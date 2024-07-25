Top Hamilton County Salaries For 2024

|Employee Name
|Job Description
|Annual Salary
|COGSWELL, STEVEN C
|COUNTY MEDICAL EXAMINER
|265,200.00
|MILLER, STEPHEN
|COUNTY HEALTH OFFICER
|233,376.00
|PHILYAW, ROBERT D
|JUVENILE COURT JUDGE
|212,929.00
|ABLES II, LARRY W
|GENERAL SESSIONS COURT
|212,929.00
|MCVEAGH, ALEXANDER KEITH
|GENERAL SESSIONS COURT
|212,929.00
|SELL, CHRISTINE MAHN
|GENERAL SESSIONS COURT
|212,929.00
|STARNES, GARY W
|GENERAL SESSIONS COURT
|212,929.00
|STATOM, LILA J
|GENERAL SESSIONS COURT
|212,929.00
|WAMP, THOMAS WESTON
|COUNTY MAYOR
|196,083.00
|TAYLOR, RHEUBIN M
|COUNTY ATTORNEY
|191,389.86
|GARRETT, AUSTIN L
|SHERIFF
|186,279.00
|BROUNER, LEE H
|CHIEF FINANCIAL OFFICER
|168,684.74
|GEARRIN, CORY N
|DEPUTY MAYOR - ECONOMIC & COMMUNITY DEV.
|168,684.74
|LONGSHORE, LESLIE A
|DISTRICT ATTORNEY GENERAL
|167,394.00
|LEAMON, TODD E
|ADMINISTRATOR OF PUBLIC WORKS
|161,079.25
|HAYNES, WILLIAM MARTY
|ASSESSOR OF PROPERTY
|159,862.00
|THOMAS, CHARLES A
|DENTIST MANAGER
|158,961.90
|MAIRS, SAMUEL G
|ADMINISTRATOR JUVENILE COURT
|154,985.37
|DEAN, RANDALL VINCENT
|CRIMINAL COURT CLERK
|153,862.00
|GRAVITT, MARCUS DEL
|REGISTER
|153,862.00
|HENRY, LARRY L
|CIRCUIT COURT CLERK
|153,862.00
|HULLANDER, WILLIAM F
|TRUSTEE
|153,862.00
|KNOWLES, WILLIAM F
|COUNTY CLERK
|153,862.00
|MILLER, ROBIN L.
|CLERK & MASTER
|153,862.00
|BEHLER, GARY D
|JUVENILE COURT CLERK
|153,862.00
|MENA, EMMANUELA
|DENTIST
|153,000.00
|CASH, LINDSEY ELIZABETH
|DENTIST
|150,000.00
|HARRIS, MEGAN ELISE
|DENTIST
|150,000.00
|MARINELLO, ALAINA
|DENTIST
|150,000.00
|MINOR, CHARLES D
|DISTRICT ATTORNEY GENERAL
|148,459.00
|RODDY, DAVID T
|CHIEF OPERATING OFFICER
|147,602.36
|CARNEY, JEFFERY D
|EXECUTIVE DIRECTOR - 911
|142,235.01
|PATRICK, MICHAEL C
|DIRECTOR OF WASTE WATER TREATMENT AUTH
|141,710.01
|DANIELS, SPENCER S
|CHIEF DEPUTY - SHERIFF
|140,780.00
|ELLIS, SANDRA K
|ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES
|139,768.46
|ALLEN, MICHAEL S
|ADMINISTRATOR-ELECTION COMMISSION
|138,476.00
|MCVAY, CLAIRE
|CHIEF OF STAFF
|137,904.00
|COOPER, CHRISTINA H
|ADMINISTRATOR-PUBLIC SAFETY
|136,359.48
|NOVAK, SABRINA
|ADMINISTRATOR-HEALTH SERVICES
|135,485.38
|MCCOLLOUGH, CHRIS
|COUNTY AUDITOR
|132,600.00
|PATRICK, VONDA
|DEPUTY CHIEF FINANCIAL OFFICER
|130,677.83
|BASLER, ANDREW
|DISTRICT ATTORNEY GENERAL
|129,248.00
|CARRIKER, VICKI MELISSA
|DISTRICT ATTORNEY GENERAL
|128,557.00
|PULIDO, MICHAEL JAMES
|DISTRICT ATTORNEY GENERAL
|128,557.00
|BERNARD, RONALD
|CHIEF OF STAFF-SHERIFF
|128,173.20
|HOOPER, MARK N
|DEPUTY CHIEF-SHERIFF
|128,173.00
|SHEPHERD, SHAUN K
|DEPUTY CHIEF OF CORRECTIONS-SHERIFF
|128,173.00
|MCCLENDON, TUCKER C
|DEPUTY MAYOR - EDUCATION & WORKFORCE
|127,296.00
|AGAN, JOHN
|DIRECTOR-ENGINEERING & FACILITIES MAINT
|125,323.71
|JACKSON, GREG
|DIRECTOR OF TECHNOLOGY SERVICES
|125,000.00
|RIKER-WEAVER, BROOKE E
|COUNTY CLERK
|124,779.20
|HAYDUK, ANDREA D
|DISTRICT PUBLIC DEFENDER
|123,128.00
|SISSOM, SUSAN C
|CIRCUIT COURT CLERK
|122,367.29
|JANEWAY, NATHAN
|DIRECTOR OF DEVELOPMENT SERVICES
|120,931.20
|LEBOEUF, ALEXA
|EXECUTIVE DIRECTOR-ECONOMIC & COMMUNITY DEVELOPMENT
|120,815.45
|MCDOUGAL, WILLIAM TROY
|JUVENILE COURT MAGISTRATE
|119,370.40
|DAVEY, JAMES C
|TRUSTEE
|119,187.00
|FRIDAY, AUTUMN K
|DEPUTY DIRECTOR-DEVELOPMENT SERVICES
|117,748.80
|CLARK, KATHY J
|CHILD SUPPORT MAGISTRATE
|115,086.13
|BROOKS, ERIC
|WWTA CHIEF ENGINEER
|113,666.66
|CARPENTER, JERALD W
|DIRECTOR-PROCUREMENT & FLEET MGT
|113,505.60
|WORMSLEY, HOLLY
|DIRECTOR OF ACCOUNTING
|113,505.60
|GRAHAM, SETH D
|DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES-911
|113,339.70
|GOTT, THOMAS C
|JUVENILE COURT MAGISTRATE
|113,066.44
|JOHNSON, SHAWN
|GENERAL SESSIONS COURT
|113,035.23
|ADAMS, CHRIS
|DIRECTOR-EMERG SVS & HOMELAND SECURITY
|112,404.00
|BATSON, WADE
|DIRECTOR-EMERGENCY MEDICAL SERVICES
|112,404.00
|FOLZ, MATT
|DIRECTOR OF PARKS & RECREATION
|112,404.00
|JORDAN II, KENNETH U
|DIRECTOR OF EEO
|111,814.77
|SOUTHERLAND, NEILL
|SR TRIAL ATTORNEY
|111,671.78
|BEDWELL, SUSAN L
|TRUSTEE
|111,321.00
|PUKENAS, JENNIFER
|DIRECTOR OPERATIONS-OFFICE OF COUNTY MAYOR
|111,180.00
|MILLER, LORRIE
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|110,573.55
|KIRK, MICHAEL
|DIRECTOR-PROPERTY MANAGEMENT
|110,397.00
|DAVIS, SCOTT N
|DISTRICT PUBLIC DEFENDER
|110,168.00
|SIVLEY, SUSAN L
|EXECUTIVE DIRECTOR - ASSESSOR OF PROPERTY
|109,823.56
|MILLARD, CARRIE L
|REGISTER
|109,819.32
|TERRELL, RODNEY D
|CORRECTION CAPTAIN-SHERIFF
|109,526.30
|ANDREWS, TIMOTHY R
|DIRECTOR-HAMILTON COUNTY RAIL ROAD AUTHORITY
|109,383.47
|JOHNSON III, JAMES F
|DIRECTOR-COMMERCIAL OPERATIONS - ASSESSOR OF PROPERTY
|108,392.51
|STOLL, BILL
|RISK MANAGER
|107,178.48
|LAYNE, ROGER
|DISTRICT ATTORNEY GENERAL
|107,112.00
|MAURACHER, BRANDON
|DIRECTOR OF HIGHWAY MAINTENANCE
|106,998.00
|ALBRIGHT, RAYMOND CHRIS
|JUVENILE COURT MAGISTRATE
|106,848.58
|HOOTS, MARY FRANCIS
|DIRECTOR OF COMMUNICATIONS
|105,672.00
|HIDALGO, RAUL G
|ITS OPERATIONS MANAGER
|103,799.28
|GUINN, KAREN
|DIR HOMELESS HEALTH SERVICES
|103,413.15
|STRANGE, WENDY J
|DIRECTOR CLINICAL HEALTH SVS
|103,413.15
|CLARK, JASON E
|CRIMINAL COURT CLERK
|103,020.00
|THURMAN, TINA S
|CLERK & MASTER
|102,873.62
|BROWN, MONICA T
|COUNTY CLERK
|101,920.00
|KNIGHT, BYRON E
|CORRECTION CAPTAIN-SHERIFF
|101,908.00
|FIELDS, JAMES ALTON
|SHERIFF LT
|101,341.00
|BRANUM, JASON ALLEN
|FACILITIES & FLEET SENIOR MGR-SHERIFF
|101,320.82
|HOBBS, ROBERT D
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY
|101,283.71
|JOHNSTON, RANDY G
|DIRECTOR-RESIDENTIAL OPERATIONS
|101,121.91
|GODWIN, JENNY
|DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES
|100,846.80
|BUSH, BRIAN CHRISTOPHE
|GENERAL COUNSEL-SHERIFF
|100,776.00
|CATCHINGS, CAROLYN S
|SENIOR ACCOUNTING MANAGER-SHERIFF
|100,776.00
|HAMMOND IV, JAMES W
|INFO SYSTEM MANAGER-SHERIFF
|100,776.00
|MILLER, CAROLE L
|DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES-SHERIFF
|100,776.00
|MURCHISON, BLAKE F
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|100,521.41
|PATY, CHARLES
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|100,521.41
|POWERS, RON D
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|100,521.41
|LONG, NATASHA E
|WWTA DEPUTY DIRECTOR-ADMINISTRATION AND PR
|100,105.20
|REAGAN, KRYSTAL
|PHARMACIST
|99,923.00
|LECROY-SCHEMEL, CYNTHIA ANN
|JUVENILE COURT MAGISTRATE
|99,758.96
|DONNICK, JEFFRIE J
|DIRECTOR OF ADMINISTRATION-911
|99,671.10
|GEOGHAGAN, ANGEL D
|HR & PROFESSIONAL STANDRDS MGR-911
|99,671.10
|EAGLE, MARGARETTE L
|SR ACCOUNTANT-WWTA
|99,464.54
|HARGIS, JOHN B
|CORRECTION CAPTAIN-SHERIFF
|99,335.00
|JACKSON, CHRIS
|DIRECTOR OF ALTERNATIVE SENTE
|98,704.48
|SMITH, VICTORIA LYNN
|DISTRICT PUBLIC DEFENDER
|98,100.00
|LAWRENCE JR, JAMES E
|COUNTY CLERK
|97,962.80
|WARE, JACQUELINE
|TRUSTEE
|97,372.00
|KNOWLES, ALAN C
|SUPPORT SVCS.
SUPERINTENDENT
|97,266.25
|HARVEY, ROLAND C
|SHERIFF LT
|97,181.00
|JONES, RICKY A
|SHERIFF LT
|97,181.00
|LANGFORD, ROBIN KYLE
|SHERIFF LT
|97,181.00
|LEE, ROBERT D
|SHERIFF LT
|97,181.00
|MAHAFFEY, ELIOTT S
|SHERIFF LT
|97,181.00
|PARTON, JEFFREY S
|SHERIFF LT
|97,181.00
|RICE, RONALD G
|SHERIFF LT
|97,181.00
|RITTER, HENRY C
|SHERIFF LT
|97,181.00
|ROUNTREE, MICKEY CARLTON
|SHERIFF LT
|97,181.00
|SOWDER, DAVID L
|SHERIFF LT
|97,181.00
|BOHANNON, REBEKAH L
|DIRECTOR INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS-ECON & COMM. DEV.
|96,900.00
|DURALL, AUSTIN
|AUDIT MANAGER
|96,900.00
|ORTWEIN, RACHEL WINFREY
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|96,655.20
|GRIFFITH, JACQUELYN
|CHILD SUPPORT MAGISTRATE
|95,922.84
|SMITH, MARSHA G
|CHILD SUPPORT MAGISTRATE
|95,922.34
|BROWN, STEVEN S
|DIRECTOR OF CADASTRAL MAPPING
|95,608.84
|BLAYLOCK JR, RONNIE
|DIRECTOR OF BLDG INSPECTION
|95,472.00
|CHESHIRE, CHUCK
|DETENTION UNIT SUPERINTENDENT
|94,767.63
|MAUPIN, PAUL V
|SHERIFF LT
|94,723.00
|PURVIS, MATTHEW W
|SHERIFF LT
|94,723.00
|EVANS, NICOLE SUZETTE
|DISTRICT ATTORNEY GENERAL
|94,175.00
|CALVIN, SONIA J
|DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES
|94,143.77
|HOGAN, BETHANY
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|93,732.14
|COMBS, DARREN T
|APPLICATION DEVELOPMENT MGR
|93,212.90
|BEAL, MIKE
|TELECOMMUNICATIONS MANAGER
|93,178.98
|EAKER, DARRELL L
|SYSTEM/DATABASE ARCHITECT
|93,178.98
|COOK, DENISE R
|COURT DIRECTOR
|93,139.26
|FOSTER, NATHANIEL V
|ASST ADMINISTRATOR OF ELECTION
|92,745.85
|SMITH, ELIZABETH
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|92,647.21
|BRANDON, MICHAEL CHRISTOPHE
|CAMA SYSTEM ADMINISTRATOR
|92,501.76
|MILLING, SHARON M
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY
|91,401.71
|PRICE, LADARIUS
|DEPUTY DIRECTOR-COMMUNITY DEVELOPMENT-ECON. & COMM. DEV.
|91,401.71
|WILKINS, LOWE
|DIRECTOR ENVIRONMENTAL SVS
|91,401.71
|MOORE, LARRY B
|LEAD SYSTEMS PROGRAMMER
|91,101.70
|ROGERS, JOHN CHARLES
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|90,798.24
|DELANEY, KIMBERLY
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|90,798.12
|RANDOLPH-PARKER, CHARLOTTE A
|DEPUTY DIRECTOR-HUMAN RESOURCES
|90,564.10
|CLARK, LESLIE A
|HEALTH DATA SYSTEM MANAGER
|90,301.58
|ADAMS, BEVERLY
|BUDGET MANAGER
|90,183.91
|BAGGETT, JENNIFER
|SENIOR DATA ANALYST
|90,168.00
|MORGAN, SHANNON
|DIRECTOR OF RECOVERY COURT
|90,168.00
|SHOSTAK, KAREN
|DEPUTY DIRECTOR PARKS & REC
|90,168.00
|SHIELDS II, WINSTON
|DEPUTY DIRECTOR-EMERGENCY SERVICES
|90,066.00
|DANIELS, SHARON E
|CIRCUIT COURT CLERK
|90,007.29
|NEIGHBORS, AMY
|CIRCUIT COURT CLERK
|90,007.29
|HOFFMAN, BRIAN JONATHAN
|SYSTEMS SECURITY SPECIALIST-911
|89,921.21
|BROWN, STEPHANIE COOK
|DISTRICT ATTORNEY GENERAL
|89,878.00
|ASHBY, RODNEY A
|WASTEWATER MANAGER
|89,806.49
|LOVELESS, BARBARA R
|DIRECTOR OF OPERATIONS-911
|89,609.52
|BEWLEY, DANIEL CHRISTIAN
|DEPUTY DIRECTOR-OUTREACH AND ECONOMIC INIT.
|89,000.00
|SHANEYFELT, HOWARD J
|GEOSPATIAL TECHNOLOGY MANAGER
|88,864.44
|SPENCER, SARAH
|DEPUTY DIRECTOR-ADMINISTRATION ECON. & COMM. DEV.
|88,740.00
|SHOAF, ALEX WEILL
|DISTRICT PUBLIC DEFENDER
|88,460.00
|EASTER GONZALES, ANGIE
|DIRECTOR CASE MANAGEMENT SVS
|88,402.83
|CHAMBERS, JULIE D
|COUNTY CLERK
|88,181.60
|TROXEL, CATHERINE
|DISTRICT PUBLIC DEFENDER
|88,096.00
|JONES, CATHY B
|DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK
|87,714.69
|PARRISH, LINDSEY M
|PROCUREMENT & CONTRACTS MANAGER
|87,516.00
|MERRITT, EDWARD K
|SHERIFF SERGEANT
|86,834.00
|STOCKBURGER, ROBERT DALE
|SHERIFF SERGEANT
|86,834.00
|ELLIS, JACKSON P
|FINANCIAL MANAGER-SHERIFF
|86,779.26
|HAMILTON, MARK LAWRENCE
|DISTRICT ATTORNEY GENERAL
|86,255.00
|HARVEY, ROBERT DALE
|CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF
|86,149.00
|HUGHES, MICHAEL SCOTT
|CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF
|86,149.00
|LACKEY, ROBERT WANE
|CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF
|86,149.00
|MYREN, KELLY
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|85,865.12
|MANSFIELD, LYNN
|REAL PROPERTY MANAGER
|85,820.76
|DURHAM, JEREMY LEBRON
|SHERIFF LT
|84,942.00
|BAXTER, ERIC
|SHERIFF SERGEANT
|84,764.00
|FAIRBANKS, BILLY
|DEPUTY DIRECTOR OF HIGHWAY MAINTENANCE
|84,678.36
|MITCHELL, PATRICIA
|LEGISLATIVE ADMINISTRATOR-COMMISSION OFFICE
|84,411.43
|BATES, NATHAN DALE
|CIVIL WARRANTS MANAGER-SHERIFF
|84,048.00
|BOLDEN, WILLIAM G
|CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF
|83,985.00
|COSTLEY, BRYAN J
|SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR
|83,272.80
|VINCENT, LISA
|SR PUBLIC HEALTH NURSE
|83,246.28
|MARTHALER, ADAM WILLIAM
|LEAD NETWORK SPECIALIST-SHERIFF
|83,179.19
|MACEWAN, BETHANY
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|82,819.65
|SAUNDERS, KAYLEE ANN
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|82,819.65
|CARROLL, TIM
|MEDICAL EXAM-OFFICE MANAGER
|82,742.40
|BROWN, RODGER L
|SHERIFF SERGEANT
|82,674.00
|CARSON, GREGGORY THOMAS
|SHERIFF SERGEANT
|82,674.00
|COOK, TODD M
|SHERIFF SERGEANT
|82,674.00
|COX, MICHAEL RAY
|SHERIFF SERGEANT
|82,674.00
|DELKER, GEORGE B
|SHERIFF SERGEANT
|82,674.00
|GIENAPP, JAMES M
|SHERIFF SERGEANT
|82,674.00
|KILGORE, ARIES BREELAND
|SHERIFF SERGEANT
|82,674.00
|KILPATRICK, EDMOND B
|SHERIFF SERGEANT
|82,674.00
|MILLER, MARK ANTHONY
|SHERIFF SERGEANT
|82,674.00
|WILLIAMS, MARK S
|SHERIFF SERGEANT
|82,674.00
|BUSH, JACQUE D
|JUDICIAL SECURITY SERGEANT
|82,472.00
|LOWERY III, CHARLES O
|CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF
|81,820.00
|MCGOWAN, MICHAEL G
|CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF
|81,820.00
|WALKER, BRIAN LEE
|GEOSPATIAL TECHNOLOGY COORDINATOR
|81,750.96
|LEA, MATTHEW
|PUBLIC RELATIONS MANAGER-SHERIFF
|81,600.00
|BURDETT, DAVID L
|EMS TRAINING SUPERVISOR
|81,151.20
|HART, CRAIG LEE
|SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR
|80,786.28
|JOHNSON, BRYAN
|SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR
|80,786.28
|MCDANIEL, KAREN
|DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK
|80,786.28
|BROWN, CYNTHIA B
|COUNTY CLERK
|80,750.80
|GREEN, GREGORY F
|TELECOMMUNICATION SYSTEMS SPEC.-911
|80,604.72
|MULLINS, MICHAEL SCOTT
|SHERIFF SERGEANT
|80,604.00
|HARRIS, WENDY ELIZABETH
|INMATE PROGRAMS OPERATIONS MGR-SHERIFF
|80,399.82
|MICHIELS, SCOTT C
|INMATE PROGRAMS PROJECT MGR-SHERIFF
|80,399.82
|KAPPERMAN, RACHAEL JORDAN
|CLERK & MASTER
|80,283.40
|MOWERY, LARRY E
|WASTEWATER MANAGER
|80,087.94
|BURTON, HALEY
|PRESS SECRETARY
|80,000.00
|BERRY, KRISTI
|CHIEF DEPUTY-ELECTION COMMISSION
|79,974.37
|EVANS, GREG
|RESIDENTIAL PROPERTY SUPERVSR-ASSESSOR OF PROPERTY
|79,884.63
|STRAND, JUSTIN P
|DD ALTERNATIVE SENTENCING
|79,560.00
|JONES IV, FANGIE E
|COUNTY CLERK
|78,950.56
|GAGLIARDI, PETER D
|NETWORK MANAGER
|78,815.32
|FORD, DAWN
|EPIDEMIOLOGY DEPT MANAGER
|78,096.90
|LAND, WENDY M
|COUNTY CLERK
|77,680.72
|MILLER, JASON
|ACCOUNTING MANAGER
|77,679.12
|EVANS, DEBORAH L
|CIRCUIT COURT CLERK
|77,141.69
|UNDERWOOD, KAREN J
|CIRCUIT COURT CLERK
|77,141.46
|EDWARDS, PHILLIP
|SENIOR AUDITOR
|77,108.92
|BAILEY, WILLIAM D
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|BOWERS, JIMMY DEWAYNE
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|BROWN, MICHAEL G
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|DUNN, MARTY D
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|FORGEY, SHANE T
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|HIGDON, JAMES E
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|MITCHELL, JASON L
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|POSEY, LARRY T
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|ROMINGER, SHANE DALE
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|SHORT, DENISE
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|WALLS, STEVEN T
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|WARD, YOLANDA M
|SHERIFF'S DETECTIVE
|76,999.00
|GILREATH, PAMELA W
|SR PUBLIC HEALTH NURSE
|76,893.53
|DUNCAN, ANGELA
|HIPAA COMPLIANCE PRIVACY, ADA TITLE II
|76,893.15
|BERNARD, MEGAN
|GRANTS COORDINATOR-SHERIFF
|76,637.50
|HODGE, KIM
|PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER
|76,633.63
|SABO, ASHLEY
|CLERK & MASTER
|76,536.14
|MERRIWETHER, ALICIA
|CRIMINAL SESSIONS COURT
|76,500.00
|NORTHERN, AMY
|CRIMINAL COURT CLERK
|76,500.00
|GAFFIN, STEVEN T
|SHERIFF SERGEANT
|76,467.00
|KINCER, ROGER
|SENIOR AUDITOR
|76,317.37
|OWINO, JOSEPHINE
|SR ACCOUNTANT
|76,263.03
|WHITE, VERNICE L
|SR ACCOUNTANT
|76,083.38
|SCHROYER, VICKIE
|REGISTER
|76,013.83
|WILSON, RAY
|PUBLIC RECORDS MICROFILM MGR
|75,947.16
|VESSELLES, JOSEPH V
|COUNTY CLERK
|75,797.28
|HAWKINS, LAUREN
|SR PUBLIC HEALTH NURSE
|75,784.53
|CLARK, MATTHEW S
|COUNTY CLERK
|75,600.72
|BRICKER, BRIAN
|EMS SHIFT SUPERVISOR
|75,316.80
|BURNETTE, BILLY J
|EMS SHIFT SUPERVISOR
|75,316.80
|DILL, CHRISTOPHER L
|EMS LOGISTICS MANAGER
|75,316.80
|HEAD, NORMAN
|EMS SHIFT SUPERVISOR
|75,316.80
|SYLVESTER, ANTHONY
|EMS SHIFT SUPERVISOR
|75,316.80
|NIX, BLANE
|TELECOM INFRA COORDINATOR
|75,141.58
|ARNOLD, DAVID B
|SHERIFF'S DETECTIVE
|75,077.00
|BREDWELL, STEVEN T
|SHERIFF'S DETECTIVE
|75,077.00
|HENEGAR, BRANDON K
|SHERIFF'S DETECTIVE
|75,077.00
|HOGAN, MATTHEW H
|SHERIFF'S DETECTIVE
|75,077.00
|SMITH, JASON ROBERT
|TRAFFIC INVESTIGATOR-SHERIFF
|75,077.00
|STOCKMAN, MARC E
|SHERIFF'S DETECTIVE
|75,077.00
|VANDERGRIFF, JEREMI R
|SHERIFF'S DETECTIVE
|75,077.00
|VANDERWAAL, CHRISTIE DORE
|LEAD FINANCE ASSISTANT-SHERIFF
|75,072.00
|CASE, TRACEY LOUISE
|PROF STANDARDS&ACCRED PRGM MGR-SHERIFF
|75,017.65
|MONZON, MIRIAM ELENA
|PROF STANDARDS&ACCRED PRGM MGR-SHERIFF
|75,017.65
|MACHACEK-CHIAPELLO, MONICA
|EMERGENCY RESPONSE COORDINATOR
|75,000.00
|CROW, HEATHER LEIGH
|PROPERTY & EVIDENCE SUPERVISOR-SHERIFF
|74,415.00
|CAMERON, BREVIN M
|SHERIFF SERGEANT
|74,399.00
|MAUCERE, JASON A
|SHERIFF SERGEANT
|74,399.00
|MILLER, JAMES P
|SHERIFF SERGEANT
|74,399.00
|RICE, TRISTA A
|SHERIFF SERGEANT
|74,399.00
|WALKER, CHRISTOPHER M
|SHERIFF SERGEANT
|74,399.00
|RIVERS, SHELIAH J
|PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER
|74,335.75
|OVERTON, VALERIE
|CRIMINAL SESSIONS COURT
|74,293.35
|PARIS, TONDA
|LEGISLATIVE COORDINATOR
|74,256.00
|STOTT JR, BOBBY
|GROUND WATER PROGRAM MANAGER
|74,047.99
|KNOUFF, ERIC M
|SYSTEMS ANALYST
|73,935.72
|CASEY, CALEB DAVID
|PROJECT DESIGNER-WWTA
|73,927.78
|GORDON, BARBARA
|ACCOUNTING ASSOCIATE
|73,803.29
|ROSS, LYNETTE D
|PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER
|73,784.34
|MCGOWAN, KRISTIE D
|JCC TECH, PRO & QLIY ASUR CORD
|73,773.23
|MYRICK, CAITLIN ANN
|LEAD INFO SYSTEMS SPECIALIST-SHERIFF
|73,440.09
|ADAMS, SHAWN ANDREW
|LEAD NETWORK SPECIALIST-SHERIFF
|73,284.08
|COOPER, SALLY
|CIRCUIT COURT CLERK
|73,258.85
|CLIFT, JOSEPH
|CHIEF FIELD SERVICES
|73,187.77
|DAVIS, CHRISTOPHER JUSTIN
|CHIEF SPECIAL OPERATIONS
|73,187.77
|DEWEY, NICHOLAS B
|TRAFFIC INVESTIGATOR-SHERIFF
|73,155.00
|GADD JR, JEFFREY L
|TRAFFIC INVESTIGATOR-SHERIFF
|73,155.00
|JOHNSON, WILLIAM BENJAMIN
|SHERIFF'S DETECTIVE
|73,155.00
|LOCKHART, BRIAN A
|SHERIFF'S DETECTIVE
|73,155.00
|SAMPLEY, NATHANIEL JOHN
|SHERIFF'S DETECTIVE
|73,155.00
|STONE, DANNY R
|SHERIFF'S DETECTIVE
|73,155.00
|WOLFE, RICKY E
|SHERIFF'S DETECTIVE
|73,155.00
|BROOKS, MICHAEL D
|ASSISTANT FIRE MARSHALL
|73,144.76
|CHAMBERLAIN, TAMELA B
|TRAINING AND QA SUPERVISOR-911
|73,022.93
|FRICKER, ANNE H
|CLERK & MASTER
|72,695.62
|WALKER, TIMOTHY M
|SR PROGRAMMER ANALYST
|72,637.74
|MOSS, MEGHAN L
|DISTRICT PUBLIC DEFENDER
|72,592.00
|BARNES, SARAH
|HOMELESS HEALTH CENTER OPP MGR
|72,486.00
|BUCKNER, JASON P
|SHERIFF'S DEPUTY
|72,449.00
|HOUSTON, MICHAEL D
|SHERIFF'S DEPUTY
|72,449.00
|MANN, TIMOTHY J
|SHERIFF'S DEPUTY
|72,449.00
|MEFFORD, TONY NATHANIEL
|SHERIFF'S DEPUTY
|72,449.00
|RAY, MARTY E
|SHERIFF'S DEPUTY
|72,449.00
|WIGLEY, JOHN JOSEPH
|SHERIFF'S DEPUTY
|72,449.00
|GOSSETT, DANIEL
|FACILITIES MAINTENANCE SUPERTENDENT
|72,399.60
|SHRUM, MICHELLE
|PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER
|72,383.69
|WHEELER, JACQUELYNN J
|CIRCUIT COURT CLERK
|72,345.99
|HYDE, MICHAEL L
|EMS CUSTOMER SVS COORDINATOR
|72,134.40
|MOORMAN, MICHELLE
|ASST SYSTEM/DATABASE ARCHITECT
|72,134.40
|HORTON, CARLA
|PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER
|72,039.99
|GUTIERREZ, JAMI
|COORDINATOR-CENTER THRIVING FAMILIES
|72,000.00
|SMITH, RONALD C
|MEDICAL INVESTIGATIVE SPEC II
|71,783.28
|HARRIS, REGENIA
|CLERK & MASTER
|71,759.10
|MAXWELL, AMY E
|PUBLIC RELATIONS MANAGER OEM
|71,642.92
|CLAY, KENNETH D
|PERSONAL PROPERTY SUPERVISOR
|71,604.00
|DUBOSE, CHRISTOPHER P
|COMMERCIAL PROPERTY SUPERVISOR
|71,604.00
|QUALLS, ERIC L
|CORRECTIONS SERGEANT-SHERIFF
|71,506.00
|BOATWRIGHT, MICHAEL WAYNE
|FACILITIES MAINTENANCE MANAGER-SHERIFF
|71,413.06
|RANDOLPH, AMBER
|EMERG OPERATIONS CENTER MANAGER
|71,402.45
|REYNOLDS, TERRY
|FACILITY MAINTENANCE MANAGER
|71,402.45
|VANDERGRIFF, SCOTT
|FACILITY MAINTENANCE MANAGER
|71,402.45
|MERRITT, VIRGINIA M
|RECORDS SUPERVISOR-SHERIFF
|71,400.00
|SHELTON, AARON L
|SHERIFF'S DETECTIVE
|71,234.00
|DALTON, HOYT A
|EMS SENIOR DISTRICT SUPERVISOR
|71,073.60
|JOHNSON, DEVORIA R
|EMS SENIOR DISTRICT SUPERVISOR
|71,073.60
|POWELL, SCOTT H
|EMS SENIOR DISTRICT SUPERVISOR
|71,073.60
|PUGLISE, MARC W
|EMS SENIOR DISTRICT SUPERVISOR
|71,073.60
|DOTSON, MARCUS F
|SHERIFF'S DEPUTY
|71,031.00
|HARPER, MEGHANN L
|CIRCUIT COURT CLERK
|70,605.34
|ROGERS, BRANDY L
|EMS TRAINING OFFICER
|70,543.20
|ALSOBROOK, CHARLES
|VETERANS SERVICE OFFICER
|70,274.31
|MCCOWAN, JASMINE
|ACCOUNTANT-WWTA
|70,000.00