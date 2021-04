Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 BEARD, LATASHIA DENISE CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

1 HIGH, MARCUS ANTUANE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 04/07/2021

1 KIRK, DIMESHA MESHAWN BURGLARY OF BUSINESS 04/07/2021

1 OAKLEY, TADARREL LEBRON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/07/2021

1 PITTMAN, JAMIE LEE FOLLOWING TOO CLOSELY 04/07/2021

1 PITTMAN, JAMIE LEE IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 04/07/2021

1 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021

2 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021

3 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021

4 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021

5 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021

6 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021

7 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (5) 04/07/2021

8 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (6) 04/07/2021

9 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (7) 04/07/2021

10 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (8) 04/07/2021

11 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (9) 04/07/2021

12 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (10) 04/07/2021

13 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (11) 04/07/2021

14 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (13) 04/07/2021



15 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (14) 04/07/2021

16 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (15) 04/07/2021

17 REEVES 3RD, JACKIE NM BURGLARY OF AN AUTO (12) 04/07/2021

1 STOUDEMIRE, BERNARD LABRON FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/07/2021

1 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE CRACK COCAINE FOR RESALE 04/07/2021

1 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE MARIJUANA FOR RESALE 04/07/2021



True Bills:

311265 1 BEARD, LATASHIA DENISE CRIMINAL SIMULATION 04/07/2021

311266 1 BEARD, LATASHIA DENISE ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311266 2 BEARD, LATASHIA DENISE CRIMINAL SIMULATION 04/07/2021

311267 1 BELL, RUFIO C DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021

311267 2 BELL, RUFIO C RECKLESS DRIVING 04/07/2021

311267 3 BELL, RUFIO C DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311268 1 BENNETT, ERIC FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/07/2021

311268 2 BENNETT, ERIC DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311269 1 BRANHAM, LUCAS STUART POSSESSION OF FENTANYL 04/07/2021

311269 2 BRANHAM, LUCAS STUART POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021

311270 1 BRANHAM, LUCAS STUART THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311271 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311272 1 CLAY, CLAUDETTE ROCHELLE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 04/07/2021

311272 2 CLAY, CLAUDETTE ROCHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021

311273 1 COFFELT, PHILLIP DEVON EVADING ARREST 04/07/2021

311273 2 COFFELT, PHILLIP DEVON THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311273 3 COFFELT, PHILLIP DEVON RESISTING ARREST 04/07/2021

311273 4 COFFELT, PHILLIP DEVON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

04/07/2021

311273 5 COFFELT, PHILLIP DEVON POSSESSION OF A HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 04/07/2021

311273 6 COFFELT, PHILLIP DEVON POSS. OF A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 04/07/2021

311273 7 COFFELT, PHILLIP DEVON POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 04/07/2021

311273 8 COFFELT, PHILLIP DEVON POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 04/07/2021

311273 9 COFFELT, PHILLIP DEVON POSSESSION OF LEGEND DRUG 04/07/2021

311273 10 COFFELT, PHILLIP DEVON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021

311273 11 COFFELT, PHILLIP DEVON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/07/2021

311273 12 COFFELT, PHILLIP DEVON POSS. OF HEROIN FOR RESALE 04/07/2021

311274 1 COLBAUGH, THOMAS EUGENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/07/2021

311274 2 COLBAUGH, THOMAS EUGENE EVADING ARREST 04/07/2021

311274 3 COLBAUGH, THOMAS EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021

311275 1 COLLIER, CORDELLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION WHILE AN INMATE 04/07/2021

311276 1 CONLEY JR, GEORGE T DRIVING LEFT OF CENTER 04/07/2021

311276 2 CONLEY JR, GEORGE T DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021

311276 3 CONLEY JR, GEORGE T DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311277 1 CONWAY, HUNTER EDWIN RECKLESS DRIVING 04/07/2021

311277 2 CONWAY, HUNTER EDWIN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021

311277 3 CONWAY, HUNTER EDWIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311279 1 KING JR, KENNETH FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 04/07/2021

311278 1 ELLISON, HARRISON ALEXANDER FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 04/07/2021

311280 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER BURGLARY 04/07/2021

311281 1 GATES, MECKEAL VINCENT SPEEDING 04/07/2021

311281 2 GATES, MECKEAL VINCENT RECKLESS DRIVING 04/07/2021

311281 3 GATES, MECKEAL VINCENT DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021



311282 1 GEARING, DESMOND JERQUAN AGGRAVATED ROBBERY 04/07/2021

311283 1 GLOVER, IMARI CHARBEZ RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021

311283 2 GLOVER, IMARI CHARBEZ EVADING ARREST 04/07/2021

311283 3 GLOVER, IMARI CHARBEZ DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/07/2021

311284 1 GORDON, MICHAEL ANGELO BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021

311285 1 HARRIS, JAMES RAY AGGRAVATED RAPE 04/07/2021

311285 2 HARRIS, JAMES RAY DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021

311285 3 HARRIS, JAMES RAY ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 04/07/2021

311286 1 HARRIS, JAMES RAY AGGRAVATED ROBBERY 04/07/2021

311286 2 HARRIS, JAMES RAY AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/07/2021

311287 1 HICKS, TORREY D SPEEDING 04/07/2021

311287 2 HICKS, TORREY D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311288 1 HIGH, MARCUS ANTUANE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 04/07/2021

311288 2 HIGH, MARCUS ANTUANE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021

311288 3 HIGH, MARCUS ANTUANE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/07/2021

311289 1 HILL, JAMES SCOTT ATTEMPTED BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021

311289 2 HILL, JAMES SCOTT BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021

311289 3 HILL, JAMES SCOTT THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311290 1 HYAMS, JAMES A DRIVING THE WRONG WAY ON A ONE-WAY STREET 04/07/2021

311290 2 HYAMS, JAMES A DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021

311290 3 HYAMS, JAMES A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311291 1 JACKSON, MORRIS POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 04/07/2021



311291 2 JACKSON, MORRIS POSS. OF COCAINE FOR RESALE 04/07/2021

311292 1 JOHNSON, JA'SIAH JAWON ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 04/07/2021

311292 2 JOHNSON, JA'SIAH JAWON ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 04/07/2021

311292 3 JOHNSON, JA'SIAH JAWON AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021

311292 4 JOHNSON, JA'SIAH JAWON EMPLOY FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 04/07/2021

311293 1 JOHNSON, KYLE AGGRAVATED STATUTORY RAPE 04/07/2021

311294 1 JONES, DAMEAN ALEXANDER EVADING ARREST 04/07/2021

311294 2 JONES, DAMEAN ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311294 3 JONES, DAMEAN ALEXANDER RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021

311294 4 JONES, DAMEAN ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311295 1 JONES, FELICIA YVONNE THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311296 1 JONES, KENNETH C AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021

311296 2 JONES, KENNETH C RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021

311296 3 JONES, KENNETH C POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 04/07/2021

311297 1 KILGORE, DEREK SPEEDING 04/07/2021

311297 2 KILGORE, DEREK DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021

311297 3 KILGORE, DEREK DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311298 1 KIRK, DIMESHA MESHAWN THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311299 1 KIRK, DIMESHA MESHAWN THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311300 1 LAWRENCE, WESLEY RANDALL AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021

311301 1 LEONARD, ROBERT TOBIAH EVADING ARREST 04/07/2021

311301 2 LEONARD, ROBERT TOBIAH AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021



311301 3 LEONARD, ROBERT TOBIAH THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311301 4 LEONARD, ROBERT TOBIAH THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311301 5 LEONARD, ROBERT TOBIAH EVADING ARREST 04/07/2021

311302 1 LINDSEY, DIESHUNN SHUN RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021

311302 2 LINDSEY, DIESHUNN SHUN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/07/2021

311302 3 LINDSEY, DIESHUNN SHUN VANDALISM 04/07/2021

311302 4 LINDSEY, DIESHUNN SHUN RESISTING ARREST 04/07/2021

311302 5 LINDSEY, DIESHUNN SHUN POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY 04/07/2021

311302 6 LINDSEY, DIESHUNN SHUN POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311302 7 LINDSEY, DIESHUNN SHUN INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 04/07/2021

311303 1 MADDEN, PATRICIA LYNN THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311304 1 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT CAR JACKING 04/07/2021

311304 2 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT AGGRAVATED ROBBERY 04/07/2021

311305 1 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021

311305 2 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT VANDALISM 04/07/2021

311305 3 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT EVADING ARREST 04/07/2021

311305 4 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT EVADING ARREST 04/07/2021

311305 5 MCCURDY, TIMOTHY LEMONT RECKLESS DRIVING 04/07/2021

311306 1 MCINTOSH, PATRICK LYNN VIOLATION OF LIGHT LAW 04/07/2021

311306 2 MCINTOSH, PATRICK LYNN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/07/2021

311306 3 MCINTOSH, PATRICK LYNN POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311306 4 MCINTOSH, PATRICK LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021



311307 1 MERCIERS, JOSHUA DAVID RECKLESS DRIVING 04/07/2021

311307 2 MERCIERS, JOSHUA DAVID VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 04/07/2021

311307 3 MERCIERS, JOSHUA DAVID DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/07/2021

311307 4 MERCIERS, JOSHUA DAVID RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021

311307 5 MERCIERS, JOSHUA DAVID EVADING ARREST 04/07/2021

311307 6 MERCIERS, JOSHUA DAVID RESISTING ARREST 04/07/2021

311307 7 MERCIERS, JOSHUA DAVID VIOLATION OF REGISTRATION LAW 04/07/2021

311307 8 MERCIERS, JOSHUA DAVID LEAVING THE SCENE 04/07/2021

311308 1 MOORE, CODY DANIEL BURGLARY OF A BUSINESS 04/07/2021

311308 2 MOORE, CODY DANIEL BURGLARY OF AN AUTO 04/07/2021

311308 3 MOORE, CODY DANIEL THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311308 4 MOORE, CODY DANIEL VANDALISM 04/07/2021

311308 5 MOORE, CODY DANIEL RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021

311309 1 OAKLEY, TADARREL LEBRON POSSESSION OF FIREARM WITH A PRIOR DOMESTIC ASSAULT

CONVICTION

04/07/2021

311310 1 ODUM, CORNELIUS LEBRON DOMESTIC ASSAULT 04/07/2021

311311 1 PERRUSO, RHONDA LYNN RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021

311311 2 PERRUSO, RHONDA LYNN DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/07/2021

311311 3 PERRUSO, RHONDA LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311312 1 PITTMAN, JAMIE LEE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/07/2021

311312 2 PITTMAN, JAMIE LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311313 1 POWELL, STEPHEN LOGAN AGGRAVATED BURGLARY 04/07/2021

311313 2 POWELL, STEPHEN LOGAN AGGRAVATED ROBBERY 04/07/2021



311314 1 REEVES 3RD, JACKIE NM THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311314 2 REEVES 3RD, JACKIE NM VANDALISM 04/07/2021

311314 3 REEVES 3RD, JACKIE NM THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311314 4 REEVES 3RD, JACKIE NM VANDALISM 04/07/2021

311314 5 REEVES 3RD, JACKIE NM THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311314 6 REEVES 3RD, JACKIE NM THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311315 1 RICHARDSON, DAVID LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 04/07/2021

311316 1 ROLAND, TY ALLEN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 04/07/2021

311316 2 ROLAND, TY ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311317 1 SIMMONS, DENISHA ANN THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311318 1 SMITH, STEVEN KENNETH THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311319 1 STOUDEMIRE, BERNARD LABRON DRIVINF LEFT OF CENTER 04/07/2021

311319 2 STOUDEMIRE, BERNARD LABRON FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/07/2021

311319 3 STOUDEMIRE, BERNARD LABRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311320 1 SWARTOUT, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311320 2 SWARTOUT, GREGORY DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311321 1 THOMAS, TODD DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 04/07/2021

311321 2 THOMAS, TODD DEWAYNE ASSAULT 04/07/2021

311321 3 THOMAS, TODD DEWAYNE ASSAULT 04/07/2021

311321 4 THOMAS, TODD DEWAYNE EVADING ARREST 04/07/2021

311321 5 THOMAS, TODD DEWAYNE INDECENT EXPOSURE 04/07/2021

311321 6 THOMAS, TODD DEWAYNE RESISTING ARREST 04/07/2021



311322 1 TYSON, DESHAWN MICKELL SPEEDING 04/07/2021

311322 2 TYSON, DESHAWN MICKELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/07/2021

311323 1 WEBB, JAMES BRIAN POSSESSION OF LEGEND DRUG 04/07/2021

311323 2 WEBB, JAMES BRIAN POSSESSION OF LEGEND DRUG 04/07/2021

311323 3 WEBB, JAMES BRIAN POSSESSION OF LEGEND DRUG 04/07/2021

311323 4 WEBB, JAMES BRIAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021

311324 1 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE CONSPIRACY TO COMMIT THEFT 04/07/2021

311324 2 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE RECKLESS ENDANGERMENT 04/07/2021

311324 3 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE TAMPERING WITH EVIDENCE 04/07/2021

311324 4 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 04/07/2021

311324 5 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 04/07/2021

311324 6 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 04/07/2021

311324 7 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/07/2021

311324 8 WELLINGTON, T ACTRESS MARQUISE VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 04/07/2021

311325 1 WOMACK, JEREMY BRETT BURGLARY OF A TOOL SHED 04/07/2021

311325 2 WOMACK, JEREMY BRETT THEFT OF PROPERTY 04/07/2021

311325 3 WOMACK, JEREMY BRETT THEFT OF PROPERTY 04/07/2021