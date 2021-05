Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 ANDERSON, LESLIE ANNE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 05/19/2021

1 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (SIMPLE) 05/19/2021

2 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR FAILURE TO APPEAR 05/19/2021

1 CHAMBERS, HUNTER CALEB DISORDERLY CONDUCT 05/19/2021

1 DANIELS, NICOLE RISEY REGISTRATION, IMPROPER DISPLAY OF PLATES 05/19/2021

2 DANIELS, NICOLE RISEY FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/19/2021

1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 05/19/2021

1 JONES, JAVONTAE A POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 05/19/2021

1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON CRIMINAL CONSPIRACY 05/19/2021

1 MATTHEWS, KAMEL WILLIAM REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE 05/19/2021

2 MATTHEWS, KAMEL WILLIAM DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE 05/19/2021

3 MATTHEWS, KAMEL WILLIAM FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/19/2021

1 MINOR, ANTHONY WAYNE POSSESSION OF MARIJUANA 05/19/2021

1 PICCA, JESSE JAMES POSSESSION OF HEROIN 05/19/2021

1 STERLING JR, SHERWIN LAMAR THEFT OF PROPERTY 05/19/2021

2 STERLING JR, SHERWIN LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021

1 STERLING JR, SHERWIN LAMAR SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 05/19/2021

1 STERLING JR, SHERWIN LAMAR FELONY EVADING ARREST 05/19/2021

2 STERLING JR, SHERWIN LAMAR RECKLESS DRIVING 05/19/2021

3 STERLING JR, SHERWIN LAMAR FELONY RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021



1 STOLL, CAMDEN JOSEPH POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 05/19/2021

1 STREET, CODY BLAINE AGGRAVATED ASSAULT 05/19/2021

1 WILSON, BOBBY DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 05/19/2021

2 WILSON, BOBBY FAILURE TO APPEAR 05/19/2021

True Bills:

311421 1 ANNE, VIJAR FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/19/2021

311421 2 ANNE, VIJAR FAIL TO REPORT ACCIDENT 05/19/2021

311421 3 ANNE, VIJAR VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/19/2021

311421 4 ANNE, VIJAR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/19/2021

311421 5 ANNE, VIJAR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021

311422 1 ARNOLD, BENJAMIN JOHN AGGRAVATED ASSAULT 05/19/2021

311423 1 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/19/2021

311424 1 BLEVINS, ANDREW JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/19/2021

311424 2 BLEVINS, ANDREW JAMES POSSESSION OF HEROIN 05/19/2021

311425 1 BRANHAM, LUCAS STUART EVADING ARREST 05/19/2021

311425 2 BRANHAM, LUCAS STUART RESISTING ARREST 05/19/2021

311425 3 BRANHAM, LUCAS STUART AGGRAVATED BURGLARY 05/19/2021

311425 4 BRANHAM, LUCAS STUART VANDALISM 05/19/2021

311426 1 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021

311426 2 BRENNER, TRAVIS ALLEN EVADING ARREST 05/19/2021

311426 3 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS DRIVING 05/19/2021

311426 4 BRENNER, TRAVIS ALLEN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 05/19/2021

311427 1 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS DRIVING 05/19/2021

311427 2 BRENNER, TRAVIS ALLEN EVADING ARREST 05/19/2021

311427 3 BRENNER, TRAVIS ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021



311427 4 BRENNER, TRAVIS ALLEN FAILURE TO YIELD 05/19/2021

311428 1 BRYANT, DANIEL CLAYTON AGGRAVATED KIDNAPPING 05/19/2021

311429 1 CHASTAIN, RANDLE DOUGLAS THEFT OF PROPERTY 05/19/2021

311430 1 CONNORS, JONATHAN CORY DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/19/2021

311432 1 JOHNSON, KENDRA LAGENE VANDALISM 05/19/2021

311432 2 JOHNSON, KENDRA LAGENE VANDALISM 05/19/2021

311432 3 JOHNSON, KENDRA LAGENE CRIMINAL LITTERING 05/19/2021

311432 4 JOHNSON, KENDRA LAGENE RESISTING ARREST 05/19/2021

311432 5 JOHNSON, KENDRA LAGENE DISORDERLY CONDUCT 05/19/2021

311432 6 JOHNSON, KENDRA LAGENE PUBLIC INTOXICATION 05/19/2021

311432 7 JOHNSON, KENDRA LAGENE VANDALISM 05/19/2021

311431 1 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE VANDALISM 05/19/2021

311431 2 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE VANDALISM 05/19/2021

311431 3 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE CRIMINAL LITTERING 05/19/2021

311431 4 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE RESISTING ARREST 05/19/2021

311431 5 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE DISORDERLY CONDUCT 05/19/2021

311431 6 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE PUBLIC INTOXICATION 05/19/2021

311431 7 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE VANDALISM 05/19/2021

311433 1 EDWARDS, QUIANA QUERIYEE ASSAULT 05/19/2021

311434 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021

311434 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF HEROIN 05/19/2021

311434 3 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/19/2021



311434 4 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 05/19/2021

311434 5 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 05/19/2021

311435 1 EVANS III, RENUS ASSAULT 05/19/2021

311435 2 EVANS III, RENUS RESISTING ARREST 05/19/2021

311435 3 EVANS III, RENUS EVADING ARREST 05/19/2021

311435 4 EVANS III, RENUS POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 05/19/2021

311435 5 EVANS III, RENUS POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 05/19/2021

311436 1 FULLER, SHARIFF ELSUN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/19/2021

311436 2 FULLER, SHARIFF ELSUN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021

311436 3 FULLER, SHARIFF ELSUN FELON IN POSSESSION OF A FIREARM 05/19/2021

311437 1 GARCIA-PADILLA, JORGE LUIS VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 05/19/2021

311437 2 GARCIA-PADILLA, JORGE LUIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021

311438 1 GASS, SABRINA JEAN AGGRAVATED BURGLARY 05/19/2021

311439 1 GILLESPIE, EDWARD JOSEPH ASSAULT 05/19/2021

311439 2 GILLESPIE, EDWARD JOSEPH PUBLIC INTOXICATION 05/19/2021

311440 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL AGGRAVATED ASSAULT 05/19/2021

311440 2 HAMILTON, DARYL MICHEAL RESISTING ARREST 05/19/2021

311441 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 05/19/2021

311442 1 HAYES, ATHENA NICOLE DOMESTIC ASSAULT 05/19/2021

311442 2 HAYES, ATHENA NICOLE PUBLIC INTOXICATION 05/19/2021

311443 1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE POSSESSION OF COCAINE 05/19/2021

311443 2 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021



311444 1 HODGE, LAQUISHA ANN DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/19/2021

311444 2 HODGE, LAQUISHA ANN SPEEDING 05/19/2021

311444 3 HODGE, LAQUISHA ANN FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/19/2021

311445 1 HUDGINS, JASON WHITNEY OBSTRUCTING HIGHWAY 05/19/2021

311445 2 HUDGINS, JASON WHITNEY VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 05/19/2021

311445 3 HUDGINS, JASON WHITNEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021

311446 1 JOHNSON, DAVID ALBERT VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 05/19/2021

311446 2 JOHNSON, DAVID ALBERT DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021

311447 1 JOHNSON, SHANNON LEE VANDALISM 05/19/2021

311448 1 JONES, JAVONTAE A POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 05/19/2021

311448 2 JONES, JAVONTAE A POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 05/19/2021

311449 1 KELLER, SHERRYL ANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021

311449 2 KELLER, SHERRYL ANN POSSESSION OF METH FOR RESALE 05/19/2021

311450 1 LANGSTON, JAMARKO LAMAR RAPE 05/19/2021

311450 2 LANGSTON, JAMARKO LAMAR FALSE IMPRISONMENT 05/19/2021

311451 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 05/19/2021

311451 2 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 05/19/2021

311452 1 MARSH JR, WADE H VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/19/2021

311452 2 MARSH JR, WADE H AGGRAVATED ASSAULT 05/19/2021

311452 3 MARSH JR, WADE H RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021

311452 4 MARSH JR, WADE H EVADING ARREST 05/19/2021

311452 5 MARSH JR, WADE H DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/19/2021



311452 6 MARSH JR, WADE H DRIVING LEFT OF CENTER LINE 05/19/2021

311452 7 MARSH JR, WADE H LIGHT LAW VIOLATION 05/19/2021

311452 8 MARSH JR, WADE H RECKLESS DRIVING 05/19/2021

311452 9 MARSH JR, WADE H VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/19/2021

311453 1 MIDDLEBROOKS, DERRICK L AGGRAVATED ROBBERY 05/19/2021

311454 1 MINOR, ANTHONY WAYNE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/19/2021

311454 2 MINOR, ANTHONY WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021

311455 1 OSBORNE, BRANDY SAMONE AGGRAVATED ROBBERY 05/19/2021

311456 1 PICCA, JESSE JAMES DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/19/2021

311456 2 PICCA, JESSE JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/19/2021

311456 3 PICCA, JESSE JAMES FAILURE TO APPEAR 05/19/2021

311457 1 PRICE, CORERY LENARD AGGRAVATED ARSON 05/19/2021

311458 1 SIMMONS, MICHAEL BRANDON AGGRAVATED BURGLARY 05/19/2021

311458 2 SIMMONS, MICHAEL BRANDON EVADING ARREST 05/19/2021

311458 3 SIMMONS, MICHAEL BRANDON FAILURE TO APPEAR 05/19/2021

311459 1 STEPHENS, BLAKE E DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 05/19/2021

311459 2 STEPHENS, BLAKE E VANDALISM 05/19/2021

311459 3 STEPHENS, BLAKE E RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021

311460 1 STOLL, CAMDEN JOSEPH AGGRAVATED ROBBERY 05/19/2021

311460 2 STOLL, CAMDEN JOSEPH POSSESSION OF WEAPON DURING NON-DANGEROUS OFFENSE 05/19/2021

311461 1 STREET, CODY BLAINE VANDALISM 05/19/2021

311462 1 STREET, CODY BLAINE RECKLESS ENDANGERMENT 05/19/2021



311462 2 STREET, CODY BLAINE DISORDERLY CONDUCT 05/19/2021

311462 3 STREET, CODY BLAINE SPEEDING 05/19/2021

311462 4 STREET, CODY BLAINE VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 05/19/2021

311462 5 STREET, CODY BLAINE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021

311463 1 THOMAS, CHRISTOPHER M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021

311464 1 THOMAS, MONIQUE TARNISHA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/19/2021