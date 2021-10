Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



True Bills:

312289 1 BALLOU, DA'SHAUN MARQUAILL AGGRAVATED ROBBERY 10/27/2021

312290 1 BIEGERS, RUSSELL ALLEN THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312290 2 BIEGERS, RUSSELL ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/27/2021

312291 1 BIVENS, KEVIN TROY AGGRAVATED RAPE 10/27/2021

312292 1 BONNER, DAVID MONTREL ASSAULT 10/27/2021

312294 1 MITCHELL, DATHAN LAMONT ASSAULT 10/27/2021

312293 1 KENNEY, CHRISTOPHER ERIC ASSAULT 10/27/2021

312295 1 BOSTON, RALPH ALEXANDER DISORDERLY CONDUCT 10/27/2021

312295 2 BOSTON, RALPH ALEXANDER POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/27/2021

312295 3 BOSTON, RALPH ALEXANDER RETALIATION FOR PAST ACTIONS 10/27/2021

312296 1 CAMPBELL, MATTHEW DAVID EVADING ARREST 10/27/2021

312296 2 CAMPBELL, MATTHEW DAVID RECKLESS ENDANGERMENT 10/27/2021

312296 3 CAMPBELL, MATTHEW DAVID POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/27/2021

312297 1 CHRISTOPHER III, JERRY WILLIS RESISTING ARREST 10/27/2021

312297 2 CHRISTOPHER III, JERRY WILLIS EVADING ARREST 10/27/2021

312297 3 CHRISTOPHER III, JERRY WILLIS FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/27/2021

312297 4 CHRISTOPHER III, JERRY WILLIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/27/2021

312298 1 DAVIS JR, MICHAEL LIDALE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312298 2 DAVIS JR, MICHAEL LIDALE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/27/2021

312299 1 ELLISON, DEANDRE EUGENE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021



312299 2 ELLISON, DEANDRE EUGENE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312299 3 ELLISON, DEANDRE EUGENE POSSESSION OF HANDGUN WITH INTENT TO GO ARMED 10/27/2021

312299 4 ELLISON, DEANDRE EUGENE POSSESSION OF HANDGUN WITH INTENT TO GO ARMED 10/27/2021

312299 5 ELLISON, DEANDRE EUGENE POSS OF HANDGUN DURING DANGEROUS FELONY 10/27/2021

312299 6 ELLISON, DEANDRE EUGENE POSS OF MARIJUANA FOR RESALE 10/27/2021

312299 7 ELLISON, DEANDRE EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/27/2021

312300 1 GURROLA, CHRISTOPHER MARIO DRIVING WRONG WAY ON A ONE-WAY STREET 10/27/2021

312300 2 GURROLA, CHRISTOPHER MARIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/27/2021

312302 1 LEAMON, TRISTAN TANNER BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312302 2 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312302 3 LEAMON, TRISTAN TANNER BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312302 4 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312302 5 LEAMON, TRISTAN TANNER BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312302 6 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312302 7 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312302 8 LEAMON, TRISTAN TANNER BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312302 9 LEAMON, TRISTAN TANNER BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312302 10 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312302 11 LEAMON, TRISTAN TANNER BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312302 12 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312302 13 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312302 14 LEAMON, TRISTAN TANNER BURGLARY OF AUTO 10/27/2021



312301 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312301 2 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312301 3 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312301 4 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312301 5 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE BURGLARY OF AN AUTO 10/27/2021

312301 6 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312301 7 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312301 8 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312301 9 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312301 10 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312301 11 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312301 12 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312301 13 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312301 14 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE BURGLARY OF AUTO 10/27/2021

312304 1 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312303 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312305 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021

312305 2 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/27/2021

312305 3 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE POSS.





OF COCAINE FOR RESALE 10/27/2021312305 4 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 10/27/2021312305 5 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE EVADING ARREST 10/27/2021312305 6 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/27/2021312306 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021312307 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021312308 1 HARVEY, STEPHANIE JEAN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/27/2021312308 2 HARVEY, STEPHANIE JEAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/27/2021312308 3 HARVEY, STEPHANIE JEAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/27/2021312308 4 HARVEY, STEPHANIE JEAN FAILURE TO APPEAR 10/27/2021312309 1 HAWKINS, JAKIRYEON R RECKLESS ENDANGERMENT 10/27/2021312309 2 HAWKINS, JAKIRYEON R AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/27/2021312309 3 HAWKINS, JAKIRYEON R AGGRAVATED ASSAULT 10/27/2021312309 4 HAWKINS, JAKIRYEON R VIOLATION OF SEAT BELT LAW 10/27/2021312309 5 HAWKINS, JAKIRYEON R LEAVING THE SCENE 10/27/2021312309 6 HAWKINS, JAKIRYEON R FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/27/2021312309 7 HAWKINS, JAKIRYEON R DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 10/27/2021312309 8 HAWKINS, JAKIRYEON R VIOLATION OF CHILD RESTRAINT LAW 10/27/2021312310 1 HENDERSON, RICKY ALLEN EVADING ARREST 10/27/2021312310 2 HENDERSON, RICKY ALLEN FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/27/2021312310 3 HENDERSON, RICKY ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 10/27/2021312311 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE BURGLARY OF A BUSINESS 10/27/2021312312 1 HORTON, TED AGGRAVATED ROBBERY 10/27/2021312313 1 HUTSON, NICHOLAS ALAN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 10/27/2021312313 2 HUTSON, NICHOLAS ALAN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/27/2021312313 3 HUTSON, NICHOLAS ALAN POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 10/27/2021312313 4 HUTSON, NICHOLAS ALAN POSSESSION OF METHADONE FOR RESALE 10/27/2021312313 5 HUTSON, NICHOLAS ALAN POSSESSION OF CLONAZEPAM FOR RESALE 10/27/2021312313 6 HUTSON, NICHOLAS ALAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/27/2021312313 7 HUTSON, NICHOLAS ALAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/27/2021312314 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021312315 1 JACKSON, MICHAEL JERMAINE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/27/2021312315 2 JACKSON, MICHAEL JERMAINE POSSESSION OF MARIJUANA 10/27/2021312315 3 JACKSON, MICHAEL JERMAINE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCES SCHEDULE IV 10/27/2021312317 1 RAMSEY, CHRISTOPHER L CONSPIRACY TO COMMIT AGGRAVATED ROBBERY 10/27/2021312317 2 RAMSEY, CHRISTOPHER L AGGRAVATED ROBBERY 10/27/2021312317 3 RAMSEY, CHRISTOPHER L CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 10/27/2021312317 4 RAMSEY, CHRISTOPHER L POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/27/2021312317 5 RAMSEY, CHRISTOPHER L POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/27/2021312317 6 RAMSEY, CHRISTOPHER L POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 10/27/2021312317 7 RAMSEY, CHRISTOPHER L THEFT OF PROPERTY 10/27/2021312316 1 JACKSON, TONY LAMAR CONSPIRACY TO COMMIT AGGRAVATED ROBBERY 10/27/2021312316 2 JACKSON, TONY LAMAR AGGRAVATED ROBBERY 10/27/2021312316 3 JACKSON, TONY LAMAR CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 10/27/2021312316 4 JACKSON, TONY LAMAR POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/27/2021312316 5 JACKSON, TONY LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/27/2021312316 6 JACKSON, TONY LAMAR POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 10/27/2021312316 7 JACKSON, TONY LAMAR THEFT OF PROPERTY 10/27/2021312318 1 KOVACS, DRAKE M DRIVING LEFT OF CENTER 10/27/2021312318 2 KOVACS, DRAKE M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/27/2021312319 1 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 10/27/2021312320 1 LIVARCHUK, DANIEL STANISVAL BOATING UNDER THE INFLUENCE 10/27/2021312321 1 LUTTRELL, BRADLEY KYLE BURGLARY OF A CARPORT 10/27/2021312321 2 LUTTRELL, BRADLEY KYLE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021312322 1 MCCAULEY, KAWON AGGRAVATED ASSAULT 10/27/2021312322 2 MCCAULEY, KAWON EVADING ARREST 10/27/2021312323 1 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/27/2021312323 2 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/27/2021312323 3 MUNOZ, JOHN MARTIN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/27/2021312323 4 MUNOZ, JOHN MARTIN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/27/2021312323 5 MUNOZ, JOHN MARTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/27/2021312323 6 MUNOZ, JOHN MARTIN DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/27/2021312324 1 PEAK, DANIEL ALAN FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/27/2021312324 2 PEAK, DANIEL ALAN SPEEDING 10/27/2021312324 3 PEAK, DANIEL ALAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/27/2021312324 4 PEAK, DANIEL ALAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/27/2021312324 5 PEAK, DANIEL ALAN EVADING ARREST 10/27/2021312324 6 PEAK, DANIEL ALAN RECKLESS ENDANGERMENT 10/27/2021312324 7 PEAK, DANIEL ALAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/27/2021312325 1 PICKETT, BRIAN STANLEY EVADING ARREST 10/27/2021312326 1 PIERCE, SOLOMON LAMAR ATTEMPTED SEXUAL BATTERY 10/27/2021312327 1 POINTER, BRANDON LEEJUAN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/27/2021312328 1 REID, ISZIAH THOMAS VANDALISM 10/27/2021312329 1 RUTHERFORD, CASSIE LEA DOMESTIC ASSAULT 10/27/2021312329 2 RUTHERFORD, CASSIE LEA DOMESTIC ASSAULT 10/27/2021312330 1 SAILS, LAFREDRICK DEON SECOND DEGREE MURDER 10/27/2021312330 2 SAILS, LAFREDRICK DEON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/27/2021312330 3 SAILS, LAFREDRICK DEON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUGCONVICTION10/27/2021312331 1 SIMS, ERIC LEMARCUS FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/27/2021312332 1 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN THEFT OF PROPERTY 10/27/2021312332 2 VANDERGRIFF, ROBERT ALLEN BURGLARY OF AN AUTO 10/27/2021312333 1 WALLACE, LORENZO LARNELL AGGRAVATED BURGLARY 10/27/2021312333 2 WALLACE, LORENZO LARNELL THEFT OF PROPERTY 10/27/2021312334 1 WOODS, ERIC LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 10/27/2021312335 1 WRIGHT, JUSTIN LEE ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 10/27/2021312335 2 WRIGHT, JUSTIN LEE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021312335 3 WRIGHT, JUSTIN LEE POSSESSION OF LEGEND DRUG 10/27/2021312335 4 WRIGHT, JUSTIN LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/27/2021312335 5 WRIGHT, JUSTIN LEE THEFT OF PROPERTY 10/27/2021