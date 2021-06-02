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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, June 2, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 CONNORS, JONATHAN CORY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR NON VIOLENT FELONY
CONVICTION
06/02/2021
2 CONNORS, JONATHAN CORY POSS. OF COCAINE 06/02/2021
3 CONNORS, JONATHAN CORY TINTED WINDOWS VIOLATION 06/02/2021
4 CONNORS, JONATHAN CORY FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/02/2021
5 CONNORS, JONATHAN CORY DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/02/2021
1 HENDERSON, WARDELL DEWAIN BURGLARY OF BUSINESS 06/02/2021
1 HENDERSON, WARDELL DEWAIN THEFT OF PROPERTY 06/02/2021
1 MAPLES, TROY AUSTIN POSSESSION OF MARIHUANA 06/02/2021
1 MILLER, ANGELA DAWN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/02/2021
2 MILLER, ANGELA DAWN POSS.OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 06/02/2021
3 MILLER, ANGELA DAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/02/2021
1 OAKLEY, TADARREL LEBRON VANDALISM 06/02/2021
2 OAKLEY, TADARREL LEBRON POSSESSION OF A FIREARM WITH A PRIOR DOMESTIC ASSAULT
CONVICTION
06/02/2021
1 OAKLEY, TADARREL LEBRON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/02/2021
1 OGLESBY, BRENDA TANKESLEY LEAVING THE SCENE 06/02/2021
2 OGLESBY, BRENDA TANKESLEY DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/02/2021

True Bills:

311538 1 BELLINO, DANIELA PAIOLETTI FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/02/2021
311538 2 BELLINO, DANIELA PAIOLETTI RECKLESS DRIVING 06/02/2021
311538 3 BELLINO, DANIELA PAIOLETTI DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/02/2021
311538 4 BELLINO, DANIELA PAIOLETTI DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/02/2021
311539 1 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/02/2021
311540 1 HALL, MICHAEL ANTHONY POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/02/2021
311541 1 MAPLES, TROY AUSTIN UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 06/02/2021
311541 2 MAPLES, TROY AUSTIN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/02/2021
311541 3 MAPLES, TROY AUSTIN SPEEDING 06/02/2021
311541 4 MAPLES, TROY AUSTIN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/02/2021
311542 1 MCCLURE, ABIGAIL ELIZABETH LIGHT LAW VIOLATION 06/02/2021
311542 2 MCCLURE, ABIGAIL ELIZABETH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/02/2021
311543 1 PHILLIPS, CRYSTAL RENEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 06/02/2021
311543 2 PHILLIPS, CRYSTAL RENEE POSS. HEROIN FOR RESALE 06/02/2021
311544 1 STALYON, MERCEDES DELENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/02/2021
311544 2 STALYON, MERCEDES DELENE POSSESSION OF HEROIN 06/02/2021
311544 3 STALYON, MERCEDES DELENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/02/2021
311545 1 THRASHER, MICHAEL JAY RECKLESS ENDANGERMENT 06/02/2021
311545 2 THRASHER, MICHAEL JAY DRIVING LEFT OF CENTER 06/02/2021
311545 3 THRASHER, MICHAEL JAY DRIVING WRONG WAY DOWN ONE WAY STREET 06/02/2021

311545 4 THRASHER, MICHAEL JAY RECKLESS DRIVING 06/02/2021
311545 5 THRASHER, MICHAEL JAY OPEN CONTAINER LAW 06/02/2021
311545 6 THRASHER, MICHAEL JAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/02/2021
311545 7 THRASHER, MICHAEL JAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/02/2021
311546 1 WATKINS, THOMAS TENEAR AGGRAVATED CHILD ABUSE 06/02/2021
311547 1 WHITAKER, ANNA NICOLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/02/2021


June 3, 2021

Latest Hamilton County Arrest Report

June 2, 2021

Lopez Facing Charge Of Raping Young Girl

June 2, 2021

Leaders To assemble Friday On Steps Of City Hall To Honor People In Chattanooga Affected By Gun Violence


Here is the latest Hamilton County arrest report: AGOBI, SAM M 7627 BISHOP DR CHATTANOOGA, 374163507 Age at Arrest: 23 years old Arresting Agency: Chattanooga DOMESTIC ASSAULT --- ... (click for more)

A man charged with raping a preteen girl is in custody. Police responded to a rape report on Monday on an incident said to have occurred two years ago. Police said they spoke to the victim, ... (click for more)

Pastors, members of city council, community leaders and city officials will wear orange as they stand together to raise awareness about gun violence prevention at 10:30 a.m. on Friday. Rev. ... (click for more)



Breaking News

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: AGOBI, SAM M 7627 BISHOP DR CHATTANOOGA, 374163507 Age at Arrest: 23 years old Arresting Agency: Chattanooga DOMESTIC ASSAULT --- AINSWORTH, JOHN ZACHARY 2620 BOYTE STREET 28 CHATTANOOGA, 37406 Age at Arrest: 30 years old Arresting Agency: Chattanooga Booked for Previous Charges or Other Reason(s) --- ARMSTRONG, ... (click for more)

Lopez Facing Charge Of Raping Young Girl

A man charged with raping a preteen girl is in custody. Police responded to a rape report on Monday on an incident said to have occurred two years ago. Police said they spoke to the victim, who was younger than 13, and said she told her sister that she had been raped by Carlos Lopez, 22. She told police that Lopez had offered her money to have sex, and raped her several times ... (click for more)

Opinion

Tribute To An Amazing Warrior

Being Memorial Day, memories come flooding in of one of the Angels that God let me an others have the pleasure of knowing. I got to meet John Michael Sullivan while he was in high school at Sequoyah Technical Center (formerly Sequoyah Vocational Technical Center). John represented Sequoyah in the Tennessee Southeast Regional Skills USA Automotive Technology competition. ... (click for more)

Roy Exum: Flu Vaccine Slays 4,863

I was surprised – and then I wasn’t – when the Center for Disease Control revealed it is believed that 4,863 have died as a result of the COVID-19 vaccine. That’s 0.0017% of the 285 million doses that have been given since Dec.14, 2020, and I am no longer deceived by the thought that everything will turn out perfect every time. I’ve watched too many litters of pups born. Instead, ... (click for more)

Sports

Lookouts' Nick Lodolo Named Double-A South Player Of The Month

Minor League Baseball has announced that Chattanooga Lookouts left-hander Nick Lodolo has been named the Double-A South Player of the Month for May. This month Lodolo has been dominant for the Lookouts, securing two wins and posting a 1.01 ERA. The southpaw ranks second in the league in ERA (1.01), third in strikeouts (38), second in batting average against (.172), and first ... (click for more)

Lookouts Unveil Additional Promotions For 2021 Season

The Chattanooga Lookouts are excited to announce additional promotions for the 2021 season! New Upcoming Promotions Tuesday, June 8 - Car Litter Bag Giveaway presented by Nobody Trashes Tennessee (First 500 fans) Sunday, June 13 - Kids Run the Bases presented by Great Clips Thursday, June 24 - Chattahooligan Night – Lookouts/Chattanooga Football Club co-branded scarf ... (click for more)


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