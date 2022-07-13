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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, July 13, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

True Bills:

313966 1 BINFORD, DAYLAND MONTREAL EVADING ARREST 07/13/2022

313966 2 BINFORD, DAYLAND MONTREAL RECKLESS ENDANGERMENT 07/13/2022

313966 3 BINFORD, DAYLAND MONTREAL VANDALISM 07/13/2022

313966 4 BINFORD, DAYLAND MONTREAL EMPLOY WEAPON DURING A NON DANGEROUS OFFENSE 07/13/2022

313966 5 BINFORD, DAYLAND MONTREAL RESISTING ARREST 07/13/2022

313966 6 BINFORD, DAYLAND MONTREAL SPEEDING 07/13/2022

313966 7 BINFORD, DAYLAND MONTREAL RECKLESS DRIVING 07/13/2022

313966 8 BINFORD, DAYLAND MONTREAL VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/13/2022

313966 9 BINFORD, DAYLAND MONTREAL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/13/2022

313966 10 BINFORD, DAYLAND MONTREAL FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/13/2022

313966 11 BINFORD, DAYLAND MONTREAL IMPROPER PASSING 07/13/2022

313966 12 BINFORD, DAYLAND MONTREAL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 07/13/2022

313966 13 BINFORD, DAYLAND MONTREAL VIOLATION OF SEAT BELT LAW 07/13/2022

313966 14 BINFORD, DAYLAND MONTREAL EXPIRED REGISTRATION 07/13/2022

313966 15 BINFORD, DAYLAND MONTREAL FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/13/2022

313967 1 BOURDON, JONATHAN T RECKLESS DRIVING 07/13/2022

313967 2 BOURDON, JONATHAN T DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022

313968 1 DOREMUS, TRAVIS HUNTER SECOND DEGREE MURDER 07/13/2022

313969 1 MARLIN, MALLORY MICHELLE SECOND DEGREE MURDER 07/13/2022

313970 1 ERVIN, SAMUEL LAMORRIS RETALIATION FOR PAST ACTION 07/13/2022

313971 1 GARCIA, CHRISTIAN RONALDO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022

313972 1 GODWIN, TROY LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/13/2022

313972 2 GODWIN, TROY LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/13/2022

313973 1 HALEY, COREY ADAM VANDALISM 07/13/2022

313974 1 HALEY, COREY ADAM RESISTING ARREST 07/13/2022

313974 2 HALEY, COREY ADAM DISORDERLY CONDUCT 07/13/2022

313975 1 HAYGOOD, BRANDON I SPEEDING 07/13/2022

313975 2 HAYGOOD, BRANDON I VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/13/2022

313975 3 HAYGOOD, BRANDON I DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022

313976 1 HEARD, DEMARCUS MONTEZ POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 07/13/2022

313976 2 HEARD, DEMARCUS MONTEZ POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 07/13/2022

313976 3 HEARD, DEMARCUS MONTEZ STOP SIGN VIOLATION 07/13/2022

313977 1 HODGE, KAYLINN JUSTICE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 07/13/2022

313977 2 HODGE, KAYLINN JUSTICE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/13/2022

313977 3 HODGE, KAYLINN JUSTICE EVADING ARREST 07/13/2022

313977 4 HODGE, KAYLINN JUSTICE RECKLESS ENDANGERMENT 07/13/2022

313977 5 HODGE, KAYLINN JUSTICE RESISTING ARREST 07/13/2022

313977 6 HODGE, KAYLINN JUSTICE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 07/13/2022

313977 7 HODGE, KAYLINN JUSTICE THEFT OVER $2,500 07/13/2022

313977 8 HODGE, KAYLINN JUSTICE VIO.

OF DRIVERS LICENSE LAW 07/13/2022

313977 9 HODGE, KAYLINN JUSTICE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/13/2022

313977 10 HODGE, KAYLINN JUSTICE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/13/2022

313977 11 HODGE, KAYLINN JUSTICE FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/13/2022

313978 1 HOWCROFT, NICKOLAS AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/13/2022

313979 1 MARLIN, MALLORY MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 07/13/2022

313980 1 MAY, STEVE LEVENE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 07/13/2022

313981 1 MAY, STEVE LEVENE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 07/13/2022

313982 1 MIGUEL, TOMAS MATIAS DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/13/2022

313982 2 MIGUEL, TOMAS MATIAS FURNISHING ALCOHOL TO A MINOR 07/13/2022

313982 3 MIGUEL, TOMAS MATIAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022

313983 1 MORGAN, COREY JA-MICHAEL POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/13/2022

313984 1 MORGAN, COREY JA-MICHAEL THEFT OF FIREARM 07/13/2022

313984 2 MORGAN, COREY JA-MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/13/2022

313984 3 MORGAN, COREY JA-MICHAEL POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022

313984 4 MORGAN, COREY JA-MICHAEL POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022

313985 1 MORRIS, DESHAYLA JA'NAE THEFT OF PROPERTY 07/13/2022

313986 1 NEAL, MONTERELL ARTEZ POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 07/13/2022

313986 2 NEAL, MONTERELL ARTEZ POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/13/2022

313986 3 NEAL, MONTERELL ARTEZ THEFT OF FIREARM 07/13/2022

313986 4 NEAL, MONTERELL ARTEZ POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/13/2022

313987 1 OGLETREE, DAYTON KALVIN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/13/2022

313987 2 OGLETREE, DAYTON KALVIN AGGRAVATED BURGLARY 07/13/2022

313988 1 OGLETREE, DAYTON KALVIN THEFT OF PROPERTY 07/13/2022

313989 1 POLLARD JR, THADDEUS POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 07/13/2022

313989 2 POLLARD JR, THADDEUS POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/13/2022

313989 3 POLLARD JR, THADDEUS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/13/2022

313990 1 RYLEE, ANTHONY WAYNE CHILD ENDANGERMENT 07/13/2022

313990 2 RYLEE, ANTHONY WAYNE CHILD ENDANGERMENT 07/13/2022

313990 3 RYLEE, ANTHONY WAYNE CHILD ENDANGERMENT 07/13/2022

313990 4 RYLEE, ANTHONY WAYNE TAMPERING WITH EVIDENCE 07/13/2022

313990 5 RYLEE, ANTHONY WAYNE PUBLIC INTOXICATION 07/13/2022

313991 1 SCRIVENS, HEATHER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/13/2022

313991 2 SCRIVENS, HEATHER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/13/2022

313991 3 SCRIVENS, HEATHER POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 07/13/2022

313992 1 TREMBLE, ERIC J DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/13/2022

313992 2 TREMBLE, ERIC J SPEEDING 07/13/2022

313992 3 TREMBLE, ERIC J DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/13/2022

313992 4 TREMBLE, ERIC J FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/13/2022

313992 5 TREMBLE, ERIC J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022

313993 1 WITT, KYLER DEAN VIOLATION OF LIGHT LAW 07/13/2022

313993 2 WITT, KYLER DEAN FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/13/2022

313993 3 WITT, KYLER DEAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022

313994 1 WRIGHT, JUSTIN C SPEEDING 07/13/2022

313994 2 WRIGHT, JUSTIN C SEAT BELT VIOLATION 07/13/2022

313994 3 WRIGHT, JUSTIN C FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/13/2022

313994 4 WRIGHT, JUSTIN C DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/13/2022


July 13, 2022

Injunction Lifted On State Education Savings Account Program, Immediate Implementation Planned

July 13, 2022

COVID Numbers Increase In Hamilton County

July 13, 2022

Grand Jury True Bills


Tennessee Governor Bill Lee released the following statement in response to the court lifting the injunction on the Education Savings Account (ESA) program passed by the Lee Administration in ... (click for more)

The coronavirus numbers are increasing in Hamilton County. The Hamilton County Health Department on Wednesday said there are 244 new cases in the last 24 hours, for a total of 107,132. There ... (click for more)

Here are the Grand Jury true bills: True Bills: 313966 1 BINFORD, DAYLAND MONTREAL EVADING ARREST 07/13/2022 313966 2 BINFORD, DAYLAND MONTREAL RECKLESS ENDANGERMENT 07/13/2022 313966 ... (click for more)



Breaking News

Injunction Lifted On State Education Savings Account Program, Immediate Implementation Planned

Tennessee Governor Bill Lee released the following statement in response to the court lifting the injunction on the Education Savings Account (ESA) program passed by the Lee Administration in 2019. “Today the court removed the final roadblock to getting Memphis and Nashville families additional options for high-quality education,” said Governor Lee. “Starting today, we will ... (click for more)

COVID Numbers Increase In Hamilton County

The coronavirus numbers are increasing in Hamilton County. The Hamilton County Health Department on Wednesday said there are 244 new cases in the last 24 hours, for a total of 107,132. There were two more deaths from the virus, for a total of 1,182. Hamilton County hospitals have 57 patients with the virus, with an additional five cases of suspected COVID. Of those, 27 are ... (click for more)

Opinion

Bring Back Engel Stadium - And Response (2)

Engle Stadium was constructed back in 1930. The maximum occupancy at the time was (believe it or not) 12,000 people. Through the years with better seating, by 2020 the maximum occupancy of Engle Stadium was 5,997. The pre-pandemic average Lookouts game is attended, on the average, by 3,948 fans. One can see that had the AT&T stadium not been built, attendance today would not ... (click for more)

Roy Exum: Let's Get A Casino

Let’s face it – Chattanooga needs a new baseball park like Erlanger needs another shooting victim. So if it’s only money we want, let’s trace our roots all the way back to John Ross and call on our Cherokee brethren to help us to establish a lavish casino on the U.S. Pipe-Wheland brownfields. That’s right, a big gambling center splat dab in the heart of the Southside so that people ... (click for more)

Sports

UTC Hall Of Famer Gwain Durden Passes At Age 62

Gwain Durden, the Chattanooga Mocs second-leading rusher all-time, passed away last week at the age of 62. Durden (1959-2022) most recently resided in Vidalia, Ga. He burst onto the scene in 1977 with a 1,000-yard freshman campaign. Durden and fellow freshman Mike Smith Combined for 2,112 yards that initial tour of the Southern Conference with 1,045 coming from the native ... (click for more)

Covenant Names John Hirte Next Athletic Director

After a national search, Covenant College landed on one of its own to lead the athletics department. John Hirte was named the new Director of Athletics, announced Dr. Brad Voyles. Hirte steps into the role after serving as an assistant director of athletics since 2017. He becomes the 10th director in department history. "I'm thrilled to step into this role as the next ... (click for more)


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