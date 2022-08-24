 Wednesday, August 24, 2022 Weather

Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, August 24, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

314286 1 BROWN, TANESHA NICHOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314287 1 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/24/2022
314287 2 BUSH, KEONTAE LEWAUN VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 08/24/2022
314287 3 BUSH, KEONTAE LEWAUN THEFT OF FIREARM 08/24/2022
314288 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314288 2 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/24/2022
314288 3 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE THEFT OF FIREARM 08/24/2022
314288 4 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 08/24/2022
314288 5 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022
314288 6 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022
314288 7 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 08/24/2022
314289 1 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314289 2 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022
314289 3 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 08/24/2022
314289 4 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022
314289 5 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314289 6 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/24/2022
314289 7 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/24/2022
314290 1 CLARK, KEONTAE MAURICE THEFT OF FIREARM 08/24/2022
314290 2 CLARK, KEONTAE MAURICE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/24/2022

314290 3 CLARK, KEONTAE MAURICE EVADING ARREST 08/24/2022
314290 4 CLARK, KEONTAE MAURICE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 08/24/2022
314290 5 CLARK, KEONTAE MAURICE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022
314292 1 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN POSSESSION OF FENTANYL 08/24/2022
314292 2 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314291 1 COLE, JUSTIN ALLISTER POSSESSION OF FENTANYL 08/24/2022
314291 2 COLE, JUSTIN ALLISTER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314293 1 COLE, JUSTIN ALLISTER CRIMINAL SIMULATION 08/24/2022
314293 2 COLE, JUSTIN ALLISTER IDENTITY THEFT TRAFFICKING 08/24/2022
314295 1 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314295 2 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/24/2022
314295 3 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/24/2022
314295 4 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/24/2022
314295 5 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 08/24/2022
314294 1 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314294 2 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/24/2022
314294 3 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/24/2022
314294 4 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/24/2022
314294 5 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 08/24/2022
314296 1 COX JR, DONALD WAYNE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/24/2022
314296 2 COX JR, DONALD WAYNE DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/24/2022
314297 1 CURTIS, TYLER ALLEN THEFT OF PROPERTY 08/24/2022

314298 1 DEWS, JAMARA DOMESTIC ASSAULT 08/24/2022
314298 2 DEWS, JAMARA VANDALISM 08/24/2022
314299 1 DODDS, DEMETRIUS DARNELL THEFT OF PROPERTY 08/24/2022
314299 2 DODDS, DEMETRIUS DARNELL THEFT OF FIREARM 08/24/2022
314300 1 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314300 2 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/24/2022
314300 3 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSSESSION OF MDMA 08/24/2022
314300 4 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSS.OF CONTROLLED SUBSTANCE ANALOGUE FOR RESALE 08/24/2022
314300 5 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314300 6 DODDS, DEMETRIUS DARNELL EVADING ARREST 08/24/2022
314301 1 DYER, SECRET SNAY THEFT OF MERCHANDISE 08/24/2022
314302 1 FINLEY, JONATHAN HAYWOOD DISORDERLY CONDUCT 08/24/2022
314302 2 FINLEY, JONATHAN HAYWOOD RESISTING ARREST 08/24/2022
314302 3 FINLEY, JONATHAN HAYWOOD AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314302 4 FINLEY, JONATHAN HAYWOOD AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314302 5 FINLEY, JONATHAN HAYWOOD AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314303 1 GILLIAM, RODNEY CLINT AGGRAVATED ROBBERY 08/24/2022
314304 1 CLECKLER WISE, CASSIE J AGGRAVATED ROBBERY 08/24/2022
314305 1 GRAHAM JR, THOMAS EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314306 1 HAYES, JARRED LACEY POSS OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022
314306 2 HAYES, JARRED LACEY POSSESSION OF METHAMPHETMAINE 08/24/2022
314307 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022

314307 2 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022
314307 3 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314307 4 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314308 1 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022
314308 2 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022
314308 3 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314308 4 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314309 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/24/2022
314309 2 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/24/2022
314309 3 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSS OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 08/24/2022
314310 1 HINES, EDWARD LEE PASSING WORTHLESS CHECK(S) 08/24/2022
314311 1 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314311 2 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314311 3 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314311 4 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314311 5 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314311 6 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2022
314312 1 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS THEFT OF PROPERTY 08/24/2022
314313 1 HULLENDER, MICHAEL WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314313 2 HULLENDER, MICHAEL WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314313 3 HULLENDER, MICHAEL WAYNE FAILURE TO APPEAR 08/24/2022
314314 1 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022

314314 2 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS.

OF COCAINE FOR RESALE 08/24/2022
314314 3 JORDAN, ASKIA TERNAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314314 4 JORDAN, ASKIA TERNAE VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 08/24/2022
314315 1 KNOX, JONATHAN RUSSELL AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314316 1 LAMB, TAUSHA GAIL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314316 2 LAMB, TAUSHA GAIL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314317 1 LOPEZ CANTU, NARTINANO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314317 2 LOPEZ CANTU, NARTINANO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314318 1 LEONARD, JESSICA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314318 2 LEONARD, JESSICA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314318 3 LEONARD, JESSICA MARIE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022
314319 1 LUCAS, KANDI RENA AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314320 1 MCNAIR, CHYNA LEIGH AGGRAVATED BURGLARY 08/24/2022
314320 2 MCNAIR, CHYNA LEIGH THEFT OF PROPERTY 08/24/2022
314321 1 MUNSON, CLAY JOSEPH STALKING 08/24/2022
314322 1 NELSON, TAYVON MARQUEZ AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314322 2 NELSON, TAYVON MARQUEZ ASSAULT 08/24/2022
314323 1 OLIVER, JOSHUA DAVID DOMESTIC ASSAULT 08/24/2022
314324 1 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314324 2 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314324 3 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 08/24/2022
314324 4 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 08/24/2022

314325 1 ROBINSON JR, JAMES EDWARD VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/24/2022
314326 1 ROSE, JANET LYNN FORGERY 08/24/2022
314327 1 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/24/2022
314327 2 SHADWICK, JONATHAN TYLER FELON IN POSSESSION OF HANDGUN 08/24/2022
314328 1 SHAW, CHASE BRANDON SPEEDING 08/24/2022
314328 2 SHAW, CHASE BRANDON RECKLESS DRIVING 08/24/2022
314328 3 SHAW, CHASE BRANDON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/24/2022
314329 1 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314329 2 SISSON, BRITTANY NICOLE DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/24/2022
314329 3 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022
314329 4 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/24/2022
314329 5 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022
314329 6 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 08/24/2022
314329 7 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE FOR RESALE 08/24/2022
314329 8 SISSON, BRITTANY NICOLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/24/2022
314329 9 SISSON, BRITTANY NICOLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/24/2022
314329 10 SISSON, BRITTANY NICOLE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/24/2022
314330 1 SMITH, RANDALL TODD THEFT OF PROPERTY 08/24/2022
314331 1 TATE, BILLY THEFT OF PROPERTY 08/24/2022
314331 2 TATE, BILLY DISORDERLY CONDUCT 08/24/2022
314332 1 THOMAS, CODY WILLIAM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/24/2022
314333 1 THOMAS, CODY WILLIAM RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2022

314333 2 THOMAS, CODY WILLIAM AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/24/2022
314333 3 THOMAS, CODY WILLIAM AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/24/2022
314333 4 THOMAS, CODY WILLIAM AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/24/2022
314334 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/24/2022
314335 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/24/2022
314336 1 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/24/2022
314337 1 WEBB, KEVIN JAMES THEFT OF PROPERTY 08/24/2022
314338 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 08/24/2022
314338 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 08/24/2022
314338 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314338 4 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO VANDALISM 08/24/2022
314338 5 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO FAILURE TO APPEAR 08/24/2022
314339 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/24/2022
314339 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314340 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO THEFT OF PROPERTY 08/24/2022
314341 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/24/2022
314341 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO RETALIATION FOR PAST ACTION 08/24/2022
314341 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022
314341 4 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO VIOLATING REGISTRATION LAW 08/24/2022
314341 5 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/24/2022
314341 6 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/24/2022
314341 7 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO FAILURE TO APPEAR 08/24/2022

314342 1 WRIGHT, DAVID THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314342 2 WRIGHT, DAVID THOMAS RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2022
314342 3 WRIGHT, DAVID THOMAS RECKLESS DRIVING 08/24/2022
314342 4 WRIGHT, DAVID THOMAS EVADING ARREST 08/24/2022
314342 5 WRIGHT, DAVID THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022
314342 6 WRIGHT, DAVID THOMAS REGISTRATION VIOLATION 08/24/2022
314343 1 WRIGHT, DAVID THOMAS EVADING ARREST 08/24/2022
314343 2 WRIGHT, DAVID THOMAS RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2022
314343 3 WRIGHT, DAVID THOMAS RECKLESS DRIVING 08/24/2022
314343 4 WRIGHT, DAVID THOMAS REGISTRATION VIOLATION 08/24/2022
314344 1 ZUNIGA, RODRIGO JAVIER AGGRAVATED CHILD RAPE 08/24/2022


August 24, 2022

Grand Jury True Bills

August 24, 2022

Downtown Chattanooga Alliance Agrees Churches Will Not Have To Pay Fees

August 24, 2022

Bridge Replacement Project Completed Over The Ocoee River


Here are the Grand Jury true bills: 314286 1 BROWN, TANESHA NICHOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022 314287 1 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/24/2022 ... (click for more)

Officials of the Downtown Chattanooga Alliance have agreed that two churches that are within the district will not have to pay assessments, City Council members were told. The full exemptions ... (click for more)

Deputy Governor and Tennessee Department of Transportation Commissioner Butch Eley joined federal, state, and local officials on Wednesday to celebrate the completion of the U.S. 64 (SR 40) bridge ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury True Bills

Here are the Grand Jury true bills: 314286 1 BROWN, TANESHA NICHOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022 314287 1 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/24/2022 314287 2 BUSH, KEONTAE LEWAUN VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 08/24/2022 314287 3 BUSH, KEONTAE LEWAUN THEFT OF FIREARM 08/24/2022 314288 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE ... (click for more)

Downtown Chattanooga Alliance Agrees Churches Will Not Have To Pay Fees

Officials of the Downtown Chattanooga Alliance have agreed that two churches that are within the district will not have to pay assessments, City Council members were told. The full exemptions will be for St. Paul's Episcopal Church and the nearby Second Presbyterian Church. The churches had long objected to paying the assessment, citing their tax-exemption. The two churches ... (click for more)

Opinion

Save Alpine Crest Elementary School From The Chopping Block

Red Bank, with its over 12,000 residents, has but one elementary school in the city limits. But that school, Alpine Crest Elementary School, is said to be a target for closure by the Hamilton County Department of Education. This school is the definition of a “neighborhood school.” Its campus at the end of Stagg Road is one of the most beautiful elementary schools in the county. ... (click for more)

Roy Exum: Blitz Picks Vols 16th

The Blitz, a tremendous college football weekly newsletter, has picked Ohio State as its preseason No. 1 team, followed by Alabama and Georgia. Alabama has been No. 1 in virtually every other preseason poll this year but Jim Gumm, who publishes his newsletter from Cleveland, Tn., has the Buckeyes rated 0.4 points in his rating system higher than the Crimson Tide in his first issue ... (click for more)

Sports

Hooker Tabbed to Manning Award Preseason Watch List

Tennessee quarterback Hendon Hooker added to his impressive list of preseason honors on Monday, as he was one of 30 signal callers named to the Manning Award preseason watch list. The Manning Award was created by the Allstate Sugar Bowl in honor of the college football accomplishments of Archie, Peyton and Eli Manning. It is the only quarterback award that includes the candidates' ... (click for more)

Two Mocs On Reese's Football Senior Bowl Watch List

The Chattanooga Mocs are one of five FCS programs with multiple players on the Reese’s Senior Bowl Watch List to begin the 2022 season. Offensive lineman McClendon Curtis and defensive tackle Devonnsha Maxwell are square in the sights of the NFL’s top evaluators. “It’s a great statement for both D-Max and McClendon,” Coach Rusty Wright shared. “They both work their tails off ... (click for more)


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