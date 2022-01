Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



True Bills:

312677 1 ANGEL, S MARTINEZ CARRILLO DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022

312677 2 ANGEL, S MARTINEZ CARRILLO THEFT OF PROPERTY 01/12/2022

312678 1 BALLANGER, BRANNON JORDAN AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022

312678 2 BALLANGER, BRANNON JORDAN AGGRAVATED ROBBERY 01/12/2022

312679 1 BELL, PATRICK RECKLESS HOMICIDE 01/12/2022

312679 2 BELL, PATRICK RECKLESS ENDANGERMENT 01/12/2022

312680 1 BURCHARD, ANTHONY DEWAYNE ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 01/12/2022

312682 1 HOWARD, CALEB COLTON FINANCIAL EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT 39150502 01/12/2022

312682 2 HOWARD, CALEB COLTON AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022

312681 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT FINANCIAL EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT 39150502 01/12/2022

312681 2 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022

312684 1 HOWARD, CALEB COLTON AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022

312684 2 HOWARD, CALEB COLTON VANDALISM 01/12/2022

312683 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022

312683 2 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT VANDALISM 01/12/2022

312685 1 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER THEFT OF PROPERTY 01/12/2022

312686 1 DAVIDSON JR, DERRICK ANTONIO DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022

312686 2 DAVIDSON JR, DERRICK ANTONIO VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 01/12/2022

312686 3 DAVIDSON JR, DERRICK ANTONIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/12/2022

312687 1 DAVIS, ASHLEY SHAE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 01/12/2022



312687 2 DAVIS, ASHLEY SHAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/12/2022

312687 3 DAVIS, ASHLEY SHAE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 01/12/2022

312689 1 ROBERTS, JAMES ALLEN THEFT OF PROPERTY 01/12/2022

312689 2 ROBERTS, JAMES ALLEN RESISTING ARREST 01/12/2022

312688 1 DODSON, ALEX THEFT OF PROPERTY 01/12/2022

312688 2 DODSON, ALEX RESISTING ARREST 01/12/2022

312690 1 DODSON, ALEX EVADING ARREST 01/12/2022

312691 1 DUNIGAN, AUSTRALIA LADELL POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 01/12/2022

312691 2 DUNIGAN, AUSTRALIA LADELL POSS.

OF FIREARM UNDER THE INFLUENCE 01/12/2022312692 1 HARVEY, DEVON NICOLE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE 01/12/2022312692 2 HARVEY, DEVON NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 01/12/2022312692 3 HARVEY, DEVON NICOLE POSSESSION OF HEROIN 01/12/2022312692 4 HARVEY, DEVON NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/12/2022312693 1 HAYES, PAUL RENEE POSS OF COCAINE FOR RESALE 01/12/2022312693 2 HAYES, PAUL RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/12/2022312694 1 JORDAN, WILLIAM JUSTIN THEFT OF PROPERTY 01/12/2022312695 1 JORDAN, WILLIAM JUSTIN THEFT OF PROPERTY 01/12/2022312696 1 JORDAN, WILLIAM JUSTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022312697 1 LEONARD, DREW DILLON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/12/2022312698 1 MASSEY, MAILK JAMMAL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/12/2022312699 1 MOODY, JOEY KENTRELL FAILURE TO MAINTAIN LANE 01/12/2022312699 2 MOODY, JOEY KENTRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022312699 3 MOODY, JOEY KENTRELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/12/2022312700 1 NICHOLS, BRANDON LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022312700 2 NICHOLS, BRANDON LEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 01/12/2022312700 3 NICHOLS, BRANDON LEE THEFT OF PROPERTY 01/12/2022312700 4 NICHOLS, BRANDON LEE POSSESSION OF HEROIN 01/12/2022312700 5 NICHOLS, BRANDON LEE FAILURE TO APPEAR 01/12/2022312701 1 NICHOLS, BRANDON LEE FAILURE TO YIELD 01/12/2022312701 2 NICHOLS, BRANDON LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022312702 1 SIMMONS, ISAIAH JAMAL AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022312702 2 SIMMONS, ISAIAH JAMAL ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 01/12/2022312703 1 STEVENSON, BRUCE MONROE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 01/12/2022312704 1 WILKERSON, PRUNELLA CAROL AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022312704 2 WILKERSON, PRUNELLA CAROL AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022312704 3 WILKERSON, PRUNELLA CAROL AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022312704 4 WILKERSON, PRUNELLA CAROL AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022312704 5 WILKERSON, PRUNELLA CAROL EVADING ARREST 01/12/2022312704 6 WILKERSON, PRUNELLA CAROL RECKLESS DRIVING 01/12/2022312704 7 WILKERSON, PRUNELLA CAROL RECKLESS ENDANGERMENT 01/12/2022312704 8 WILKERSON, PRUNELLA CAROL DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022312704 9 WILKERSON, PRUNELLA CAROL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 01/12/2022312704 10 WILKERSON, PRUNELLA CAROL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 01/12/2022312704 11 WILKERSON, PRUNELLA CAROL FINANCIAL RESPONSIBILITY 01/12/2022312704 12 WILKERSON, PRUNELLA CAROL DRIVING LEFT OF CENTER 01/12/2022312704 13 WILKERSON, PRUNELLA CAROL RESISTING ARREST 01/12/2022312705 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ ASSAULT 01/12/2022312705 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ EVADING ARREST 01/12/2022312705 3 WILLIAMS, TONY CORTEZ RESISTING ARREST 01/12/2022312706 1 WORKS, JAMES ALEXANDER EVADING ARREST 01/12/2022312706 2 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 01/12/2022312706 3 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF IDENTITY 01/12/2022