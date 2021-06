Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021

1 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/16/2021

True Bills:

311612 1 LAFERRY, ZACHERY DAVID CRIMINAL SIMULATION 06/16/2021

311611 1 AUTRY, CLAY PATRICK CRIMINAL SIMULATION 06/16/2021

311613 1 AUTRY, CLAY PATRICK POSSESSION OF LEGEND DRUG 06/16/2021

311613 2 AUTRY, CLAY PATRICK THEFT OF PROPERTY 06/16/2021

311614 1 BALES, APRIL EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT 06/16/2021

311614 2 BALES, APRIL FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/16/2021

311615 1 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 06/16/2021

311615 2 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED ROBBERY 06/16/2021

311616 1 BELTRAMO, GRANT PERKINS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021

311616 2 BELTRAMO, GRANT PERKINS VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 06/16/2021

311616 3 BELTRAMO, GRANT PERKINS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/16/2021

311617 1 BOWMAN, JAMES LAWRENCE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021

311618 1 CAMPBELL, MATTHEW DAVID THEFT OF PROPERTY 06/16/2021

311619 1 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/16/2021

311619 2 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/16/2021

311619 3 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/16/2021

311619 4 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021

311620 1 HARVEY, STEPHANIE JEAN THEFT OF PROPERTY 06/16/2021

311621 1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE THEFT OF PROPERTY 06/16/2021

311621 2 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/16/2021



311622 1 JACKSON, CHRISTOPHER MALIK CRIMINAL IMPERSONATION 06/16/2021

311622 2 JACKSON, CHRISTOPHER MALIK POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

06/16/2021

311623 1 JONES, FELICIA YVONNE THEFT OF PROPERTY 06/16/2021

311624 1 LAFERRY, ZACHERY DAVID POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/16/2021

311624 2 LAFERRY, ZACHERY DAVID POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021

311625 1 MOYE, PHILIP S AGGRAVATED ASSAULT 06/16/2021

311625 2 MOYE, PHILIP S RECKLESS ENDANGERMENT 06/16/2021

311625 3 MOYE, PHILIP S LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 06/16/2021

311625 4 MOYE, PHILIP S FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/16/2021

311625 5 MOYE, PHILIP S VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/16/2021

311626 1 OLIVER, MITCHELL HAYES POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/16/2021

311627 1 REAVES, MITCHELL WILLIAM HARASSMENT 06/16/2021

311628 1 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE TAMPERING WITH EVIDENCE 06/16/2021

311628 2 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE POSSESSION OF HEROIN 06/16/2021

311628 3 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021

311629 1 SMITH, BRANDON DANELL AGGRAVATED ASSAULT 06/16/2021

311629 2 SMITH, BRANDON DANELL AGGRAVATED ASSAULT 06/16/2021

311629 3 SMITH, BRANDON DANELL RECKLESS ENDANGERMENT 06/16/2021

311629 4 SMITH, BRANDON DANELL RECKLESS DRIVING 06/16/2021

311629 5 SMITH, BRANDON DANELL VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 06/16/2021

311629 6 SMITH, BRANDON DANELL EVADING ARREST 06/16/2021

311629 7 SMITH, BRANDON DANELL RETALIATION 06/16/2021



311629 8 SMITH, BRANDON DANELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/16/2021

311631 1 STALYON, MEREDITH ANN THEFT OF PROPERTY 06/16/2021

311630 1 STALYON, MERCEDES DELENE THEFT OF PROPERTY 06/16/2021

311632 1 STALYON, MEREDITH ANN THEFT OF PROPERTY 06/16/2021

311632 2 STALYON, MEREDITH ANN FAILURE TO APPEAR 06/16/2021

311633 1 SUMNER, ERICA JEANNE DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021

311634 1 TERRY, DONTE ANTONIO FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/16/2021

311634 2 TERRY, DONTE ANTONIO DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/16/2021

311634 3 TERRY, DONTE ANTONIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/16/2021

311635 1 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF HYDROCODONE 06/16/2021

311635 2 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021

311635 3 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/16/2021

311635 4 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON VIOLATION OF LIGHT LAW 06/16/2021

311635 5 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/16/2021

311635 6 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON EVADING ARREST 06/16/2021

311635 7 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 06/16/2021

311635 8 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/16/2021

311635 9 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 06/16/2021

311636 1 WILSON, ROBERT W RAPE 06/16/2021

311636 2 WILSON, ROBERT W SEXUAL BATTERY 06/16/2021