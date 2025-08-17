Latest Headlines

Latest Hamilton County Arrest Report

  • Sunday, August 17, 2025

Here is the latest Hamilton County arrest report.
(If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off. Email to news@chattanoogan.com)

ALARCON,JOSE ALBERTO

2114 DODGE ROSSVILE, 37421

Age at Arrest:

25 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE (2ND)

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE

ALSTON,RONNIE

1003 OAK ST APT B CHATTANOOGA,

Age at Arrest:

64 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

BELL,LINA MARIE

1705 Walker Ave Chattanooga, 37404

Age at Arrest:

37 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)

CHAPPELL,MARKEZ LMAR

1904 ELMAR DR CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

29 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

POSS.

OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

OPEN CONTAINER LAW

LIGHT LAW VIOLATION

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

CHRISTOPHER,JERRY WILLIS

3725 FOUNTAIN AVE CHATTANOOGA, 37412

Age at Arrest:

52 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FINANCIAL RESPONSIBILITY

UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

CHRISTOPHER,JERRY WILLIS

3725 FOUNTAIN AVE CHATTANOOGA, 37412

Age at Arrest:

52 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

DAVIS,DEANDRE LEE

127 LONE TREE DR NE CLEVELAND, 37312

Age at Arrest:

38 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

SPEEDING 82/65

DECKER,AMBER DAWN

1112 EAST 32ND STREET CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

47 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DERAMUS,MAURICE LEON

6315 TALLEDEGA AVE CHATTANOOGA, 374161753

Age at Arrest:

35 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

ELLIS,MICHAEL LEE

212 LIND WOOD CHATTANOOGA, 37408

Age at Arrest:

66 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

FAILURE TO APPEAR

FOSTER,WILLIAM CHARLES

8632 BRENDA DR HARRISON, 37341

Age at Arrest:

49 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FRANKLIN,ANTWON LYDELL

1814 ROOBEO ST CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

44 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

GASPAR-BARRIOS,EVER A

1813 E 27TH ST CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

21 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

GATES,SAMANTHA AUSTIN

103 PRINCESS LANE ROSSVILLE, 30741

Age at Arrest:

38 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

GLATT,ANTONIO LEBRON

2005 MAPLE HILLS WAY CHATTANOOGA, 374061571

Age at Arrest:

52 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

ASSAULT (DOMESTIC)

ASSAULT (SIMPLE)

HEULETT,GEORGE R

2411 KIRBY AVE CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

62 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

CRIMINAL IMPERSONATION

TEXTING WHILE DRIVING

SEAT BELT LAW VIOLATION

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

FINANCIAL RESPONSIBILITY

HEULETT,GEORGE R

2411 KIRBY AVE CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

62 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

VIOLATION OF PROBATION (AGGRAVATED ASSAULT (DOMEST

HILL,JERAD DAKOTA

3170 PLAZA CIRCLE CHATTANOOGA, 37419

Age at Arrest:

35 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)

HOUSE,GREGORY SCOTT

6728 WILLOW BROOK DR CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

48 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

EVADING ARREST

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FINANCIAL RESPONSIBILITY

DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)

HUFFAR,JOHN WAYNE

6103 VANCE CIR CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

37 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

SEAT BELT LAW VIOLATION

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JENNETTE,ROBERT CHRISTIAN

129 BENT OAK TRL SE CLEVELAND, 37323

Age at Arrest:

32 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

PUBLIC INTOXICATION

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JOHNSON,KAMARIA ZAHIRAH

1602 DALLWOOD DR CHATTANOOGA, 37402

Age at Arrest:

32 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

ASSAULT

THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)

LAYNE,ROBERT ALAN

1102 CHARWOOD LN HIXSON, 37343

Age at Arrest:

51 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

LOCKLEAR,BOBBY DEARL

HOMELESS CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

45 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

SEAT BELT LAW VIOLATION

CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

LOFTIES,JOURNEE DEVELLI

9212 STERN LN CHATTANOOGA, 37416

Age at Arrest:

33 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

MCCORMICK,COLLIN WILLIAM

HOMELESS CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

36 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

MOATES,BRANDON TAYLOR

40 HAWKINS OAK DR CHATTANOOGA, 37410

Age at Arrest:

27 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT UNDER $500

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

MUHAMMAD,ALIYAH JANAE

3623 FOUNTAIN AVE 45 EAST RIDGE, 37412

Age at Arrest:

25 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

ESCAPE

NOLAN,JANAIRA LILLIAN-NYCOLE

4214 BELLVIEW AVE CHATTANOOGA, 37416

Age at Arrest:

24 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

ASSAULT

PHOENIX,JASON ALAN

623 HATCH TRL SODDY DAISY, 37379

Age at Arrest:

40 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

ASSAULT

PIPER,LARRY ALBERT

3924 WOODLAND DRIVE OOLTEWAH, 37363

Age at Arrest:

52 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

RICE,WALTER KEYSHAWN

5222 USHER DR CHATTANOOGA, 37410

Age at Arrest:

20 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

BURGLARY OF AUTO

POSSESSION OF BURGLARY TOOLS

RESISTING ARREST

SCOTT,BRANDON AUSTIN

519 COLEMAN CEMETRY ROAD SODDY DAISY, 37379

Age at Arrest:

29 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT

SHARP,ZACHARY ALEXANDER

213 RAMEY RD TRION, 30753

Age at Arrest:

21 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

SEXUAL BATTERY

SILVER,ANTHONY HEATH

1203 SHERWOOD DR DALTON, 30720

Age at Arrest:

43 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

SNEED,ADRIAN LEWIS

95 PRINCESS LANE ROSSVILLE, 30741

Age at Arrest:

24 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FUGITIVE (DADE CO GA)

TOWNSEND,KURSTON DARON

9112 VILLAGEWOOD DR HARRISON, 37341

Age at Arrest:

31 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

RECKLESS ENDANGERMENT

DOMESTIC ASSAULT

VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF

INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS

WILLIAMSON,MICHAEL DAVID

HOMELESS CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

66 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

CRIMINAL IMPERSONATION

WOODRUFF,DONNELL JR

108 SHERIDAN AVE CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

50 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

WOODRUFF,DONNELL JR

108 SHERIDAN AVE CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

50 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF MARIJUANA FO

VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY)

VIOLATION OF PROBATION (POSSESSING A FIREARM WITH

VIOLATION OF PROBATION (DRIVING UNDER THE INFLUENC

ZADINA,BLAKE AARON

1194 POPLAR SPRINGS DR RINGGOLD, 30736

Age at Arrest:

41 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

REGISTRATION, EXPIRED

FAILURE TO MAINTAIN LANE

