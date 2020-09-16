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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, September 16, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 AKRIDGE, ANTHONY MARCELLOUS POSS OF COCAINE FOR RESALE 09/16/2020
2 AKRIDGE, ANTHONY MARCELLOUS POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 09/16/2020
1 HERMAN, DEZMOND KINNNARD DOMESTIC ASSAULT 09/16/2020
1 LAWSON, JEREMY DEWON MARIJUANA FOR RESALE 09/16/2020
1 MASSEY, MAILK JAMMAL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 09/16/2020

True Bills:

310468 1 AKRIDGE, ANTHONY MARCELLOUS POSS OF COCAINE FOR RESALE 09/16/2020
310468 2 AKRIDGE, ANTHONY MARCELLOUS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/16/2020
310469 1 BECHTOL, CONNER NOEL AGGRAVATED ASSAULT 09/16/2020
310470 1 BECHTOL, CONNER NOEL FOLLOWING TOO CLOSELY 09/16/2020
310470 2 BECHTOL, CONNER NOEL VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 09/16/2020
310470 3 BECHTOL, CONNER NOEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/16/2020
310471 1 BLOCKER, CHARLES EDWARD THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310472 1 CARTER, JAMES ALLEN VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 09/16/2020
310472 2 CARTER, JAMES ALLEN RESISTING ARREST 09/16/2020
310472 3 CARTER, JAMES ALLEN VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 09/16/2020
310472 4 CARTER, JAMES ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/16/2020
310473 1 CARTER, WALTER RAY VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 09/16/2020
310473 2 CARTER, WALTER RAY FAILURE TO APPEAR 09/16/2020
310474 1 CARTER, WALTER RAY VIOLATION OF REGISTRATION LAW 09/16/2020
310474 2 CARTER, WALTER RAY DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/16/2020
310475 1 COURTNEY, ANTHONY DEWAYNE ASSAULT 09/16/2020
310476 1 ERBY, CARRIE LYNNEASE POSS. OF CONTRABAND INTO A PENAL INSTITUTION 09/16/2020
310476 2 ERBY, CARRIE LYNNEASE POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 09/16/2020
310476 3 ERBY, CARRIE LYNNEASE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/16/2020
310477 1 FOSSIS JR, ERIC LEBRON ROBBERY 09/16/2020

310478 1 HERNANDEZ-SANTOS, JUAN DAVID THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310479 1 LOPEZ, NOEL THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310480 1 HUDSON, MICHAEL TODD THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310480 2 HUDSON, MICHAEL TODD THEFT OF IDENTITY 09/16/2020
310480 3 HUDSON, MICHAEL TODD FORGERY 09/16/2020
310481 1 JOHNS, WILLIAM RUPERT ALTERATION OF VIN NUMBER 09/16/2020
310482 1 JOHNS, WILLIAM RUPERT THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310483 1 JOHNS, WILLIAM RUPERT THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310484 1 JOHNS, WILLIAM RUPERT THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310485 1 JOHNSON, JOSHUA DAVIS POSSESSION OF ALPRAZOLAM 09/16/2020
310486 1 KYSER, TY HUNTER AGGRAVATED BURGLARY 09/16/2020
310486 2 KYSER, TY HUNTER THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310487 1 LAWERY, DEWAYNE ONEAL AGGRAVATED ROBBERY 09/16/2020
310488 1 LAWRENCE, DELORES POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE OVER 10 LBS. 09/16/2020
310488 2 LAWRENCE, DELORES POSSESSION OF THC OIL FOR RESALE OVER 10 LBS. 09/16/2020
310489 1 MANN, ANTONIO TIRELL SEXUAL BATTERY 09/16/2020
310490 1 MASSEY, MAILK JAMMAL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 09/16/2020
310490 2 MASSEY, MAILK JAMMAL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/16/2020
310490 3 MASSEY, MAILK JAMMAL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/16/2020
310491 1 MENDEZ-PEREZ, EDWIN ALDO RAPE OF A CHILD 09/16/2020
310492 1 NAVE, STEVEN HEATH BURGLARY 09/16/2020
310493 1 NAVE, STEVEN HEATH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/16/2020

310493 2 NAVE, STEVEN HEATH POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 09/16/2020
310494 1 PATTERSON, AMBER MARIE DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/16/2020
310494 2 PATTERSON, AMBER MARIE THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310494 3 PATTERSON, AMBER MARIE FAILURE TO APPEAR 09/16/2020
310495 1 THURMAN, DANIEL STEPHEN AGGRAVATED BURGLARY 09/16/2020
310495 2 THURMAN, DANIEL STEPHEN THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310496 1 TYLER, JOSHON MARCELL POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 09/16/2020
310496 2 TYLER, JOSHON MARCELL POSSESSION OF COCAINE 09/16/2020
310496 3 TYLER, JOSHON MARCELL POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 09/16/2020
310496 4 TYLER, JOSHON MARCELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/16/2020
310497 1 UPSHAW, MATTHEW LATRON THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310497 2 UPSHAW, MATTHEW LATRON EVADING ARREST 09/16/2020
310497 3 UPSHAW, MATTHEW LATRON RECKLESS DRIVING 09/16/2020
310497 4 UPSHAW, MATTHEW LATRON VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 09/16/2020
310497 5 UPSHAW, MATTHEW LATRON FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/16/2020
310497 6 UPSHAW, MATTHEW LATRON DRIVING LEFT OF CENTER 09/16/2020
310498 1 VAUGHAN, ROBERT STANLEY BURGLARY OF AN AUTO 09/16/2020
310498 2 VAUGHAN, ROBERT STANLEY THEFT OF PROPERTY 09/16/2020
310499 1 WILLIS, HARVE RASHARD POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 09/16/2020
310499 2 WILLIS, HARVE RASHARD POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 09/16/2020
310499 3 WILLIS, HARVE RASHARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/16/2020
310500 1 WOFFORD, D'AVONTE BURGLARY OF AN AUTO 09/16/2020


September 17, 2020

Top City Of Chattanooga Salaries For 2020

September 16, 2020

Senator Loeffler Calls For Federal Death Penalty For Convicted Cop Killers

September 16, 2020

Downtown Chattanooga Alliance Adds $230,000 Reserve Fund


Here are top city of Chattanooga salaries for 2020: (click for more)

Senator Kelly Loeffler (R-Ga.) on Wednesday called for convicted cop killers in America to be sentenced to the death penalty. “For months, the radical Left’s ‘defund the police’ movement ... (click for more)

The Downtown Chattanooga Alliance agreed to amend their 2020-21 budget ever so slightly, putting in a reserve fund after some discussion from the board. The reserve fund will contain an amount ... (click for more)



Breaking News

Top City Of Chattanooga Salaries For 2020

Here are top city of Chattanooga salaries for 2020: (click for more)

Senator Loeffler Calls For Federal Death Penalty For Convicted Cop Killers

Senator Kelly Loeffler (R-Ga.) on Wednesday called for convicted cop killers in America to be sentenced to the death penalty. “For months, the radical Left’s ‘defund the police’ movement has promoted violence, chaos and anarchy in cities across our country—while villainizing and attacking the brave men and women in law enforcement who risk their lives to keep us safe. Now, ... (click for more)

Opinion

City Arborist Gene Hyde Saw The Forest For The Trees

Even with sincere environmental and conservation aspirations, it is unusual for a municipality to employ an arborist and city forestry expert. The city of Chattanooga and its mayors— from many administrations ago—are to be congratulated for possessing the foresight, good judgment and environmental stewardship that enabled Gene Hyde to serve our city. Associated with my environmental ... (click for more)

Roy Exum: My Patagonia Sorrow

There is a 9-in-10 chance that if you were to see me on any given day, I will be wearing a piece of Patagonia clothing. I have had a 50-year love affair with the outdoorsy outfitter and my year-round wardrobe overflows with the brand. The company’s founder, Yvon Chouinard, is easily one of my most fabled folk heroes. For the record, as I write this, I am wearing a Patagonia sweatshirt ... (click for more)

Sports

Red Wolves Win Over Omaha 2-0

The Chattanooga Red Wolves 2-0 victory over Union Omaha felt both closer and more distant than the score indicated. While coach Obleda’s team in red did not dominate in terms of shots or possession, they never seemed to be in danger of losing the lead. That margin began to take form in the 18th minute, when Ricardo Zacarias made a fantastic run in the 18th minute. “I started ... (click for more)

Alexander: Money Paid To Student Athletes For Their Name, Image And Likeness Should Benefit All Student Athletes At That Institution

“Money paid to student athletes for use of their name, image, and likeness should benefit all student athletes at that institution,” Senate education committee Chairman Lamar Alexander (R-Tn.) told a S enate hearing on Tuesday. “Student athletes should not be on the payroll and treated as hired hands.” “I do not see a good ending to allowing a few student athletes to be paid ... (click for more)


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