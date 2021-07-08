Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:
No Bills:
1 HOUSLEY, CRUZ ALLAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/07/2021
1 SMITH, TRAVEN ANTHONY POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/07/2021
2 SMITH, TRAVEN ANTHONY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/07/2021
True Bills:
311741 1 ALLGOOD, PHILLIP RICHARD ASSAULT 07/07/2021
311742 1 BROCK, FEDERICO LEASTER DOMESTIC ASSAULT 07/07/2021
311743 1 CRAIG, JUSTIN DWAN DOMESTIC ASSAULT 07/07/2021
311743 2 CRAIG, JUSTIN DWAN INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 07/07/2021
311744 1 CRAIG, JUSTIN DWAN VANDALISM 07/07/2021
311745 1 GASTON, APRIL DAWN AGGRAVATED ROBBERY 07/07/2021
311745 2 GASTON, APRIL DAWN CAR JACKING 07/07/2021
311745 3 GASTON, APRIL DAWN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 07/07/2021
311746 1 GILREATH II, JOHNNY LEON THEFT OF PROPERTY 07/07/2021
311747 1 HARPER, JERRELL DEVON CHILD NEGLECT 07/07/2021
311747 2 HARPER, JERRELL DEVON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/07/2021
311747 3 HARPER, JERRELL DEVON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/07/2021
311747 4 HARPER, JERRELL DEVON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 07/07/2021
311747 5 HARPER, JERRELL DEVON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/07/2021
311747 6 HARPER, JERRELL DEVON VIOLATION OF LIGHT LAW 07/07/2021
311747 7 HARPER, JERRELL DEVON VIOLATION OF CHILD RESTRAINT LAW 07/07/2021
311747 8 HARPER, JERRELL DEVON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/07/2021
311748 1 HOWARD, COLE NATHANIEL AGGRAVATED BURGLARY 07/07/2021
311749 1 JOHNSON, MARIA A ASSAULT 07/07/2021
311750 1 REED, DEREK NATHANIEL EVADING ARREST 07/07/2021
311751 1 REED, TOMMETRIC E AGGRAVATED ASSAULT 07/07/2021
311752 1 VICK, SARKEIJA SHATINA VANDALISM 07/07/2021
311752 2 VICK, SARKEIJA SHATINA FAILURE TO APPEAR 07/07/2021