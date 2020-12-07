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Walker County Arrest Report For Nov. 30-Dec. 6

Monday, December 7, 2020

Here is the Walker County arrest report for Nov. 30-Dec. 6:

BRYSON        MEGAN         NICOLE         W/F     34        OFFICER AGREDANO        SUSPENDED LISCENSE

HARRIS         KENTRELL   TOBIAS          B/M     22        OFFICER BREWER  AGG ASSAULT – FVA, SIMPLE BATTERY, OBSTRUCTION

DELUCA        TEDDY          JOSEPH          W/M    26        OFFICER WILLIAMSON     VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER

 

ALLISON       BRENDAN     TYLER           B/M     22        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION – FELONY

OLIVER         DAVID           PHILLIP         W/M    40        OFFICERl YOUNG   VIOLATION OF PAROLE

 

YATES           TYRIA            DAWN            W/F     44        OFFICER BARKLEY            BURGLARY 1ST DEGREE AND CRIMINAL TRESPASS

COLEMAN    JAYLEN         IMARI B/M     19        OFFICER SIMPSON OBSTRUCTION OF LEO (M), NO INSURANCE, POSS OF DRUG RELATED OBJECTS, CRIMINAL TRESPASS, LOITERING OR PROWLING, DISORDERLY CONDUCT, DRIVING ON SUSPENDED, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE

VINYARD      GINGER         LEIGH            W/M    37        OFFICER SPROUSE BATTERY (FVA), ELDER ABUSE

LEE     MATTIE         JADE  W/F     28        OFFICER FOUTS      CRIMINAL TRESPASS, BATTERY (FVA)

TURNER        ALLEN           EUGENE        W/M    57        OFFICER GILBREATH        AGG ASSAULT (X2), FALSE IMPRISONMENT, POSS OF FIREARM BY CONVICTED FELON (X2)

 

HAMPTON    LARELL         DAYSHON    B/M     19                    OFFICER BURGESS

GRAHAM      BRILEY          WILLIAM      W/M,   18                    OFFICER GILBREATH

VEAL CHRISTOPHER         BRANDON    W/M    32                    OFFICER MILLER

 

WALKER       CODY TRISTAN       W/M    23        OFFICER MULLIS RPD       DUI, MARIJUANA – POSSESS LESS THAN 1 OZ, EXPIRED DRIVERS LICENSE, IMPROPER RIGHT TURN

MORTON       LARRY          CHESTER      W/M    28        OFFICER JONES       POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA

ELKINS          DANIALLE    YVETTE        B/F      19        OFFICER BROOME SIMPE ASSAULT, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND, CRUELTY TO CHILDREN 1ST DEGREE

SHROPSHIRE            JACOB           ANTONIO      B/M     33        OFFICER WINKLER LPD    FLEEING TO ELUDE POLICE OFFICER, RECKLESS DRIVING, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY STOP SIGN (5 COUNTS)

DOVER          JOHN  PAUL  W/M    34        OFFICER JONES       POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, DUI LESS SAFE, DRIVING W/O LICENSE

DENTON        JAMES           CLINTON      W/M    49        OFFICER COPPOCK DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED 3RD OFFENSE, TAILIGHT / LENSES REQUIREMENT

PIERCE          CHRISTOPHER         JAMES           W/M    31        OFFICER THOMASON        POSSESSION OF METHAMPHETAMINE W/ INTENT TO DISTRIBUTE, TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, OR METHAMPHETAMINE

NATION         JAMIE NICOLE         W/F     35        OFFICER THOMASON        POSSESSION OF METHAMPHETAMINE W/ INTENT TO DISTRIBUTE, TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, OR METHAMPHETAMINE

 

COLLINS       HAROLD       LAMAR          W/M    50        KENNEDY GSP        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, AFFIXING TAG, NO LICENSE PLATE

DUCKETT     KODEY          EUGENE        W/M    29        OFFICER GARRISON CPD BATTERY FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE, OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER

FLEETWOOD            JAMES           KAWME        B/M     29        OFFICER MOORE    HOLD FOR 24 DETECTIVE REECE – INVESTIGATION

CROWE          BRITTANY    NICOLE         W/F     28        OFFICER MOORE    POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, PROBATION VIOLATION – FELONY

BARNES        TODD ERIC   W/M    58        OFFICER MOORE    POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO APPEAR – MISD.


December 7, 2020

Latest Bradley County Arrest Report

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