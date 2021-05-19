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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, May 19, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 ANDERSON, LESLIE ANNE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 05/19/2021
1 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (SIMPLE) 05/19/2021
2 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR FAILURE TO APPEAR 05/19/2021
1 CHAMBERS, HUNTER CALEB DISORDERLY CONDUCT 05/19/2021
1 DANIELS, NICOLE RISEY REGISTRATION, IMPROPER DISPLAY OF PLATES 05/19/2021
2 DANIELS, NICOLE RISEY FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/19/2021
1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 05/19/2021
1 JONES, JAVONTAE A POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 05/19/2021
1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON CRIMINAL CONSPIRACY 05/19/2021
1 MATTHEWS, KAMEL WILLIAM REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE 05/19/2021
2 MATTHEWS, KAMEL WILLIAM DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE 05/19/2021
3 MATTHEWS, KAMEL WILLIAM FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/19/2021
1 MINOR, ANTHONY WAYNE POSSESSION OF MARIJUANA 05/19/2021
1 PICCA, JESSE JAMES POSSESSION OF HEROIN 05/19/2021
1 STERLING JR, SHERWIN LAMAR THEFT OF PROPERTY 05/19/2021
2 STERLING JR, SHERWIN LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021
1 STERLING JR, SHERWIN LAMAR SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 05/19/2021
1 STERLING JR, SHERWIN LAMAR FELONY EVADING ARREST 05/19/2021
2 STERLING JR, SHERWIN LAMAR RECKLESS DRIVING 05/19/2021
3 STERLING JR, SHERWIN LAMAR FELONY RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021

1 STOLL, CAMDEN JOSEPH POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 05/19/2021
1 STREET, CODY BLAINE AGGRAVATED ASSAULT 05/19/2021
1 WILSON, BOBBY DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 05/19/2021
2 WILSON, BOBBY FAILURE TO APPEAR 05/19/2021

True Bills:

311421 1 ANNE, VIJAR FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/19/2021
311421 2 ANNE, VIJAR FAIL TO REPORT ACCIDENT 05/19/2021
311421 3 ANNE, VIJAR VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/19/2021
311421 4 ANNE, VIJAR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/19/2021
311421 5 ANNE, VIJAR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021
311422 1 ARNOLD, BENJAMIN JOHN AGGRAVATED ASSAULT 05/19/2021
311423 1 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/19/2021
311424 1 BLEVINS, ANDREW JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/19/2021
311424 2 BLEVINS, ANDREW JAMES POSSESSION OF HEROIN 05/19/2021
311425 1 BRANHAM, LUCAS STUART EVADING ARREST 05/19/2021
311425 2 BRANHAM, LUCAS STUART RESISTING ARREST 05/19/2021
311425 3 BRANHAM, LUCAS STUART AGGRAVATED BURGLARY 05/19/2021
311425 4 BRANHAM, LUCAS STUART VANDALISM 05/19/2021
311426 1 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021
311426 2 BRENNER, TRAVIS ALLEN EVADING ARREST 05/19/2021
311426 3 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS DRIVING 05/19/2021
311426 4 BRENNER, TRAVIS ALLEN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/19/2021
311427 1 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS DRIVING 05/19/2021
311427 2 BRENNER, TRAVIS ALLEN EVADING ARREST 05/19/2021
311427 3 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021

311427 4 BRENNER, TRAVIS ALLEN FAILURE TO YIELD 05/19/2021
311428 1 BRYANT, DANIEL CLAYTON AGGRAVATED KIDNAPPING 05/19/2021
311429 1 CHASTAIN, RANDLE DOUGLAS THEFT OF PROPERTY 05/19/2021
311430 1 CONNORS, JONATHAN CORY DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/19/2021
311432 1 JOHNSON, KENDRA LAGENE VANDALISM 05/19/2021
311432 2 JOHNSON, KENDRA LAGENE VANDALISM 05/19/2021
311432 3 JOHNSON, KENDRA LAGENE CRIMINAL LITTERING 05/19/2021
311432 4 JOHNSON, KENDRA LAGENE RESISTING ARREST 05/19/2021
311432 5 JOHNSON, KENDRA LAGENE DISORDERLY CONDUCT 05/19/2021
311432 6 JOHNSON, KENDRA LAGENE PUBLIC INTOXICATION 05/19/2021
311432 7 JOHNSON, KENDRA LAGENE VANDALISM 05/19/2021
311431 1 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE VANDALISM 05/19/2021
311431 2 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE VANDALISM 05/19/2021
311431 3 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE CRIMINAL LITTERING 05/19/2021
311431 4 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE RESISTING ARREST 05/19/2021
311431 5 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE DISORDERLY CONDUCT 05/19/2021
311431 6 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE PUBLIC INTOXICATION 05/19/2021
311431 7 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE VANDALISM 05/19/2021
311433 1 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE ASSAULT 05/19/2021
311434 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021
311434 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF HEROIN 05/19/2021
311434 3 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/19/2021

311434 4 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 05/19/2021
311434 5 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 05/19/2021
311435 1 EVANS III, RENUS ASSAULT 05/19/2021
311435 2 EVANS III, RENUS RESISTING ARREST 05/19/2021
311435 3 EVANS III, RENUS EVADING ARREST 05/19/2021
311435 4 EVANS III, RENUS POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 05/19/2021
311435 5 EVANS III, RENUS POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 05/19/2021
311436 1 FULLER, SHARIFF ELSUN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/19/2021
311436 2 FULLER, SHARIFF ELSUN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021
311436 3 FULLER, SHARIFF ELSUN FELON IN POSSESSION OF A FIREARM 05/19/2021
311437 1 GARCIA-PADILLA, JORGE LUIS VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 05/19/2021
311437 2 GARCIA-PADILLA, JORGE LUIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021
311438 1 GASS, SABRINA JEAN AGGRAVATED BURGLARY 05/19/2021
311439 1 GILLESPIE, EDWARD JOSEPH ASSAULT 05/19/2021
311439 2 GILLESPIE, EDWARD JOSEPH PUBLIC INTOXICATION 05/19/2021
311440 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL AGGRAVATED ASSAULT 05/19/2021
311440 2 HAMILTON, DARYL MICHEAL RESISTING ARREST 05/19/2021
311441 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 05/19/2021
311442 1 HAYES, ATHENA NICOLE DOMESTIC ASSAULT 05/19/2021
311442 2 HAYES, ATHENA NICOLE PUBLIC INTOXICATION 05/19/2021
311443 1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE POSSESSION OF COCAINE 05/19/2021
311443 2 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021

311444 1 HODGE, LAQUISHA ANN DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/19/2021
311444 2 HODGE, LAQUISHA ANN SPEEDING 05/19/2021
311444 3 HODGE, LAQUISHA ANN FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/19/2021
311445 1 HUDGINS, JASON WHITNEY OBSTRUCTING HIGHWAY 05/19/2021
311445 2 HUDGINS, JASON WHITNEY VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 05/19/2021
311445 3 HUDGINS, JASON WHITNEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021
311446 1 JOHNSON, DAVID ALBERT VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 05/19/2021
311446 2 JOHNSON, DAVID ALBERT DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021
311447 1 JOHNSON, SHANNON LEE VANDALISM 05/19/2021
311448 1 JONES, JAVONTAE A POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 05/19/2021
311448 2 JONES, JAVONTAE A POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 05/19/2021
311449 1 KELLER, SHERRYL ANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021
311449 2 KELLER, SHERRYL ANN POSSESSION OF METH FOR RESALE 05/19/2021
311450 1 LANGSTON, JAMARKO LAMAR RAPE 05/19/2021
311450 2 LANGSTON, JAMARKO LAMAR FALSE IMPRISONMENT 05/19/2021
311451 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 05/19/2021
311451 2 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 05/19/2021
311452 1 MARSH JR, WADE H VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/19/2021
311452 2 MARSH JR, WADE H AGGRAVATED ASSAULT 05/19/2021
311452 3 MARSH JR, WADE H RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021
311452 4 MARSH JR, WADE H EVADING ARREST 05/19/2021
311452 5 MARSH JR, WADE H DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/19/2021

311452 6 MARSH JR, WADE H DRIVING LEFT OF CENTER LINE 05/19/2021
311452 7 MARSH JR, WADE H LIGHT LAW VIOLATION 05/19/2021
311452 8 MARSH JR, WADE H RECKLESS DRIVING 05/19/2021
311452 9 MARSH JR, WADE H VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/19/2021
311453 1 MIDDLEBROOKS, DERRICK L AGGRAVATED ROBBERY 05/19/2021
311454 1 MINOR, ANTHONY WAYNE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/19/2021
311454 2 MINOR, ANTHONY WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021
311455 1 OSBORNE, BRANDY SAMONE AGGRAVATED ROBBERY 05/19/2021
311456 1 PICCA, JESSE JAMES DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/19/2021
311456 2 PICCA, JESSE JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021
311456 3 PICCA, JESSE JAMES FAILURE TO APPEAR 05/19/2021
311457 1 PRICE, CORERY LENARD AGGRAVATED ARSON 05/19/2021
311458 1 SIMMONS, MICHAEL BRANDON AGGRAVATED BURGLARY 05/19/2021
311458 2 SIMMONS, MICHAEL BRANDON EVADING ARREST 05/19/2021
311458 3 SIMMONS, MICHAEL BRANDON FAILURE TO APPEAR 05/19/2021
311459 1 STEPHENS, BLAKE E DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 05/19/2021
311459 2 STEPHENS, BLAKE E VANDALISM 05/19/2021
311459 3 STEPHENS, BLAKE E RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021
311460 1 STOLL, CAMDEN JOSEPH AGGRAVATED ROBBERY 05/19/2021
311460 2 STOLL, CAMDEN JOSEPH POSSESSION OF WEAPON DURING NON-DANGEROUS OFFENSE 05/19/2021
311461 1 STREET, CODY BLAINE VANDALISM 05/19/2021
311462 1 STREET, CODY BLAINE RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021

311462 2 STREET, CODY BLAINE DISORDERLY CONDUCT 05/19/2021
311462 3 STREET, CODY BLAINE SPEEDING 05/19/2021
311462 4 STREET, CODY BLAINE VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 05/19/2021
311462 5 STREET, CODY BLAINE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021
311463 1 THOMAS, CHRISTOPHER M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021
311464 1 THOMAS, MONIQUE TARNISHA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021


May 19, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

May 19, 2021

New Online Dispute Resolution Platform Offers Hope To Those With Medical Debt

May 19, 2021

Exit Employment Agreement For Red Bank City Manager Tim Thornbury Is Finally Approved


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At the fifth meeting about City Manager Tim Thornbury’s status in Red Bank, an amendment to the employment agreement between the city and Mr. Thornbury was approved. At the commission meeting ... (click for more)



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New Online Dispute Resolution Platform Offers Hope To Those With Medical Debt

Medical debt is an unwelcome burden with lasting repercussions for millions of Americans each year. Thankfully, the Hamilton County General Sessions Court is at the forefront of a new program that gives those with unpaid medical bills the opportunity to negotiate a better outcome for themselves without ever having to enter a courtroom, said officials. The process is called Online ... (click for more)

Opinion

No Need To Mandate Or Require The Vaccine

I'm very excited as the latest CDC guidance has sunk into my brain over the past few days. The CDC has played it very safe throughout COVID - of course they have to err on the side of caution because different people have different risk factors, age, health, etc. Anyway, now we have the recent guidance from the CDC that people with the vaccine can go maskless when out and about. ... (click for more)

Roy Exum: Two "Must Reads" Today

My daily habit is to search a good many Internet sites that I enjoy, trying to find stories that relate to my many interests and cast light on things I think about. I’m a huge fan of Israel and, in morning readings, I keep up with the never-ending barrage of battle against God’s chosen people. I care a great deal about the Children of God, and I am one among many who monitor today’s ... (click for more)

Sports

Red Wolves' CHI Memorial Stadium Will Be Open For Full-Capacity

CHI Memorial Stadium will open for full-capacity crowds beginning May 22nd for the first Red Wolves home game of the season against Fort Lauderdale CF at 7pm EST. As health and safety protocols are still in place for the safety of all stadium goers, face masks are encouraged but not required. Hand sanitization stands throughout the building and increased cleaning staff, will ... (click for more)

Lookouts' Hunter Greene Named Double-A Player Of The Week

Minor League Baseball has announced that Chattanooga Lookouts right-hander Hunter Greene has been named the Double-A South Player of the Week (5/10 – 5/16). Over his two starts last week Greene was lights out, compiling two wins and striking out 17 batters in 11 innings. Greene’s 17 strikeouts were tied for the second-most in Minor League Baseball over that span. In his start ... (click for more)


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