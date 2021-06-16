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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, June 16, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021
1 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/16/2021

True Bills:

311612 1 LAFERRY, ZACHERY DAVID CRIMINAL SIMULATION 06/16/2021
311611 1 AUTRY, CLAY PATRICK CRIMINAL SIMULATION 06/16/2021
311613 1 AUTRY, CLAY PATRICK POSSESSION OF LEGEND DRUG 06/16/2021
311613 2 AUTRY, CLAY PATRICK THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311614 1 BALES, APRIL EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT 06/16/2021
311614 2 BALES, APRIL FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/16/2021
311615 1 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 06/16/2021
311615 2 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED ROBBERY 06/16/2021
311616 1 BELTRAMO, GRANT PERKINS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021
311616 2 BELTRAMO, GRANT PERKINS VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 06/16/2021
311616 3 BELTRAMO, GRANT PERKINS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/16/2021
311617 1 BOWMAN, JAMES LAWRENCE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021
311618 1 CAMPBELL, MATTHEW DAVID THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311619 1 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/16/2021
311619 2 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/16/2021
311619 3 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/16/2021
311619 4 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021
311620 1 HARVEY, STEPHANIE JEAN THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311621 1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311621 2 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/16/2021

311622 1 JACKSON, CHRISTOPHER MALIK CRIMINAL IMPERSONATION 06/16/2021
311622 2 JACKSON, CHRISTOPHER MALIK POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
06/16/2021
311623 1 JONES, FELICIA YVONNE THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311624 1 LAFERRY, ZACHERY DAVID POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/16/2021
311624 2 LAFERRY, ZACHERY DAVID POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021
311625 1 MOYE, PHILIP S AGGRAVATED ASSAULT 06/16/2021
311625 2 MOYE, PHILIP S RECKLESS ENDANGERMENT 06/16/2021
311625 3 MOYE, PHILIP S LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 06/16/2021
311625 4 MOYE, PHILIP S FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/16/2021
311625 5 MOYE, PHILIP S VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/16/2021
311626 1 OLIVER, MITCHELL HAYES POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/16/2021
311627 1 REAVES, MITCHELL WILLIAM HARASSMENT 06/16/2021
311628 1 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE TAMPERING WITH EVIDENCE 06/16/2021
311628 2 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE POSSESSION OF HEROIN 06/16/2021
311628 3 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021
311629 1 SMITH, BRANDON DANELL AGGRAVATED ASSAULT 06/16/2021
311629 2 SMITH, BRANDON DANELL AGGRAVATED ASSAULT 06/16/2021
311629 3 SMITH, BRANDON DANELL RECKLESS ENDANGERMENT 06/16/2021
311629 4 SMITH, BRANDON DANELL RECKLESS DRIVING 06/16/2021
311629 5 SMITH, BRANDON DANELL VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 06/16/2021
311629 6 SMITH, BRANDON DANELL EVADING ARREST 06/16/2021
311629 7 SMITH, BRANDON DANELL RETALIATION 06/16/2021

311629 8 SMITH, BRANDON DANELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/16/2021
311631 1 STALYON, MEREDITH ANN THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311630 1 STALYON, MERCEDES DELENE THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311632 1 STALYON, MEREDITH ANN THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311632 2 STALYON, MEREDITH ANN FAILURE TO APPEAR 06/16/2021
311633 1 SUMNER, ERICA JEANNE DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021
311634 1 TERRY, DONTE ANTONIO FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/16/2021
311634 2 TERRY, DONTE ANTONIO DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/16/2021
311634 3 TERRY, DONTE ANTONIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/16/2021
311635 1 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF HYDROCODONE 06/16/2021
311635 2 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021
311635 3 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/16/2021
311635 4 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON VIOLATION OF LIGHT LAW 06/16/2021
311635 5 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/16/2021
311635 6 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON EVADING ARREST 06/16/2021
311635 7 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 06/16/2021
311635 8 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/16/2021
311635 9 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 06/16/2021
311636 1 WILSON, ROBERT W RAPE 06/16/2021
311636 2 WILSON, ROBERT W SEXUAL BATTERY 06/16/2021


June 16, 2021

Man Who Was Shot In Home Invasion Is Arrested Himself After He Asks Return Of Gun, $13,845 Cash, Cellphone; Does Not Ask To Get Pound Of Marijuana Back

June 16, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

June 16, 2021

Taylor Evans, 30, Arrested For Burglary In Bradley County


A man who was shot in a home invasion last October has been arrested himself after he filed a motion demanding the return of his gun, $13,845 in cash and cell phone found during the investigation. ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021 1 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION ... (click for more)

BCSO Property Crimes detectives have taken Taylor Evans, 30, into custody on charges related to a burglary in the Pleasant Grove Community. On June 7, 2021, the BSCO responded to a burglary ... (click for more)



Breaking News

Man Who Was Shot In Home Invasion Is Arrested Himself After He Asks Return Of Gun, $13,845 Cash, Cellphone; Does Not Ask To Get Pound Of Marijuana Back

A man who was shot in a home invasion last October has been arrested himself after he filed a motion demanding the return of his gun, $13,845 in cash and cell phone found during the investigation. He did not seek the return of his pound of marijuana. Jazon Hayes, 25, is charged with possession of a controlled substance for resale and possession of a firearm during a felony. ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021 1 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/16/2021 True Bills: 311612 1 LAFERRY, ZACHERY DAVID CRIMINAL SIMULATION 06/16/2021 311611 1 AUTRY, CLAY PATRICK CRIMINAL SIMULATION 06/16/2021 311613 1 AUTRY, ... (click for more)

Opinion

Say No To Smaller Lots - And Response (2)

Say no to Hamilton County Planning Commission's recommendation on smaller lot sizes. There are good reasons to maintain the lot sizes in Hamilton County to the current standards and they outweigh the reasons for it. Builders claim it will make new homes more affordable, but I seriously doubt that. The builders and developers proposals are to create more buildable lots so they ... (click for more)

Roy Exum: I Pledge Allegiance…

If the Town of Lookout Mountain had not displayed long rows of American flags on both sides of Scenic Highway, the fact Monday was a national holiday would have escaped me. And this from a kid that began every day at the mountain’s elementary school by standing – with my classmates beside our desks -- and saying with reverence, “I pledge allegiance to the flag of the United States ... (click for more)

Sports

5 Vols Named To ABCA/Rawlings All-Region Teams

The Tennessee baseball program had five players earn ABCA/Rawlings Southeast All-Region honors, as voted on by members of the American Baseball Coaches Association and released by the organization on Wednesday. Junior right-handed pitcher Chad Dallas , junior third baseman Jake Rucker and senior shortstop Liam Spence were named First Team Southeast All-Region, while junior ... (click for more)

Joseph Dycus: NL MVP Race Comes Down to Three Candidates

Ronald Acuna being a MVP candidate isn’t exactly a new concept. Had he not lost some 15 games because of injury from last season, he most-likely would have been a finalist for the award alongside teammate Freddie Freeman. This year, he has been arguably the most exciting player in the sport. Acuna was on-fire to start the season and has slightly tapered off average-wise, but has ... (click for more)


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