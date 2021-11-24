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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, November 24, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/17/2021

1 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF MARIJUANA 11/17/2021

1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021

1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021

1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF MARIJUANAS FOR RESALE 11/17/2021

1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF MARIJUANA 11/17/2021

True Bills:

 

312440 1 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE POSSESSION OF AMPHETAMINE 11/17/2021

312440 2 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312440 3 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE RECKLESS DRIVING 11/17/2021

312440 4 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312440 5 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312441 1 AMMANN, CODY RICHARD JOHN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312441 2 AMMANN, CODY RICHARD JOHN VANDALISM 11/17/2021

312442 1 ARMOUR, SONYA D DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312442 2 ARMOUR, SONYA D VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/17/2021

312442 3 ARMOUR, SONYA D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312444 1 BUCKLES, LARRY BLAKE AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312444 2 BUCKLES, LARRY BLAKE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312443 1 BALLOU-PRITCHETT, JAN LATASHA AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312443 2 BALLOU-PRITCHETT, JAN LATASHA THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312445 1 BEATY, MARSHALL CLIFTON BURGLARY OF AN AUTO 11/17/2021

312445 2 BEATY, MARSHALL CLIFTON CRIMINAL TRESPASSING 11/17/2021

312445 3 BEATY, MARSHALL CLIFTON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312445 4 BEATY, MARSHALL CLIFTON POSSESSION OF LEGEND DRUGS 11/17/2021

312445 5 BEATY, MARSHALL CLIFTON FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312446 1 BENNETT, JAMES ROBERT ABUSE OF VULNERABLE ADULT 11/17/2021

312446 2 BENNETT, JAMES ROBERT ASSAULT 11/17/2021

312447 1 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312447 2 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/17/2021

312447 3 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312447 4 BROBECK, ADAM JACKSON FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312448 1 BROWN, ERIC L SPEEDING 11/17/2021

312448 2 BROWN, ERIC L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312449 1 BRUMLOW, WILLIAM STEPHEN THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312450 1 CAL, TEATIO ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312450 2 CAL, TEATIO ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312450 3 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312450 4 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312450 5 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312450 6 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 1 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312451 2 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312451 3 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 4 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 5 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312451 6 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312452 1 CAL, TEATIO EMPLOYING A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021

312453 1 CLEMONS II, JOHNNY JUNIOR AGGRAVATED ARSON 11/17/2021

312455 1 SUTTON, JEREMY OTTO AGGRAVATED ARSON 11/17/2021

312454 1 JOHNSON, TAMARION TERELL AGGRAVATED ARSON 11/17/2021

312456 1 CULBERSON, JANICE NICOLE CHILD NEGLECT 11/17/2021

312456 2 CULBERSON, JANICE NICOLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312457 1 DAVIS, ROBERT JAMES POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/17/2021

312457 2 DAVIS, ROBERT JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312458 1 DIAZ GERONIMO, HANI LEAVING THE SCENE 11/17/2021

312458 2 DIAZ GERONIMO, HANI FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312458 3 DIAZ GERONIMO, HANI VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/17/2021

312458 4 DIAZ GERONIMO, HANI DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312459 1 ELLIOTT, PATRICK ALLEN BURGLARY OF BUSINESS 11/17/2021

312459 2 ELLIOTT, PATRICK ALLEN VANDALISM 11/17/2021

312460 1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021

312460 2 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312460 3 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312461 1 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312461 2 GIBBS JR, AUTRY FAY FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312461 3 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312461 4 GIBBS JR, AUTRY FAY SPEEDING 11/17/2021

312461 5 GIBBS JR, AUTRY FAY FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312461 6 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312462 1 GILBERT, KENNETH LEBRON ASSAULT 11/17/2021

312463 1 GILBERT, KENNETH LEBRON VANDALISM 11/17/2021

312463 2 GILBERT, KENNETH LEBRON RESISTING ARREST 11/17/2021

312463 3 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVING WRONG WAY ON ONE WAY 11/17/2021

312463 4 GILBERT, KENNETH LEBRON FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312463 5 GILBERT, KENNETH LEBRON FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312463 6 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312463 7 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312464 1 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/17/2021

312464 2 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021

312464 3 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312464 4 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312464 5 GOINES, SAMUEL JAMES DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312464 6 GOINES, SAMUEL JAMES FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312464 7 GOINES, SAMUEL JAMES DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312465 1 GROSS, JACOB A DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312465 2 GROSS, JACOB A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312466 1 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312466 2 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/17/2021

312466 3 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 11/17/2021

312466 4 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 11/17/2021

312467 1 HINTON, NELSON EUGENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312467 2 HINTON, NELSON EUGENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312468 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF HEROIN 11/17/2021

312468 2 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/17/2021

312468 3 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312469 1 HOWARD, JUSTIN MITCHELL SPEEDING 11/17/2021

312469 2 HOWARD, JUSTIN MITCHELL VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021

312469 3 HOWARD, JUSTIN MITCHELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312470 1 HUBBARD, ANTONIO RODRIQUEZ RECKLESS ENDANGERMENT 11/17/2021

312470 2 HUBBARD, ANTONIO RODRIQUEZ POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/17/2021

312471 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312472 1 KELLY, SHEALA GENEL AGGRAVATED CHILD ABUSE 11/17/2021

312473 1 KENNEDY, KAREN A ARSON 11/17/2021

312474 1 KNOX, RODNEY FRANKLIN VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021

312474 2 KNOX, RODNEY FRANKLIN DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312474 3 KNOX, RODNEY FRANKLIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312475 1 LESLIE, LEVI GARY ASSAULT 11/17/2021

312475 2 LESLIE, LEVI GARY DISORDERLY CONDUCT 11/17/2021

312475 3 LESLIE, LEVI GARY RESISTING ARREST 11/17/2021

312475 4 LESLIE, LEVI GARY VANDALISM 11/17/2021

312476 1 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI RECKLESS ENDANGERMENT 11/17/2021

312476 2 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312476 3 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312477 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312478 1 MCMILLON SR, JOHNNIE LORENZO THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312479 1 MONTGOMERY, DENZEL MONTEZ POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312480 1 MUNSON, CLAY JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312480 2 MUNSON, CLAY JOSEPH INTERFERENCE WITH 911 CALL 11/17/2021

312480 3 MUNSON, CLAY JOSEPH FAILURE TO APPEAR 11/17/2021

312481 1 ODUM, DEVONTAY LEBRON DOMESTIC ASSAULT 11/17/2021

312481 2 ODUM, DEVONTAY LEBRON FALSE IMPRISONMENT 11/17/2021

312482 1 ORR SR, RAYMOND EDWARD ASSAULT 11/17/2021

312482 2 ORR SR, RAYMOND EDWARD EVADING ARREST 11/17/2021

312483 1 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021

312483 2 PARSONS, JOHNNIE MARIA FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021

312483 3 PARSONS, JOHNNIE MARIA VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 11/17/2021

312483 4 PARSONS, JOHNNIE MARIA VANDALISM 11/17/2021

312483 5 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312483 6 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021

312483 7 PARSONS, JOHNNIE MARIA FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312483 8 PARSONS, JOHNNIE MARIA VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/17/2021

312483 9 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312484 1 PASCUAL, KEVIN NATANAEL ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021

312484 2 PASCUAL, KEVIN NATANAEL AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021

312485 1 POMALES, PEDRO FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021

312485 2 POMALES, PEDRO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312486 1 ROLLINS, MARY L THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312487 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312488 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

11/17/2021

312489 1 TAYLOR, CARLTON LEWIS DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021

312489 2 TAYLOR, CARLTON LEWIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE THIRD OFFENSE 11/17/2021

312490 1 TAYLOR, JAMES AMAUD POSSESSION OF ALPRAZOLAM 11/17/2021

312490 2 TAYLOR, JAMES AMAUD BURGLARY OF A BUSINESS 11/17/2021

312490 3 TAYLOR, JAMES AMAUD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312491 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 11/17/2021

312491 2 THOMAS JR, DARYL CORLELL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312493 1 WASSON, DESMON JAJUAN ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 11/17/2021

312493 2 WASSON, DESMON JAJUAN AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312492 1 TURNER, MYZON ALEXANDER ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 11/17/2021

312492 2 TURNER, MYZON ALEXANDER AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021

312494 1 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021

312494 2 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312494 3 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021

312494 4 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312494 5 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312495 1 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021

312495 2 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312496 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021

312496 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312496 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312497 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN THEFT OF PROPERTY 11/17/2021

312497 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/17/2021

312497 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021

312497 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021

312498 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 11/17/2021


November 24, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

November 24, 2021

Hamilton County Health Department To Begin Administering Booster Shots For Anyone Age 18+, No Appointment Necessary

November 24, 2021

Latest Bradley County Arrest Report


Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/17/2021 1 GOINES, SAMUEL JAMES ... (click for more)

As of Wednesday, the Hamilton County Health Department will begin administering COVID-19 booster shots for anyone age 18 years of age or older, due to expanded CDC guidance. Per that guidance ... (click for more)

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Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/17/2021 1 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF MARIJUANA 11/17/2021 1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021 1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021 1 HOLLAND, ... (click for more)

Hamilton County Health Department To Begin Administering Booster Shots For Anyone Age 18+, No Appointment Necessary

As of Wednesday, the Hamilton County Health Department will begin administering COVID-19 booster shots for anyone age 18 years of age or older, due to expanded CDC guidance. Per that guidance , adults who received their second Pfizer or Moderna COVID-19 vaccine at least six months ago are eligible to receive a booster shot. Those who received a J&J/Jansen COVID-19 vaccine ... (click for more)

Opinion

Alarming Case Of Boy With Assault Rifle - And Response

The Rittenhouse case of boy and gun should alarm each of us. That child, minus the cape, asked his mom to take him to Kenosha. He lives in Illinois. Mom said yes. "Why Kyle darling, do you want to go to Kenosha?" Kyle says to mom, I will take my EMT bag and help." "Oh, darlin boy, that is so nice." Kyle packs and with him is an AR 15 assault rifle, with enough ammunition to ... (click for more)

Roy Exum: “We Won’t Bend”

When you pause before your Thanksgiving tomorrow, kindly add the Editorial Board of The Wall Street Journal to your list of thanks. It seems that some of America’s most agonized “progressives” have delivered a petition to the WSJ demanding the newspaper cease publishing its annual Thanksgiving editorials. These misfits claim the stories glorify our forebearers and “it’s time to ... (click for more)

Sports

Dan Fleser: Current Collection Of Vols Stepped Right Through The Fire

The term “Senior Day” still suffices for what will take place at Neyland Stadium on Saturday. Several Vols will run through the “T” before their final home football game, which will be against SEC and instate rival Vanderbilt. The players’ individual profiles, though, reflect how much this tradition has been broadened by the prevailing circumstances. It’s a banner day in need ... (click for more)

Lady Vols Head West To Take On Kansas, Oklahoma State

No. 11/10 Tennessee (4-0) will be in Las Vegas this week for the South Point Thanksgiving Shootout, facing Kansas (4-0) on Friday and Oklahoma State (3-1) on Saturday. Both contests will tip off at 6:30 p.m. ET (3:30 p.m. Pacific) at South Point Arena. The set of games marks the second and third straight contests against Big 12 foes, as the Lady Vols toppled No. 12/21 ... (click for more)


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