F      39        FELONY        OFFICER MILLER    POSS. OF METH, FIREARM DURING THE COMMISSION OF CRIME

HALL JACKIE          RAY    W/M    51        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION (F)

DAVIS            BECKY          MARIE           W/F     41        FELONY        DTF    POSSESSION OF HEOIN WITH INTENT TO DISTRIBUTE, TRAFFICKING HEROIN, POSSESSION OF SCHEDULE 2 WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF SCHEDULE 4 WITH INTENT TO DISTRIBUTE POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE.

TAYLOR        MICHAEL      ZACKERY     W/M    34        FELONY        DTF    POSSESSION OF HEOIN WITH INTENT TO DISTRIBUTE, TRAFFICKING HEROIN, POSSESSION OF SCHEDULE 2 WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF SCHEDULE 4 WITH INTENT TO DISTRIBUTE POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE.

COKER          HEATHER     ANN   W/F     44        FELONY        OFFICER FOUTS      HOLD FOR PARDONS AND PAROLES

VESS  SARA NICOLE         W/F     32        FELONY        OFFICER KIRBY      WARRANT

 

HARRIS         ARTERIOUS  TRENDALLE B/M     30        MISD  OFFICER CARTER   SIMPLE BATTERY FVA, CRIMINAL TRESPASS FVA

STEWART     LAVON          CURTIS          B/M     35        -------- OFFICER MANN      RETURN FROM HAMILTON MEDICAL

ROBERTS      ROY    BRANDON    W/M    35        MISD  OFFICER DURHAM BATTERY FVA, CRIMINAL TRESPASS X2, BATTERY

HEWITT         TAYLOR        DESIREE        W/M    27        FELONY        OFFICER MATTHEWS        WARRANT

ALRED           JAMES           WILLIAM      W/M    55        FELONY        OFFICER WILLET    HOLD FOR COURT

HANCOCK    ROY    GENE W/M    40        FELONY        OFFICER WILLET    HOLD FOR COURT

FRAISHER     FLOYD           TIMOTHY      W/M    53        FELONY        OFFICER WILLET    HOLD FOR COURT

GOODWIN    TRACY          LAMAR          B/M     32        FELONY        DADE COUNTY       RETURN FROM COURT

YOUNG          JAMES           EDWARD      W/M    26        FELONY        OFFICER YOUNG    WARRANT

JOHNSON      JAMES           DOUGLAS     W/M    48        FELONY        OFFICER YOUNG    WARRANT

SIDEL MICHAEL      EDWARD      W/M    39        FELONY        OFFICER YOUNG    WARRANT

ISHER PHILLIP         RANDALL     W/M    39        FELONY        OFFICER YOUNG    WARRANT

SCOTT           TERRY           LE ALLEN     W/M    48        MISD  OFFICER SPORUSE DRIVING WHILE SUSPENDED, NO INSURANCE

GENTRY        WILLIAM      PATRICK       W/M    51        FELONY        OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION

EICH   JACOB           CHARLES      W/M    28        FELONY        OFFICER MILLER    WARRANT

CHASE           WILLIAM      CLIFFORD     W/M    52        MISD  OFFICER COOK       HIT AND RUN

HARRIS         ARTERIOUS  TRENDALLE B/M     30        MISD  OFFICER ALFORD   CRIMINAL TRESPASS

 

LOPEZ            LEANARDO  ROSAS           W/M    44        MISD  JONES            DUI, OPEN CONTAINER

HUCKABEY  MICHAEL      QUYN W/M    24        F          BARKLEY     POSS SCHED 4

ROGERS        CHAD ADRIAN        W/M    35        MISD  MAROON      HIT AND RUN, IMPROPER LANE CHANGE

WOOD            TIMOTHY      SCOTT           W/M    42        F          CAMP WARRANT PROBATION VIOLATION

MINOR           BRADLEY     KENDALL     W/M    21                                TURNED HIMSELF IN PER RAMOS

SHARP           ANGELA        DELANE        W/F     49        MISD  HOUSER        DRIVING WHILE SUSPENDED

APPLEBERRY          DOMINIQUE NATASHA     B/F      30        MISD  CLARK          DRIVING WHILE SUSPENDED, SPEEDING

BANKS          TYLER           JOURDAIN    B/M     24        MISD  MANNING     WARRANT MISD

ZINNA            AUSTIN         TYLER           W/M    20        MISD  MANNING     DRIVING WHILE SUSPENDED

LATHEM       APRIL LYNN W/F     37        F          HEGWOOD   POSS METH

TAPP  MICHAEL      DEWAYNE    W/M    56        F          HEGWOOD   WARRANT PROBATION VIOLATION, POSS METH

 

WILEY           DENNIS         HAMILTON   W/M    41        FELONY        OFFICER WILLIAMSON     DUI, POSS OF METH, FLEEING

DAVIS            KAYDEN       CHASE           W/M    17        MISD  OFFICER MANNING           UNDERAGE CONSUMPTION

HICKMAN     NICHOLIS     DEWAYNE    W/M    17        MISD  OFFICER BARKLEY            UNDERAGE CONSUMPTION

COOK ADIEN            JAMES           W/M    17        MISD  OFFICER BARKLEY            UNDERAGE CONSUMPTION

MELVILLA    CHARLES      FRANK          W/M    64        MISD  OFFICER HINCH      DRIVING ON SUSPENDED

BONNIE         MICHAEL      ALFRED JR   W/M    25        FELONY        OFFICER WILLIAMSON     POSS OF MARIJUANAS

CAMPELL     TIFFANY       STARR           W/F     29        FELONY        OFFICER HEGWOOD          POSS OF METH, THIFT BY TAKING, RECKLESS DRIVING, CRUELTY TO CHILDREN 2ND

PENSON        JAMES           LEE     W/M    24        MISD  OFFICER TERRY     DRIVING ON SUSPENDED

BLAYLOCK  LACEY           LYN    W/F     36        MISD  OFFICER GREEN     SHOPLIFTING

GRAHAM      HOWARD      NICK  W/M    59        MISD  OFFICER HOUSER   NO INSURANCE

 

JUV     JUV     JUV     JUV     JUV     MISD  OFFICER DURHAM JUV

LEE     AUSTIN         DEWYNE       W/M    30        F          TERRY           POSS METH, PROBATION VIOLATION

HILDEBRAN SIARRIA        STARR           W/F     32        F          OFFICER MILLER    WARRANT PROBATION VIOLATION

LETSON         EMORY          LESLIE           W/M    34        F          OFFICER YOUNG    WARRANT PROBATION VIOLATION

GRISSOM      BOBBIE         JOE     W/F     51        F          DTF    POSS METH

CORDELL      EDWARD      LEE     W/M    36        F          CAMP WARRANT PROBATION VIOLATION

MARTIN        DONALD       ADAM            W/M    36        F          CAMP WARRANT FTA

WIMLEY        JAMES           WILLIAMS    W/M    43        M        WILLIAMSON          SUSPENED, NO INSURANCE

DODSON       MARTHA       LOUISE          W/F     46        F          MANNING     WARRANT PROBATION VIOLATION

LOWE LACY LANE W/F     40        F          BARKLEY     VGCSA

BYRD KAYLA          RENEE           W/F     31        F          BARKLEY     VGCSA


September 27, 2021

Latest Bradley County Arrest Report

September 27, 2021

Police Blotter: Man Finds Eggs And Mashed Potatoes In Yard; Pipe With Wires Isn't A Bomb

September 27, 2021

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A man on Marijon Drive called police saying when he got up in the morning he found some unbroken eggs in his yard and one broken egg with instant mashed potatoes on the roadway. He said he did not locate any damage on his property and was unaware of any neighbors who may have been vandalized. He said his daughter had been having issues with another girl at school but was unsure ... (click for more)

Opinion

1 Mistake Can Destroy 2 Lives Forever

First let me say I agree 100 percent with the verdict. But at the same time I cant help think about how one tragic mistake can destroy two lives forever. Officer Galinger was doing his job and gave his life for our city. I don't know Ms. Hinds and have no connection to anyone involved in the case, but she appears to be a law-abiding citizen for her entire life who has never been ... (click for more)

Roy Exum: Wary Of Booster Shots

The Hamilton County Health Dept. has announced they’ll start administering the COVID-19 booster shot today but after former FDA Commissioner Dr. Scott Gottlieb appeared on “Face the Nation” yesterday, I am not as sold on the Pfizer booster as I had hoped I would be. Not only do I think the process has been too hurried, the CDC is purposely vague and I’m looking at this as “wait-and-see.” ... (click for more)

Sports

Freshmen Lead Mocs Soccer Over VMI 2-0

Freshmen Sylvie Keck and Kelly Tuerff each found the back of the net Sunday afternoon to give the Chattanooga soccer team a 2-0 win over VMI in Southern Conference action at the UTC Sports Complex. “We’re proud of them taking their chance,” Mocs head coach Gavin McKinney said. “Sylvie’s goal was fantastic. Kelly took her goal really well in the second half. Delighted with those ... (click for more)

Vols Fall To Florida, 38-14, In SEC Opener

Trailing by only three at halftime, Tennessee was outscored 21-0 in the second half, falling to No. 11 Florida, 38-14, in its Southeastern Conference opener at Ben Hill Griffin Stadium on Saturday evening. Hendon Hooker completed 13-of-23 passes for 221 yards and two touchdowns, while a balanced rushing attack of Jabari Small , Tiyon Evans and Hooker ran for 148 yards. The ... (click for more)


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