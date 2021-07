Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 HOUSLEY, CRUZ ALLAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/07/2021

1 SMITH, TRAVEN ANTHONY POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/07/2021

2 SMITH, TRAVEN ANTHONY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/07/2021

True Bills:

311741 1 ALLGOOD, PHILLIP RICHARD ASSAULT 07/07/2021

311742 1 BROCK, FEDERICO LEASTER DOMESTIC ASSAULT 07/07/2021

311743 1 CRAIG, JUSTIN DWAN DOMESTIC ASSAULT 07/07/2021

311743 2 CRAIG, JUSTIN DWAN INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 07/07/2021

311744 1 CRAIG, JUSTIN DWAN VANDALISM 07/07/2021

311745 1 GASTON, APRIL DAWN AGGRAVATED ROBBERY 07/07/2021

311745 2 GASTON, APRIL DAWN CAR JACKING 07/07/2021

311745 3 GASTON, APRIL DAWN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 07/07/2021

311746 1 GILREATH II, JOHNNY LEON THEFT OF PROPERTY 07/07/2021

311747 1 HARPER, JERRELL DEVON CHILD NEGLECT 07/07/2021

311747 2 HARPER, JERRELL DEVON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/07/2021

311747 3 HARPER, JERRELL DEVON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/07/2021

311747 4 HARPER, JERRELL DEVON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 07/07/2021

311747 5 HARPER, JERRELL DEVON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/07/2021

311747 6 HARPER, JERRELL DEVON VIOLATION OF LIGHT LAW 07/07/2021

311747 7 HARPER, JERRELL DEVON VIOLATION OF CHILD RESTRAINT LAW 07/07/2021

311747 8 HARPER, JERRELL DEVON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/07/2021

311748 1 HOWARD, COLE NATHANIEL AGGRAVATED BURGLARY 07/07/2021

311749 1 JOHNSON, MARIA A ASSAULT 07/07/2021

311750 1 REED, DEREK NATHANIEL EVADING ARREST 07/07/2021



311751 1 REED, TOMMETRIC E AGGRAVATED ASSAULT 07/07/2021

311752 1 VICK, SARKEIJA SHATINA VANDALISM 07/07/2021

311752 2 VICK, SARKEIJA SHATINA FAILURE TO APPEAR 07/07/2021