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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, April 7, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BEARD, LATASHIA DENISE CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
1 HIGH, MARCUS ANTUANE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 04/07/2021
1 KIRK, DIMESHA MESHAWN BURGLARY OF BUSINESS 04/07/2021
1 OAKLEY, TADARREL LEBRON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/07/2021
1 PITTMAN, JAMIE LEE FOLLOWING TOO CLOSELY 04/07/2021
1 PITTMAN, JAMIE LEE IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 04/07/2021
1 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021
2 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021
3 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021
4 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021
5 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021
6 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021
7 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (5) 04/07/2021
8 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (6) 04/07/2021
9 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (7) 04/07/2021
10 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (8) 04/07/2021
11 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (9) 04/07/2021
12 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (10) 04/07/2021
13 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (11) 04/07/2021
14 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (13) 04/07/2021

15 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (14) 04/07/2021
16 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (15) 04/07/2021
17 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (12) 04/07/2021
1 STOUDEMIRE, BERNARD LABRON FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/07/2021
1 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE CRACK COCAINE FOR RESALE 04/07/2021
1 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE MARIJUANA FOR RESALE 04/07/2021

True Bills:

311265 1 BEARD, LATASHIA DENISE CRIMINAL SIMULATION 04/07/2021
311266 1 BEARD, LATASHIA DENISE ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311266 2 BEARD, LATASHIA DENISE CRIMINAL SIMULATION 04/07/2021
311267 1 BELL, RUFIO C DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021
311267 2 BELL, RUFIO C RECKLESS DRIVING 04/07/2021
311267 3 BELL, RUFIO C DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311268 1 BENNETT, ERIC FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/07/2021
311268 2 BENNETT, ERIC DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311269 1 BRANHAM, LUCAS STUART POSSESSION OF FENTANYL 04/07/2021
311269 2 BRANHAM, LUCAS STUART POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021
311270 1 BRANHAM, LUCAS STUART THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311271 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311272 1 CLAY, CLAUDETTE ROCHELLE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 04/07/2021
311272 2 CLAY, CLAUDETTE ROCHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021
311273 1 COFFELT, PHILLIP DEVON EVADING ARREST 04/07/2021
311273 2 COFFELT, PHILLIP DEVON THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311273 3 COFFELT, PHILLIP DEVON RESISTING ARREST 04/07/2021
311273 4 COFFELT, PHILLIP DEVON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
04/07/2021
311273 5 COFFELT, PHILLIP DEVON POSSESSION OF A HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 04/07/2021
311273 6 COFFELT, PHILLIP DEVON POSS. OF A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 04/07/2021

311273 7 COFFELT, PHILLIP DEVON POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 04/07/2021
311273 8 COFFELT, PHILLIP DEVON POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 04/07/2021
311273 9 COFFELT, PHILLIP DEVON POSSESSION OF LEGEND DRUG 04/07/2021
311273 10 COFFELT, PHILLIP DEVON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021
311273 11 COFFELT, PHILLIP DEVON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/07/2021
311273 12 COFFELT, PHILLIP DEVON POSS. OF HEROIN FOR RESALE 04/07/2021
311274 1 COLBAUGH, THOMAS EUGENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/07/2021
311274 2 COLBAUGH, THOMAS EUGENE EVADING ARREST 04/07/2021
311274 3 COLBAUGH, THOMAS EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021
311275 1 COLLIER, CORDELLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION WHILE AN INMATE 04/07/2021
311276 1 CONLEY JR, GEORGE T DRIVING LEFT OF CENTER 04/07/2021
311276 2 CONLEY JR, GEORGE T DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021
311276 3 CONLEY JR, GEORGE T DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311277 1 CONWAY, HUNTER EDWIN RECKLESS DRIVING 04/07/2021
311277 2 CONWAY, HUNTER EDWIN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021
311277 3 CONWAY, HUNTER EDWIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311279 1 KING JR, KENNETH FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 04/07/2021
311278 1 ELLISON, HARRISON ALEXANDER FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 04/07/2021
311280 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY 04/07/2021
311281 1 GATES, MECKEAL VINCENT SPEEDING 04/07/2021
311281 2 GATES, MECKEAL VINCENT RECKLESS DRIVING 04/07/2021
311281 3 GATES, MECKEAL VINCENT DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311282 1 GEARING, DESMOND JERQUAN AGGRAVATED ROBBERY 04/07/2021
311283 1 GLOVER, IMARI CHARBEZ RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021
311283 2 GLOVER, IMARI CHARBEZ EVADING ARREST 04/07/2021
311283 3 GLOVER, IMARI CHARBEZ DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/07/2021
311284 1 GORDON, MICHAEL ANGELO BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021
311285 1 HARRIS, JAMES RAY AGGRAVATED RAPE 04/07/2021
311285 2 HARRIS, JAMES RAY DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021
311285 3 HARRIS, JAMES RAY ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 04/07/2021
311286 1 HARRIS, JAMES RAY AGGRAVATED ROBBERY 04/07/2021
311286 2 HARRIS, JAMES RAY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/07/2021
311287 1 HICKS, TORREY D SPEEDING 04/07/2021
311287 2 HICKS, TORREY D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311288 1 HIGH, MARCUS ANTUANE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 04/07/2021
311288 2 HIGH, MARCUS ANTUANE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021
311288 3 HIGH, MARCUS ANTUANE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/07/2021
311289 1 HILL, JAMES SCOTT ATTEMPTED BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021
311289 2 HILL, JAMES SCOTT BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021
311289 3 HILL, JAMES SCOTT THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311290 1 HYAMS, JAMES A DRIVING THE WRONG WAY ON A ONE-WAY STREET 04/07/2021
311290 2 HYAMS, JAMES A DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021
311290 3 HYAMS, JAMES A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311291 1 JACKSON, MORRIS POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 04/07/2021

311291 2 JACKSON, MORRIS POSS. OF COCAINE FOR RESALE 04/07/2021
311292 1 JOHNSON, JA'SIAH JAWON ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 04/07/2021
311292 2 JOHNSON, JA'SIAH JAWON ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 04/07/2021
311292 3 JOHNSON, JA'SIAH JAWON AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021
311292 4 JOHNSON, JA'SIAH JAWON EMPLOY FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 04/07/2021
311293 1 JOHNSON, KYLE AGGRAVATED STATUTORY RAPE 04/07/2021
311294 1 JONES, DAMEAN ALEXANDER EVADING ARREST 04/07/2021
311294 2 JONES, DAMEAN ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311294 3 JONES, DAMEAN ALEXANDER RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021
311294 4 JONES, DAMEAN ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311295 1 JONES, FELICIA YVONNE THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311296 1 JONES, KENNETH C AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021
311296 2 JONES, KENNETH C RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021
311296 3 JONES, KENNETH C POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 04/07/2021
311297 1 KILGORE, DEREK SPEEDING 04/07/2021
311297 2 KILGORE, DEREK DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021
311297 3 KILGORE, DEREK DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311298 1 KIRK, DIMESHA MESHAWN THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311299 1 KIRK, DIMESHA MESHAWN THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311300 1 LAWRENCE, WESLEY RANDALL AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021
311301 1 LEONARD, ROBERT TOBIAH EVADING ARREST 04/07/2021
311301 2 LEONARD, ROBERT TOBIAH AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021

311301 3 LEONARD, ROBERT TOBIAH THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311301 4 LEONARD, ROBERT TOBIAH THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311301 5 LEONARD, ROBERT TOBIAH EVADING ARREST 04/07/2021
311302 1 LINDSEY, DIESHUNN SHUN RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021
311302 2 LINDSEY, DIESHUNN SHUN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/07/2021
311302 3 LINDSEY, DIESHUNN SHUN VANDALISM 04/07/2021
311302 4 LINDSEY, DIESHUNN SHUN RESISTING ARREST 04/07/2021
311302 5 LINDSEY, DIESHUNN SHUN POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY 04/07/2021
311302 6 LINDSEY, DIESHUNN SHUN POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311302 7 LINDSEY, DIESHUNN SHUN INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 04/07/2021
311303 1 MADDEN, PATRICIA LYNN THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311304 1 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT CAR JACKING 04/07/2021
311304 2 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT AGGRAVATED ROBBERY 04/07/2021
311305 1 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021
311305 2 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT VANDALISM 04/07/2021
311305 3 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT EVADING ARREST 04/07/2021
311305 4 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT EVADING ARREST 04/07/2021
311305 5 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT RECKLESS DRIVING 04/07/2021
311306 1 MCINTOSH, PATRICK LYNN VIOLATION OF LIGHT LAW 04/07/2021
311306 2 MCINTOSH, PATRICK LYNN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/07/2021
311306 3 MCINTOSH, PATRICK LYNN POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311306 4 MCINTOSH, PATRICK LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311307 1 MERCIERS, JOSHUA DAVID RECKLESS DRIVING 04/07/2021
311307 2 MERCIERS, JOSHUA DAVID VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 04/07/2021
311307 3 MERCIERS, JOSHUA DAVID DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/07/2021
311307 4 MERCIERS, JOSHUA DAVID RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021
311307 5 MERCIERS, JOSHUA DAVID EVADING ARREST 04/07/2021
311307 6 MERCIERS, JOSHUA DAVID RESISTING ARREST 04/07/2021
311307 7 MERCIERS, JOSHUA DAVID VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/07/2021
311307 8 MERCIERS, JOSHUA DAVID LEAVING THE SCENE 04/07/2021
311308 1 MOORE, CODY DANIEL BURGLARY OF A BUSINESS 04/07/2021
311308 2 MOORE, CODY DANIEL BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021
311308 3 MOORE, CODY DANIEL THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311308 4 MOORE, CODY DANIEL VANDALISM 04/07/2021
311308 5 MOORE, CODY DANIEL RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021
311309 1 OAKLEY, TADARREL LEBRON POSSESSION OF FIREARM WITH A PRIOR DOMESTIC ASSAULT
CONVICTION
04/07/2021
311310 1 ODUM, CORNELIUS LEBRON DOMESTIC ASSAULT 04/07/2021
311311 1 PERRUSO, RHONDA LYNN RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021
311311 2 PERRUSO, RHONDA LYNN DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/07/2021
311311 3 PERRUSO, RHONDA LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311312 1 PITTMAN, JAMIE LEE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021
311312 2 PITTMAN, JAMIE LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311313 1 POWELL, STEPHEN LOGAN AGGRAVATED BURGLARY 04/07/2021
311313 2 POWELL, STEPHEN LOGAN AGGRAVATED ROBBERY 04/07/2021

311314 1 REEVES 3RD, JACKIE NM THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311314 2 REEVES 3RD, JACKIE NM VANDALISM 04/07/2021
311314 3 REEVES 3RD, JACKIE NM THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311314 4 REEVES 3RD, JACKIE NM VANDALISM 04/07/2021
311314 5 REEVES 3RD, JACKIE NM THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311314 6 REEVES 3RD, JACKIE NM THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311315 1 RICHARDSON, DAVID LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 04/07/2021
311316 1 ROLAND, TY ALLEN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021
311316 2 ROLAND, TY ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311317 1 SIMMONS, DENISHA ANN THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311318 1 SMITH, STEVEN KENNETH THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311319 1 STOUDEMIRE, BERNARD LABRON DRIVINF LEFT OF CENTER 04/07/2021
311319 2 STOUDEMIRE, BERNARD LABRON FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/07/2021
311319 3 STOUDEMIRE, BERNARD LABRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311320 1 SWARTOUT, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311320 2 SWARTOUT, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311321 1 THOMAS, TODD DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 04/07/2021
311321 2 THOMAS, TODD DEWAYNE ASSAULT 04/07/2021
311321 3 THOMAS, TODD DEWAYNE ASSAULT 04/07/2021
311321 4 THOMAS, TODD DEWAYNE EVADING ARREST 04/07/2021
311321 5 THOMAS, TODD DEWAYNE INDECENT EXPOSURE 04/07/2021
311321 6 THOMAS, TODD DEWAYNE RESISTING ARREST 04/07/2021

311322 1 TYSON, DESHAWN MICKELL SPEEDING 04/07/2021
311322 2 TYSON, DESHAWN MICKELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021
311323 1 WEBB, JAMES BRIAN POSSESSION OF LEGEND DRUG 04/07/2021
311323 2 WEBB, JAMES BRIAN POSSESSION OF LEGEND DRUG 04/07/2021
311323 3 WEBB, JAMES BRIAN POSSESSION OF LEGEND DRUG 04/07/2021
311323 4 WEBB, JAMES BRIAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021
311324 1 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE CONSPIRACY TO COMMIT THEFT 04/07/2021
311324 2 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021
311324 3 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE TAMPERING WITH EVIDENCE 04/07/2021
311324 4 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 04/07/2021
311324 5 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 04/07/2021
311324 6 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 04/07/2021
311324 7 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021
311324 8 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 04/07/2021
311325 1 WOMACK, JEREMY BRETT BURGLARY OF A TOOL SHED 04/07/2021
311325 2 WOMACK, JEREMY BRETT THEFT OF PROPERTY 04/07/2021
311325 3 WOMACK, JEREMY BRETT THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

 


April 12, 2021

Police Blotter: Dropped Money Bag At Taziki's Held $3,800 Cash; Man Says He Got Fake $100 Bill From His Boss

April 7, 2021

Police Blotter: Woman Feigns Kidnapping When Other Guy Shows Up; Pair Makes Off With Woman's Purse Left Outside Walmart

April 7, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills


A woman at a residence on Market Street told police that she had stopped at Taziki's Restaurant that afternoon to pick up a to-go order and believes that she dropped her money bag out of her ... (click for more)

A man on Caruthers Road told police he wanted to report that the girl he is on and off again with was threatening to accuse him of holding her hostage. The man showed police a video where she ... (click for more)

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Breaking News

Police Blotter: Dropped Money Bag At Taziki's Held $3,800 Cash; Man Says He Got Fake $100 Bill From His Boss

A woman at a residence on Market Street told police that she had stopped at Taziki's Restaurant that afternoon to pick up a to-go order and believes that she dropped her money bag out of her purse. She says that it held about $3,800 cash. She said she checked with the restaurant and it had not been turned in. * * * Police were dispatched to St. Peter's Episcopal School, ... (click for more)

Police Blotter: Woman Feigns Kidnapping When Other Guy Shows Up; Pair Makes Off With Woman's Purse Left Outside Walmart

A man on Caruthers Road told police he wanted to report that the girl he is on and off again with was threatening to accuse him of holding her hostage. The man showed police a video where she said he was not holding her hostage and that she did it because she didn't want the other guy that had pulled up to see her to know what was going on. Police recovered a stolen vehicle in the ... (click for more)

Opinion

"Doc" Was The Best Of Us

One of my mentors at UTC passed away recently. Dr. Richard "Doc" Wilson was a mentor and friend. He was crazy smart as an award-winning author. His desk reference set of the U.S. presidents won the highest honor in its category. He was also very kind and a servant to anyone who needed help. When our fraternity house burned down he cleared his rental house for everyone that ... (click for more)

Roy Exum: Stop All Mail-In Votes

I’m willing to bet a dime to your doughnut that the commissioner of Major League Baseball, the CEO of Coca-Cola, and the CEO of Delta Air Lines have never voted absentee. Two of these guys have voted the “American way” their whole lives while Coca-Cola’s James Caney is a British citizen so all he can do is make noise about NOB (none of his business, with an accent of a very American ... (click for more)

Sports

Game Time Set For UTC Semifinal vs Furman

The University of Tennessee at Chattanooga women’s soccer team will travel Saturday, April 10 to Greenville, S.C., to take on Furman in the semifinal round of the Southern Conference Tournament. The match is set to kickoff at 7:00 p.m. at Stone Stadium. The Mocs finished 6-2-1 against the league for its best finish in program history in third place. Furman went 6-0-2 against ... (click for more)

Randy Smith: A Big Dance Report Card

The teacher in me has decided to give the recent NCAA Tournament grades for things they accomplished in this COVID-19 season. Most are good, but there are a few things the reigning body of control in collegiate athletics needs to work on. First, the fact that a tournament was played at all is certainly credible. Last year, as the virus was just making its way into the country, ... (click for more)


Happenings

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Business

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Church

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