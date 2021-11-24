Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:
No Bills:
1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/17/2021
1 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF MARIJUANA 11/17/2021
1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021
1 HALL, MICHAEL ANTHONY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/17/2021
1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF MARIJUANAS FOR RESALE 11/17/2021
1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF MARIJUANA 11/17/2021
True Bills:
312440 1 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE POSSESSION OF AMPHETAMINE 11/17/2021
312440 2 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021
312440 3 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE RECKLESS DRIVING 11/17/2021
312440 4 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021
312440 5 ADKINS, KEIRON DOMINIQUE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312441 1 AMMANN, CODY RICHARD JOHN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021
312441 2 AMMANN, CODY RICHARD JOHN VANDALISM 11/17/2021
312442 1 ARMOUR, SONYA D DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021
312442 2 ARMOUR, SONYA D VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/17/2021
312442 3 ARMOUR, SONYA D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312444 1 BUCKLES, LARRY BLAKE AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021
312444 2 BUCKLES, LARRY BLAKE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021
312443 1 BALLOU-PRITCHETT, JAN LATASHA AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021
312443 2 BALLOU-PRITCHETT, JAN LATASHA THEFT OF PROPERTY 11/17/2021
312445 1 BEATY, MARSHALL CLIFTON BURGLARY OF AN AUTO 11/17/2021
312445 2 BEATY, MARSHALL CLIFTON CRIMINAL TRESPASSING 11/17/2021
312445 3 BEATY, MARSHALL CLIFTON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021
312445 4 BEATY, MARSHALL CLIFTON POSSESSION OF LEGEND DRUGS 11/17/2021
312445 5 BEATY, MARSHALL CLIFTON FAILURE TO APPEAR 11/17/2021
312446 1 BENNETT, JAMES ROBERT ABUSE OF VULNERABLE ADULT 11/17/2021
312446 2 BENNETT, JAMES ROBERT ASSAULT 11/17/2021
312447 1 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021
312447 2 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/17/2021
312447 3 BROBECK, ADAM JACKSON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021
312447 4 BROBECK, ADAM JACKSON FAILURE TO APPEAR 11/17/2021
312448 1 BROWN, ERIC L SPEEDING 11/17/2021
312448 2 BROWN, ERIC L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312449 1 BRUMLOW, WILLIAM STEPHEN THEFT OF PROPERTY 11/17/2021
312450 1 CAL, TEATIO ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021
312450 2 CAL, TEATIO ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021
312450 3 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021
312450 4 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021
312450 5 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021
312450 6 CAL, TEATIO AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021
312451 1 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021
312451 2 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021
312451 3 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021
312451 4 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021
312451 5 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021
312451 6 OWENS, JA'TORIUS DASHUIN AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021
312452 1 CAL, TEATIO EMPLOYING A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021
312453 1 CLEMONS II, JOHNNY JUNIOR AGGRAVATED ARSON 11/17/2021
312455 1 SUTTON, JEREMY OTTO AGGRAVATED ARSON 11/17/2021
312454 1 JOHNSON, TAMARION TERELL AGGRAVATED ARSON 11/17/2021
312456 1 CULBERSON, JANICE NICOLE CHILD NEGLECT 11/17/2021
312456 2 CULBERSON, JANICE NICOLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312457 1 DAVIS, ROBERT JAMES POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/17/2021
312457 2 DAVIS, ROBERT JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021
312458 1 DIAZ GERONIMO, HANI LEAVING THE SCENE 11/17/2021
312458 2 DIAZ GERONIMO, HANI FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021
312458 3 DIAZ GERONIMO, HANI VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/17/2021
312458 4 DIAZ GERONIMO, HANI DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312459 1 ELLIOTT, PATRICK ALLEN BURGLARY OF BUSINESS 11/17/2021
312459 2 ELLIOTT, PATRICK ALLEN VANDALISM 11/17/2021
312460 1 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021
312460 2 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021
312460 3 EVANS, DONAMICHE ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312461 1 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021
312461 2 GIBBS JR, AUTRY FAY FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021
312461 3 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021
312461 4 GIBBS JR, AUTRY FAY SPEEDING 11/17/2021
312461 5 GIBBS JR, AUTRY FAY FAILURE TO APPEAR 11/17/2021
312461 6 GIBBS JR, AUTRY FAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312462 1 GILBERT, KENNETH LEBRON ASSAULT 11/17/2021
312463 1 GILBERT, KENNETH LEBRON VANDALISM 11/17/2021
312463 2 GILBERT, KENNETH LEBRON RESISTING ARREST 11/17/2021
312463 3 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVING WRONG WAY ON ONE WAY 11/17/2021
312463 4 GILBERT, KENNETH LEBRON FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021
312463 5 GILBERT, KENNETH LEBRON FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021
312463 6 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021
312463 7 GILBERT, KENNETH LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312464 1 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
11/17/2021
312464 2 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021
312464 3 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021
312464 4 GOINES, SAMUEL JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021
312464 5 GOINES, SAMUEL JAMES DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021
312464 6 GOINES, SAMUEL JAMES FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021
312464 7 GOINES, SAMUEL JAMES DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021
312465 1 GROSS, JACOB A DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021
312465 2 GROSS, JACOB A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312466 1 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021
312466 2 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/17/2021
312466 3 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 11/17/2021
312466 4 HALL, MICHAEL ANTHONY POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 11/17/2021
312467 1 HINTON, NELSON EUGENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021
312467 2 HINTON, NELSON EUGENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312468 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF HEROIN 11/17/2021
312468 2 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/17/2021
312468 3 HOLLAND, BRITTANY COLETTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021
312469 1 HOWARD, JUSTIN MITCHELL SPEEDING 11/17/2021
312469 2 HOWARD, JUSTIN MITCHELL VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021
312469 3 HOWARD, JUSTIN MITCHELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312470 1 HUBBARD, ANTONIO RODRIQUEZ RECKLESS ENDANGERMENT 11/17/2021
312470 2 HUBBARD, ANTONIO RODRIQUEZ POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
11/17/2021
312471 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021
312472 1 KELLY, SHEALA GENEL AGGRAVATED CHILD ABUSE 11/17/2021
312473 1 KENNEDY, KAREN A ARSON 11/17/2021
312474 1 KNOX, RODNEY FRANKLIN VIOLATION OF LIGHT LAW 11/17/2021
312474 2 KNOX, RODNEY FRANKLIN DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021
312474 3 KNOX, RODNEY FRANKLIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312475 1 LESLIE, LEVI GARY ASSAULT 11/17/2021
312475 2 LESLIE, LEVI GARY DISORDERLY CONDUCT 11/17/2021
312475 3 LESLIE, LEVI GARY RESISTING ARREST 11/17/2021
312475 4 LESLIE, LEVI GARY VANDALISM 11/17/2021
312476 1 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI RECKLESS ENDANGERMENT 11/17/2021
312476 2 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021
312476 3 LOFTIES, JOURNEE DEVELLI POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021
312477 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 11/17/2021
312478 1 MCMILLON SR, JOHNNIE LORENZO THEFT OF PROPERTY 11/17/2021
312479 1 MONTGOMERY, DENZEL MONTEZ POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021
312480 1 MUNSON, CLAY JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021
312480 2 MUNSON, CLAY JOSEPH INTERFERENCE WITH 911 CALL 11/17/2021
312480 3 MUNSON, CLAY JOSEPH FAILURE TO APPEAR 11/17/2021
312481 1 ODUM, DEVONTAY LEBRON DOMESTIC ASSAULT 11/17/2021
312481 2 ODUM, DEVONTAY LEBRON FALSE IMPRISONMENT 11/17/2021
312482 1 ORR SR, RAYMOND EDWARD ASSAULT 11/17/2021
312482 2 ORR SR, RAYMOND EDWARD EVADING ARREST 11/17/2021
312483 1 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/17/2021
312483 2 PARSONS, JOHNNIE MARIA FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/17/2021
312483 3 PARSONS, JOHNNIE MARIA VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 11/17/2021
312483 4 PARSONS, JOHNNIE MARIA VANDALISM 11/17/2021
312483 5 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021
312483 6 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING LEFT OF CENTER 11/17/2021
312483 7 PARSONS, JOHNNIE MARIA FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021
312483 8 PARSONS, JOHNNIE MARIA VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/17/2021
312483 9 PARSONS, JOHNNIE MARIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312484 1 PASCUAL, KEVIN NATANAEL ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/17/2021
312484 2 PASCUAL, KEVIN NATANAEL AGGRAVATED ASSAULT 11/17/2021
312485 1 POMALES, PEDRO FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/17/2021
312485 2 POMALES, PEDRO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312486 1 ROLLINS, MARY L THEFT OF PROPERTY 11/17/2021
312487 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON THEFT OF PROPERTY 11/17/2021
312488 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
11/17/2021
312489 1 TAYLOR, CARLTON LEWIS DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/17/2021
312489 2 TAYLOR, CARLTON LEWIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE THIRD OFFENSE 11/17/2021
312490 1 TAYLOR, JAMES AMAUD POSSESSION OF ALPRAZOLAM 11/17/2021
312490 2 TAYLOR, JAMES AMAUD BURGLARY OF A BUSINESS 11/17/2021
312490 3 TAYLOR, JAMES AMAUD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021
312491 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 11/17/2021
312491 2 THOMAS JR, DARYL CORLELL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021
312493 1 WASSON, DESMON JAJUAN ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 11/17/2021
312493 2 WASSON, DESMON JAJUAN AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021
312492 1 TURNER, MYZON ALEXANDER ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 11/17/2021
312492 2 TURNER, MYZON ALEXANDER AGGRAVATED BURGLARY 11/17/2021
312494 1 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/17/2021
312494 2 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312494 3 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/17/2021
312494 4 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021
312494 5 WALKER, DEZMON QUINTEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021
312495 1 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/17/2021
312495 2 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021
312496 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/17/2021
312496 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021
312496 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312497 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN THEFT OF PROPERTY 11/17/2021
312497 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
11/17/2021
312497 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/17/2021
312497 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/17/2021
312498 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 11/17/2021