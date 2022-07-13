Here are the Grand Jury true bills:
True Bills:
313966 1 BINFORD, DAYLAND MONTREAL EVADING ARREST 07/13/2022
313966 2 BINFORD, DAYLAND MONTREAL RECKLESS ENDANGERMENT 07/13/2022
313966 3 BINFORD, DAYLAND MONTREAL VANDALISM 07/13/2022
313966 4 BINFORD, DAYLAND MONTREAL EMPLOY WEAPON DURING A NON DANGEROUS OFFENSE 07/13/2022
313966 5 BINFORD, DAYLAND MONTREAL RESISTING ARREST 07/13/2022
313966 6 BINFORD, DAYLAND MONTREAL SPEEDING 07/13/2022
313966 7 BINFORD, DAYLAND MONTREAL RECKLESS DRIVING 07/13/2022
313966 8 BINFORD, DAYLAND MONTREAL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/13/2022
313966 9 BINFORD, DAYLAND MONTREAL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/13/2022
313966 10 BINFORD, DAYLAND MONTREAL FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/13/2022
313966 11 BINFORD, DAYLAND MONTREAL IMPROPER PASSING 07/13/2022
313966 12 BINFORD, DAYLAND MONTREAL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 07/13/2022
313966 13 BINFORD, DAYLAND MONTREAL VIOLATION OF SEAT BELT LAW 07/13/2022
313966 14 BINFORD, DAYLAND MONTREAL EXPIRED REGISTRATION 07/13/2022
313966 15 BINFORD, DAYLAND MONTREAL FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/13/2022
313967 1 BOURDON, JONATHAN T RECKLESS DRIVING 07/13/2022
313967 2 BOURDON, JONATHAN T DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022
313968 1 DOREMUS, TRAVIS HUNTER SECOND DEGREE MURDER 07/13/2022
313969 1 MARLIN, MALLORY MICHELLE SECOND DEGREE MURDER 07/13/2022
313970 1 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS RETALIATION FOR PAST ACTION 07/13/2022
313971 1 GARCIA, CHRISTIAN RONALDO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022
313972 1 GODWIN, TROY LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/13/2022
313972 2 GODWIN, TROY LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/13/2022
313973 1 HALEY, COREY ADAM VANDALISM 07/13/2022
313974 1 HALEY, COREY ADAM RESISTING ARREST 07/13/2022
313974 2 HALEY, COREY ADAM DISORDERLY CONDUCT 07/13/2022
313975 1 HAYGOOD, BRANDON I SPEEDING 07/13/2022
313975 2 HAYGOOD, BRANDON I VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/13/2022
313975 3 HAYGOOD, BRANDON I DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022
313976 1 HEARD, DEMARCUS MONTEZ POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 07/13/2022
313976 2 HEARD, DEMARCUS MONTEZ POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 07/13/2022
313976 3 HEARD, DEMARCUS MONTEZ STOP SIGN VIOLATION 07/13/2022
313977 1 HODGE, KAYLINN JUSTICE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 07/13/2022
313977 2 HODGE, KAYLINN JUSTICE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/13/2022
313977 3 HODGE, KAYLINN JUSTICE EVADING ARREST 07/13/2022
313977 4 HODGE, KAYLINN JUSTICE RECKLESS ENDANGERMENT 07/13/2022
313977 5 HODGE, KAYLINN JUSTICE RESISTING ARREST 07/13/2022
313977 6 HODGE, KAYLINN JUSTICE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 07/13/2022
313977 7 HODGE, KAYLINN JUSTICE THEFT OVER $2,500 07/13/2022
313977 8 HODGE, KAYLINN JUSTICE VIO.
OF DRIVERS LICENSE LAW 07/13/2022
313977 9 HODGE, KAYLINN JUSTICE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/13/2022
313977 10 HODGE, KAYLINN JUSTICE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/13/2022
313977 11 HODGE, KAYLINN JUSTICE FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/13/2022
313978 1 HOWCROFT, NICKOLAS AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/13/2022
313979 1 MARLIN, MALLORY MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 07/13/2022
313980 1 MAY, STEVE LEVENE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 07/13/2022
313981 1 MAY, STEVE LEVENE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 07/13/2022
313982 1 MIGUEL, TOMAS MATIAS DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/13/2022
313982 2 MIGUEL, TOMAS MATIAS FURNISHING ALCOHOL TO A MINOR 07/13/2022
313982 3 MIGUEL, TOMAS MATIAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022
313983 1 MORGAN, COREY JA-MICHAEL POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/13/2022
313984 1 MORGAN, COREY JA-MICHAEL THEFT OF FIREARM 07/13/2022
313984 2 MORGAN, COREY JA-MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/13/2022
313984 3 MORGAN, COREY JA-MICHAEL POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022
313984 4 MORGAN, COREY JA-MICHAEL POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022
313985 1 MORRIS, DESHAYLA JA'NAE THEFT OF PROPERTY 07/13/2022
313986 1 NEAL, MONTERELL ARTEZ POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 07/13/2022
313986 2 NEAL, MONTERELL ARTEZ POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/13/2022
313986 3 NEAL, MONTERELL ARTEZ THEFT OF FIREARM 07/13/2022
313986 4 NEAL, MONTERELL ARTEZ POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/13/2022
313987 1 OGLETREE, DAYTON KALVIN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/13/2022
313987 2 OGLETREE, DAYTON KALVIN AGGRAVATED BURGLARY 07/13/2022
313988 1 OGLETREE, DAYTON KALVIN THEFT OF PROPERTY 07/13/2022
313989 1 POLLARD JR, THADDEUS POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 07/13/2022
313989 2 POLLARD JR, THADDEUS POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/13/2022
313989 3 POLLARD JR, THADDEUS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/13/2022
313990 1 RYLEE, ANTHONY WAYNE CHILD ENDANGERMENT 07/13/2022
313990 2 RYLEE, ANTHONY WAYNE CHILD ENDANGERMENT 07/13/2022
313990 3 RYLEE, ANTHONY WAYNE CHILD ENDANGERMENT 07/13/2022
313990 4 RYLEE, ANTHONY WAYNE TAMPERING WITH EVIDENCE 07/13/2022
313990 5 RYLEE, ANTHONY WAYNE PUBLIC INTOXICATION 07/13/2022
313991 1 SCRIVENS, HEATHER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/13/2022
313991 2 SCRIVENS, HEATHER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/13/2022
313991 3 SCRIVENS, HEATHER POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 07/13/2022
313992 1 TREMBLE, ERIC J DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/13/2022
313992 2 TREMBLE, ERIC J SPEEDING 07/13/2022
313992 3 TREMBLE, ERIC J DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/13/2022
313992 4 TREMBLE, ERIC J FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/13/2022
313992 5 TREMBLE, ERIC J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022
313993 1 WITT, KYLER DEAN VIOLATION OF LIGHT LAW 07/13/2022
313993 2 WITT, KYLER DEAN FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/13/2022
313993 3 WITT, KYLER DEAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022
313994 1 WRIGHT, JUSTIN C SPEEDING 07/13/2022
313994 2 WRIGHT, JUSTIN C SEAT BELT VIOLATION 07/13/2022
313994 3 WRIGHT, JUSTIN C FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/13/2022
313994 4 WRIGHT, JUSTIN C DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022