Here are the Grand Jury true bills:

314286 1 BROWN, TANESHA NICHOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314287 1 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/24/2022

314287 2 BUSH, KEONTAE LEWAUN VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 08/24/2022

314287 3 BUSH, KEONTAE LEWAUN THEFT OF FIREARM 08/24/2022

314288 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314288 2 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/24/2022

314288 3 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE THEFT OF FIREARM 08/24/2022

314288 4 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 08/24/2022

314288 5 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022

314288 6 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022

314288 7 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 08/24/2022

314289 1 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314289 2 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022

314289 3 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 08/24/2022

314289 4 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022

314289 5 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314289 6 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/24/2022

314289 7 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/24/2022

314290 1 CLARK, KEONTAE MAURICE THEFT OF FIREARM 08/24/2022

314290 2 CLARK, KEONTAE MAURICE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/24/2022



314290 3 CLARK, KEONTAE MAURICE EVADING ARREST 08/24/2022

314290 4 CLARK, KEONTAE MAURICE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 08/24/2022

314290 5 CLARK, KEONTAE MAURICE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022

314292 1 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN POSSESSION OF FENTANYL 08/24/2022

314292 2 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314291 1 COLE, JUSTIN ALLISTER POSSESSION OF FENTANYL 08/24/2022

314291 2 COLE, JUSTIN ALLISTER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314293 1 COLE, JUSTIN ALLISTER CRIMINAL SIMULATION 08/24/2022

314293 2 COLE, JUSTIN ALLISTER IDENTITY THEFT TRAFFICKING 08/24/2022

314295 1 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314295 2 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/24/2022

314295 3 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/24/2022

314295 4 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/24/2022

314295 5 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 08/24/2022

314294 1 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314294 2 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/24/2022

314294 3 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/24/2022

314294 4 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/24/2022

314294 5 COX JR, DONALD WAYNE POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 08/24/2022

314296 1 COX JR, DONALD WAYNE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/24/2022

314296 2 COX JR, DONALD WAYNE DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/24/2022

314297 1 CURTIS, TYLER ALLEN THEFT OF PROPERTY 08/24/2022



314298 1 DEWS, JAMARA DOMESTIC ASSAULT 08/24/2022

314298 2 DEWS, JAMARA VANDALISM 08/24/2022

314299 1 DODDS, DEMETRIUS DARNELL THEFT OF PROPERTY 08/24/2022

314299 2 DODDS, DEMETRIUS DARNELL THEFT OF FIREARM 08/24/2022

314300 1 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314300 2 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/24/2022

314300 3 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSSESSION OF MDMA 08/24/2022

314300 4 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSS.OF CONTROLLED SUBSTANCE ANALOGUE FOR RESALE 08/24/2022

314300 5 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314300 6 DODDS, DEMETRIUS DARNELL EVADING ARREST 08/24/2022

314301 1 DYER, SECRET SNAY THEFT OF MERCHANDISE 08/24/2022

314302 1 FINLEY, JONATHAN HAYWOOD DISORDERLY CONDUCT 08/24/2022

314302 2 FINLEY, JONATHAN HAYWOOD RESISTING ARREST 08/24/2022

314302 3 FINLEY, JONATHAN HAYWOOD AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314302 4 FINLEY, JONATHAN HAYWOOD AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314302 5 FINLEY, JONATHAN HAYWOOD AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314303 1 GILLIAM, RODNEY CLINT AGGRAVATED ROBBERY 08/24/2022

314304 1 CLECKLER WISE, CASSIE J AGGRAVATED ROBBERY 08/24/2022

314305 1 GRAHAM JR, THOMAS EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314306 1 HAYES, JARRED LACEY POSS OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022

314306 2 HAYES, JARRED LACEY POSSESSION OF METHAMPHETMAINE 08/24/2022

314307 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022



314307 2 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022

314307 3 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314307 4 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314308 1 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022

314308 2 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022

314308 3 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314308 4 NASH, HAVEN NICHOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314309 1 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/24/2022

314309 2 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/24/2022

314309 3 HILT, CHRISTOPHER ANTONIO POSS OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 08/24/2022

314310 1 HINES, EDWARD LEE PASSING WORTHLESS CHECK(S) 08/24/2022

314311 1 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314311 2 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314311 3 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314311 4 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314311 5 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314311 6 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2022

314312 1 HUGHLEY, LIONEL FRANCIS THEFT OF PROPERTY 08/24/2022

314313 1 HULLENDER, MICHAEL WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314313 2 HULLENDER, MICHAEL WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314313 3 HULLENDER, MICHAEL WAYNE FAILURE TO APPEAR 08/24/2022

314314 1 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022



314314 2 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF COCAINE FOR RESALE 08/24/2022

314314 3 JORDAN, ASKIA TERNAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314314 4 JORDAN, ASKIA TERNAE VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 08/24/2022

314315 1 KNOX, JONATHAN RUSSELL AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314316 1 LAMB, TAUSHA GAIL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314316 2 LAMB, TAUSHA GAIL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314317 1 LOPEZ CANTU, NARTINANO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314317 2 LOPEZ CANTU, NARTINANO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314318 1 LEONARD, JESSICA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314318 2 LEONARD, JESSICA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314318 3 LEONARD, JESSICA MARIE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/24/2022

314319 1 LUCAS, KANDI RENA AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314320 1 MCNAIR, CHYNA LEIGH AGGRAVATED BURGLARY 08/24/2022

314320 2 MCNAIR, CHYNA LEIGH THEFT OF PROPERTY 08/24/2022

314321 1 MUNSON, CLAY JOSEPH STALKING 08/24/2022

314322 1 NELSON, TAYVON MARQUEZ AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314322 2 NELSON, TAYVON MARQUEZ ASSAULT 08/24/2022

314323 1 OLIVER, JOSHUA DAVID DOMESTIC ASSAULT 08/24/2022

314324 1 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314324 2 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314324 3 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 08/24/2022

314324 4 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 08/24/2022



314325 1 ROBINSON JR, JAMES EDWARD VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/24/2022

314326 1 ROSE, JANET LYNN FORGERY 08/24/2022

314327 1 SHADWICK, JONATHAN TYLER POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/24/2022

314327 2 SHADWICK, JONATHAN TYLER FELON IN POSSESSION OF HANDGUN 08/24/2022

314328 1 SHAW, CHASE BRANDON SPEEDING 08/24/2022

314328 2 SHAW, CHASE BRANDON RECKLESS DRIVING 08/24/2022

314328 3 SHAW, CHASE BRANDON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/24/2022

314329 1 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314329 2 SISSON, BRITTANY NICOLE DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/24/2022

314329 3 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/24/2022

314329 4 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/24/2022

314329 5 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/24/2022

314329 6 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 08/24/2022

314329 7 SISSON, BRITTANY NICOLE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE FOR RESALE 08/24/2022

314329 8 SISSON, BRITTANY NICOLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/24/2022

314329 9 SISSON, BRITTANY NICOLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/24/2022

314329 10 SISSON, BRITTANY NICOLE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/24/2022

314330 1 SMITH, RANDALL TODD THEFT OF PROPERTY 08/24/2022

314331 1 TATE, BILLY THEFT OF PROPERTY 08/24/2022

314331 2 TATE, BILLY DISORDERLY CONDUCT 08/24/2022

314332 1 THOMAS, CODY WILLIAM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/24/2022

314333 1 THOMAS, CODY WILLIAM RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2022



314333 2 THOMAS, CODY WILLIAM AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/24/2022

314333 3 THOMAS, CODY WILLIAM AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/24/2022

314333 4 THOMAS, CODY WILLIAM AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/24/2022

314334 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/24/2022

314335 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/24/2022

314336 1 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/24/2022

314337 1 WEBB, KEVIN JAMES THEFT OF PROPERTY 08/24/2022

314338 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 08/24/2022

314338 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 08/24/2022

314338 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314338 4 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO VANDALISM 08/24/2022

314338 5 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO FAILURE TO APPEAR 08/24/2022

314339 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/24/2022

314339 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314340 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO THEFT OF PROPERTY 08/24/2022

314341 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/24/2022

314341 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO RETALIATION FOR PAST ACTION 08/24/2022

314341 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/24/2022

314341 4 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO VIOLATING REGISTRATION LAW 08/24/2022

314341 5 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/24/2022

314341 6 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/24/2022

314341 7 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO FAILURE TO APPEAR 08/24/2022



314342 1 WRIGHT, DAVID THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314342 2 WRIGHT, DAVID THOMAS RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2022

314342 3 WRIGHT, DAVID THOMAS RECKLESS DRIVING 08/24/2022

314342 4 WRIGHT, DAVID THOMAS EVADING ARREST 08/24/2022

314342 5 WRIGHT, DAVID THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 08/24/2022

314342 6 WRIGHT, DAVID THOMAS REGISTRATION VIOLATION 08/24/2022

314343 1 WRIGHT, DAVID THOMAS EVADING ARREST 08/24/2022

314343 2 WRIGHT, DAVID THOMAS RECKLESS ENDANGERMENT 08/24/2022

314343 3 WRIGHT, DAVID THOMAS RECKLESS DRIVING 08/24/2022

314343 4 WRIGHT, DAVID THOMAS REGISTRATION VIOLATION 08/24/2022

314344 1 ZUNIGA, RODRIGO JAVIER AGGRAVATED CHILD RAPE 08/24/2022