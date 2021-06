Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 CONNORS, JONATHAN CORY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR NON VIOLENT FELONY

CONVICTION

06/02/2021

2 CONNORS, JONATHAN CORY POSS. OF COCAINE 06/02/2021

3 CONNORS, JONATHAN CORY TINTED WINDOWS VIOLATION 06/02/2021

4 CONNORS, JONATHAN CORY FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/02/2021

5 CONNORS, JONATHAN CORY DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/02/2021

1 HENDERSON, WARDELL DEWAIN BURGLARY OF BUSINESS 06/02/2021

1 HENDERSON, WARDELL DEWAIN THEFT OF PROPERTY 06/02/2021

1 MAPLES, TROY AUSTIN POSSESSION OF MARIHUANA 06/02/2021

1 MILLER, ANGELA DAWN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/02/2021

2 MILLER, ANGELA DAWN POSS.OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 06/02/2021

3 MILLER, ANGELA DAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/02/2021

1 OAKLEY, TADARREL LEBRON VANDALISM 06/02/2021

2 OAKLEY, TADARREL LEBRON POSSESSION OF A FIREARM WITH A PRIOR DOMESTIC ASSAULT

CONVICTION

06/02/2021

1 OAKLEY, TADARREL LEBRON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/02/2021

1 OGLESBY, BRENDA TANKESLEY LEAVING THE SCENE 06/02/2021

2 OGLESBY, BRENDA TANKESLEY DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/02/2021

True Bills:

311538 1 BELLINO, DANIELA PAIOLETTI FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/02/2021

311538 2 BELLINO, DANIELA PAIOLETTI RECKLESS DRIVING 06/02/2021

311538 3 BELLINO, DANIELA PAIOLETTI DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/02/2021

311538 4 BELLINO, DANIELA PAIOLETTI DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/02/2021

311539 1 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/02/2021

311540 1 HALL, MICHAEL ANTHONY POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/02/2021

311541 1 MAPLES, TROY AUSTIN UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 06/02/2021

311541 2 MAPLES, TROY AUSTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/02/2021

311541 3 MAPLES, TROY AUSTIN SPEEDING 06/02/2021

311541 4 MAPLES, TROY AUSTIN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/02/2021

311542 1 MCCLURE, ABIGAIL ELIZABETH LIGHT LAW VIOLATION 06/02/2021

311542 2 MCCLURE, ABIGAIL ELIZABETH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/02/2021

311543 1 PHILLIPS, CRYSTAL RENEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/02/2021

311543 2 PHILLIPS, CRYSTAL RENEE POSS. HEROIN FOR RESALE 06/02/2021

311544 1 STALYON, MERCEDES DELENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/02/2021

311544 2 STALYON, MERCEDES DELENE POSSESSION OF HEROIN 06/02/2021

311544 3 STALYON, MERCEDES DELENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/02/2021

311545 1 THRASHER, MICHAEL JAY RECKLESS ENDANGERMENT 06/02/2021

311545 2 THRASHER, MICHAEL JAY DRIVING LEFT OF CENTER 06/02/2021

311545 3 THRASHER, MICHAEL JAY DRIVING WRONG WAY DOWN ONE WAY STREET 06/02/2021



311545 4 THRASHER, MICHAEL JAY RECKLESS DRIVING 06/02/2021

311545 5 THRASHER, MICHAEL JAY OPEN CONTAINER LAW 06/02/2021

311545 6 THRASHER, MICHAEL JAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/02/2021

311545 7 THRASHER, MICHAEL JAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/02/2021

311546 1 WATKINS, THOMAS TENEAR AGGRAVATED CHILD ABUSE 06/02/2021

311547 1 WHITAKER, ANNA NICOLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/02/2021