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Top Hamilton County Salaries For 2024

  • Thursday, July 25, 2024

Here are the top Hamilton County salaries for 2024:

Employee Name Job Description Annual Salary
COGSWELL, STEVEN C COUNTY MEDICAL EXAMINER 265,200.00
MILLER, STEPHEN COUNTY HEALTH OFFICER 233,376.00
PHILYAW, ROBERT D JUVENILE COURT JUDGE 212,929.00
ABLES II, LARRY W GENERAL SESSIONS COURT 212,929.00
MCVEAGH, ALEXANDER KEITH GENERAL SESSIONS COURT 212,929.00
SELL, CHRISTINE MAHN GENERAL SESSIONS COURT 212,929.00
STARNES, GARY W GENERAL SESSIONS COURT 212,929.00
STATOM, LILA J GENERAL SESSIONS COURT 212,929.00
WAMP, THOMAS WESTON COUNTY MAYOR 196,083.00
TAYLOR, RHEUBIN M COUNTY ATTORNEY 191,389.86
GARRETT, AUSTIN L SHERIFF 186,279.00
BROUNER, LEE H CHIEF FINANCIAL OFFICER 168,684.74
GEARRIN, CORY N DEPUTY MAYOR - ECONOMIC & COMMUNITY DEV. 168,684.74
LONGSHORE, LESLIE A DISTRICT ATTORNEY GENERAL 167,394.00
LEAMON, TODD E ADMINISTRATOR OF PUBLIC WORKS 161,079.25
HAYNES, WILLIAM MARTY ASSESSOR OF PROPERTY 159,862.00
THOMAS, CHARLES A DENTIST MANAGER 158,961.90
MAIRS, SAMUEL G ADMINISTRATOR JUVENILE COURT 154,985.37
DEAN, RANDALL VINCENT CRIMINAL COURT CLERK 153,862.00
GRAVITT, MARCUS DEL REGISTER 153,862.00
HENRY, LARRY L CIRCUIT COURT CLERK 153,862.00
HULLANDER, WILLIAM F TRUSTEE 153,862.00
KNOWLES, WILLIAM F COUNTY CLERK 153,862.00
MILLER, ROBIN L. CLERK & MASTER 153,862.00
BEHLER, GARY D JUVENILE COURT CLERK 153,862.00
MENA, EMMANUELA DENTIST 153,000.00
CASH, LINDSEY ELIZABETH DENTIST 150,000.00
HARRIS, MEGAN ELISE DENTIST 150,000.00
MARINELLO, ALAINA DENTIST 150,000.00
MINOR, CHARLES D DISTRICT ATTORNEY GENERAL 148,459.00
RODDY, DAVID T CHIEF OPERATING OFFICER 147,602.36
CARNEY, JEFFERY D EXECUTIVE DIRECTOR - 911 142,235.01
PATRICK, MICHAEL C DIRECTOR OF WASTE WATER TREATMENT AUTH 141,710.01
DANIELS, SPENCER S CHIEF DEPUTY - SHERIFF 140,780.00
ELLIS, SANDRA K ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES 139,768.46
ALLEN, MICHAEL S ADMINISTRATOR-ELECTION COMMISSION 138,476.00
MCVAY, CLAIRE CHIEF OF STAFF 137,904.00
COOPER, CHRISTINA H ADMINISTRATOR-PUBLIC SAFETY 136,359.48
NOVAK, SABRINA ADMINISTRATOR-HEALTH SERVICES 135,485.38
MCCOLLOUGH, CHRIS COUNTY AUDITOR 132,600.00
PATRICK, VONDA DEPUTY CHIEF FINANCIAL OFFICER 130,677.83
BASLER, ANDREW DISTRICT ATTORNEY GENERAL 129,248.00
CARRIKER, VICKI MELISSA DISTRICT ATTORNEY GENERAL 128,557.00
PULIDO, MICHAEL JAMES DISTRICT ATTORNEY GENERAL 128,557.00
BERNARD, RONALD CHIEF OF STAFF-SHERIFF 128,173.20
HOOPER, MARK N DEPUTY CHIEF-SHERIFF 128,173.00
SHEPHERD, SHAUN K DEPUTY CHIEF OF CORRECTIONS-SHERIFF 128,173.00
MCCLENDON, TUCKER C DEPUTY MAYOR - EDUCATION & WORKFORCE 127,296.00
AGAN, JOHN DIRECTOR-ENGINEERING & FACILITIES MAINT 125,323.71
JACKSON, GREG DIRECTOR OF TECHNOLOGY SERVICES 125,000.00
RIKER-WEAVER, BROOKE E COUNTY CLERK 124,779.20
HAYDUK, ANDREA D DISTRICT PUBLIC DEFENDER 123,128.00
SISSOM, SUSAN C CIRCUIT COURT CLERK 122,367.29
JANEWAY, NATHAN DIRECTOR OF DEVELOPMENT SERVICES 120,931.20
LEBOEUF, ALEXA EXECUTIVE DIRECTOR-ECONOMIC & COMMUNITY DEVELOPMENT 120,815.45
MCDOUGAL, WILLIAM TROY JUVENILE COURT MAGISTRATE 119,370.40
DAVEY, JAMES C TRUSTEE 119,187.00
FRIDAY, AUTUMN K DEPUTY DIRECTOR-DEVELOPMENT SERVICES 117,748.80
CLARK, KATHY J CHILD SUPPORT MAGISTRATE 115,086.13
BROOKS, ERIC WWTA CHIEF ENGINEER 113,666.66
CARPENTER, JERALD W DIRECTOR-PROCUREMENT & FLEET MGT 113,505.60
WORMSLEY, HOLLY DIRECTOR OF ACCOUNTING 113,505.60
GRAHAM, SETH D DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES-911 113,339.70
GOTT, THOMAS C JUVENILE COURT MAGISTRATE 113,066.44
JOHNSON, SHAWN GENERAL SESSIONS COURT 113,035.23
ADAMS, CHRIS DIRECTOR-EMERG SVS & HOMELAND SECURITY 112,404.00
BATSON, WADE DIRECTOR-EMERGENCY MEDICAL SERVICES 112,404.00
FOLZ, MATT DIRECTOR OF PARKS & RECREATION 112,404.00
JORDAN II, KENNETH U DIRECTOR OF EEO 111,814.77
SOUTHERLAND, NEILL SR TRIAL ATTORNEY 111,671.78
BEDWELL, SUSAN L TRUSTEE 111,321.00
PUKENAS, JENNIFER DIRECTOR OPERATIONS-OFFICE OF COUNTY MAYOR 111,180.00
MILLER, LORRIE JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE 110,573.55
KIRK, MICHAEL DIRECTOR-PROPERTY MANAGEMENT 110,397.00
DAVIS, SCOTT N DISTRICT PUBLIC DEFENDER 110,168.00
SIVLEY, SUSAN L EXECUTIVE DIRECTOR - ASSESSOR OF PROPERTY 109,823.56
MILLARD, CARRIE L REGISTER 109,819.32
TERRELL, RODNEY D CORRECTION CAPTAIN-SHERIFF 109,526.30
ANDREWS, TIMOTHY R DIRECTOR-HAMILTON COUNTY RAIL ROAD AUTHORITY 109,383.47
JOHNSON III, JAMES F DIRECTOR-COMMERCIAL OPERATIONS - ASSESSOR OF PROPERTY 108,392.51
STOLL, BILL RISK MANAGER 107,178.48
LAYNE, ROGER DISTRICT ATTORNEY GENERAL 107,112.00
MAURACHER, BRANDON DIRECTOR OF HIGHWAY MAINTENANCE 106,998.00
ALBRIGHT, RAYMOND CHRIS JUVENILE COURT MAGISTRATE 106,848.58
HOOTS, MARY FRANCIS DIRECTOR OF COMMUNICATIONS 105,672.00
HIDALGO, RAUL G ITS OPERATIONS MANAGER 103,799.28
GUINN, KAREN DIR HOMELESS HEALTH SERVICES 103,413.15
STRANGE, WENDY J DIRECTOR CLINICAL HEALTH SVS 103,413.15
CLARK, JASON E CRIMINAL COURT CLERK 103,020.00
THURMAN, TINA S CLERK & MASTER 102,873.62
BROWN, MONICA T COUNTY CLERK 101,920.00
KNIGHT, BYRON E CORRECTION CAPTAIN-SHERIFF 101,908.00
FIELDS, JAMES ALTON SHERIFF LT 101,341.00
BRANUM, JASON ALLEN FACILITIES & FLEET SENIOR MGR-SHERIFF 101,320.82
HOBBS, ROBERT D ASSISTANT COUNTY ATTORNEY 101,283.71
JOHNSTON, RANDY G DIRECTOR-RESIDENTIAL OPERATIONS 101,121.91
GODWIN, JENNY DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES 100,846.80
BUSH, BRIAN CHRISTOPHE GENERAL COUNSEL-SHERIFF 100,776.00
CATCHINGS, CAROLYN S SENIOR ACCOUNTING MANAGER-SHERIFF 100,776.00
HAMMOND IV, JAMES W INFO SYSTEM MANAGER-SHERIFF 100,776.00
MILLER, CAROLE L DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES-SHERIFF 100,776.00
MURCHISON, BLAKE F JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE 100,521.41
PATY, CHARLES JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE 100,521.41
POWERS, RON D JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE 100,521.41
LONG, NATASHA E WWTA DEPUTY DIRECTOR-ADMINISTRATION AND PR 100,105.20
REAGAN, KRYSTAL PHARMACIST 99,923.00
LECROY-SCHEMEL, CYNTHIA ANN JUVENILE COURT MAGISTRATE 99,758.96
DONNICK, JEFFRIE J DIRECTOR OF ADMINISTRATION-911 99,671.10
GEOGHAGAN, ANGEL D HR & PROFESSIONAL STANDRDS MGR-911 99,671.10
EAGLE, MARGARETTE L SR ACCOUNTANT-WWTA 99,464.54
HARGIS, JOHN B CORRECTION CAPTAIN-SHERIFF 99,335.00
JACKSON, CHRIS DIRECTOR OF ALTERNATIVE SENTE 98,704.48
SMITH, VICTORIA LYNN DISTRICT PUBLIC DEFENDER 98,100.00
LAWRENCE JR, JAMES E COUNTY CLERK 97,962.80
WARE, JACQUELINE TRUSTEE 97,372.00
KNOWLES, ALAN C SUPPORT SVCS.
SUPERINTENDENT		 97,266.25
HARVEY, ROLAND C SHERIFF LT 97,181.00
JONES, RICKY A SHERIFF LT 97,181.00
LANGFORD, ROBIN KYLE SHERIFF LT 97,181.00
LEE, ROBERT D SHERIFF LT 97,181.00
MAHAFFEY, ELIOTT S SHERIFF LT 97,181.00
PARTON, JEFFREY S SHERIFF LT 97,181.00
RICE, RONALD G SHERIFF LT 97,181.00
RITTER, HENRY C SHERIFF LT 97,181.00
ROUNTREE, MICKEY CARLTON SHERIFF LT 97,181.00
SOWDER, DAVID L SHERIFF LT 97,181.00
BOHANNON, REBEKAH L DIRECTOR INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS-ECON & COMM. DEV. 96,900.00
DURALL, AUSTIN AUDIT MANAGER 96,900.00
ORTWEIN, RACHEL WINFREY JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE 96,655.20
GRIFFITH, JACQUELYN CHILD SUPPORT MAGISTRATE 95,922.84
SMITH, MARSHA G CHILD SUPPORT MAGISTRATE 95,922.34
BROWN, STEVEN S DIRECTOR OF CADASTRAL MAPPING 95,608.84
BLAYLOCK JR, RONNIE DIRECTOR OF BLDG INSPECTION 95,472.00
CHESHIRE, CHUCK DETENTION UNIT SUPERINTENDENT 94,767.63
MAUPIN, PAUL V SHERIFF LT 94,723.00
PURVIS, MATTHEW W SHERIFF LT 94,723.00
EVANS, NICOLE SUZETTE DISTRICT ATTORNEY GENERAL 94,175.00
CALVIN, SONIA J DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES 94,143.77
HOGAN, BETHANY PRIMARY CARE CLINICIAN 93,732.14
COMBS, DARREN T APPLICATION DEVELOPMENT MGR 93,212.90
BEAL, MIKE TELECOMMUNICATIONS MANAGER 93,178.98
EAKER, DARRELL L SYSTEM/DATABASE ARCHITECT 93,178.98
COOK, DENISE R COURT DIRECTOR 93,139.26
FOSTER, NATHANIEL V ASST ADMINISTRATOR OF ELECTION 92,745.85
SMITH, ELIZABETH PRIMARY CARE CLINICIAN 92,647.21
BRANDON, MICHAEL CHRISTOPHE CAMA SYSTEM ADMINISTRATOR 92,501.76
MILLING, SHARON M ASSISTANT COUNTY ATTORNEY 91,401.71
PRICE, LADARIUS DEPUTY DIRECTOR-COMMUNITY DEVELOPMENT-ECON. & COMM. DEV. 91,401.71
WILKINS, LOWE DIRECTOR ENVIRONMENTAL SVS 91,401.71
MOORE, LARRY B LEAD SYSTEMS PROGRAMMER 91,101.70
ROGERS, JOHN CHARLES PRIMARY CARE CLINICIAN 90,798.24
DELANEY, KIMBERLY PRIMARY CARE CLINICIAN 90,798.12
RANDOLPH-PARKER, CHARLOTTE A DEPUTY DIRECTOR-HUMAN RESOURCES 90,564.10
CLARK, LESLIE A HEALTH DATA SYSTEM MANAGER 90,301.58
ADAMS, BEVERLY BUDGET MANAGER 90,183.91
BAGGETT, JENNIFER SENIOR DATA ANALYST 90,168.00
MORGAN, SHANNON DIRECTOR OF RECOVERY COURT 90,168.00
SHOSTAK, KAREN DEPUTY DIRECTOR PARKS & REC 90,168.00
SHIELDS II, WINSTON DEPUTY DIRECTOR-EMERGENCY SERVICES 90,066.00
DANIELS, SHARON E CIRCUIT COURT CLERK 90,007.29
NEIGHBORS, AMY CIRCUIT COURT CLERK 90,007.29
HOFFMAN, BRIAN JONATHAN SYSTEMS SECURITY SPECIALIST-911 89,921.21
BROWN, STEPHANIE COOK DISTRICT ATTORNEY GENERAL 89,878.00
ASHBY, RODNEY A WASTEWATER MANAGER 89,806.49
LOVELESS, BARBARA R DIRECTOR OF OPERATIONS-911 89,609.52
BEWLEY, DANIEL CHRISTIAN DEPUTY DIRECTOR-OUTREACH AND ECONOMIC INIT. 89,000.00
SHANEYFELT, HOWARD J GEOSPATIAL TECHNOLOGY MANAGER 88,864.44
SPENCER, SARAH DEPUTY DIRECTOR-ADMINISTRATION ECON. & COMM. DEV. 88,740.00
SHOAF, ALEX WEILL DISTRICT PUBLIC DEFENDER 88,460.00
EASTER GONZALES, ANGIE DIRECTOR CASE MANAGEMENT SVS 88,402.83
CHAMBERS, JULIE D COUNTY CLERK 88,181.60
TROXEL, CATHERINE DISTRICT PUBLIC DEFENDER 88,096.00
JONES, CATHY B DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK 87,714.69
PARRISH, LINDSEY M PROCUREMENT & CONTRACTS MANAGER 87,516.00
MERRITT, EDWARD K SHERIFF SERGEANT 86,834.00
STOCKBURGER, ROBERT DALE SHERIFF SERGEANT 86,834.00
ELLIS, JACKSON P FINANCIAL MANAGER-SHERIFF 86,779.26
HAMILTON, MARK LAWRENCE DISTRICT ATTORNEY GENERAL 86,255.00
HARVEY, ROBERT DALE CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF 86,149.00
HUGHES, MICHAEL SCOTT CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF 86,149.00
LACKEY, ROBERT WANE CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF 86,149.00
MYREN, KELLY PRIMARY CARE CLINICIAN 85,865.12
MANSFIELD, LYNN REAL PROPERTY MANAGER 85,820.76
DURHAM, JEREMY LEBRON SHERIFF LT 84,942.00
BAXTER, ERIC SHERIFF SERGEANT 84,764.00
FAIRBANKS, BILLY DEPUTY DIRECTOR OF HIGHWAY MAINTENANCE 84,678.36
MITCHELL, PATRICIA LEGISLATIVE ADMINISTRATOR-COMMISSION OFFICE 84,411.43
BATES, NATHAN DALE CIVIL WARRANTS MANAGER-SHERIFF 84,048.00
BOLDEN, WILLIAM G CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF 83,985.00
COSTLEY, BRYAN J SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR 83,272.80
VINCENT, LISA SR PUBLIC HEALTH NURSE 83,246.28
MARTHALER, ADAM WILLIAM LEAD NETWORK SPECIALIST-SHERIFF 83,179.19
MACEWAN, BETHANY PRIMARY CARE CLINICIAN 82,819.65
SAUNDERS, KAYLEE ANN PRIMARY CARE CLINICIAN 82,819.65
CARROLL, TIM MEDICAL EXAM-OFFICE MANAGER 82,742.40
BROWN, RODGER L SHERIFF SERGEANT 82,674.00
CARSON, GREGGORY THOMAS SHERIFF SERGEANT 82,674.00
COOK, TODD M SHERIFF SERGEANT 82,674.00
COX, MICHAEL RAY SHERIFF SERGEANT 82,674.00
DELKER, GEORGE B SHERIFF SERGEANT 82,674.00
GIENAPP, JAMES M SHERIFF SERGEANT 82,674.00
KILGORE, ARIES BREELAND SHERIFF SERGEANT 82,674.00
KILPATRICK, EDMOND B SHERIFF SERGEANT 82,674.00
MILLER, MARK ANTHONY SHERIFF SERGEANT 82,674.00
WILLIAMS, MARK S SHERIFF SERGEANT 82,674.00
BUSH, JACQUE D JUDICIAL SECURITY SERGEANT 82,472.00
LOWERY III, CHARLES O CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF 81,820.00
MCGOWAN, MICHAEL G CORRECTIONS LIEUTENANT-SHERIFF 81,820.00
WALKER, BRIAN LEE GEOSPATIAL TECHNOLOGY COORDINATOR 81,750.96
LEA, MATTHEW PUBLIC RELATIONS MANAGER-SHERIFF 81,600.00
BURDETT, DAVID L EMS TRAINING SUPERVISOR 81,151.20
HART, CRAIG LEE SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR 80,786.28
JOHNSON, BRYAN SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR 80,786.28
MCDANIEL, KAREN DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK 80,786.28
BROWN, CYNTHIA B COUNTY CLERK 80,750.80
GREEN, GREGORY F TELECOMMUNICATION SYSTEMS SPEC.-911 80,604.72
MULLINS, MICHAEL SCOTT SHERIFF SERGEANT 80,604.00
HARRIS, WENDY ELIZABETH INMATE PROGRAMS OPERATIONS MGR-SHERIFF 80,399.82
MICHIELS, SCOTT C INMATE PROGRAMS PROJECT MGR-SHERIFF 80,399.82
KAPPERMAN, RACHAEL JORDAN CLERK & MASTER 80,283.40
MOWERY, LARRY E WASTEWATER MANAGER 80,087.94
BURTON, HALEY PRESS SECRETARY 80,000.00
BERRY, KRISTI CHIEF DEPUTY-ELECTION COMMISSION 79,974.37
EVANS, GREG RESIDENTIAL PROPERTY SUPERVSR-ASSESSOR OF PROPERTY 79,884.63
STRAND, JUSTIN P DD ALTERNATIVE SENTENCING 79,560.00
JONES IV, FANGIE E COUNTY CLERK 78,950.56
GAGLIARDI, PETER D NETWORK MANAGER 78,815.32
FORD, DAWN EPIDEMIOLOGY DEPT MANAGER 78,096.90
LAND, WENDY M COUNTY CLERK 77,680.72
MILLER, JASON ACCOUNTING MANAGER 77,679.12
EVANS, DEBORAH L CIRCUIT COURT CLERK 77,141.69
UNDERWOOD, KAREN J CIRCUIT COURT CLERK 77,141.46
EDWARDS, PHILLIP SENIOR AUDITOR 77,108.92
BAILEY, WILLIAM D SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
BOWERS, JIMMY DEWAYNE SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
BROWN, MICHAEL G SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
DUNN, MARTY D SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
FORGEY, SHANE T SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
HIGDON, JAMES E SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
MITCHELL, JASON L SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
POSEY, LARRY T SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
ROMINGER, SHANE DALE SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
SHORT, DENISE SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
WALLS, STEVEN T SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
WARD, YOLANDA M SHERIFF'S DETECTIVE 76,999.00
GILREATH, PAMELA W SR PUBLIC HEALTH NURSE 76,893.53
DUNCAN, ANGELA HIPAA COMPLIANCE PRIVACY, ADA TITLE II 76,893.15
BERNARD, MEGAN GRANTS COORDINATOR-SHERIFF 76,637.50
HODGE, KIM PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER 76,633.63
SABO, ASHLEY CLERK & MASTER 76,536.14
MERRIWETHER, ALICIA CRIMINAL SESSIONS COURT 76,500.00
NORTHERN, AMY CRIMINAL COURT CLERK 76,500.00
GAFFIN, STEVEN T SHERIFF SERGEANT 76,467.00
KINCER, ROGER SENIOR AUDITOR 76,317.37
OWINO, JOSEPHINE SR ACCOUNTANT 76,263.03
WHITE, VERNICE L SR ACCOUNTANT 76,083.38
SCHROYER, VICKIE REGISTER 76,013.83
WILSON, RAY PUBLIC RECORDS MICROFILM MGR 75,947.16
VESSELLES, JOSEPH V COUNTY CLERK 75,797.28
HAWKINS, LAUREN SR PUBLIC HEALTH NURSE 75,784.53
CLARK, MATTHEW S COUNTY CLERK 75,600.72
BRICKER, BRIAN EMS SHIFT SUPERVISOR 75,316.80
BURNETTE, BILLY J EMS SHIFT SUPERVISOR 75,316.80
DILL, CHRISTOPHER L EMS LOGISTICS MANAGER 75,316.80
HEAD, NORMAN EMS SHIFT SUPERVISOR 75,316.80
SYLVESTER, ANTHONY EMS SHIFT SUPERVISOR 75,316.80
NIX, BLANE TELECOM INFRA COORDINATOR 75,141.58
ARNOLD, DAVID B SHERIFF'S DETECTIVE 75,077.00
BREDWELL, STEVEN T SHERIFF'S DETECTIVE 75,077.00
HENEGAR, BRANDON K SHERIFF'S DETECTIVE 75,077.00
HOGAN, MATTHEW H SHERIFF'S DETECTIVE 75,077.00
SMITH, JASON ROBERT TRAFFIC INVESTIGATOR-SHERIFF 75,077.00
STOCKMAN, MARC E SHERIFF'S DETECTIVE 75,077.00
VANDERGRIFF, JEREMI R SHERIFF'S DETECTIVE 75,077.00
VANDERWAAL, CHRISTIE DORE LEAD FINANCE ASSISTANT-SHERIFF 75,072.00
CASE, TRACEY LOUISE PROF STANDARDS&ACCRED PRGM MGR-SHERIFF 75,017.65
MONZON, MIRIAM ELENA PROF STANDARDS&ACCRED PRGM MGR-SHERIFF 75,017.65
MACHACEK-CHIAPELLO, MONICA EMERGENCY RESPONSE COORDINATOR 75,000.00
CROW, HEATHER LEIGH PROPERTY & EVIDENCE SUPERVISOR-SHERIFF 74,415.00
CAMERON, BREVIN M SHERIFF SERGEANT 74,399.00
MAUCERE, JASON A SHERIFF SERGEANT 74,399.00
MILLER, JAMES P SHERIFF SERGEANT 74,399.00
RICE, TRISTA A SHERIFF SERGEANT 74,399.00
WALKER, CHRISTOPHER M SHERIFF SERGEANT 74,399.00
RIVERS, SHELIAH J PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER 74,335.75
OVERTON, VALERIE CRIMINAL SESSIONS COURT 74,293.35
PARIS, TONDA LEGISLATIVE COORDINATOR 74,256.00
STOTT JR, BOBBY GROUND WATER PROGRAM MANAGER 74,047.99
KNOUFF, ERIC M SYSTEMS ANALYST 73,935.72
CASEY, CALEB DAVID PROJECT DESIGNER-WWTA 73,927.78
GORDON, BARBARA ACCOUNTING ASSOCIATE 73,803.29
ROSS, LYNETTE D PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER 73,784.34
MCGOWAN, KRISTIE D JCC TECH, PRO & QLIY ASUR CORD 73,773.23
MYRICK, CAITLIN ANN LEAD INFO SYSTEMS SPECIALIST-SHERIFF 73,440.09
ADAMS, SHAWN ANDREW LEAD NETWORK SPECIALIST-SHERIFF 73,284.08
COOPER, SALLY CIRCUIT COURT CLERK 73,258.85
CLIFT, JOSEPH CHIEF FIELD SERVICES 73,187.77
DAVIS, CHRISTOPHER JUSTIN CHIEF SPECIAL OPERATIONS 73,187.77
DEWEY, NICHOLAS B TRAFFIC INVESTIGATOR-SHERIFF 73,155.00
GADD JR, JEFFREY L TRAFFIC INVESTIGATOR-SHERIFF 73,155.00
JOHNSON, WILLIAM BENJAMIN SHERIFF'S DETECTIVE 73,155.00
LOCKHART, BRIAN A SHERIFF'S DETECTIVE 73,155.00
SAMPLEY, NATHANIEL JOHN SHERIFF'S DETECTIVE 73,155.00
STONE, DANNY R SHERIFF'S DETECTIVE 73,155.00
WOLFE, RICKY E SHERIFF'S DETECTIVE 73,155.00
BROOKS, MICHAEL D ASSISTANT FIRE MARSHALL 73,144.76
CHAMBERLAIN, TAMELA B TRAINING AND QA SUPERVISOR-911 73,022.93
FRICKER, ANNE H CLERK & MASTER 72,695.62
WALKER, TIMOTHY M SR PROGRAMMER ANALYST 72,637.74
MOSS, MEGHAN L DISTRICT PUBLIC DEFENDER 72,592.00
BARNES, SARAH HOMELESS HEALTH CENTER OPP MGR 72,486.00
BUCKNER, JASON P SHERIFF'S DEPUTY 72,449.00
HOUSTON, MICHAEL D SHERIFF'S DEPUTY 72,449.00
MANN, TIMOTHY J SHERIFF'S DEPUTY 72,449.00
MEFFORD, TONY NATHANIEL SHERIFF'S DEPUTY 72,449.00
RAY, MARTY E SHERIFF'S DEPUTY 72,449.00
WIGLEY, JOHN JOSEPH SHERIFF'S DEPUTY 72,449.00
GOSSETT, DANIEL FACILITIES MAINTENANCE SUPERTENDENT 72,399.60
SHRUM, MICHELLE PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER 72,383.69
WHEELER, JACQUELYNN J CIRCUIT COURT CLERK 72,345.99
HYDE, MICHAEL L EMS CUSTOMER SVS COORDINATOR 72,134.40
MOORMAN, MICHELLE ASST SYSTEM/DATABASE ARCHITECT 72,134.40
HORTON, CARLA PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER 72,039.99
GUTIERREZ, JAMI COORDINATOR-CENTER THRIVING FAMILIES 72,000.00
SMITH, RONALD C MEDICAL INVESTIGATIVE SPEC II 71,783.28
HARRIS, REGENIA CLERK & MASTER 71,759.10
MAXWELL, AMY E PUBLIC RELATIONS MANAGER OEM 71,642.92
CLAY, KENNETH D PERSONAL PROPERTY SUPERVISOR 71,604.00
DUBOSE, CHRISTOPHER P COMMERCIAL PROPERTY SUPERVISOR 71,604.00
QUALLS, ERIC L CORRECTIONS SERGEANT-SHERIFF 71,506.00
BOATWRIGHT, MICHAEL WAYNE FACILITIES MAINTENANCE MANAGER-SHERIFF 71,413.06
RANDOLPH, AMBER EMERG OPERATIONS CENTER MANAGER 71,402.45
REYNOLDS, TERRY FACILITY MAINTENANCE MANAGER 71,402.45
VANDERGRIFF, SCOTT FACILITY MAINTENANCE MANAGER 71,402.45
MERRITT, VIRGINIA M RECORDS SUPERVISOR-SHERIFF 71,400.00
SHELTON, AARON L SHERIFF'S DETECTIVE 71,234.00
DALTON, HOYT A EMS SENIOR DISTRICT SUPERVISOR 71,073.60
JOHNSON, DEVORIA R EMS SENIOR DISTRICT SUPERVISOR 71,073.60
POWELL, SCOTT H EMS SENIOR DISTRICT SUPERVISOR 71,073.60
PUGLISE, MARC W EMS SENIOR DISTRICT SUPERVISOR 71,073.60
DOTSON, MARCUS F SHERIFF'S DEPUTY 71,031.00
HARPER, MEGHANN L CIRCUIT COURT CLERK 70,605.34
ROGERS, BRANDY L EMS TRAINING OFFICER 70,543.20
ALSOBROOK, CHARLES VETERANS SERVICE OFFICER 70,274.31
MCCOWAN, JASMINE ACCOUNTANT-WWTA 70,000.00

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Mocs Men, Women's Tennis Teams Earn Academic Honors
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Randy Smith: 40 Days And Counting
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Latest Hamilton County Arrest Report
  • 7/24/2024

Here is the latest Hamilton County arrest report. (If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off. Email to news@chattanoogan.com ) AARON, ... more

HCSO Narcotics Detectives Seize $51,000 Worth Of Meth
  • 7/23/2024

Law enforcement officers seized a large amount of meth, along with other drug paraphernalia and cash at a residence on 3rd Avenue on Monday. Detectives with the Hamilton County Sheriff’s ... more

Latest Hamilton County Arrest Report
  • 7/23/2024

Here is the latest Hamilton County arrest report. (If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off. Email to news@chattanoogan.com ) BARNETT, ... more

Breaking News
Operations At Chattanooga Airport Untouched By Global Software Glitch, But 29% Of Flights Were Cancelled
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Man Arrested In Road Rage Incident On Ooltewah-Ringgold Road
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Aspiring Rapper Pleads Guilty In Slaying Of Man He Rode To The Scene With
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Latest Hamilton County Arrest Report
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Opinion
Our New Zoning Plan
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There Are Still Some Good People
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Statement From Walker County Democratic Party
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A Line Straight From Hitler - And Response (3)
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Lookout Mountain Club’s Anderson Wins Local PGA Chapter Title
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Whitfield Narrowly Misses Advancing At U.S. Junior Amateur
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Vitello Recognized By D1Baseball.com, Earns Third National Coach Of The Year Honor This Year
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Randy Smith: 40 Days And Counting
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Whitfield Opens Strong At U.S. Junior Amateur
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John Shearer: Random Thoughts About Election, Long John Silver’s Razing, And Other Restaurant News
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423 Chain Breakers and Library Launch Nightfall Program for Youth
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Hamilton County Circuit Court Candidates Speak At Friends Of Hixson Coffee Meeting
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Mike Farris And The Fortunate Few Play At TVFCU Riverfront Nights Saturday
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Electronic Artist From Dayton Has Single Pre-Release For Upcoming Album
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Chattanooga Live Music Upcoming Events
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New Local Eateries Include Acme Fusion Café, Blackstone Grill
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Vegan Chef Challenge Lands In Chattanooga
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Sam Elliott Named Chair-Elect Of Tennessee Bar Foundation
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Dr. Joe Parker Named Assistant Principal Of Blythe-Bower Elementary School
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Hamilton County Parks And Recreation Seeks Community Input Naming New Disc Golf Course
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Tennessee Tourism Breaks $30 Billion In Visitor Spending In 2023, Creating A Record Tax Benefit For Tennesseans
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