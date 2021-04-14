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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, April 14, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 ATKINS, TRACY DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 04/14/2021
1 ATKINS, TRACY DEWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 04/14/2021
1 CONYERS, MITCHELL LAMAR POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO 04/14/2021
2 CONYERS, MITCHELL LAMAR DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 04/14/2021
1 COTTER, SARA ABIGALE POSS. HEROIN FOR RESALE 04/14/2021
2 COTTER, SARA ABIGALE POSS. OF HEROIN FOR RESALE 04/14/2021
3 COTTER, SARA ABIGALE POSS. HEROIN FOR RESALE 04/14/2021
1 ERVIN, EZRA SHAWN DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 04/14/2021
1 GARNER, DWIGHT VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 04/14/2021
1 HENSLEY, DAVID AURICE AGGRAVATED ASSAULT 04/14/2021
1 MOSES, ALVIN LEE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/14/2021
2 MOSES, ALVIN LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/14/2021
1 OAKLEY, TADARREL LEBRON DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 04/14/2021
1 WIGFALL, TERRANCE DANIEL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 04/14/2021
1 OLIVER, BRANDON DEWAYNE DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 04/14/2021
2 OLIVER, BRANDON DEWAYNE SURRENDER OF LICENSE OR REGISTRATION UPON REVOCATI 04/14/2021
3 OLIVER, BRANDON DEWAYNE REGISTRATION, EXPIRED 04/14/2021
4 OLIVER, BRANDON DEWAYNE FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/14/2021
5 OLIVER, BRANDON DEWAYNE FAILURE TO APPEAR 04/14/2021

True Bills:

311335 1 BALLARD, JAMES EDWARD DISORDERLY CONDUCT 04/14/2021
311336 1 BOYD, TRAVIS JUSTIN ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 04/14/2021
311337 1 KELLEY, JAMES TYLER ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 04/14/2021
311338 1 BRYANT JR, MEL MAURICE DOMESTIC ASSAULT 04/14/2021
311339 1 CONNORS, JONATHAN CORY POSSESSION OF COCAINE 04/14/2021
311339 2 CONNORS, JONATHAN CORY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/14/2021
311340 1 CONNORS, JONATHAN CORY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 04/14/2021
311340 2 CONNORS, JONATHAN CORY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/14/2021
311341 1 CONYERS, MITCHELL LAMAR CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR 04/14/2021
311341 2 CONYERS, MITCHELL LAMAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 04/14/2021
311341 3 CONYERS, MITCHELL LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/14/2021
311341 4 CONYERS, MITCHELL LAMAR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/14/2021
311342 1 COOK, JERICK T RECKLESS DRIVING 04/14/2021
311342 2 COOK, JERICK T DRINKING UNDER AGE 04/14/2021
311342 3 COOK, JERICK T DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/14/2021
311343 1 COTHRAN, JASON AARON VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 04/14/2021
311344 1 COWAN, BESS J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/14/2021
311345 1 GARRETT, MICHAEL ANTONIO ASSAULT 04/14/2021
311345 2 GARRETT, MICHAEL ANTONIO RESISTING ARREST 04/14/2021
311345 3 GARRETT, MICHAEL ANTONIO EVADING ARREST 04/14/2021

311345 4 GARRETT, MICHAEL ANTONIO DISORDERLY CONDUCT 04/14/2021
311345 5 GARRETT, MICHAEL ANTONIO AGGRAVATED ASSAULT 04/14/2021
311346 1 GEARING, DESMOND JERQUAN CRIMINAL SIMULATION 04/14/2021
311347 1 GEARING, DESMOND JERQUAN CRIMINAL SIMULATION 04/14/2021
311348 1 GONZALEZ CUELLAR, AUGUSTO CHILD ABUSE 04/14/2021
311349 1 JONES, KENNETH C AGGRAVATED ASSAULT 04/14/2021
311349 2 JONES, KENNETH C RECKLESS ENDANGERMENT 04/14/2021
311349 3 JONES, KENNETH C VANDALISM 04/14/2021
311350 1 LANDRY JR, SYDE JAMES BURGLARY OF AN AUTO 04/14/2021
311350 2 LANDRY JR, SYDE JAMES BURGLARY OF AN AUTO 04/14/2021
311350 3 LANDRY JR, SYDE JAMES DISORDERLY CONDUCT 04/14/2021
311350 4 LANDRY JR, SYDE JAMES PUBLIC INTOXICATION 04/14/2021
311351 1 LAWSON, MAX NICKALUS CRIMINAL TRESPASSING 04/14/2021
311352 1 LEKO, KEVIN J POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 04/14/2021
311353 1 LOPEZ, VICTOR ARIR AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/14/2021
311354 1 LOWRY, JEREMY MICHAEL AGGRAVATED ASSAULT 04/14/2021
311355 1 MATTHEWS, KAMEL WILLIAM THEFT OF PROPERTY 04/14/2021
311355 2 MATTHEWS, KAMEL WILLIAM AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 04/14/2021
311355 3 MATTHEWS, KAMEL WILLIAM EVADING ARREST 04/14/2021
311356 1 NORMAN, ALEXIS MARIE THEFT OF PROPERTY 04/14/2021
311357 1 OAKLEY, TADARREL LEBRON UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM 04/14/2021
311357 2 OAKLEY, TADARREL LEBRON DRIVING LEFT OF CENTER 04/14/2021

311357 3 OAKLEY, TADARREL LEBRON SPEEDING 04/14/2021
311357 4 OAKLEY, TADARREL LEBRON RECKLESS DRIVING 04/14/2021
311357 5 OAKLEY, TADARREL LEBRON FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/14/2021
311357 6 OAKLEY, TADARREL LEBRON DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/14/2021
311357 7 OAKLEY, TADARREL LEBRON FAILURE TO APPEAR 04/14/2021
311358 1 ODOM, COURTNEY L DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/14/2021
311358 2 ODOM, COURTNEY L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/14/2021
311359 1 PANTAGES, MICHAEL DAMIAN FELON IN POSSESSION OF FIREARM 04/14/2021
311359 2 PANTAGES, MICHAEL DAMIAN PUBLIC INTOXICATION 04/14/2021
311360 1 PARSLEY, CHARLES A AGGRAVATED BURGLARY 04/14/2021
311360 2 PARSLEY, CHARLES A THEFT OF PROPERTY 04/14/2021
311361 1 PICKETT JR, TONY ERIC DOMESTIC ASSAULT 04/14/2021
311361 2 PICKETT JR, TONY ERIC DOMESTIC ASSAULT 04/14/2021
311361 3 PICKETT JR, TONY ERIC DOMESTIC ASSAULT 04/14/2021
311361 4 PICKETT JR, TONY ERIC AGGRAVATED BURGLARY 04/14/2021
311361 5 PICKETT JR, TONY ERIC AGGRAVATED BURGLARY 04/14/2021
311361 6 PICKETT JR, TONY ERIC THEFT OF PROPERTY 04/14/2021
311361 7 PICKETT JR, TONY ERIC THEFT OF PROPERTY 04/14/2021
311361 8 PICKETT JR, TONY ERIC FAILURE TO APPEAR 04/14/2021
311362 1 STERLING JR, SHERWIN LAMAR AGGRAVATED ASSAULT 04/14/2021
311363 1 SUTTON, BRUCE WAYNE AGGRAVATED ASSAULT 04/14/2021
311363 2 SUTTON, BRUCE WAYNE AGGRAVATED ASSAULT 04/14/2021

311363 3 SUTTON, BRUCE WAYNE POSSESSION OF HEROIN 04/14/2021
311363 4 SUTTON, BRUCE WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/14/2021
311364 1 THOMPSON, WILLIE JAMES VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 04/14/2021
311365 1 TREW, KEVIN DENTFORD POSSESSION OF FENTANYL 04/14/2021
311365 2 TREW, KEVIN DENTFORD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/14/2021
311365 3 TREW, KEVIN DENTFORD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/14/2021
311366 1 WALKER, DUSTIN TRAVONNE ASSAULT 04/14/2021
311367 1 WIGFALL, TERRANCE DANIEL POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 04/14/2021
311368 1 WIRICK, BRANDON MICHAEL POSSESSION OF HANDGUN UNDER THE INFLUENCE 04/14/2021
311368 2 WIRICK, BRANDON MICHAEL VIOLATION OF LIGHT LAW 04/14/2021
311368 3 WIRICK, BRANDON MICHAEL VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 04/14/2021
311368 4 WIRICK, BRANDON MICHAEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/14/2021
311369 1 WORKS, JAMES ALEXANDER POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/14/2021


April 20, 2021

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April 14, 2021

DA, Police Seek New Clues In Deaths Of 2 Senior Citizens Last Dec. 1 At Oak Grove

April 14, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills


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Breaking News

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DA, Police Seek New Clues In Deaths Of 2 Senior Citizens Last Dec. 1 At Oak Grove

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