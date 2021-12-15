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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, December 15, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

True Bills:

312612 1 APPLEBY, SEAN S DRIVING LEFT OF CENTER 12/15/2021
312612 2 APPLEBY, SEAN S VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 12/15/2021
312612 3 APPLEBY, SEAN S DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/15/2021
312613 1 COX, AMANDA PAIGE POSSESSION OF HEROIN 12/15/2021
312613 2 COX, AMANDA PAIGE TAMPERING WITH EVIDENCE 12/15/2021
312613 3 COX, AMANDA PAIGE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/15/2021
312613 4 COX, AMANDA PAIGE CRIMINAL IMPERSONATION 12/15/2021
312613 5 COX, AMANDA PAIGE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/15/2021
312614 1 DAVIS, TIMOTHY SAMUEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/15/2021
312614 2 DAVIS, TIMOTHY SAMUEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/15/2021
312619 1 RIDLEY JR, JESSE RAYMOND AGGRAVATED ASSAULT 12/15/2021
312619 2 RIDLEY JR, JESSE RAYMOND AGGRAVATED RIOT 12/15/2021
312619 3 RIDLEY JR, JESSE RAYMOND CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 12/15/2021
312616 1 DUPREE, JAMES CORNELIUS AGGRAVATED ASSAULT 12/15/2021
312616 2 DUPREE, JAMES CORNELIUS AGGRAVATED RIOT 12/15/2021
312616 3 DUPREE, JAMES CORNELIUS CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 12/15/2021
312617 1 EPPS, LEONTA DEMON AGGRAVATED ASSAULT 12/15/2021
312617 2 EPPS, LEONTA DEMON AGGRAVATED RIOT 12/15/2021
312617 3 EPPS, LEONTA DEMON CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 12/15/2021
312615 1 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 12/15/2021

312615 2 DELONEY, LUSTER DEWAYNE AGGRAVATED RIOT 12/15/2021
312615 3 DELONEY, LUSTER DEWAYNE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 12/15/2021
312618 1 KENNEY, CHRISTOPHER ERIC AGGRAVATED ASSAULT 12/15/2021
312618 2 KENNEY, CHRISTOPHER ERIC AGGRAVATED RIOT 12/15/2021
312618 3 KENNEY, CHRISTOPHER ERIC CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 12/15/2021
312620 1 FITCH, MARKEL L EVADING ARREST 12/15/2021
312622 1 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 12/15/2021
312622 2 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSS.

OF FIREARM UNDER THE INFLUENCE 12/15/2021
312622 3 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 12/15/2021
312622 4 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/15/2021
312621 1 FITCH, MARKEL L UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 12/15/2021
312621 2 FITCH, MARKEL L POSS. OF FIREARM UNDER THE INFLUENCE 12/15/2021
312621 3 FITCH, MARKEL L POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 12/15/2021
312621 4 FITCH, MARKEL L POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/15/2021
312623 1 FREEMAN, BRANDON KYLE VIOLATION OF LIGHT LAW 12/15/2021
312623 2 FREEMAN, BRANDON KYLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/15/2021
312624 1 GIBSON, MICHAEL JOSEPH RETALIATION 12/15/2021
312624 2 GIBSON, MICHAEL JOSEPH TAMPERING WITH EVIDENCE 12/15/2021
312624 3 GIBSON, MICHAEL JOSEPH RESISTING ARREST 12/15/2021
312624 4 GIBSON, MICHAEL JOSEPH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/15/2021
312625 1 GIBSON, MICHAEL JOSEPH POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/15/2021
312625 2 GIBSON, MICHAEL JOSEPH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/15/2021

312625 3 GIBSON, MICHAEL JOSEPH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/15/2021
312625 4 GIBSON, MICHAEL JOSEPH RESISTING ARREST 12/15/2021
312626 1 GOINS, BRANDON LEE THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312626 2 GOINS, BRANDON LEE THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312628 1 WHALEY, ZACHARY KEITH THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312628 2 WHALEY, ZACHARY KEITH BURGLARY 12/15/2021
312627 1 GOINS, BRANDON LEE THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312627 2 GOINS, BRANDON LEE BURGLARY 12/15/2021
312629 1 HARVEY, DERRICK DEMARIO SECOND DEGREE MURDER 12/15/2021
312629 2 HARVEY, DERRICK DEMARIO POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 12/15/2021
312630 1 HILL, JACARIOS TREON BURGLARY OF A BUSINESS 12/15/2021
312630 2 HILL, JACARIOS TREON THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312630 3 HILL, JACARIOS TREON VANDALISM 12/15/2021
312631 1 HUBBARD, ANTONIO RODRIQUEZ VANDALISM 12/15/2021
312632 1 HUBBARD, ERIC BLAIR EVADING ARREST 12/15/2021
312632 2 HUBBARD, ERIC BLAIR VIOLATION OF REGISTRATION LAW 12/15/2021
312634 1 KRUM, ERIC SEAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/15/2021
312634 2 KRUM, ERIC SEAN POSSESSION OF HEROIN 12/15/2021
312634 3 KRUM, ERIC SEAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/15/2021
312633 1 KONRAD, KORI LYNEA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/15/2021
312633 2 KONRAD, KORI LYNEA POSSESSION OF HEROIN 12/15/2021
312633 3 KONRAD, KORI LYNEA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/15/2021

312635 1 MARANIC, TRISTAN L VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 12/15/2021
312635 2 MARANIC, TRISTAN L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/15/2021
312636 1 MCNABB, LAUREN ASHLEY AGGRAVATED BURGLARY 12/15/2021
312636 2 MCNABB, LAUREN ASHLEY THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312636 3 MCNABB, LAUREN ASHLEY AGGRAVATED BURGLARY 12/15/2021
312636 4 MCNABB, LAUREN ASHLEY THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312636 5 MCNABB, LAUREN ASHLEY AGGRAVATED BURGLARY 12/15/2021
312637 1 WALL, LAUREN AGGRAVATED BURGLARY 12/15/2021
312637 2 WALL, LAUREN THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312637 3 WALL, LAUREN AGGRAVATED BURGLARY 12/15/2021
312637 4 WALL, LAUREN THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312637 5 WALL, LAUREN AGGRAVATED BURGLARY 12/15/2021
312638 1 MILLER, ANTHONY JOSEPH AGGRAVATED ASSAULT 12/15/2021
312639 1 PIERCY, AMY RACHELLE AGGRAVATED ASSAULT 12/15/2021
312640 1 RAY, LAVONTAE KEJUAN THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312641 1 REDDEN, ESHANNA BERNICE THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312641 2 REDDEN, ESHANNA BERNICE CRIMINAL SIMULATION 12/15/2021
312642 1 RHEA JR, WILLIAM DAVID THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312643 1 RHEA JR, WILLIAM DAVID POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/15/2021
312644 1 ROLLINS, DAKOTA RICHARD VANDALISM 12/15/2021
312644 2 ROLLINS, DAKOTA RICHARD FAILURE TO APPEAR 12/15/2021
312645 1 SHARP, ANDREW J SPEEDING 12/15/2021

312645 2 SHARP, ANDREW J VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 12/15/2021
312645 3 SHARP, ANDREW J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/15/2021
312646 1 SHERRILL, MICHAEL P THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312648 1 SHERRILL, RITA JUAN FRAUDULENT RECEIPT OF FOOD ASSISTANCE 12/15/2021
312647 1 SHERRILL, MICHAEL P FRAUDULENT RECEIPT OF FOOD ASSISTANCE 12/15/2021
312649 1 SHERRILL, RITA JUAN THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312650 1 SMITH, TOSHIA LAURAY FORGERY 12/15/2021
312650 2 SMITH, TOSHIA LAURAY FORGERY 12/15/2021
312650 3 SMITH, TOSHIA LAURAY THEFT OF IDENTITY 12/15/2021
312651 1 VASQUEZ-DOMIGUEZ, JUANA ADELIA DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/15/2021
312651 2 VASQUEZ-DOMIGUEZ, JUANA ADELIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/15/2021
312652 1 WALL, LAUREN THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312653 1 WHALEY, ZACHARY KEITH THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312653 2 WHALEY, ZACHARY KEITH THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312653 3 WHALEY, ZACHARY KEITH POSSESSION OF ALPRAZOLAM 12/15/2021
312653 4 WHALEY, ZACHARY KEITH DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/15/2021
312654 1 WHITAKER, JENNIFER CAITLIN POSSESSION OF HEROIN 12/15/2021
312654 2 WHITAKER, JENNIFER CAITLIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/15/2021
312655 1 WILLIAMS, TONY CORTEZ BURGLARY OF AN AUTO 12/15/2021
312655 2 WILLIAMS, TONY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 12/15/2021
312656 1 WRIGHT, ARTHUR CRAIG THEFT OF PROPERTY 12/15/2021

 


December 15, 2021

TVA Storm Damage Recovery Update: Wednesday

December 15, 2021

Police Blotter: Officers Try To Get "Dive-Bombing" Bird Out Of House; Man Slashes Woman's Tires When She Won't Give Him A Ride

December 15, 2021

Edward Garrett, 30, Arrested For Domestic Assault On Maple Street Court Tuesday Morning


More than 8,000 additional consumers impacted by weekend storms now have electric power restored to their homes and businesses over the past 24-hours through the combined efforts of Tennessee ... (click for more)

A woman on West 40th Street called police and said she had a small bird trapped inside her home that would not fly out her open door. The bird continued to "dive-bomb" toward the officer's feet ... (click for more)

Edward Garrett, 30, was arrested for domestic assault Tuesday morning on Maple Street Court. At approximately 9:56 a.m., Chattanooga Police responded to the 600 block of Maple Street Court ... (click for more)



Breaking News

TVA Storm Damage Recovery Update: Wednesday

More than 8,000 additional consumers impacted by weekend storms now have electric power restored to their homes and businesses over the past 24-hours through the combined efforts of Tennessee Valley Authority and local power company personnel working in northwest Tennessee and western Kentucky. As of noon on Wednesday, about 19,000 remain without power in the region, down from ... (click for more)

Police Blotter: Officers Try To Get "Dive-Bombing" Bird Out Of House; Man Slashes Woman's Tires When She Won't Give Him A Ride

A woman on West 40th Street called police and said she had a small bird trapped inside her home that would not fly out her open door. The bird continued to "dive-bomb" toward the officer's feet or beneath a bed and fly back up and away to different high points. Attempts to detain the bird with a bag were unsuccessful. All interior doors of the residence were closed once the bird ... (click for more)

Opinion

Thanks To Judge Bean For His Service On And Off The Bench

Chattanooga City Court Judge Russell Bean will be stepping off the bench at the end of his current term. I don’t think our community realizes his value. If you could follow Judge Bean around during the week and on the weekend you’d find him at many community events, visiting sick friends in the hospital and going to funeral visitations. He even enjoys eating with his broadcasting ... (click for more)

Roy Exum: No More Ds Or Fs

In California some of the largest school districts – like Los Angeles, Oakland and San Diego – are phasing out ‘D’ and ‘F’ grades in “an attempt to reengage students” and boost entry into the state’s colleges. Instead they give a child an “incomplete.” Already some school districts have switched to “pass-fail” from letter grades. “Our hope is that students begin to see schools as ... (click for more)

Sports

Chandler Has 1st Double-Double As Vols Beat USC Upstate, 96-52

Tennessee's most complete performance of the season was on display Tuesday night at Thompson-Boling Arena, as the Volunteers took down USC Upstate, 96-52. Kennedy Chandler notched his first career double-double, scoring 15 points and adding 10 assists. He became the first Volunteer this season to log 10+ assists in a game. The team compiled 29 assists, the most in a game since ... (click for more)

UTC Trio Named HERO Sports All-American

It’s that time of year. One of wonder and excitement…it’s when the All-America lists are announced. Truly, ‘tis the season. The Chattanooga Mocs boast three on the first major awards list. HERO Sports announced the teams on Tuesday with offensive lineman Cole Strange, defensive lineman Devonnsha Maxwell and running back Ailym Ford mention. “They’re very deserving,” Coach ... (click for more)


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