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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, January 12, 2022

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

True Bills:

312677 1 ANGEL, S MARTINEZ CARRILLO DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022
312677 2 ANGEL, S MARTINEZ CARRILLO THEFT OF PROPERTY 01/12/2022
312678 1 BALLANGER, BRANNON JORDAN AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022
312678 2 BALLANGER, BRANNON JORDAN AGGRAVATED ROBBERY 01/12/2022
312679 1 BELL, PATRICK RECKLESS HOMICIDE 01/12/2022
312679 2 BELL, PATRICK RECKLESS ENDANGERMENT 01/12/2022
312680 1 BURCHARD, ANTHONY DEWAYNE ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 01/12/2022
312682 1 HOWARD, CALEB COLTON FINANCIAL EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT 39150502 01/12/2022
312682 2 HOWARD, CALEB COLTON AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022
312681 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT FINANCIAL EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT 39150502 01/12/2022
312681 2 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022
312684 1 HOWARD, CALEB COLTON AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022
312684 2 HOWARD, CALEB COLTON VANDALISM 01/12/2022
312683 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022
312683 2 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT VANDALISM 01/12/2022
312685 1 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER THEFT OF PROPERTY 01/12/2022
312686 1 DAVIDSON JR, DERRICK ANTONIO DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022
312686 2 DAVIDSON JR, DERRICK ANTONIO VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 01/12/2022
312686 3 DAVIDSON JR, DERRICK ANTONIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/12/2022
312687 1 DAVIS, ASHLEY SHAE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 01/12/2022

312687 2 DAVIS, ASHLEY SHAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/12/2022
312687 3 DAVIS, ASHLEY SHAE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 01/12/2022
312689 1 ROBERTS, JAMES ALLEN THEFT OF PROPERTY 01/12/2022
312689 2 ROBERTS, JAMES ALLEN RESISTING ARREST 01/12/2022
312688 1 DODSON, ALEX THEFT OF PROPERTY 01/12/2022
312688 2 DODSON, ALEX RESISTING ARREST 01/12/2022
312690 1 DODSON, ALEX EVADING ARREST 01/12/2022
312691 1 DUNIGAN, AUSTRALIA LADELL POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 01/12/2022
312691 2 DUNIGAN, AUSTRALIA LADELL POSS.

OF FIREARM UNDER THE INFLUENCE 01/12/2022
312692 1 HARVEY, DEVON NICOLE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE 01/12/2022
312692 2 HARVEY, DEVON NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 01/12/2022
312692 3 HARVEY, DEVON NICOLE POSSESSION OF HEROIN 01/12/2022
312692 4 HARVEY, DEVON NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/12/2022
312693 1 HAYES, PAUL RENEE POSS OF COCAINE FOR RESALE 01/12/2022
312693 2 HAYES, PAUL RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 01/12/2022
312694 1 JORDAN, WILLIAM JUSTIN THEFT OF PROPERTY 01/12/2022
312695 1 JORDAN, WILLIAM JUSTIN THEFT OF PROPERTY 01/12/2022
312696 1 JORDAN, WILLIAM JUSTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022
312697 1 LEONARD, DREW DILLON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/12/2022
312698 1 MASSEY, MAILK JAMMAL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 01/12/2022
312699 1 MOODY, JOEY KENTRELL FAILURE TO MAINTAIN LANE 01/12/2022
312699 2 MOODY, JOEY KENTRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022

312699 3 MOODY, JOEY KENTRELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 01/12/2022
312700 1 NICHOLS, BRANDON LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022
312700 2 NICHOLS, BRANDON LEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 01/12/2022
312700 3 NICHOLS, BRANDON LEE THEFT OF PROPERTY 01/12/2022
312700 4 NICHOLS, BRANDON LEE POSSESSION OF HEROIN 01/12/2022
312700 5 NICHOLS, BRANDON LEE FAILURE TO APPEAR 01/12/2022
312701 1 NICHOLS, BRANDON LEE FAILURE TO YIELD 01/12/2022
312701 2 NICHOLS, BRANDON LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022
312702 1 SIMMONS, ISAIAH JAMAL AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022
312702 2 SIMMONS, ISAIAH JAMAL ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 01/12/2022
312703 1 STEVENSON, BRUCE MONROE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 01/12/2022
312704 1 WILKERSON, PRUNELLA CAROL AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022
312704 2 WILKERSON, PRUNELLA CAROL AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022
312704 3 WILKERSON, PRUNELLA CAROL AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022
312704 4 WILKERSON, PRUNELLA CAROL AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022
312704 5 WILKERSON, PRUNELLA CAROL EVADING ARREST 01/12/2022
312704 6 WILKERSON, PRUNELLA CAROL RECKLESS DRIVING 01/12/2022
312704 7 WILKERSON, PRUNELLA CAROL RECKLESS ENDANGERMENT 01/12/2022
312704 8 WILKERSON, PRUNELLA CAROL DRIVING ON REVOKED LICENSE 01/12/2022
312704 9 WILKERSON, PRUNELLA CAROL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 01/12/2022
312704 10 WILKERSON, PRUNELLA CAROL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 01/12/2022
312704 11 WILKERSON, PRUNELLA CAROL FINANCIAL RESPONSIBILITY 01/12/2022

312704 12 WILKERSON, PRUNELLA CAROL DRIVING LEFT OF CENTER 01/12/2022
312704 13 WILKERSON, PRUNELLA CAROL RESISTING ARREST 01/12/2022
312705 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ ASSAULT 01/12/2022
312705 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ EVADING ARREST 01/12/2022
312705 3 WILLIAMS, TONY CORTEZ RESISTING ARREST 01/12/2022
312706 1 WORKS, JAMES ALEXANDER EVADING ARREST 01/12/2022
312706 2 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 01/12/2022
312706 3 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF IDENTITY 01/12/2022


January 12, 2022

Christina Henderson Is 1st Female Officer For Lookout Mountain, Tn.

January 12, 2022

Grand Jury True Bills

January 12, 2022

James Hampton "Hamp" Barnett, A Leading Expert In Electric Vehicles And Battery Development, Dies At 87


In December the Lookout Mountain, Tn., Fire and Police Department hired several new officers, said Jim Bentley, commissioner of fire and police. One of them is a female officer, the first female ... (click for more)

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury: True Bills: 312677 1 ANGEL, S MARTINEZ CARRILLO DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022 312677 2 ANGEL, S MARTINEZ CARRILLO ... (click for more)

James Hampton "Hamp" Barnett, who was one of the leading experts in electric vehicles and battery development, has died at 87. Mr. Barnett was born on Dec. 8, 1934, in Somerset, Kentucky to ... (click for more)



Breaking News

Christina Henderson Is 1st Female Officer For Lookout Mountain, Tn.

In December the Lookout Mountain, Tn., Fire and Police Department hired several new officers, said Jim Bentley, commissioner of fire and police. One of them is a female officer, the first female officer to work for the town. Christina Henderson was formerly a Chattanooga Police officer. The other new officers are brothers Kevin and Carl Ritchie. The new fire engine is nearing ... (click for more)

Grand Jury True Bills

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury: True Bills: 312677 1 ANGEL, S MARTINEZ CARRILLO DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 01/12/2022 312677 2 ANGEL, S MARTINEZ CARRILLO THEFT OF PROPERTY 01/12/2022 312678 1 BALLANGER, BRANNON JORDAN AGGRAVATED BURGLARY 01/12/2022 312678 2 BALLANGER, BRANNON JORDAN AGGRAVATED ROBBERY 01/12/2022 312679 1 BELL, PATRICK ... (click for more)

Opinion

Jerry Summers: Chattanooga Bar Association Judicial Poll Should Only Be 1 Factor In Citizen's Vote

As one of nearly 700 attorneys in the Chattanooga Bar Association (CBA) who either did not take the time to vote or was inadvertently not attentive enough to exercise my right and "privilege" to praise or take anonymous cheap shots at judges I am a little reluctant to comment on said process ---- but I will. In the four adjoining counties of Hamilton, Rhea, Bradley, and Marion there ... (click for more)

Roy Exum: “I’m Not My Father”

Chris Butler, a talented writer for The Tennessee Star, tried to draw Weston Wamp into a messy spot the other day when Weston, the son of Zach, was asked if he would publicly denounce a letter his dad signed in support of an investigation of the Jan. 6 Capitol riots. Chris should have known better; Weston’s smarter than a fox. Weston is one of three good candidates in hopes of ... (click for more)

Sports

Dan Fleser: Vols Get Big Recruit; Lady Vols On The Rise In Polls

What’s going on lately with Tennessee athletics and some thoughts about what’s happening: Vols get defensive: During his first few seasons at Tennessee, Vols basketball coach Rick Barnes showed video of South Carolina playing defense to his players and told them “This is what it takes to win.” Barnes shared the story after the Vols did a good impression of Carolina in ... (click for more)

Lookouts Announce 2022 Coaching Staff

Cincinnati Reds announced on Tueday that Jose Moreno will manage the Chattanooga Lookouts for the upcoming 2022 season. Joining Moreno on staff will be returning pitching coach Rob Wooten, hitting coach Eric Richardson, and game planning / catching coach Nate Irving. This season will be Jose Moreno’s third season in the Reds organization and first in Chattanooga. Last season ... (click for more)


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