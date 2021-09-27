Here is the Walker County arrest report for Sept. 20-26:
WOODS RONYALE ANTONIO B/M 51 MISD LPD NO LICENSE, NO INSURANCE, EXPIRED TAG
BURDICK TORIE AHBRAIL W/F 30 MISD DUI, SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, FTML
SNOWDEN COBY ALLEN W/M 30 MISD DEAL (RPD) LOITERING, OBSTRUCTION (M), GIVING FALSE NAME
BASTAIN LORI KATHERINE W/F 51 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
MINOR COURTNEY RANDI W/F 28 FELONY OFFICER MILLER FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD
DAVIS JEREMIAH WILLIAM W/M 23 MISD OFFICER YOUNG THEFT BY TAKING, VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER, OBSTRUCTION
WINTERS LEBRON CHARLES W/M 48 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
BARRETT SHANNON JUANITA W/F 48 FELONY SMALL THEFT BY TAKING
TUCKER JACLYN KACEE W/F 37 FELONY DTF PURCHASE, POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE MARIJUANA
WINGFIELD JEFFREY DONALD W/M 31 MISD OFFICER WILLIAMSON DUI, NO REGISTRATION
NICHOLS JACOB WILLIAM W/M 35 FELONY OFFICER WILLIAMSON AGG ASSAULT (FVA)
PANKOWSKI TIM ALAN w/m 64 MISD OFFICER MAROON DUI
MINOR MICHAEL TODD W/M 20 MISD OFFICER BARKLEY DUI
MOEN MALISSA ESTELLE W/F 55 HOLD FOR DRUG COURT
MOORE RONNY LEBRON W/M 46 MISD OFFICER BARRETT DESTROY/CONCEAL/REMOVE SECURITY INTEREST
WARE PHILLIP EDWARD B/M 26 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
HIXSON CHARLES ALLEN W/M 26 OFFICER SCHRADER
HUMPHREY KARISA MATTA W/F 28 MISD OFFICER COKER DUI
MOORE KEVIN DERRICK W/M 39 FELONY OFFICER COKER THEFT BY SHOPLIFTING, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 4TH OFFENCE
COOK SR TIMOTHY MILES W/M 61 FELONY DURHAM SUSPENDED LICENSE, FTML, PAROLE VIOLATION
FUNK ANTHONY MICHAEL W/M 26 WICK DOC TRANSIT/TRANSPORT
SWIER JOHN MICHAEL W/M 44 WICK DOC TRANSIT/TRANSPORT
CODIE SHINE BRUCE W/M 30 WICK DOC TRANSIT/TRANSPORT
SMITH BENJAMIN MICHAEL W/M 30 MISD OFFICER MAROON OBSTRUCTION (MISD), WARRANT X2 (MISD)
COLEY SHANNON DENISE W/F 44 FELONY OFFICER MAROON POSS.
SCH 4
MIRANDA JORGE LUIS RIVERA W/M 38 ----------- OFFICER COKER HOLD FOR COBB COUNTY
HARRISON DIEGO MONTREAL W/M 28 FELONY OFFICER YOUNG THEFT BY TAKING (MV)
SMITH NANCY ANN B/F 39 FELONY OFFICER MILLER POSS. OF METH, FIREARM DURING THE COMMISSION OF CRIME
HALL JACKIE RAY W/M 51 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION (F)
DAVIS BECKY MARIE W/F 41 FELONY DTF POSSESSION OF HEOIN WITH INTENT TO DISTRIBUTE, TRAFFICKING HEROIN, POSSESSION OF SCHEDULE 2 WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF SCHEDULE 4 WITH INTENT TO DISTRIBUTE POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE.
TAYLOR MICHAEL ZACKERY W/M 34 FELONY DTF POSSESSION OF HEOIN WITH INTENT TO DISTRIBUTE, TRAFFICKING HEROIN, POSSESSION OF SCHEDULE 2 WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF SCHEDULE 4 WITH INTENT TO DISTRIBUTE POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE.
COKER HEATHER ANN W/F 44 FELONY OFFICER FOUTS HOLD FOR PARDONS AND PAROLES
VESS SARA NICOLE W/F 32 FELONY OFFICER KIRBY WARRANT
HARRIS ARTERIOUS TRENDALLE B/M 30 MISD OFFICER CARTER SIMPLE BATTERY FVA, CRIMINAL TRESPASS FVA
STEWART LAVON CURTIS B/M 35 -------- OFFICER MANN RETURN FROM HAMILTON MEDICAL
ROBERTS ROY BRANDON W/M 35 MISD OFFICER DURHAM BATTERY FVA, CRIMINAL TRESPASS X2, BATTERY
HEWITT TAYLOR DESIREE W/M 27 FELONY OFFICER MATTHEWS WARRANT
ALRED JAMES WILLIAM W/M 55 FELONY OFFICER WILLET HOLD FOR COURT
HANCOCK ROY GENE W/M 40 FELONY OFFICER WILLET HOLD FOR COURT
FRAISHER FLOYD TIMOTHY W/M 53 FELONY OFFICER WILLET HOLD FOR COURT
GOODWIN TRACY LAMAR B/M 32 FELONY DADE COUNTY RETURN FROM COURT
YOUNG JAMES EDWARD W/M 26 FELONY OFFICER YOUNG WARRANT
JOHNSON JAMES DOUGLAS W/M 48 FELONY OFFICER YOUNG WARRANT
SIDEL MICHAEL EDWARD W/M 39 FELONY OFFICER YOUNG WARRANT
ISHER PHILLIP RANDALL W/M 39 FELONY OFFICER YOUNG WARRANT
SCOTT TERRY LE ALLEN W/M 48 MISD OFFICER SPORUSE DRIVING WHILE SUSPENDED, NO INSURANCE
GENTRY WILLIAM PATRICK W/M 51 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
EICH JACOB CHARLES W/M 28 FELONY OFFICER MILLER WARRANT
CHASE WILLIAM CLIFFORD W/M 52 MISD OFFICER COOK HIT AND RUN
HARRIS ARTERIOUS TRENDALLE B/M 30 MISD OFFICER ALFORD CRIMINAL TRESPASS
LOPEZ LEANARDO ROSAS W/M 44 MISD JONES DUI, OPEN CONTAINER
HUCKABEY MICHAEL QUYN W/M 24 F BARKLEY POSS SCHED 4
ROGERS CHAD ADRIAN W/M 35 MISD MAROON HIT AND RUN, IMPROPER LANE CHANGE
WOOD TIMOTHY SCOTT W/M 42 F CAMP WARRANT PROBATION VIOLATION
MINOR BRADLEY KENDALL W/M 21 TURNED HIMSELF IN PER RAMOS
SHARP ANGELA DELANE W/F 49 MISD HOUSER DRIVING WHILE SUSPENDED
APPLEBERRY DOMINIQUE NATASHA B/F 30 MISD CLARK DRIVING WHILE SUSPENDED, SPEEDING
BANKS TYLER JOURDAIN B/M 24 MISD MANNING WARRANT MISD
ZINNA AUSTIN TYLER W/M 20 MISD MANNING DRIVING WHILE SUSPENDED
LATHEM APRIL LYNN W/F 37 F HEGWOOD POSS METH
TAPP MICHAEL DEWAYNE W/M 56 F HEGWOOD WARRANT PROBATION VIOLATION, POSS METH
WILEY DENNIS HAMILTON W/M 41 FELONY OFFICER WILLIAMSON DUI, POSS OF METH, FLEEING
DAVIS KAYDEN CHASE W/M 17 MISD OFFICER MANNING UNDERAGE CONSUMPTION
HICKMAN NICHOLIS DEWAYNE W/M 17 MISD OFFICER BARKLEY UNDERAGE CONSUMPTION
COOK ADIEN JAMES W/M 17 MISD OFFICER BARKLEY UNDERAGE CONSUMPTION
MELVILLA CHARLES FRANK W/M 64 MISD OFFICER HINCH DRIVING ON SUSPENDED
BONNIE MICHAEL ALFRED JR W/M 25 FELONY OFFICER WILLIAMSON POSS OF MARIJUANAS
CAMPELL TIFFANY STARR W/F 29 FELONY OFFICER HEGWOOD POSS OF METH, THIFT BY TAKING, RECKLESS DRIVING, CRUELTY TO CHILDREN 2ND
PENSON JAMES LEE W/M 24 MISD OFFICER TERRY DRIVING ON SUSPENDED
BLAYLOCK LACEY LYN W/F 36 MISD OFFICER GREEN SHOPLIFTING
GRAHAM HOWARD NICK W/M 59 MISD OFFICER HOUSER NO INSURANCE
JUV JUV JUV JUV JUV MISD OFFICER DURHAM JUV
LEE AUSTIN DEWYNE W/M 30 F TERRY POSS METH, PROBATION VIOLATION
HILDEBRAN SIARRIA STARR W/F 32 F OFFICER MILLER WARRANT PROBATION VIOLATION
LETSON EMORY LESLIE W/M 34 F OFFICER YOUNG WARRANT PROBATION VIOLATION
GRISSOM BOBBIE JOE W/F 51 F DTF POSS METH
CORDELL EDWARD LEE W/M 36 F CAMP WARRANT PROBATION VIOLATION
MARTIN DONALD ADAM W/M 36 F CAMP WARRANT FTA
WIMLEY JAMES WILLIAMS W/M 43 M WILLIAMSON SUSPENED, NO INSURANCE
DODSON MARTHA LOUISE W/F 46 F MANNING WARRANT PROBATION VIOLATION
LOWE LACY LANE W/F 40 F BARKLEY VGCSA
BYRD KAYLA RENEE W/F 31 F BARKLEY VGCSA